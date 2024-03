Los problemas del belga continúan en Gent-Wevelgem

No se suponía que fuera así. Arnaud De Lie había señalado Gent-Wevelgem como uno de sus principales objetivos de la temporada, pero el belga no causó ninguna impresión en la carrera del domingo. Llegaría a la meta solo en Vanackerestraat, rodando a casa en el puesto 90, a más de cinco minutos del ganador Mads Pedersen.

Tanto en los días buenos como en los malos, De Lie suele ofrecer un análisis afable y sencillo de sus carreras. Esta vez, el joven de 22 años prefirió atravesar la zona mixta sin decir palabra y dirigirse directamente al autobús de su equipo. La autopsia quedó en manos del director general de Lotto-Dstny, Stéphane Heulot.

Está previsto que De Lie haga su debut en el Tour de Flandes el domingo, pero Heulot admitió que el resto de la campaña de los Clásicos del joven ahora está en duda. Dado que la primera aparición de De Lie en el Tour de Francia se producirá más adelante este año, Lotto-Dstny bien podría optar por evitarle más golpes a su moral en los próximos días.

“Vamos a hablar sobre el programa de Arnaud”, dijo Heulot. El Nieuwsblad. “Seguir corriendo sólo por correr no ayuda en absoluto. Vamos a discutir cosas con él y ver qué es lo mejor para él. Revisaremos su calendario de carreras. Todavía no sé qué quiere hacer, pero necesita aclarar su mente”.

Hace apenas un mes, la campaña Classics de Lie rebosaba promesas. Después de enfrentarse cara a cara con Wout van Aert en Omloop Het Nieuwsblad, parecía haber pocos límites a las alturas que el Toro de Lescheret podría alcanzar esta primavera.

De Lie ha ido perdiendo altitud constantemente en las semanas posteriores, empezando por el accidente que le obligó a abandonar Le Samyn a principios de marzo. Tuvo problemas en París-Niza una semana después y se retiró después de solo tres días. Se volvió a estrellar en la final del GP de Denain, y aunque volvió a montar para ocupar el cuarto lugar allí y el quinto en Bredene-Koksijde un día después, debió preguntarse si alguna vez iba a tomar fuerza este año. .

Su impulso se ha detenido por completo en las últimas dos carreras. Antes de que comenzara la temporada, De Lie había señalado E3 Harelbeke y Gent-Wevelgem como los objetivos más alcanzables de su campaña flamenca. En Harelbeke, no se le veía por ninguna parte cuando Mathieu van der Poel inició la carrera en el Taaienberg y terminó en un anónimo puesto 51. El domingo, De Lie se perdió el tramo inicial en De Moeren a falta de 150 kilómetros y nunca más se le volvió a ver al frente de la carrera.

“Esto es más un problema mental que físico”, dijo Heulot. “Los Clásicos a los que realmente aspiraba ya terminaron, y eso es una decepción, pero no nos vamos a esconder detrás de nada. Esto no es fácil, y menos aún para el propio Arnaud. Y cuando las cosas van mal, pierdes la confianza. Vamos a lidiar con esto como equipo. Este año aún no hemos visto al verdadero Arnaud. Debemos encontrarlo de nuevo, y lo haremos”.

El director deportivo del Lotto-Dstny, Kurt Van de Wouwer, se hizo eco de los pensamientos de Heulot. Aunque De Lie había estado involucrado en un accidente temprano en Gent-Wevelgem, su actuación apagada no podía explicarse completamente por esa caída.

“Por supuesto, eso nunca es beneficioso. No fue una caída fuerte, pero no es positivo”, dijo Van de Wouwer a Sporza, añadiendo que De Lie se había perdido el split en De Moeren tal como lo había hecho en Taaienberg dos días antes.

“Pero después hubo otro reagrupamiento y nuevamente no íbamos en cabeza, así que no fue lo suficientemente bueno. Arnaud dijo que estaba decepcionado. No salió como quería, pero tampoco tiene explicación para ello.

“No tenemos indicios de que Arnaud esté enfermo o de que esté sucediendo algo más. Ese no es el caso.”

De Lie no estaba programado para correr en Dwars door Vlaanderen el miércoles, y Van de Wouwer confirmó que su participación en el Tour de Flandes ya no es una certeza. “Esa es ciertamente una línea de pensamiento, pero no vamos a decidir todavía. Lo analizaremos todo junto con el personal de actuación”, afirmó Van de Wouwer. “Si es la mejor opción para el resto de su temporada, que así sea”.