‘Si alguna vez hubo un año para ponerlo a prueba, fue este año’

Mientras Tadej Pogačar intenta este año convertirse en el primer corredor en hacer el doblete Giro d’Italia-Tour de Francia desde Marco Pantani en 1998, su director deportivo del UAE Team Emirates, Joxean Matxin, ha dicho que el esloveno “lo hará incluso mejor que el año pasado”. “.

El esloveno hará su debut en el Giro de Italia en mayo, combinando el nuevo desafío con lo que parece ser una batalla a cuatro bandas con Jonas Vingegaard, Primož Roglič y Remco Evenepoel en julio.

En su campaña de 2023 obtuvo victorias en el Tour de Flandes, Il Lombardia, París-Niza, La Flèche Wallonne y Amstel Gold Race, además de terminar segundo en el Tour de Francia detrás de Vingegaard.

Sin embargo, la preparación para el Tour se vio gravemente interrumpida por una fractura de muñeca sufrida en Lieja-Bastogne-Lieja, por lo que Pogačar esperará evitar obstáculos similares mientras intenta hacer lo que ningún corredor ha hecho en 26 años.

“Estoy convencido de que lo hará incluso mejor que el año pasado”, dijo Matxin al diario deportivo español. COMO. “Es nuestro único líder por todos sus méritos. Sabemos que es una garantía absoluta para el Tour, aunque este año también hará el Giro.

“No correrá tanto antes de ir a Italia y llegará al Tour con 31 días de competición. Si alguna vez hubo un año para ponerlo a prueba, fue este. Creo que los rivales son más importantes que el recorrido”. “.

El calendario limitado de Pogačar en el período previo a las dos Grandes Vueltas lo verá regresar a Lieja en abril y enfrentarse a Strade Bianche y Milán-San Remo en marzo. Su única carrera por etapas antes del Giro será la Volta a Catalunya, mientras que no correrá durante los 34 días que separan el Giro y el Tour.

Matxin dijo que su equipo de los Emiratos Árabes Unidos comenzó 2024 “un poco más tranquilo que el año pasado”, con varios corredores planificados previamente para liderar el equipo en cada carrera importante hasta la primavera. “Todo está estructurado”, dijo.

“Este año empezamos un poco más tranquilos que el pasado porque la idea no era empezar a todo gas”, afirmó Matxin. “En el Tour Down Under teníamos a Jay Vine, pero surgió la sorpresa de Isaac del Toro. La idea es tener un bloque para cada carrera y dos líderes, en muchos casos hasta tres.

“Por ejemplo, ahora en Valencia tendremos a Pavel Sivakov y Felix Großschartner; en el Algarve, a Marc Hirschi y João Almeida; en Omán, a Del Toro y Adam Yates; en el UAE Tour, a Finn Fisher-Black y Rafał Majka. Todo está estructurado.

“En las Clásicas esperamos mucho de Nils Politt, junto con otros corredores que tendrán que dar un poco más”.

Matxin dijo que la extensa planificación hasta la primavera, similar al plan de temporada completamente trazado de Pogačar, permitirá que cada corredor conozca su papel con suficiente antelación para que todos puedan prepararse más fácilmente para lograr lo que se espera de ellos.

“Revelo el bloque con antelación porque lo tengo claro. Nos permitirá una variable táctica importante en las carreras”, afirmó.

“Las únicas dudas surgirán sobre posibles cambios debido a accidentes o enfermedades. También es bueno para ellos: saben de antemano (podemos planificar) los bloques de altitud… Tenemos que hablar claramente con los corredores y decirles lo que es lo que se espera de cada uno de ellos.”