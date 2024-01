Uno de los mayores desafíos del ciclismo en climas fríos es mantener las manos y los pies calientes. Tus manos necesitan cierta destreza reservada y al mismo tiempo mantienen una posición expuesta a la intemperie. Sin embargo, mantener los pies calientes puede ser el mayor desafío de todos. Están continuamente en movimiento pero la conexión al pedal significa que en realidad no se mueven. Hay poca flexión o uso de músculos y no se necesita mucho para terminar un paseo antes de tiempo debido a los dolorosos dedos de los pies fríos. Para muchas personas encontrar el Las mejores zapatillas de ciclismo de invierno. abre un nuevo mundo de comodidad en invierno.

Si está dispuesto a dejar de intentar que los zapatos de verano funcionen en invierno, Fizik tiene un par de opciones sólidas. Nuestra lista actual tiene dos entradas de la marca, pero ambas están desapareciendo. En el futuro, las opciones de calzado de ciclismo de invierno Fizik incluyen las botas de invierno Fizik Artica GTX Tempo y Fizik Artica GTX Terra. Ambos tienen el mismo diseño pero ofrecen una opción de compatibilidad de calas para carretera o todoterreno. Aunque pasé tiempo con ambos, llevé el Fizik Artica GTX Tempo enfocado en la carretera al clima más frío que probablemente veremos este año y los puse a prueba. Si está buscando una mejora importante para la comodidad de sus pies este invierno, siga leyendo para ver qué funciona y qué no.

El diseño de la lengüeta parece que podría ser un problema, pero funciona bien.

Diseño y estética

Fizik tiene algunos colores salvajes disponibles para zapatos compatibles con dos tornillos, pero para las opciones de carretera, se han mantenido un poco más tradicionales. Si prefieres tacos de carretera de tres tornillos, tendrás la opción de color blanco o negro en el Fizik Tempo Artica GTX. Pasé tiempo con la versión blanca y, aunque el blanco no será adecuado para el clima invernal para siempre, hasta ahora se han mantenido bien, incluso a través de la suciedad y la mugre del invierno, y se limpian fácilmente.

Toda la parte inferior del zapato utiliza un exterior recubierto de poliuretano resistente. La parte más baja también agrega otro revestimiento de goma para una protección aún mayor. Ambos son fáciles de limpiar, pero no son la imagen de transpirabilidad. Para que funcione, Fizik agrega orificios de ventilación que cubren la sección media de ambos lados, así como la punta. Aunque pueda parecer una mala idea para una bota de invierno, el revestimiento de PU es sólo la capa exterior.

Debajo de la sección inferior, y visible en el área de la lengua y el tobillo, hay una membrana Gore-Tex. Fizik se refiere a ella como una membrana Koala, pero Gore no hace referencia a ella como una opción de material disponible en el mercado. En realidad, los detalles del nombre no son muy importantes. Lo importante es que la legendaria membrana Gore-Tex ePTFE cumple la promesa de “mantenerte seco garantizado” y al mismo tiempo sigue siendo transpirable al generar tu propio calor. Se encuentra detrás de la sección inferior, lo que significa que los agujeros en el revestimiento exterior sólo dejan salir el vapor de agua. La parte superior de los zapatos, donde no hay revestimiento de PU, utiliza un exterior ripstop con revestimiento DWR.

A lo que probablemente se refiere la descripción de Koala es en realidad al aislamiento del Tempo Artica GTX. La mayor parte del cuerpo de los zapatos es relativamente delgada. Hay densidad en el tobillo y en el centro de la lengüeta, pero en su mayor parte, el aislamiento viene en forma de forro polar interior. Es suave pero no sedoso y se parece mucho al pelaje de Koala. Tampoco puede retener agua, pero ayuda a crear un espacio para atrapar el aire caliente dentro del maletero.

La tarea de manejar el cierre en el Tempo Artica GTX es una combinación de Boa y Velcro. El verdadero ajuste de la bota proviene de un único dial Boa L6, de una sola dirección y de liberación rápida, ubicado en la parte superior exterior antes de la transición al tobillo. Incluyendo la propia esfera, este sistema Boa pasa por seis puntos de compromiso dispuestos a lo largo de una abertura ligeramente curvada que se inclina hacia la punta. El sistema Boa, que termina debajo del inicio del tobillo, no tiene efecto en la parte más alta de la bota. Para esa última sección, encontrarás una única correa de velcro.

