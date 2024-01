Hay opciones aparentemente infinitas cuando se trata de encontrar las zapatillas de ciclismo de carretera adecuadas. Nuestro equipo ha elaborado una lista de los mejores zapatillas de ciclismo disponible y hay más de una de mis opciones en esa lista. Cada zapato incluido es una excelente opción, cómoda y perfecta para un uso específico. Aunque siempre hay margen de mejora. Paso largos días sobre el sillín con regularidad y cuando el viaje se alarga hasta el punto en que la luz se convierte en un problema, cada pequeño defecto tiende a salir a la superficie. Sigo buscando el equipo perfecto para recorrer largas distancias.

El zapato Unique de Q36.5 llegó a mi puerta a finales del verano y cambió por completo lo que creía entender sobre el calzado de ciclismo. Los he sometido a los viajes más agotadores que pude imaginar y cada vez quedé impresionado con el rendimiento que ofrecieron. Una vez realizadas las pruebas, estoy listo para compartir qué los hace tan buenos, pero también los lugares donde les vendría bien un poco de delicadeza. Si está buscando un nuevo par de zapatillas de ciclismo de carretera, siga leyendo para ver si las zapatillas Unique de Q36.5 son la opción correcta para usted.

A primera vista no parecen muy diferentes, pero estos zapatos de Q36.5 son definitivamente únicos.

Diseño y estética

Los zapatos Q36.5 son, bueno, únicos. Aunque no desde la distancia. Desde lejos, en realidad dibujan un contorno algo familiar. Tengo la versión blanca, pero también hay una opción para negro, naranja, verde fluro y plateado. En la parte trasera de cada color hay una mancha plateada y una etiqueta con el logotipo vertical altamente reflectante. A medida que te acercas, comenzarás a ver un patrón de ventilación con ranuras cortadas en la parte superior en pequeños grupos de tres. Hay un par de diales BOA Li2 que representan las mejores ofertas de BOA y también hay un poco más de marca.

La forma general surge de la búsqueda de la horma perfecta. Q36.5 analizó los datos de los ciclistas, entrevistó a los atletas y realizó un estudio sobre la dinámica del pie antes de decidirse por un diseño patentado. La visión es un talón, un empeine y una cintura ajustados que se abren en una puntera más ancha y se alinean con las tendencias que ocurren en el calzado de alto rendimiento en todos los deportes. Los detalles son donde empieza a destacar.

Para traducir los estudios y la teoría en un producto de la vida real, Q36.5 comenzó con una parte superior de microfibra de 1 mm. Es transpirable y equilibra la elasticidad con la moldeabilidad. También es donde las cosas empiezan a verse un poco más únicas. No se nota con los zapatos cerrados, pero la parte superior es de una sola pieza de microfibra y no tiene lengüeta.

En lugar del tradicional diseño de lengüeta y parte superior dividida, los zapatos Unique tienen una hendidura que favorece el exterior de la parte superior. A medida que se dirige hacia el dedo del pie, la hendidura se curva hacia el dedo gordo, pero nunca se abre completamente y la microfibra exterior nunca se superpone. Debajo de la hendidura hay un material similar a un calcetín que presenta un patrón de costura vertical que hace que colapse como un acordeón a medida que el zapato se aprieta.

Este diseño es lo que explica el ajuste “te queda como un calcetín”, pero no funciona por sí solo. Este material cubre la parte inferior de la hendidura de la microfibra, así como un poco de espacio a cada lado, y envuelve la parte superior del pie antes de detenerse aproximadamente a la mitad del talón. La última parte de la parte trasera del zapato tiene un interior texturizado para ayudar a fijar el talón. También hay un poco de acolchado para ayudar a ajustar el ajuste en el talón, pero no hay acolchado en el tobillo. En lugar de la típica abertura acolchada, el zapato Unique utiliza una banda muy elástica que envuelve todo el círculo de la abertura. Se incluye un calzador para ayudar a colocar el pie en los zapatos Unique.

El único indicio visual de que estos zapatos son únicos tiene que ver con la suela de carbono. En la parte posterior del zapato, se pueden ver finos “dedos” de carbono que se extienden desde la base hacia arriba y sobre los bordes de la parte superior. Si le das la vuelta al zapato, el carbono brillante te resulta familiar en la parte delantera con una gran abertura en la punta y una forma esperada.

Las cosas cambian justo detrás de los soportes de calas deslizantes. La forma tradicional se curva y se estrecha hasta que es sólo una “vértebra” delgada que pasa por el centro del mediopié. Los “dedos” se envuelven desde el centro para ayudar a sostener la parte exterior de la suela mientras el centro maneja la energía primaria generada. Q36.5 dice que el diseño ayuda a minimizar el peso, pero con 272 g por zapato (medido en la talla 43.5), estos no son zapatos de carretera ultraligeros. Más importante aún, el propósito es crear “un efecto rebote que ayude a reducir la fatiga muscular” y mejorar el rendimiento durante el pedaleo.

Actuación

Como mencioné al principio, lo que hago se basa en la resistencia a largas distancias y me ha costado encontrar el calzado adecuado. No es difícil encontrar una solución para los viajes que duran entre 1 y 2 horas. Hay excelentes opciones para recorridos cortos a ritmo de carrera o recorridos relajados de todas las distancias. Conseguir un zapato que funcione a medida que el pie se expande y se hincha en largas distancias es el desafío. Además de eso, quiero un zapato que luzca tan bien como funcione.

