Es parte de nuestro trabajo en el equipo técnico de My Bike detectar nuevas tecnologías y equipos utilizados por los profesionales, y lo tomamos muy en serio. Sin embargo, durante los últimos meses no hemos conseguido ver las nuevas zapatillas Northwave de Filippo Ganna escondidas a plena vista entre el pelotón.

Cuando recientemente me llegaron las nuevas zapatillas Northwave Veloce Extreme para probarlas junto con el comunicado de prensa adjunto, pude encontrar fácilmente fotos de la estrella italiana y poseedor del récord de la Hora Mundial compitiendo en Veloce Extremes esta temporada. Un zapato en el que el ciclista de Ineos Grenadiers aparentemente ha contribuido decisivamente a desarrollar junto con otros atletas este año, y que apunta directamente al segmento de las mejores zapatillas de ciclismo del mercado. Observa a Ganna corriendo al final de Milán San Remo este año y empezarás a tener una idea de cuáles podrían ser sus requisitos para una zapatilla de ciclismo.

Las nuevas Veloce Extremes se encuentran en la cima de la colección de zapatillas de carretera de Northwave, reemplazando al modelo Extreme Pro 3 como el mejor modelo de carretera de la marca. Los nuevos zapatos están construidos alrededor de una suela nueva llamada Powershape HT (cola alta). Se dice que esta suela y zapato ultra rígidos aumentan la potencia y la estabilidad, además de reducir los niveles de esfuerzo percibidos en comparación con la suela Powershape existente. Estas cifras y afirmaciones son producto de un estudio biomecánico encargado por Northwave que veremos con más detalle a continuación.

Estaba listo para decir adiós a ver zapatillas de ciclismo blancas hasta la primavera, pero una ventana de clima templado ha significado que últimamente me he dejado los cubrezapatillas quitados mientras probaba las zapatillas al aire libre. Casi desde el primer pedaleo se hizo evidente que se trata de zapatos con prácticamente un único propósito en mente.

La suela Powershape HP se puede ver más claramente desde este lado, extendiéndose hasta el arco y el talón.

Diseño y Estética

Los zapatos están disponibles en combinaciones de colores blanco y negro. La versión en negro es solo eso, un asunto completamente negro. La opción en gran parte blanca presenta una lengüeta negra, el logotipo de Northwave y la sección superior en la parte media del pie.

Los zapatos lucen limpios y elegantes; la única costura externa visible es donde la lengüeta negra se une al resto de la parte superior y en el talón. Hay dos logotipos ‘NW’ en cada zapato, uno pequeño en la puntera y uno grande en el exterior de cada zapato. Esto parece bastante prominente en las imágenes y se te podría perdonar que pienses que posiblemente parezca un poco dominante, pero en la vida real creo que encaja bien y funciona.

El material superior también se puede limpiar con un paño, lo que debería simplificar bastante la limpieza y el mantenimiento; Siempre es un punto a favor si optas por zapatos blancos. Los Veloce Extreme también son compatibles con soportes de calas de tres pernos y con Speedplay de cuatro pernos, lo cual es útil de ver.

En resumen, desde el punto de vista estético, los zapatos lucen elegantes y atrevidos, presentando una silueta agradable visualmente sin bultos innecesarios ni nada que rompa las líneas limpias y la parte superior suave.

El nombre del modelo aparece en el interior de cada zapato.

En cuanto al diseño, la característica más destacada de las Veloce Extreme, que están hechas a mano en Italia, es la nueva suela Powershape HT unidireccional y ventilada de fibra de carbono. Northwave le ha otorgado un índice de rigidez de 15 (en su propia escala), que es lo más rígido posible para la marca y lo mismo que los zapatos Extreme 3 Pro. La suela patentada Powershape está diseñada, según Northwave, para optimizar la transferencia de potencia a los pedales y reducir el compromiso muscular. Me imagino que los comentarios de un ciclista como Ganna posiblemente se centrarían en la transferencia de potencia, la rigidez y un enfoque singular en el rendimiento.

