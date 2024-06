Las ruedas onduladas no son nada nuevo, ni siquiera en la escena de la grava, pero siguen siendo inusuales y no es algo que muchos de nosotros veamos en un viaje en grupo y mucho menos montar. Zipp tiene su 353 NSW y 454 NSW, y aunque el 454 se promociona como un juego de ruedas de carretera todoterreno, el 353 tiene ambiciones todoterreno. No diría que es un juego de ruedas para grava, pero ciertamente es todoterreno. Del mismo modo, el juego de ruedas Grit 4540 de Princeton es ondulado y se considera un competidor todoterreno.

El nuevo juego de ruedas Sharq de Fulcrum es una novedad para la marca italiana en dos sentidos. Obviamente, es la primera incursión de la marca en los perfiles de llantas onduladas, pero también es el primer juego de ruedas que la compañía lanza y que se anuncia como un producto todoterreno. Anteriormente, los juegos de ruedas se utilizaban en carretera (juegos de ruedas Racing, Wind o Speed) o en grava (juegos de ruedas Rapid Red). Escribo esto antes de que las ruedas se lancen al público, pero sospecho que, a pesar del marketing, se ubicarán en la sección “grava” del sitio web y serían candidatos para nuestra guía de las mejores ruedas para grava.

Si bien me encanta andar en grava pura, mis excursiones todoterreno favoritas son los días grandes que mezclan caminos rápidos, caminos agrícolas rotos y grava rápida, por lo que probar estas ruedas me dio una hermosa excusa para hacer lo que amo. ¿Cómo estaban? Bueno, estuvieron geniales, pero hay más que eso, por supuesto.

Diseño y estética

Los bordes ondulados aún deben fusionarse en una forma final. Las ruedas Princeton son onduladas pero con una serie simétrica regular de picos y valles. Las ruedas NSW de Zipp son más bien dentadas, con una rampa larga para subir y una bajada pronunciada. La ola Sharq es algo completamente distinto; lo que la marca llama “2-Wave”. Es más fácil simplemente mirar las imágenes, pero en esencia, Fulcrum ha combinado una onda simétrica alrededor de los pezones con una onda asimétrica en los valles.

Esto significa que la llanta tiene, dependiendo de dónde la midas, entre 42 y 47 mm de profundidad. Eso es relativamente profundo en comparación con el mercado actual de ruedas para grava, pero en el nuevo ámbito de las ruedas de carretera que hacen de todo, se trata de un éxito.

Visualmente creo que se ve genial. Básicamente, todavía tengo siete años; todavía me emociono cuando veo un tren, una excavadora o cualquier animal grande y feroz, por lo que tener “Sharq” escrito en mis ruedas excitó a mi niño interior. La marca es lo suficientemente sutil como para ser elegante también, con solo un toque de cromo y la mayoría de los adornos en negro sobre negro o escala de grises. Montados en una bicicleta de grava con cámara delgada, parecen un poco más profundos que en un cuadro aerodinámico, pero es un aspecto que realmente busco.

La base de la llanta tiene 25 mm de ancho y un ancho mínimo de neumático de 30c. Es más ancha internamente que la mayoría de las llantas de carretera, pero el ancho externo de 30 mm es más estrecho que el de la Hunt SUB50, por ejemplo. Las llantas no carecen de ganchos, sino que tienen “mini ganchos”. Al instalarlos, me parecen ganchos y, considerando todas las historias recientes sobre la seguridad de los dispositivos sin gancho, me alegré de tenerlos, aunque estaba usando goma de 38 mm.

La base de la llanta tampoco está perforada, por lo que no es necesaria la cinta sin cámara. Puedes utilizar cámaras, pero hoy en día con el ancho de los neumáticos para los que están diseñados… ¿por qué lo harías? Las válvulas tubeless vienen incluidas.

Para los fanáticos de los radios, los radios utilizados aquí son patentados, con un perfil aerodinámico de 3 mm de ancho y un grosor de 0,8 m. Hay una pequeña sección ovalada cerca de la cabeza del radio que se engrana con los bujes para evitar que giren cuando se tensan. Los radios tampoco se tocan nunca, en un esfuerzo por evitar ruidos indebidos y cualquier pérdida de tensión con el tiempo.

En los bujes, no sorprende ver rodamientos cerámicos, dado el precio del juego de ruedas. Lo que puede resultar sorprendente es que se encuentran en una disposición de copa y cono, en lugar de rodamientos de cartucho. Las tapas de los extremos del buje cuentan con un anillo de ajuste de precarga, que la marca espera que permita a los usuarios (o mecánicos) encontrar la precarga óptima para una máxima suavidad. Debo admitir, dado que salieron de la caja sin problemas, que esto no es algo con lo que me metí.

