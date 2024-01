Pinarello lanzó la nueva bicicleta de resistencia Dogma X esta semana y me dirigí a Italia para el lanzamiento del nuevo modelo y para probar la nueva bicicleta. El Dogma tiene una rica historia que no necesita mucha presentación y el modelo en varias iteraciones diferentes ha obtenido innumerables victorias profesionales a lo largo de los años, incluidos siete de los últimos 11 títulos generales del Tour de Francia.

La última actualización de Dogma se produjo en 2021 con el lanzamiento de Dogma F y a principios de este año, después de una especie de reestructuración de gama, las motos Paris y Prince fueron retiradas y reemplazadas por los nuevos modelos de las series F y X.

El Dogma X es una nueva incorporación a la gama centrada en la resistencia. La propia Pinarello la llama modelo de resistencia, aunque su nombre Dogma da pistas sobre el nivel al que la marca está lanzando la moto; justo en el extremo premium del mercado.

La bicicleta presenta espacios libres que pueden acomodar neumáticos de hasta 35 mm y una nueva geometría ligeramente más relajada con números de pila y alcance más cortos. La característica de diseño más obvia tiene que ser los nuevos ‘tirantes en X’ en la parte trasera de la bicicleta, que cuentan con material adicional en forma de dos ‘soportes’ de tirantes que unen el tubo del sillín y un puente de tirantes en ‘X’. Se dice que esto reduce la cantidad de vibración que llega al ciclista, permitiéndole viajar más lejos con mayor comodidad.

Cubrimos el lanzamiento de la nueva bicicleta en el artículo de noticias adjunto, donde puede leer más sobre los detalles de la nueva bicicleta y las afirmaciones de Pinarello. Sin embargo, aquí esta reseña del primer recorrido contiene mis pensamientos sobre la bicicleta luego de un recorrido de dos horas por las carreteras alrededor de Susegana, al norte de la casa de Pinarello en Treviso, Italia.

Aunque lleva el nombre Dogma, la ‘X’ llamará la atención por su inusual diseño de vaina, denominada ‘X-Stay’.

Diseño y Estética

El diseño del marco Dogma ha evolucionado lentamente a lo largo de los años, pero durante mucho tiempo ha sido una silueta fácilmente reconocible que parece muy actualizada en cuanto a diseño y es bastante popular, creo que es seguro decirlo.

El Dogma X conserva gran parte del estilo del Dogma F con una excepción evidente: el diseño del tirante del asiento trasero ‘X-Stay’. Hablaré de esto con respecto a la estética de la bicicleta desde el principio porque es casi seguro que será un tema de conversación importante. En resumen, puede que no sea para todos y probablemente dividirá la opinión, pero en persona, no creo que se vea tan mal. Creo que el diseño encaja bien en lo que de otro modo sería una máquina de aspecto futurista con muchos tubos angulares. Si se añadiera a un marco con perfiles de tubo y diseño más clásicos, probablemente sería una historia diferente.

También se integraba bien al andar en bicicleta y no me encontré mirando los tirantes de las bicicletas de los ciclistas circundantes. El color también puede afectar la forma en que se presentan las bicicletas, pero en mi Dogma X negro brillante y mate, encajaba bastante bien.

Más allá de esa característica, y considerando la bicicleta en su conjunto, mi propia máquina de prueba parecía decidida y atrevida. Monté un cuadro de tamaño 53 cm que llegó con 30 mm de espaciadores debajo de la potencia. Sin embargo, el tubo de dirección de mi bicicleta no parecía muy alto y todavía parecía una bicicleta de carreras.

Tenía un acabado en pintura gris, negra y plateada que se puede ver en las fotos y, cuando se combina con el grupo oscuro Dura-Ace 9200 y las ruedas Princeton, parecía decidido y bastante futurista. Ciertamente todo funcionó en conjunto, X Stays incluido para mí.

Hay un par adicional de tubos de carbono que se unen al tubo del sillín, así como una forma real de ‘X’ para agregar rigidez entre los tirantes.

En otros lugares, la nueva bicicleta obtiene mayores espacios libres para los neumáticos, como es el pensamiento actual con respecto al diseño de bicicletas de resistencia. Está diseñado teniendo en mente a los ciclistas que no compiten todos los fines de semana, por lo que hay una geometría menos agresiva que la del Dogma F. Pinarello mencionó que no quiere replicar lo que los profesionales usan para los consumidores y está influenciado por la creciente popularidad en eventos de ultra y larga distancia.

