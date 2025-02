Es una buena idea usar una llave de torque cuando se trabaja en bicicletas modernas. Las bicicletas modernas de carreteras y grava tienden a presentar componentes de fibra de carbono, marcos y ruedas, y una llave de par es la diferencia entre esperar que haya apretado un sujetador correctamente y saber que tiene.

Las mejores llaves de par de bicicletas le dan los medios para aplicar la cantidad correcta de torque a un sujetador al apretarlo. En términos simples, si aprieta un perno o un tornillo, una llave de torque es la herramienta que asegurará que la haya apretado a las especificaciones recomendadas de los fabricantes, que a menudo, pero no siempre figura en la pieza.

Hoy, estoy mirando la llave de torque de la parte M, que es una oferta más asequible para cualquier persona que trabaje en bicicletas. Es una pequeña herramienta y un conjunto que viene en una caja de plástico resistente y con siete bits incluidos, lo que significa que puede comenzar a correr y usarla de inmediato.

M Parte es una marca interna del distribuidor del Reino Unido Madison, por lo que esta herramienta puede ser más complicada en Europa o los Estados, aunque puede ordenar una. El RRP es de £ 59.99, aunque puede encontrarlo aún menos en línea.

Diseño y estética

La llave de la pieza M viene en una caja de plástico resistente con dos cierres de bloqueo snock. Dentro está la llave en sí, que es plateada con un mango negro. Hay un folleto de calibración e instrucciones, seis hexadecimal y un bit Torx. Los bits hexadecimales son 3/4/5/6/8/10 mm, y el bit Torx es un T25.

La llave de torque en sí cubre un rango de torque de 3-15 nm, por lo que esta unidad cubrirá todo su manillar estándar, tallo, pernos de postes de sillín, pernos de montaje en el cambio, pernos de colchonetas de Shimano, etc. Cubrirá una amplia gama, pero puede necesitar otra llave de cassette y bloqueo de disco o pernos de civil más grandes. Algunos sujetadores y piezas de auriculares tienen clasificaciones de par inferiores a 3 nm, pero son más poco frecuentes.

La llave de par en sí usa un cabezal de transmisión de 1/4 cuadrados. Si muchos de sus enchufes tienen un tamaño de 3/4 “, como sé que los míos lo son, no se preocupe demasiado, ya que los bits incluidos lo harán funcionar.

La llave llave tiene una cabeza de trinquete reversible con una acción bastante fina, y un botón Push en la parte posterior de la cabeza libera los enchufes sin esfuerzo.

Hay una ventana de escala de torque transparente en el cuerpo de la unidad, y ajusta la configuración de par empujando la parte inferior de la llave y girándola. Incluso hay una imagen útil en la parte inferior de la parte inferior si necesita ayuda.

La llave de torque se calibra al estándar ISO 6789 y viene con un certificado de calibración de papel en la caja. Esta es una calibración bastante estricta, como aprendí cuando tomé llaves de torque a un laboratorio de calibración, y garantiza que la llave de la llave sea precisa durante al menos un año de uso, que es el intervalo que la mayoría de los fabricantes recomiendan una llave de torque recalibrada. Creo que esto rara vez sucede, al menos en la industria de la bicicleta. Una llave de par mía todavía estaba en calibración después de al menos dos años de uso intensivo. Sin embargo, es bueno recordar que esta es una herramienta de precisión, y pagará para cuidarla.

Consejos de llave de torque y trucos de los expertos.

Actuación

Esta ha sido una gran llave de par para usar hasta ahora. La calibración ISO 6789 me da confianza en que estoy trabajando con precisión. Esto se aplica a cualquier llave de torque, pero podrá enviarla para la calibración cuando sea necesario en la mayoría de los territorios.

No cubre todo. Necesitaba una calificación de 1,5 nm en la bicicleta de grail de grail Canyon Grail. Recientemente terminé de probar, por ejemplo, pero para la mayoría de los trabajos comunes en una bicicleta moderna, será muy útil para el dinero.

Tiene alrededor de 30 cm de longitud, y el agarre es cómodo y fácil de usar. También me gusta el Clear Audible Haga clic cuando se alcanza el par. M Parte recomienda mantener la mano 'centrada en el mango' en uso, así que sostenga el mango negro de manera uniforme para garantizar el par adecuado.

Una cosa que encontré un poco insensible al principio fue seguir la escala impresa para lugares decimales, la escala no tiene números enteros impresos. Por ejemplo, va de 0.8 a 1.2, lo que significa que debe reducir la velocidad y tomarse su tiempo para llegar a ciertas clasificaciones de torque. Especialmente porque solo los números pares se imprimen en la escala de torque blanco en el cuerpo de la llave. No es el fin del mundo, pero es más notable proveniente de otras llaves, que son más fáciles de usar. Me acostumbré lo suficientemente rápido, pero no es la forma más rápida de trabajar.

La otra cosa que recomendaría comprar si aún no lo tiene es un bit y soporte largo y hexagonal para que pueda atravesar los pernos de sujeción de palanca de cambios, que a menudo se pasan por alto. Un poco también ayudará en otros pernos difíciles de acceder, como los pernos del marco de la abrazadera de sillín, por ejemplo.

Es bueno tener un estuche incluido, y mantiene la unidad de polvo y suciedad libres y se suma a la oferta de valor nuevamente.

Valor

Creo que esta herramienta ofrece un valor bastante sólido. Creo que está hecho en China, y he visto unidades de aspecto similar que se ofrecen de otras marcas, pero la calibración ISO es un sello de precisión.

En uso, la llave llave ha hecho exactamente lo que dice en la lata para mí. La escala es mi única pequeña queja, y como se mencionó, los bits de vanadio de cromo incluidos se suman a la calidad general del paquete, especialmente teniendo en cuenta el precio.

Veredicto

Esta es una buena oferta de valor desde la parte M que marca muchas casillas a un precio competitivo. Los bits incluidos le permiten comenzar a correr, y la calibración ISO da confianza. Disfruto usarlo y continuaré usándolo para trabajar en una variedad de bicicletas.