El piloto estadounidense ausente de la defensa del título del GP La Marsellesa por un mayor esfuerzo en primavera en Monuments

Este año, Neilson Powless abre su quinta temporada con EF Education-EasyPost en Europa, pero no será en el Gran Premio La Marsellesa del domingo. Vuelve a tener el ojo puesto en las carreras de un día para 2024, esta vez utilizando sus poderosos esfuerzos centrados en una carrera belga, o dos, con adoquines.

Tiene 27 años y su carrera sigue en ascenso. El año pasado consiguió la victoria en Francia en el GP La Marsellesa, luego consiguió el título de la general en Etoile de Bessèges antes de un tercer puesto en la general del Tour de los Alpes y un sexto en París-Niza. En seis de las grandes carreras de un día de primavera, quedó tercero en Dwars door Vlaanderen y entre los 10 primeros en Milán-San Remo y el Tour de Flandes.

“Una victoria en el Monument probablemente sería el objetivo más importante que tengo en este momento. Siento que es alcanzable, una meta realista que tengo para mí. Eso no es fácil de ninguna manera, es muy, muy, muy difícil ganar uno”, admitió Powless. ciclismonoticias con una risa nerviosa.

Desde su primera victoria profesional en la Clásica San Sebastián en 2021, Powless ha avanzado en terrenos ondulados y con garras. En 2022, en el Tour de Francia, terminó cuarto dos veces en etapas, incluida la cima de L’Alpe d’Huez. Pero fue en la etapa 5, a través de los adoquines hasta Wallers-Arenberg, donde Powless pudo saborear el amarillo, perdiendo la camiseta de líder por un segundo. En el Campeonato Mundial, también ha estado cerca de la gloria, el año pasado terminó 11º en Glasgow en un campo que se adaptaba a sus talentos, pero falló una jugada ganadora tardía de Mathieu van der Poel.

“He estado al frente de grandes carreras de un día durante unos dos años, comenzando cuando obtuve una victoria en San Sebastián. Eso es lo que me dio la confianza para perseguir un poco más esos resultados. Desde entonces, ya sabes, no he podido correr al frente de todas las carreras de un día que he hecho, pero diría que en la mayoría de las carreras importantes en las que he competido, he estado poder ser realmente parte de la carrera en la final. Así que ha sido un objetivo divertido de perseguir y definitivamente será mi enfoque en los próximos años”.

Su temporada 2023 terminó después de un segundo lugar en el Maryland Cycling Classic, pero su vida siguió mejorando. Se convirtió en padre y su nueva hija, Charlotte, llegó a principios del otoño para él y su esposa Frances. También compraron una casa adosada cerca de Houston, Texas, y luego aceptó otra entrega, esta vez una extensión de cuatro años con el equipo EF Education WorldTour con sede en EE. UU.

“Mi esposa creció en Texas. Decidimos que una vez que supimos que Frances estaba embarazada, decidimos que queríamos tener un poco de apoyo familiar durante la temporada baja”, dijo sobre una temporada baja muy ocupada, y convertirse en padre lo motivó a confirmar más seguridad con el equipo. “Ser estadounidense en un equipo estadounidense me da una sensación de hogar un poco mayor que la que sentiría en cualquier otro equipo. Todos están en la misma página. Estoy muy feliz aquí”.

Dijo que le gustaría volver a tener un puesto en el equipo para el Tour de Francia, pero “o la general, eso no está en mi radar”. Dijo que el equipo primero apoyaría a un Richard Carapaz sano como líder del equipo en el Tour de Francia, y luego tendría cierta libertad con las oportunidades de etapa. Lo que sí le intrigó fue la posibilidad de participar en otros Juegos Olímpicos.

“Mi primer pico del año será en algún momento de esta primavera, en una Clásica adoquinada. Ojalá pueda ganar uno de esos. Luego habrá una segunda cima para el Tour de Francia. Así que eso cae en el Tour-Olímpico, muy juntos y espero poder alcanzar el mismo pico”, dijo Powless.

Los Juegos Olímpicos de París eran probablemente un mejor desafío para el éxito este año, dijo, que el Campeonato Mundial en Zurich, donde había oído que tenía una escalada muy difícil, a pesar de que le encanta escalar.

“Si son 15 minutos de (esfuerzo) duro durante los 15 minutos, entonces podría ser difícil para mí”, admitió Powless. Dijo que sería difícil enfrentarse a “pilotos explosivos” como Primoz Roglic o Jonas Vingegaard, este último sin haber corrido en Road Worlds en seis años desde que participó en la carrera sub-23.

“En los Juegos Olímpicos, realmente encontré un nicho más para mí, solo escaladas muy cortas y contundentes que duran dos, tres o cuatro minutos. Y mi repetibilidad dentro de ese período de tiempo es buena durante las siete horas de carrera. Mi poder no tiende a disminuir durante ese tiempo. Así que pensaría en los Juegos Olímpicos, considerando que no hay grandes montañas en París, pero si hacemos una escalada corta, ya sabes, 20 veces, entonces eso me vendría bien”.

Todavía está bastante orgulloso de su temporada más reciente, incluso si no puede nombrar su primera carrera para la nueva. La temporada pasada estuvo repleta de logros y Powless dijo que sus dos primeros eran fáciles de discernir.

“El número uno, convertirse en padre. Eso impulsó mi motivación durante todo el año más que cualquier otra cosa. El número dos probablemente conservaría una camiseta durante 13 días y el Tour de Francia”, dijo.

Dijo que ha compartido varias de esas 13 camisetas de lunares con su familia, y una está reservada para su hermana, Shayna Powless, ciclista profesional y fundadora de The Dream Catcher Foundation, una organización que ofrece programas de defensa para mujeres y niños pequeños en nativos americanos. comunidades. Una de esas camisetas debería aparecer pronto como recaudación de fondos para Dreamcatcher.