Sin embargo, todavía hay muchas características y señales de diseño que los fanáticos de Pinarello apreciarán, y dado que esta bicicleta sigue siendo miembro de la familia Dogma, eso tiene sentido. Es una alternativa más cómoda a la bicicleta de carreras de primer nivel de la marca y no parece un gran paso lateral hacia una plataforma súper relajada y cómoda. Una revisión más controlada para proporcionar más usabilidad y comodidad a los ciclistas habituales.

Como tal, la bicicleta comparte una horquilla con la Dogma F12 y el manillar y potencia de una sola pieza MOST Talon. Todavía está el tubo de dirección y la tija de sillín con perfil aerodinámico, que realmente destaca al mirarlo de frente con un perfil súper estrecho. Las especificaciones y las opciones de construcción también son premium con grupos y opciones de juego de ruedas de alta gama que también indican la intención de la bicicleta.

La ‘X’ se queda por detrás

Especificaciones y construcción

El Dogma X vendrá en tres opciones de grupos y son las mejores ofertas de Shimano, SRAM y Campagnolo. Mi bicicleta de prueba vino con Dura-Ace R9200 Di2 pero con la opción de juego de platos y bielas sin medidor de potencia. Sin embargo, creo que las bicicletas se enviarán con medidores de potencia Dura-Ace incluidos, lo cual espero dado el precio superior de la bicicleta. El engranaje era 34/50T delante y 11-30T detrás.

Las ruedas eran las llantas Princeton Carbonworks Grit 4540 unidas a bujes negros de White Industries. El 4540 se anuncia como un juego de ruedas todoterreno con un ancho interno de 21 mm. Las llantas estaban calzadas con neumáticos sin cámara Continental GP5000 S TR de 32 mm, aunque creo que las bicicletas de consumo se enviarán con neumáticos más anchos.

Mi barra integrada MOST Talon tenía un tamaño de 100 mm/440 mm. Aunque para mí se sintió más cerca de una barra de 42 cm o incluso de 40 cm. No estoy seguro de cómo mide Pinarello el tamaño de sus barras, pero esta parecía ser pequeña, lo cual me alegró. Mi propia bicicleta tiene manillares de 38 cm y no parecían demasiado anchos.

La tija del sillín era propiedad del cuadro y, como se mencionó, realmente tiene un perfil estrecho cuando se mira de frente. El Dogma X también tiene una elegante abrazadera de titanio en la parte superior. El sillín era una unidad MÁS Lynx con la que no tuve problemas.

Llantas Princeton 4540 Grit en bujes White Industries envueltas en neumáticos GP5000 S TR diseñadas para una configuración rápida

Primeras impresiones del viaje

Encontré mi bicicleta de prueba de 53 cm, instalé los pedales y configuré la altura del sillín. Por suerte, eso fue todo lo que tuve que hacer y una vuelta rápida por el aparcamiento me dijo que estaba listo para empezar de inmediato. Una combinación de geometría y la configuración afortunada (o experta) de las posiciones y ángulos de los puntos de contacto hicieron que la bicicleta me pareciera prácticamente perfecta desde el principio. Incluso en las primeras millas, me provocó un asentimiento y un par de sonrisas. Realmente me sentí como en casa y cómoda desde el primer momento. Lo cual fue doblemente conveniente ya que me permitió concentrarme en andar y pensar en la bicicleta y no preocuparme por fallar con mi configuración.

Estábamos montando la nueva bicicleta en un circuito de prueba de poco menos de 10 millas de largo. Contó con alrededor de 700 pies de ascenso por vuelta y se abrió con un ascenso rodante de 8 a 10 minutos, un descenso fluido, una sección de grava plana a arrastrada con algunas rocas y surcos de tamaño decente y terminó con otro descenso amplio con algunas curvas agradables para probar la bicicleta. . No había mucho pinchazo y fue una prueba excelente para la moto. Lo único que me hubiera gustado era rodar más en llano para ver cómo se sentía la bicicleta rodando en llano, algo que me hubiera gustado cuando monté la Specialized Roubaix SL8 recientemente.

Después de una vuelta de observación lo suficientemente estable para orientarnos y ver lo que se avecinaba, se marcó una vuelta más rápida y trabajé duro en la subida más larga. En un momento dado, estaba a solo dos latidos de mi frecuencia cardíaca máxima, y ​​andar en bicicleta con ira me ayudó a tener una idea más clara de de qué se trataba.