La nueva suela se extiende unos centímetros hasta el arco interno de cada pie y hasta la parte posterior del talón en un diseño asimétrico en la parte exterior de la parte superior del zapato. Se dice que el objetivo era optimizar la comodidad y el soporte del pie. Las zapatillas Extreme Pro 3, hasta ahora modelo estrella de la marca, cuentan con la suela Powerhsape, y en el diseño se puede ver un arco interior ligeramente elevado. Sin embargo, el diseño Powershape HT en Veloce Extreme ha desarrollado y hecho avanzar este concepto de diseño, y visualmente hay una clara diferencia entre los dos. La conclusión es una mejora de estabilidad del 9%, un aumento de potencia máxima del 4% y una reducción del 15% en la tasa de esfuerzo percibido sobre la suela Powershape. No he montado con los zapatos Extreme Pro 3, pero la supuesta reducción del 15% en el esfuerzo percibido entre los zapatos es bastante alucinante para mí y probablemente es algo por lo que firmaría en la línea de puntos si pudiera sentirlo.

Sin embargo, afirmaciones más rápidas, más ligeras y más rígidas. Te escucho llorar. Sí, pero hay algunas afirmaciones de prueba y datos de Northwave sobre el tema. Las dos zapatillas (para ser claros, las nuevas Veloce Extreme y las Extreme Pro 3) se compararon en pruebas en carretera y en pista, con varios análisis en los que participaron 50 atletas durante 100 horas. La prueba aparentemente consistió en una ‘prueba incremental’ o prueba en rampa que consistía en 3 sprints de 30 segundos seguidos de una conducción a 100 vatios y un aumento de 20 vatios por minuto. También se utilizaron pruebas de velocidad máxima, análisis cinemático, pruebas de activación muscular durante el uso y rotación del pie durante el pedaleo para llegar a las afirmaciones de rendimiento de la nueva suela.

La sección HT (cola alta) de la suela se extiende hasta el talón y esta área se siente muy rígida, sujetando bien el tobillo y el talón.

Además de la nueva suela, los zapatos cuentan con diales SLW3 desarrollados por X-Dial. Lo mismo se puede encontrar en el Extreme 3 Pro. La característica destacada aquí es la capacidad de liberar la tensión con facilidad y precisión empujando la pestaña plateada del dial hacia abajo, lo que permite al usuario reducir fácilmente y, por lo tanto, ajustar la tensión del dial mientras conduce. Todos los repuestos están disponibles en el sitio web de Northwave, la almohadilla del talón de los zapatos también es reemplazable en caso de que se desgaste.

Con los zapatos llegan dos pares de plantillas y una bonita bolsa para zapatos. Se suministran plantillas regulares y ajustadas, una de 3 mm y la otra de 5 mm de grosor. Ambas plantillas tienen arcos firmes y una construcción de espuma de doble densidad.

Hasta ahora solo he tenido un inconveniente con los zapatos: el zapato izquierdo de mi par de prueba tenía una pequeña sección despegada en la parte trasera donde la sección del tacón alto de la suela de carbono no se había adherido del todo al material superior. Me imagino que se requiere una buena cantidad de esfuerzo (y fuerza) para lograr que estos dos materiales se unan correctamente, pero si hubiera pagado 400 € por un par de zapatos nuevos, esperaría que todo fuera perfecto.

Se incluyen dos pares de plantillas con los zapatos.

Actuación

Era obvio desde el principio que, como era de esperar, los Veloce Extremes tienen que ver con el rendimiento. Los zapatos, aunque cómodos, son rígidos e inflexibles.

Sostener un par de zapatillas de ciclismo en la mano te da una idea de lo que son y, aunque no puedes flexionar una suela rígida de carbono, de alguna manera puedes hacerte una idea de cómo se sentirán las cosas. Sentí que las Ondas del Norte serían muy rígidas al sostenerlas y deslizar los pies dentro de ellas fortaleció esta impresión.

