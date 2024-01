Pinarello acaba de renovar su gama de carretera. Atrás quedaron los modelos Prince (carretera rápida) y Paris (resistencia), sustituidos por las nuevas series F y X. La F está ahí para atender a lo que Pinarello llama su mercado objetivo ‘Beat’ (como vencer a otros ciclistas; conducción competitiva), mientras que la X está ahí para ‘Play’ (como en… uh… jugar; jugar). Dirígete a nuestra nueva pieza de noticias de Pinarello para ver todas las maquinaciones internas de ambas nuevas gamas.

Tuve la suerte de escapar del terrible clima de enero en el Reino Unido y dirigirme a España para ver la gama completa en persona y pasar un tiempo a bordo de un F7, equipado con la estructura Shimano Ultegra Di2.

Con el tiempo, tendré una reseña completa para entretenerlos a todos, pero después de 80 kilómetros llenos de baches y semimontañosos, más otros 20 cruceros por los puertos deportivos frente al mar (cuando esté en Roma…), estoy listo para compartir mis primeras impresiones. de una bicicleta dirigida directamente al segmento de las mejores bicicletas de carretera.

Hablaré del rendimiento pronto, pero primero, es una bicicleta atractiva.

Diseño y estética

Nunca me he encontrado con una empresa tan abiertamente dedicada a la búsqueda de la perfección estética. Claro, otras compañías insisten en que creen que sus bicicletas son llamativas y atractivas, pero esta es la primera vez que tengo una marca. dirigir con la estetica. Según el director de marketing de la empresa, tiene la misma importancia que el rendimiento. Ésa es toda una afirmación para una empresa con una vitrina de trofeos tan repleta. Sin embargo, esta es una bicicleta nueva y debe juzgarse por sus propios méritos, no por los de sus antecesoras.

Aun así, es una bicicleta bonita, ¿verdad?

Entiendo que la belleza está en el ojo del espectador, pero incluso descontando la pintura, hay algo en el cuadro F. En un mundo donde muchas bicicletas empiezan a tener el mismo aspecto, es encantador que las presenten con una silueta distintiva. Admito que tiene un parecido sorprendente con el Dogma F, pero también creo que tiene una figura más refinada. La sangría en la mitad del tubo diagonal desapareció y fue reemplazada por una rampa más ordenada hacia una sección plana. La horquilla y los tirantes son más o menos visualmente idénticos, pero la tija se integra mucho más en el cuadro gracias a que la tija está alineada con el tubo del sillín en la parte trasera.

Si bien el negro sobre negro siempre ha sido el producto más vendido de la marca (algo que, por cierto, lamento), tuve la suerte de conseguir la opción rojo y negro. La pintura es simple pero acentúa las características del cuadro: las curvas de la horquilla parecen más curvilíneas y decididas gracias a la ubicación de las bases negras, y la tija del sillín se parece mucho más a un mástil de sillín integrado gracias a la parte trasera negra continua en ambos. la tija del sillín y el tubo del sillín.

Desde una perspectiva de ingeniería, parece un Dogma principalmente porque tienen efectivamente la misma geometría. La F tiene el mismo ángulo de dirección, el mismo ángulo de asiento, la misma caída del pedalier y la misma pila. Tiene vainas 2 mm más largas y un alcance 2 mm más largo, lo que significa que la única diferencia tangible es una distancia entre ejes 4 mm más larga.

Hay un par de notas de diseño que también valen la pena aplaudir, más allá de la apariencia y la geometría. En primer lugar, el cuadro ha seguido soportando transmisiones mecánicas. Dada la naturaleza premium de la marca, sospecho que tiene en mente Campagnolo Super Record Mechanical de 12 velocidades en lugar de Shimano Sora, pero de todos modos, en mi opinión, más compatibilidad siempre es mejor que menos. El segundo es el uso de un pedalier roscado. No siempre están completamente libres de chirridos y tampoco son perfectos en otros aspectos, pero creo que es la mejor opción y abre muchas tareas de mantenimiento relativamente fáciles para el mecánico doméstico.

Actuación

Cada vez que pasas una pierna sobre una bicicleta que se usa en el nivel más alto de carreras (sé que esto no es un Dogma, pero el ADN está lo suficientemente cerca como para que esto funcione) esperas algo hiperágil; nervioso, receptivo y quizás incluso un poco inestable. Me complace informar que este no es el caso en absoluto con la F. Es quizás la bicicleta de rendimiento más completa y suave que he tenido el placer de conducir en términos de sus características de manejo.

