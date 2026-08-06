El ciclista de SD Worx-Protime pierde más de un minuto en la etapa 4 mientras los signos de flacidez quedan completamente expuestos durante la contrarreloj individual

Las señales habían estado ahí en las primeras etapas del Tour de France Femmes, pero el foco de atención de la contrarreloj individual lo dejó dolorosamente claro: Anna van der Breggen puede haber tenido la forma para luchar por llegar al podio de dos Grandes Vueltas ya este año, aunque no se mantuvo al mismo nivel para el tercero.

En la etapa 1, ya había cedido un poco de terreno a muchos de sus rivales, quedando a tres segundos del grupo de cabeza en el final contundente. Sin embargo, habría sido sencillo recuperar apenas unos segundos si la corredora de SD Worx-Protime pudiera replicar la fuerza de la actuación contrarreloj del Giro de Italia en junio, donde ganó la carrera contrarreloj y en el proceso se abrió una brecha de más de un minuto con el resto del campo, incluida la campeona del mundo Marlen Reusser (Movistar).

Sin embargo, el resultado dos meses después no podría haber sido más diferente. En lugar de que la contrarreloj de 21 km fuera el inicio del asalto general del experimentado activista, fue el momento en que vimos que se rompía.

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“Anna ya se ha quejado durante un par de días de no tener buenas sensaciones y la contrarreloj es realmente dura. Quiero decir, no puedes esconderte, sólo tienes que hacerlo sola”, dijo el director deportivo de SD Worx-Protime, Danny Stam, después de la etapa.

Van der Breggen tenía la escritura en la pared desde el principio, ya que superó el control de tiempo intermedio de 9,7 km a las 16:08, lo que ya la situaba en el puesto 12 en ese momento, a pesar de que sus rivales clave aún estaban por llegar. Luego terminó con un tiempo de 28:39, suficiente para ocupar el puesto 14 al final del día y perder 1:09 con respecto al ganador de etapa, Reusser. Van der Breggen estaba incluso detrás de Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM), una ciclista que admitió rápidamente que la disciplina no era uno de sus puntos fuertes, y también de Elisa Longo Borghini (UAE Team L'IMAD), que tuvo un problema mecánico tardío.

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Especialmente en un pelotón que ha estado enfermo, la pregunta obvia después de una actuación inusual en la carrera contrarreloj de Gevrey-Chambertin a Dijon era si Van der Breggen tal vez no se encontraba bien.

“No parece enferma, no se siente enferma y tiene buen apetito”, dijo Stam. “Simplemente no va como ella quiere”.

El enigma sigue siendo el por qué, no sólo para los espectadores sino también para su equipo, que ya ha ganado dos etapas con Lorena Wiebes pero que también entró en la carrera con esperanzas generales.

“No lo sabemos, simplemente no lo sabemos”, dijo Stam. “Estuvo bien en La Vuelta, le fue bien en (el) Giro. De hecho, tuvo un campamento de altitud realmente bueno sin problemas, sin enfermedades, nada, por lo que a veces es difícil entender el cuerpo”.

Sin embargo, lo que está un poco más claro son las consecuencias. Aunque la magnitud de la pérdida no se compara con la sufrida por Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), se espera que la campeona defensora pueda recuperar terreno en las montañas, mientras que para Van der Breggen la contrarreloj fue la oportunidad de ganar tiempo sobre sus rivales, que son más fuertes en las subidas largas.

Ahora, sin embargo, el piloto holandés emprende el camino hacia la gran prueba en el Mont Ventoux ya en octava posición de la general y con una desventaja de 1:17 respecto al líder Reusser.

“Creo que nuestras ambiciones generales necesitan cambiar el plan al respecto”, dijo Stam. “Así que creo que más adelante nos centraremos en los tramos y espero que Anna también tenga buenas sensaciones allí”.

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