La geometría y el manejo de la moto destacaron de inmediato y sentí que fue excelente durante todo el recorrido. Todavía tengo que profundizar adecuadamente en los números de geometría, pero para mí y mis brazos relativamente cortos, el alcance fue prácticamente perfecto, podía agacharme en los capós y las caídas y obtener aerodinámica, pero también montar cómodamente en la parte superior. . Creo que si quisieras una posición agresiva del Dogma X, no te decepcionarías, ya que será lo suficientemente atrevido para la mayoría.

El manejo y descenso fue excelente en el Dogma X

Aparte del excelente manejo, en las dos horas que estuve con ella, la bicicleta se sintió rápida y rígida y absolutamente como una bicicleta de carretera o de carreras de alta gama. Algunos sprints cuesta arriba de alto par con una marcha grande obtuvieron una buena respuesta de la bicicleta y ciertamente no se sintió mal allí.

El grupo Dura-Ace se configuró perfectamente, no puedo decir mucho más que eso. Los cambios y el frenado fueron fantásticos, traté de frenar a fondo en las primeras millas planas tanto como pude y llegué a los rápidos y sinuosos descensos en los que dieron en el clavo. El manillar MOST Talon se destacó un poco para mí y, aunque pude detectar un poco de flexión en las caídas de las barras en uso, se sintieron fantásticos. La sección ergo drop tiene un ligero perfil en forma de lágrima que se siente realmente agradable de agarrar y sostener, similar a nuestros comentarios sobre los manillares Vitus Venon Evo que probamos recientemente.

Fue difícil intentar aislar la sensación de las ruedas en sólo dos horas, pero contribuyeron a la sensación general de velocidad y se sintieron bastante rígidas. Estoy familiarizado con los neumáticos Continental y me sentí cómodo con los neumáticos GP5000. Dejé salir un poco de aire de mi llanta trasera después de un pequeño deslizamiento aproximadamente a la mitad del recorrido y creo que mis llantas estaban configuradas con alrededor de 50-60 PSI.

Tuvimos una buena sección de tierra para probar la moto, que tenía un par de millas de largo. En su mayor parte era grava fina y blanca, pero había algunas piedras más grandes y afiladas y algunos surcos. Clavé un par de estas piedras más grandes y realmente sentí el golpe, pero me mantuve libre de pinchazos. Esta fue una prueba tan buena como la que tuve que probar las afirmaciones de amortiguación de vibraciones con respecto a la función X Stay.

Para mí, la bicicleta se sintió un poco dura en la grava y pude sentir mucha retroalimentación y vibración a través del manillar y en otros lugares. Por supuesto, un mayor volumen de goma para el que se diseñó la bicicleta y presiones más bajas seguramente agregarían comodidad, pero mis impresiones iniciales fueron que la Dogma X conserva el pedigrí de carrera y el ADN de rendimiento de Dogma. No es una bicicleta de resistencia blanda y holgada y parece simplemente incitarte a seguir adelante. Me sentí muy cómodo en cuanto a la posición y un día más largo en la silla sería lo siguiente que buscaría para probar las afirmaciones de resistencia y comodidad y el resumen de diseño.

El grupo Dura-Ace R9200 estuvo impecable en la bicicleta

Veredicto temprano

Me impresionó y tuve buenas sensaciones conduciendo el Dogma X prácticamente desde el principio. Como se mencionó en los primeros kilómetros, me había arrancado una o dos sonrisas.

La geometría es cómoda y el alcance y la configuración fueron perfectos para mí. Pero la bicicleta no se siente en absoluto como si estuviera sentada y rogando o lenta. Después de mi primer paseo, estoy bastante seguro de que el ADN de Dogma está ahí y que la X es una bicicleta realmente rápida, especialmente equipada con su gama de componentes de primer nivel.

Todavía no estoy seguro de qué tan efectiva es la amortiguación de vibraciones X Stay en la parte trasera, la bicicleta todavía se sentía rígida y como de carrera y sentí una buena cantidad de retroalimentación sobre terrenos más accidentados. Aunque la posición y la geometría en sí me hicieron sentir muy cómodo.

La Dogma X es una bicicleta increíblemente cara que cuesta £ 13 000 / $ 15 500 / € 16 100, por lo que te decepcionarías mucho si no fuera divertida y atractiva de manejar.

Afortunadamente lo es, me divertí mucho con ella y empujé la bicicleta con bastante fuerza subiendo y bajando durante el tiempo que estuve con ella. No creo que tenga reparos en correrlo, en una cadena dura o en una deportiva larga. Si los ciclistas necesitan una bicicleta más rápida y agresiva, la Dogma F está lista y esperando, pero mi impresión y sentimiento inicial es que si puedes permitirte el alto precio, la Dogma X sería más que suficiente para la mayoría de nosotros.