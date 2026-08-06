El ciclista de SD Worx-Protime pierde más de un minuto en la etapa 4 mientras los signos de flacidez quedan completamente expuestos durante la contrarreloj individual

Las señales habían estado ahí en las primeras etapas del Tour de France Femmes, pero el foco de atención de la contrarreloj individual lo dejó dolorosamente claro: Anna van der Breggen puede haber tenido la forma para luchar por llegar al podio de dos Grandes Vueltas ya este año, aunque no se mantuvo al mismo nivel para el tercero.

En la etapa 1, ya había cedido un poco de terreno a muchos de sus rivales, quedando a tres segundos del grupo de cabeza en el final contundente. Sin embargo, habría sido sencillo recuperar apenas unos segundos si la corredora de SD Worx-Protime pudiera replicar la fuerza de la actuación contrarreloj del Giro de Italia en junio, donde ganó la carrera contrarreloj y en el proceso se abrió una brecha de más de un minuto con el resto del campo, incluida la campeona del mundo Marlen Reusser (Movistar).

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