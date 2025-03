Puede trabajar en una bicicleta sin un soporte de trabajo, pero usar uno al llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones hace que la vida sea mucho más fácil a veces. Para revisar hoy es mi propio puesto de trabajo, el Park Tool PCS 9.3, que, en palabras de la marca, es el estrado para el mecánico de la casa “.

La PCS 9.3 es el puesto de trabajo portátil más asequible en la gama de herramientas del parque y es aproximadamente el precio del punto de partida para un servicio de trabajo de buena calidad y duradero. Terminé de trabajar como mecánico y compré este puesto para uso doméstico. No tiene algunas de las características que alguien que trabaja en bicicletas día a día probablemente necesitará, pero para el uso en el hogar en una gama más pequeña de bicicletas, ha sido perfecta.

He estado usando el stand en casa durante más de un año, y ahora estoy listo para reunir mi revisión completa. Consulte nuestra Guía de los mejores soportes de reparación de bicicletas para obtener más opciones de trabajo y consejos de compra. Si le gusta trabajar en sus bicicletas y está interesado en herramientas, también puede dirigirse a nuestra mejor guía de llaves de par de bicicletas.

Diseño y estética

El stand, como es de esperar, viene de un color, y ese es Park Tool Blue, un color que se ha convertido en sinónimo del fabricante estadounidense con el tiempo. Hay algunas pegatinas de herramientas de parque en el soporte y una etiqueta de nombre de modelo en la cabeza. Sin embargo, estos pueden rasgarse o destrozarse con un uso pesado, así que cuídalos.

El PCS 9.3 necesita ensamblar de la caja. Se hace fácilmente y Park suministra la mayoría de sus herramientas con instrucciones fáciles de seguir y claras, y puede hacer todo con teclas hexadecimales. Incluso hay un práctico video de ensamblaje que puede ver a continuación. Debe estar configurado y listo para trabajar en treinta minutos.

Cuando se trata de stands, el peso generalmente es algo bueno, a menos que viaje con uno regularmente y solo quiera bajo peso. La PCS 9.3 utiliza una construcción de acero que pesa más de 7 kilos, lo suficientemente fácil de transportar, pero lo suficientemente resistente como para apoyar el peso de la mayoría de las bicicletas (hasta 80 libras/34 kg) sin volar, lo cual nunca es bueno. Este es un riesgo con algunos soportes livianos más baratos que a veces se ofrecen en grandes almacenes y supermercados.

El soporte se compone de dos patas de soporte plegables, que están atornilladas a un eje principal que es ajustable. Las piernas tienen dos tapas de goma para mantener bajos el ruido, al igual que la base del eje principal. Dos puntales de soporte en la base del eje también agregan resistencia. Dos abrazaderas bloquean todo en su lugar, y son fáciles de usar al doblar todo.

La cabeza del stand ofrece rotación de 360 ​​grados, y puede ajustar el ángulo de la bicicleta en el soporte usando el mango en la parte posterior de la cabeza. Luego, las mandíbulas usan un mango de acero cubierto de plástico para apretarse en la tija de sillín o en el tubo del marco para asegurar la bicicleta; intente evitar sujetar tubos de marco de carbono. Las mandíbulas de plástico son reemplazables ya que pueden masticarse con el tiempo.

La cabeza del soporte no se pliega hacia abajo y permanece en un ángulo de 90 grados al eje principal. Esto nunca me ha causado ningún problema de almacenamiento al mantener el soporte en el garaje, pero si se le presiona por el espacio o desea el soporte plegable más pequeño posible, es posible que desee considerar otro modelo.

Una cosa que no puede hacer con las PCS 9.3 es girar el eje principal a mano, lo que significa que puede mover rápidamente una bicicleta de lado a lado, por ejemplo o acceder a una cierta área de la bicicleta más rápidamente y no tener que caminar alrededor de ella. Puede mover el eje principal en forma de lágrima hacia arriba y hacia abajo para ajustar la altura, pero no puede girarlo; La posición es fija.

Esta fue una característica que me perdí al principio, habiendo estado acostumbrado a hacerlo la mayoría de los días en otro stand, pero con el tiempo, se convirtió en un problema para mí. Mi trabajo en bicicletas en casa ha sido mucho más relajado, y descubrí que realmente no necesitaba esa función demasiado.

Actuación

El stand ha tenido un desempeño excelente para mí cuando trabaja en todas mis propias bicicletas y una variedad de bicicletas de prueba, la más reciente de las cuales fueron los Axs Canyon Grail CF SLX 8. Puede que no haya demasiado para mí escribir aquí. Se ha desempeñado bastante perfectamente para mí como un soporte de trabajo y ha hecho exactamente lo que dice en la lata.

En cuanto a la durabilidad, no he tenido un problema. Todo sigue siendo perfecto y funciona tal como debería, los principales signos de uso son una salpicadura de pintura desde cuando usé el soporte para sujetar un panel de cerca para pintarlo. Si usa el soporte para lavar sus bicicletas regularmente, recomendaría rociar el hardware, es decir, las tuercas y los pernos que lo mantienen unido, con un poco de WD40 o similares de vez en cuando para cierta protección.

Lo mantuve ensamblado en el garaje y lo he doblado cuando necesito más espacio o llevarlo al evento extraño. Para mí, no ocupa demasiado espacio, y he estado muy feliz con él.

La cabeza giratoria ocasionalmente se pega, si por ejemplo, he sujetado un conjunto de horquillas al stand para trabajar en ellos. No ha habido el peso para mover la unidad y he tenido que relajar la abrazadera y empujarla. También vuelvo a registrar el interior de la cabeza ocasionalmente, lo cual es fácil de hacer.

El stand tiene un peso máximo recomendado de 36 kg, que no va a molestar en bicicleta de carretera, grava o MTB. Simplemente revise los pesos si está trabajando en bicicletas electrónicas muy pesadas o similar.

El otro punto principal que haría con respecto a este soporte es la incapacidad de mover fácilmente una bicicleta cuando trabaje, tendrá que hacer el movimiento. Pero en casa, trabajando en una bicicleta sin correr con un café o una cerveza, ha sido un problema a largo plazo.

Valor

Se trata del punto de partida en cuanto al precio para un puesto de trabajo de calidad y más pesado y representa un buen valor. Otras marcas tienen modelos equivalentes, un ejemplo sería el soporte mecánico de deportes de los deportes de retroalimentación o el soporte para bicicletas desde Unior. Hay opciones más baratas por ahí, pero no son tan resistentes o duraderas. He visto que los soportes básicos y baratos se derrumban cuando se retiró la rueda trasera de una bicicleta, lo cual es un desastre potencial.

Las piezas reemplazables también están disponibles, lo cual es un punto más para un soporte, y realmente no hay piezas básicas o baratas. Para la casa o incluso la mecánica de la tienda, esta es una buena y sólida compra.

Si está trabajando en bicicletas, le recomiendo elegir un soporte con un eje que pueda mover y con algún tipo de cierre rápido de sujeción, lo que ahorra tiempo y esfuerzo si está trabajando y levantando bicicletas todo el día, todos los días. Era la única característica que me perdí ligeramente al principio, pero ciertamente no es un factor decisivo.

Veredicto

Este es un puesto excelente y de buena calidad que se adapta bien a trabajar en sus propias bicicletas en casa. Se ha hecho absolutamente todo lo que he necesitado y no ha puesto un pie mal.

Los stands más caros tienen más características que facilitan la vida si se dirige todo el día, pero como dice Park Tool, esta es para la mecánica del hogar, y para eso, es bastante perfecto.