La mayor parte del tiempo mi solución ha sido aumentar el tamaño hasta el tamaño completo. Uno de mis zapatos favoritos de todos los tiempos es el Giro Imperial SLX y los calcé tan grandes que tuve que hacer nudos en el sistema de cierre para acortarlos. Más recientemente, pasé mucho tiempo en el Lake CX403, que también uso con un tamaño significativamente mayor. Specialized fue la primera marca que brindó una solución a este desafío. Su puntera más ancha hace un gran trabajo para mantener la comodidad, pero no soy un gran admirador del estilo del S-Works Ares y he tenido problemas con el S-Works Torch para mantener estable la parte media del pie. A pesar de mis pequeñas dudas, me conformé con usar una de las pocas opciones que eran lo suficientemente buenas. Entonces los zapatos Q36.5 Unique cambiaron todo.

Las buenas noticias comenzaron tan pronto como llegó la caja. Las zapatillas de ciclismo varían en tamaño tan drásticamente que mi talla en diferentes marcas va desde 43 hasta 44,5 y cada vez que pruebo una nueva marca espero devolver el primer par que compre porque las tablas de tallas a menudo son incorrectas. . Cuando compré los zapatos Unique de Q36.5, me los puse e inmediatamente disfruté de un ajuste perfecto según lo dictado en la tabla de tallas.

También me recibieron con la plantilla más cómoda que jamás haya experimentado. Q36.5 utiliza una plantilla desarrollada con interfaz Elastic y no se parece a nada. La variedad de lo que se puede esperar de las plantillas de calzado de ciclismo de alta gama varía un poco y la mayoría de las empresas hacen afirmaciones bastante elevadas en este departamento. Ninguno de ellos implica nada que se parezca a un colchón de espuma viscoelástica y eso es lo que obtienes de Q36.5. Es suave y cómodo y combina bien con la suela, que es más rígida que un zapato ultraligero como el Fizik Vento Powerstrap R2 Aeroweave pero no se siente inflexible como el Rapha Powerweave o Lago CX403 sensación de suela. Creo que es justo decir que tanto la plantilla como la suela son únicas.

La plantilla diseñada con Elastic Interface no se parece a nada en el mercado.

Sin embargo, lo que más aprecio es la construcción de la parte superior. Es delgado, se amolda al pie y también debería ser muy transpirable, aunque no pude probarlo exhaustivamente. A estas alturas de la temporada, el noroeste del Pacífico de los Estados Unidos ya ha superado el calor de julio y agosto, pero se siente como un diseño típicamente bien ventilado. Hay mejores opciones para el manejo del calor, pero no lo describiría como caliente. Pero lo bueno no es la ventilación. En cambio, es la interacción entre el material delgado, el soporte Power Wrap oculto y los excelentes diales BOA Li2.

El Power Wrap son dos piezas de plástico que surgen del carbono y lo conectan al sistema BOA en cada lado del zapato. La pieza interior se conecta a la guía del cable BOA mientras que la exterior rodea ambos diales BOA. Proporciona un punto sólido contra el que tirar los diales BOA y Q36.5 describe el sistema en términos de transferencia de potencia. Sin embargo, no es la transferencia de poder lo que encuentro importante.

El sistema es importante porque asegura la parte media del pie y evita que los dedos se deslicen hacia la parte delantera del zapato. El resultado es que preserva las uñas de los pies incluso cuando se recorren largas distancias. Agregar el ajuste preciso de los diales Li2 y la puntera más ancha aumenta la comodidad del zapato, pero sin la seguridad del Power Wrap esos detalles no funcionarían. El diseño del tobillo, la plantilla y la forma de la horma son adiciones importantes a la comodidad del zapato Unique, pero nada de esto funcionaría sin el exitoso diseño del Power Wrap y la capacidad de mantener el pie en su lugar.

Veredicto

Encontrar el equipo adecuado para una conducción de larga distancia orientada al rendimiento puede ser un desafío. No es el objetivo principal de muchos productos en el mercado y, particularmente en el caso del calzado, existen algunas necesidades únicas. Para mí, satisfacer esas necesidades son los zapatos Unique de Q36.5 y son mi opción favorita actual en el mercado. La parte superior es de microfibra sintética, pero cada vez que agarro el calzador incluido y me los pongo, se siente como ponerme un mocasín de cuero italiano bellamente elaborado. Tan elegantes como cómodos, es un placer usarlos.

A pesar de esos grandes elogios, necesitan una mejor protección para los dedos. El zapato Unique es precioso, especialmente en blanco, pero es sólo cuestión de tiempo antes de que toquen la parte trasera de mi neumático delantero suficientes veces como para lucir en mal estado. Hay un parachoques suave en la base de la puntera, pero no es suficiente. Specialized envuelve la protección de los dedos casi por encima de la parte delantera y es la única forma de que se vean bien. Si el Q36.5 hiciera lo mismo, el único reparo sería decidir si el alto precio justifica el alto rendimiento.

Especificaciones técnicas: zapatos únicos Q36.5