Ha habido un cambio en las mejores luces de bicicleta recientemente. Anteriormente, solo se ha sido cuestión de montar un gran tubo de batería en sus barras con una luz en la parte delantera y controlar todo con un botón. En las últimas temporadas, he visto un número creciente de luces inteligentes, con características automáticas adicionales y luces con controles remotos.

Recientemente revisé el MagicShine Ray 2600B, que venía con un control remoto en la barra, y aunque no era perfecto, de hecho, la interfaz de usuario era lo suficientemente molesta como para ser casi fatal, poder controlar el haz fácilmente sin alcanzar el STEM fue muy útil a veces.

Sin embargo, no es la única luz de control remoto que he estado usando este invierno: ingrese el MagicShine Evo 1700SD, una luz que está diseñada únicamente para montar debajo del soporte de una computadora de bicicleta, y se puede controlar utilizando los botones auxiliares en Shimano Ultegra , DURA-ACE, y GRX DI2 SHIFTERS.

Lo he estado usando montado en la parte delantera de un Dogma F de Pinarello para una serie de paseos de invierno oscuros y sombríos desde la Navidad y, en general, me ha impresionado bastante. No es una luz que funcione para la mayoría de ustedes, dadas las limitaciones de grupo para una cosa, pero para aquellos para los que funciona, creo que ha tenido mucho para hacerlo.

Diseño y estética

El MagicShine Evo 1700SD es sin duda una de las luces de bicicleta más inusuales que he visto. Si ha pasado algún tiempo con Dynamo Lights the Giant, la bombilla individual será un poco más familiar y recuerda a la lámpara de Son Edelux II. Tiene forma vagamente cúbica, con una cara superior en forma de cuña y una gran bombilla de Perspex tipo orbe en el frente que hace que todo se parezca a un pequeño televisor vintage.

Dentro de la bombilla gigante, puedes distinguir la tira LED del haz principal y la lámpara adicional de la viga alta. Sin embargo, no se sienta tentado a encenderlo mientras lo mira, lo pasará mal.

El MagicShine Evo 1700SD solo se puede montar pendulosamente, es decir, colgando debajo de un soporte para la computadora de bicicleta. Utiliza un adaptador de tres puntas de estilo GoPro, y aunque no es realmente lo que está diseñado para usted, podría hacer que se ajuste a cualquier lugar con un perno M5 (soportes de bastidores, jefes de horquilla, etc.) con la aplicación juiciosa de un perno lo suficientemente largo y algunas lavadoras espaciadoras . En cualquier caso, es una apuesta relativamente segura que cualquier persona que ejecute DI2 hoy en día es probable que tenga un soporte de computadora fuera de frente, por lo que no es demasiado impedimento de montarlo. En caso de apuro, un soporte básico de manillar de GoPro también le permitirá montarlo en barras redondas fáciles.

Necesita ir al revés porque es un haz en forma, con un corte muy definido. No cumple con Stvzo (el sistema alemán para luces de bicicleta aprobadas), pero efectivamente logra lo mismo en la medida en que está diseñado para iluminar el camino por delante sin deslumbrar a otros usuarios de la carretera. Básicamente, puede tenerlo apuntando directamente a su cara y mientras sus ojos estén debajo de la línea de corte, no se deslumbrará. En teoría, esto es más seguro para otros usuarios de la carretera (como pueden ver) y para usted (pueden ver que estás allí, pero no están tan deslumbrados que simplemente te aplanen por accidente).

Sin embargo, el truco del partido para MagicShine Evo 1700SD no es el haz en forma, o el montaje, sino el hecho de que evita el control remoto que viene con el 'estándar' EVO 1700 y, en su lugar, utiliza los controles auxiliares en el Shimano DI2 capuchas de palanca de cambios. Una vez emparejado, el EVO 1700SD puede cambiar su brillo con el botón auxiliar izquierdo, y el haz alto se encendió/apagó con el botón auxiliar derecho. Estos se pueden configurar en la aplicación MagicShine, pero al momento de la escritura no hay forma de descargar la aplicación, así que no se preocupe por eso por ahora.

Dado que se someterá a una gran cantidad de spray sobre la rueda delantera (a menos que esté usando guardabarros), es bueno que sea impermeable IPX6, lo que significa que puede resistir chorros de agua desde cualquier dirección.

Actuación

Normalmente con las luces de bicicleta, no hay una gran cantidad de rigmarole de configuración para pasar, y todo el proceso se puede resumir en dos etapas: 1) adjuntar al manillar, y 2) encenderlo. Con luces inteligentes, es un poco más complejo, pero en este caso, la fase uno era relativamente simple. El adaptador GOPRO incluido se monta en la broca femenina que ya estaba debajo del montaje de mi computadora y la lámpara misma se desliza dentro y fuera de él, bloqueando en su lugar con el gran botón en forma de barra en la parte delantera. A veces es un poco pegajoso, pero es muy seguro.