La abertura en sí para los zapatos es un poco estrecha para mí, y se requiere un poco de esfuerzo para empujar los pies hacia adentro. Las partes superiores a ambos lados aquí son, nuevamente, bastante rígidas y le dan a los zapatos fuerza y ​​​​estructura. Los bordes de los zapatos que entran en contacto con los tobillos son suaves y cómodos; no hay secciones de bordes afilados que se claven, todo es bastante firme. El acolchado del tobillo y la lengüeta es minimalista y me recuerda al Quoc Mono II. El acolchado es ligero pero proporciona apoyo en todos los lugares correctos. Me interesa ver si los zapatos se sentirán igual en seis meses y luego en un año o si la parte superior conservará su sensación rígida y estructurada. Aunque desde el principio no he sentido ninguna molestia ni roce y el acolchado alrededor de los tobillos ha hecho bien su trabajo.

Una vez que los zapatos están en sus pies, los diales SWL3 se encargan de apretarlos, lo cual me gusta mucho. Realmente aprietan los zapatos de forma segura y puedes ajustarlos mucho con los pies realmente fijados en su lugar. Al presionar la pestaña plateada hacia abajo en cada dial una vez, se deshace cada dial con un solo clic de trinquete. Es una forma rápida de ajustar el ajuste sobre la marcha. Al levantar cada pestaña plateada, se aflojan los diales por completo, prácticamente todo de una vez. Es un sistema eficaz y fácil de usar y los repuestos son baratos en caso de que los necesite.

La suela tiene unas ventilaciones de buen tamaño.

He usado los zapatos en paseos bajo techo, carreras en clubes e incluso en una carrera scratch de bicicletas de carretera en mi velódromo al aire libre local durante las últimas semanas. Se sienten rígidos y decididos, y estoy de acuerdo con las afirmaciones de Northwave. Tus pies, o al menos los míos, realmente se sentían bloqueados en su lugar. Viajo con pedales Shimano y tacos amarillos con una tensión de resorte media para que mis tacos no queden bloqueados, pero mis pies se mantienen muy seguros en los zapatos. La entrega de potencia se siente excelente y me imagino alcanzando los zapatos para competir fácilmente.

Recientemente terminé un viaje de tres horas con la parte exterior de mis pies sintiendo un ligero dolor al usar los zapatos y esta sensación desapareció tan pronto como me los quité. Siento que estos son zapatos a los que tomará algún tiempo acostumbrarse, y la configuración de sus tacos encaja absolutamente con ellos. Dado su enfoque muy rígido y centrado en el rendimiento, creo que cualquier configuración de cala fuera de lugar o problemas de ajuste se magnificarán.

En cuanto al ajuste y la forma, mis zapatos EU 43 / UK 9.5 me quedaron bien. Las 9.5 realmente no parecían más grandes que las zapatillas EU43/UK9 que probé este año, como las Rapha Pro Team Lace Up. El enigma del ‘tamaño italiano’ realmente no parece aplicarse aquí, los zapatos no son muy estrechos y la puntera redondeada, que es más redondeada que los Rapha Pro Lace-ups vinculados anteriormente, se sentía lo suficientemente espaciosa para mis propios pies.

En cuanto al precio, 400 € es mucho dinero, pero está en línea con otras ofertas de carretera importantes en esta categoría. Cuesta más de $100 menos que los populares Nimbl Ultimates y un poco menos que los zapatos Q36.5 Unique.

Los diales SLW3 funcionaron muy bien para mí y el mecanismo de liberación de tensión es excelente.

Veredicto

Las zapatillas Veloce Extreme serán las más adecuadas para corredores y ciclistas centrados en el rendimiento que desean unas zapatillas rígidas y rígidas que les ayuden a trasladar todo su esfuerzo a la carretera.

Los zapatos, aunque relativamente cómodos, son menos indulgentes que otros y sospecho que pueden derrotar a los ciclistas que desean un poco más de comodidad, especialmente en recorridos más largos o más suaves.

Sin embargo, si estuviera yendo duro o compitiendo, estaría feliz de alcanzar los Veloce Extremes y me sentiría bastante cómodo porque, siempre que hubiera marcado mis tacos y tuviera todo en orden, realmente me ayudarían a transferir todo mi esfuerzo. a los pedales y sujetar mis pies con mucha seguridad. Si pueden hacer frente a la potencia pura de Top Ganna, podrán hacer frente fácilmente al poder de un simple mortal.