Las nuevas Colnago V4R solo cobraron vida cuando estabas absolutamente al límite, y aunque no son tan nerviosas como las versiones anteriores, la Canyon Ultimate es definitivamente una bicicleta más nerviosa incluso cuando no estás esforzándote al máximo.

Cuando apenas estás haciendo tictac, el F7 es suave e incluso cómodo. Realmente no se siente como una bicicleta de carreras cuando no se lo pides. Tenga en cuenta que me estoy basando en unos breves 100 km, pero para días largos, lo haría por el Cañón. Sin embargo, cuando lo preguntas, sigue siendo una bicicleta de carreras. La geometría lo convierte en un hermoso descensor; es lo suficientemente estable como para darte la confianza necesaria para encontrar los límites de velocidad, pero aún así es lo suficientemente preciso como para tomar curvas cerradas como si estuvieras persiguiendo a Tom Pidcock en un descenso.

Cuesta arriba, no tiene el mismo movimiento que el Ultimate que también he estado probando últimamente. Definitivamente es una bicicleta todoterreno, más que una bicicleta de escalada con una revisión aerodinámica. Sin embargo, esto solo se manifiesta realmente como una diferencia identificable cuando las pendientes aumentan hasta el punto en que escalar sentado se vuelve más o menos imposible, y de ninguna manera es un encorvamiento, pero es un poco menos tenso. Sospecho que esto tiene algo que ver con que tanto las ruedas como el marco sean un poco menos rígidos; el Canyon BB se ajusta a presión, lo que permite una plataforma más ancha y rígida, pero aún así elegiría el sistema roscado.

El grupo es más o menos impecable y, para ser honesto, es tan bueno que si adquieres el F9 equipado con Dura Ace, probablemente deberías considerar un Dogma. Ultegra es más que suficiente como grupo de carrera.

La principal crítica que tengo del F7 tiene que ver con las ruedas y los neumáticos. El Most Ultrafast 40 no es un mal juego de ruedas, pero un ancho interno de 19 mm es un poco de la vieja escuela para los estándares modernos y no soporta paredes laterales como lo hacen las ruedas de un juego más ancho. No creo que se encuentren entre las mejores ruedas para bicicletas de carretera. Están perfectamente bien, pero preferiría ver un juego más premium considerando el precio. Los neumáticos Pirelli P7 Sport, más que las ruedas, dejan mucho que desear. Incluso en asfalto liso y seco, no inspiran confianza, y con un toque de humedad en las carreteras, realmente no son buenos. Entiendo que las marcas se ajustan a un precio y que son fáciles de intercambiar, pero si pagas tanto por una bicicleta, entonces creo que es razonable esperar mejores neumáticos como mínimo. Cámbielos por algo de nuestra lista de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera.

Valor

Tan solo 100 km es demasiado pronto para valorar realmente su valor, pero esta bicicleta con esta configuración se vende por 7.000 libras esterlinas / 8.800 dólares / 8.850 euros. Esto es notable porque cuesta £ 800 más que el Canyon Ultimate CF SLX 8 Di2, que cuenta con mejores ruedas y neumáticos y viene con un medidor de potencia.

Sin duda, hay que pagar un mínimo de ‘Premium italiano’, pero sólo con algunas pruebas más se podrá comprobar si se presenta como una buena moto o también como una buena compra.

Veredicto anticipado

Al probar lo que la gente normalmente llamaría “superbikes”, las palabras de moda tienden a ser “agresivas”, “atacantes”, “ágiles”, etc. No tanto aquí; En mis pruebas hasta ahora, la palabra que más me viene a la mente, sinceramente, es “encantadora”.

Es una bicicleta preciosa. Precioso de contemplar y encantador de montar. Es el plato de avena del medio que Ricitos de Oro estaba tan ansioso por devorar. El manejo y la calidad de marcha son perfectos para los grandes días y también para las carreras sin cuartel. Sin embargo, no estoy convencido de las ruedas y los neumáticos, especialmente considerando el precio, pero es una marca italiana premium y, por lo tanto, lamentablemente siempre tendrá una prima.

Dada la similitud en geometría con el Dogma, es realmente difícil imaginar una situación en la que necesitarías esa mejora marginal desde el punto de vista del rendimiento, a menos que realmente estés compitiendo al más alto nivel.