El emparejamiento también es relativamente simple. He tenido la tecnología que me llevó hasta ahora por la pared en este punto que empiezo a considerar convertirme en Amish, pero despiertas el DI2 con una presión de cualquiera de los botones de cambio, presione mucho el botón de encendido para encender el MagicShine Evo 1700SD En el modo de emparejamiento (parpadeará azul) y manténgalo al lado del desvío trasero. Presione los botones auxiliares para verificar que funcionó, en mi caso, lo hizo instantáneamente, y se va.

De la misma manera que con el Ray 2600B, los controles que usan los botones DI2 no son los mismos que en la luz en sí, que solo tiene un solo botón. Puede andar en bicicleta los modos en la luz usando el botón en apuro, con una sola presión para cambiar el brillo y una doble presión para alternar la viga alta, pero con las palancas de las palas de la izquierda los ciclos de la intensidad y la viga alta de los ciclos derecho. . Toque doble el botón izquierdo y también alterne el haz alto, toque doble a la derecha y puede andar en bicicleta los modos de flashing. Es, en este caso, misericordiosamente simple.

El haz de luz hace un buen uso de los 1700 lúmenes, y como tiene un límite tan duro, es más brillante de lo que cabría esperar a plena potencia, ya que no hay fotos desperdiciadas que se derramen en la periferia. Sin embargo, girará con las barras, por lo que en las uniones afiladas puede perder de vista las cosas que anteriormente estaban por delante mientras giras.

No tengo ningún problema con el brillo o la configuración, y en uso, realmente disfruté poder controlar la intensidad del haz sin tener que quitarme las manos de las barras. Plaza en una viga alta para un descenso, reduzca el brillo cuando pase por un área bien iluminada para conservar la batería, incluso puede mostrar sus vigas para agradecer a otros usuarios de la carretera en la forma en que los automóviles.

Donde las cosas se ponen complicadas es si, como yo, también tienes tu sistema DI2 emparejado con tu computadora. Con el Ace y Bolt de Wahoo, la computadora con el grupo le permite ver en la pantalla en qué equipo se encuentra, un campo de datos que me gusta tener, así como la duración de la batería. También asigna automáticamente los botones de palanca de cambios para cambiar las pantallas de datos. Si luego combina el MagicShine Evo 1700SD con el sistema DI2, cuando presiona los botones de la palanca de cambios auxiliares, tanto cambia la pantalla de datos y cambia la configuración de luz, por lo que debe elegir uno o instalar algunas palancas satelitales adicionales en el sistema, que es una perspectiva menos realista para la mayoría de los usuarios.

Durante la duración de la prueba, apagué los controles de mi computadora, pero los extraño, y si el empuje me empuja, prefiero tener los controles de la computadora, y con ella la capacidad de controlar mi música a través de las palancadoras que mi luz. Si no te preocupa controlar tu computadora, creo que es una muy buena opción, pero para todos los demás la opción más barata con el control remoto inalámbrico es probablemente la mejor opción.

Los tiempos de lanzamiento citados varían entre 2 horas con la intensidad más alta y 11 horas al más bajo. No vi ninguna razón para dudar de esto. En escenarios más del mundo real que un resumen controlado, la facilidad de cambiar los modos significa que generalmente lo metí en la intensidad más baja y luego se aceleré fácilmente durante los momentos en que necesitaba más. Esto hace que la batería se use mucho más eficiente de lo que sería con una luz que solo enciende y se olvida durante la duración y espero que dure.

Por último, se basa en tener palancas con los botones auxiliares incorporados. Si bien el sitio de MagicShine establece que es compatible con 105 desviadores traseros, necesitaría instalar paletas satelitales en este caso, ya que 105 capuchas no tienen los botones adicionales hasta ahora.

Valor

Di lo que te gusta de MagicShine Lights, pero la marca funciona bien en el frente de valor. Teniendo en cuenta la configuración del haz y la integración de los controles DI2, así como una calidad de construcción muy decente, el PVP de £ 89.99 / $ 99.99 para MagicShine Evo 1700SD es bastante razonable. Ciertamente es una lámpara más especializada, y no se adapta a todos, pero si desea una configuración muy ordenada y un excelente control sobre sus luces sin tener que quitarse las manos de las barras, creo que es una gran cuenta de sí misma.

Veredicto

Si desea controlar sus luces a través de sus palancas DI2 y no tiene su computadora emparejada con su sistema DI2, entonces el MagicShine Evo 1700SD es una opción brillante.

Lamentablemente, sin embargo, en realidad no creo que hay muchos corredores que tienen un grupo DI2 y no están utilizando la integración de la computadora, lo que significa que el “estándar” más barato es probablemente la mejor opción si desea un control remoto -operado, ordenado, luz de bicicleta de haz de corte.