Actuación

Probar ruedas no es algo que generalmente me guste. Puede tomar algún tiempo descubrir adecuadamente las diferencias entre los juegos de ruedas, y algo tan simple como una presión diferencial de los neumáticos, incluso cuando se utilizan neumáticos idénticos, puede enmascarar o deshacer las diferencias de rendimiento. Dicho esto, me sorprendió gratamente cuando monté por primera vez en el Sharqs para un viaje inicial. Pocas veces he notado una diferencia tan inmediata.

Deliberadamente no leí la información de prensa antes de las pruebas iniciales para no impartir ningún prejuicio. Mi impresión inicial fue que son absolutamente brillantes en condiciones de viento. Las ráfagas que normalmente me empujarían hacia el tráfico que viene en sentido contrario o me harían alcanzar la palanca del freno todavía tuvieron algún efecto, pero fue mucho más apagado.

Esto concuerda con las afirmaciones de la marca: el Sharq, dice Fulcrum, es un 30% más estable en ángulos de viento de 10º-20º, y un 21% más estable entre 0º y 10º en comparación con una llanta redonda de profundidad equivalente.

De hecho, había estado usando una llanta mucho menos profunda, la Hunt 25 CGR, antes de probarlas, y las ruedas se sentían más estables que esas. De hecho, estas son las ruedas más estables que he montado con viento. Todavía te golpean, pero es como la diferencia entre un recordatorio de licencia de TV y una citación judicial; uno lo puedes dejar a un lado por un momento, el otro no puedes ignorarlo. En condiciones de mucho viento, hay una sensación de estar casi sobre el viento. Algunas ruedas aerodinámicas se abren paso, pero los Sharq flotan encima como un globo, ocasionalmente azotados por zarcillos tormentosos pero nunca realmente desviados de su rumbo.

Esta estabilidad en el viento se nota más a gran velocidad. Cuanto más rápido vas, más cerca de 0º se vuelve tu ángulo de guiñada efectivo del viento, y cuando vuelas hacia abajo, la seguridad que imparten en el viaje es excepcional, más aún en terreno accidentado o grava real, donde las fuerzas laterales pueden tener un mayor impacto.

En términos de velocidad, ciertamente no se sienten tan ágiles y receptivos como una llanta de menor profundidad, pero el peso es excelente con 1.440 g para algo de esta profundidad. Nunca se sintieron lentos a velocidades lentas, pero realmente se destacaron en terrenos ondulados y rápidos. La combinación de la estabilidad del viento cruzado, los rodamientos suaves y un buje libre casi silencioso (algo que me encanta) imparte una sensación de caridad en el viaje que rara vez he experimentado. Es como escuchar la radio un poco fuera de la frecuencia correcta, en comparación con tenerla perfectamente sintonizada. Los detalles destacan más; puedes oír el ruido de los neumáticos, puedes sentir el viento sin preocuparte por él y puedes bombardear un descenso sin que esa voz en tu hombro te recuerde tu propia mortalidad.

A velocidades más lentas, estas características son menos pronunciadas y, si bien los Sharq fueron excelentes en grava rápida, el diferencial se redujo en terrenos más lentos y técnicos. Si bien sin duda son un juego de ruedas de gravel capaz si tu conducción en gravel es rápida, realmente creo que son más adecuadas para ráfagas en caminos secundarios y persecuciones largas y rectas en horizontes donde tu velocidad promedio está determinada más por tus piernas y no por el terreno.

Si estás buscando una de la nueva generación de bicicletas de resistencia, algo que pueda soportar neumáticos de 35 a 38 mm y al mismo tiempo mantener la eficiencia aerodinámica y un manejo veloz, creo que tendrías un paquete bastante fenomenal con estos en la mezcla. Algo así como el Ridley Grifn RS, un Specialized Roubaix o un Basso Palta (como fue la elección de Mattia de Marchi, quien los llevó al quinto lugar en Unbound la semana pasada).

Valor

Estas no son ruedas baratas. Por 2.460 € / 2.289 £ / 2.807 $, están en el mismo estadio que el Zipp 454 NSW. Como no he montado en el set americano, no puedo comparar directamente los dos, pero estoy relativamente seguro (habiéndolo discutido con personas que lo han hecho) de que estos les darían una oportunidad por su dinero.

El valor no es lo mismo que el costo. Se trata de ruedas caras, pero ofrecen un rendimiento excelente, una estética llamativa, poco peso y una marcha suave como la mantequilla. Si puede permitírselo, creo que vale la pena el precio y realmente hará que su máquina todoterreno brille.

Veredicto

Un sorprendente juego de ruedas todoterreno que rinden al máximo en terrenos rápidos y ondulados. Hacen menos diferencia en grava más lenta y técnica, y su verdadera pieza de fiesta es cómo manejan los vientos cruzados y los descensos rápidos. Caro, pero con respecto a un juego de ruedas básico, la diferencia es palpable.