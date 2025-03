El polvo puede haberse establecido después de la emocionante victoria de Tadej Pogacar en Strade Bianche, pero la raza italiana reclamó su parte justa de las víctimas. Desafortunadamente, había muchos jinetes ensangrentados y magullados al final del día, y de las imágenes de la carrera estaba claro que las manos de algunos ciclistas realmente sufrieron.

Los guantes o guantes en bicicleta ayudan a proteger las manos al andar en bicicleta, pueden ser una apuesta especialmente buena al viajar fuera de la carretera o en un terreno desafiante. Para un gran día, me gusta tirar de un par de guantes, y hay muchas opciones por ahí, puedes descubrir las otras opciones que he probado en mi mejor guía de guantes de ciclismo.

Hoy, estoy revisando los Pearl Izumi Pro Air Mitts, un producto interesante del fabricante estadounidense. Combinan un estilo moderno y más retro en una combinación bien recibida.

En las décadas pasadas, los ciclistas profesionales tendrían sus guantes hechos a medida desde cuero suave y delgado, y las palmas de color bronceado de los guitanos pro air se remontan a ese clásico estilo retro para mí.

Sin embargo, estos son guantes modernos. Como se mencionó, las palmeras cuentan con una palma sintética, delgada y de aspecto de cuero, un respaldo de malla aireada y un panel de toallita de nariz de microfibra suave. Los guantes son delgados y ofrecen una gran sensación de barra que es un poco diferente de otros guantes. También proporcionan una gran destreza.

Los guantes se venden por $ 50 / € 50 / £ 45, pero si está buscando guantes más cálidos, diríjase a nuestra mejor Guía de compradores de guantes de ciclismo de invierno para obtener la mejor selección.

Diseño y estética

Los Mitts Pro Air están disponibles en cuatro colores, tres de los cuales tienen una palma de cuero sintética de color negro. Solo el par de la Armada que he probado tiene la opción Tan más ligera.

La marca es sutil. Hay una simple marca de palabras Pearl Izumi en el exterior de cada mano y un logotipo de 'Pi' en el fondo interior de cada muñeca.

Mi par de pruebas azul marino usa una sección de malla delgada en la parte posterior de cada mano con un patrón de verificación de luz, y también hay un panel de limpieza de nariz de microfibra suave.

La palma es la parte realmente interesante. Laredo es el nombre del material utilizado que hace los materiales del hacha. Es un reemplazo de cuero artificial que no contiene químicos PFC. La marca lo describe como una 'alternativa directa a la cabra y el cuero de grano' para una alternativa transpirable y duradera. Es muy suave y me parece elegante con sus perforaciones ligeras.

El material tiene unos pocos milímetros de espesor y también hay un relleno cero, lo que significa que tiene una sensación de barra muy directa, la naturaleza del material hace que las cosas sean realmente cómodas y hay una sensación ligeramente diferente en comparación con decir un guante con insertos de gel, por ejemplo.

Actuación

Realmente me gusta usar estos guantes, son ligeros, aireados y cómodos, y me gusta la sensación de que proporciona el material de la palma de Laredo. No hay el mismo agarre adhesivo, algunos guantes con silicona o pestañas de palma de gel tienen, es más una sensación suave y segura cuando sostienes las barras o palancas, además me gusta el contraste de la marina bronceada, y el exterior de la marina oscura va bien con muchos kits.

Los guantes se extienden y se quitan con dos pestañas ordenadas y resistentes de los dedos. Son fáciles de subir y apagar, pero la naturaleza del material significa que termino con un poco de brecha alrededor del exterior de la muñeca que no se ve tan bien, dependiendo de cómo sostenga las barras. Sin embargo, esa podría ser la forma en que los guantes encajan en mis manos.

El material de la palma también es muy suave y cómodo después de varios lavados y de uso regular, y hasta ahora hay una decoloración mínima que esperaba a la mitad del bartapap más oscuro con el tiempo. No hay instrucciones de atención específicas para ello, pero espero que permanezca así con el tiempo.

Valor

Estos guantes tienen un precio minorista más alto que muchos otros, aunque no son los más caros del mercado. Si desea algunos guantes para proteger sus manos y proporcionar relleno, puede gastar mucho menos para algunos.

Sin embargo, creo que el estilo y la palma Axe Loredo son lo que realmente va a atraer, y sospecho que la decisión de usar este material específico también ha aumentado ligeramente el costo. Si lo hace por usted y está feliz de gastar el dinero, entonces no se sentirá decepcionado, estos son guantes de buena calidad.

Veredicto

Estos son guantes de buena calidad que puede usar para una variedad de equitación. Los he usado dentro y fuera de la carretera y he encontrado que son cómodos y duraderos. Se han lavado varias veces y aún se ven bien, al igual que el material de Loredo que le da una sensación realmente agradable y retro a un guante completamente moderno.