La última parte del nuevo diseño de botas Fizik es una suela R5 actualizada. Anteriormente había un texto de marketing que lo llamaba nailon reforzado con carbono, pero esta vez ya no existe. En su lugar solo aparece la descripción del nailon, pero el zapato real conserva el texto del compuesto de fibra. No me preocuparía demasiado de ninguna manera. Lo que es más importante es un pequeño cambio en la estructura y el refuerzo.

La bota de invierno anterior enfatizaba la rigidez en la parte delantera del pie. Esta vez hay más estructura hacia la parte trasera. La disposición recuerda al diseño Giant Beam que se encuentra en los zapatos Surge Pro, pero Fizik le otorga una calificación de rigidez de rango medio de 6 sobre 10. También se ha agregado una banda de rodadura adicional en la puntera y el talón, presumiblemente para mayor tracción en paisajes invernales, y los agujeros de los tacos se han desplazado más hacia atrás.

Actuación

La gente cruza el Ártico en bicicleta. No es funcionalmente imposible andar en bicicleta en cualquier parte del mundo, pero existe una clara diferencia entre temperaturas por encima y por debajo del punto de congelación. Si vives donde nieva, montar en bicicleta en invierno es algo diferente. Portland Oregon se encuentra justo al borde de ese acantilado de temperatura. Rara vez llega a temperaturas bajo cero durante el día y, como tal, rara vez nieva. Dicho esto, estará muy cerca y si no llueve cuando eso suceda, puedes esperar viento. Da la casualidad de que saqué las botas de invierno Fizik Artica GTX Tempo y las probé en lo que probablemente sea el peor clima que verá Portland este año.

La primera vez que los saqué fue en un paseo corto a mitad de semana. Es un camino de ida y vuelta de unos 43 km de ida y vuelta y lo he hecho tantas veces que conozco cada pequeño bache. Sabía que iba a llover, pero pensé: ¿qué tan malo podría ser un viaje de menos de dos horas? Resulta que fue realmente malo. Un poco por encima del punto de congelación y lluvia constante que solo empeoró a medida que avanzaba el viaje.

Me encantaría decirte que estas botas Fizik lo ignoraron, pero realmente no puedo decir eso. Eso no quiere decir que no lo hicieran, simplemente es más complicado. El diseño anterior presentaba un exterior sellado a la lluvia pero Gore diría que la membrana Gore-Tex es superior. En mi experiencia, la membrana es mucho menos importante que la capacidad de mantener el agua fuera de un par de zapatos.

La Artica GTX Tempo está tan sellada contra la intemperie como las botas anteriores a pesar de parecer mucho más abierta. Mi primera impresión fue que el diseño de la lengüeta sería un problema. Hay un pliegue a cada lado que parece que podría acumular lluvia. Puedo informar que no presenta ningún problema. Hay pliegues porque es continuo y no hay aberturas al interior. Los pliegues mantienen el agua fuera y también la dirigen para que corra hacia el frente sin acumularse.

En esta situación el problema, aunque solucionable, es el diseño superior. Las botas Fizik son en general muy compactas. Si bien esperaba que el roce de la manivela fuera una característica de andar con botas de invierno, no experimenté ninguno con estas. A pesar de eso, se vuelven un poco regordetes en la parte superior y no tienen mucha altura. No es muy fácil sellar la lluvia, pero los puños impermeables Velotoze o un par de pantalones o pantalones impermeables lo resolverán por ti.

La siguiente vez que los saqué, estaba seco y claro. También estaba justo por encima del punto de congelación y nevó al día siguiente. En este clima seco y frío es en realidad donde estas botas Fizik hicieron su mejor trabajo. El interior se siente como lana de pelo alto y hace un gran trabajo manteniendo los pies calientes. También hace un gran trabajo, en combinación con la membrana Gore-Tex, manteniendo la transpirabilidad para mantener los pies secos. Sin embargo, querrás tener en cuenta el ajuste. Tomé media talla más que mi talla Fizik de verano y era casi perfecto. Si quieres mucho espacio para calcetines gruesos, elige una talla más grande.

Como en el apartado anterior, dejo la suela para el final. Son en gran medida olvidables. Puedes tomarlo como algo negativo pero yo no lo veo así. Son lo suficientemente rígidos como para no causar problemas y mucho más sobre la funcionalidad. Este no es un zapato de carrera y no está construido como tal, además, las suelas de nailon aíslan mejor contra el frío.

Lo más notable de la base es qué tan atrás puede llegar la cala. Esta es una característica de otros zapatos Fizik recientes y, dependiendo de su filosofía de ajuste de bicicletas, es una adición bienvenida. No hay deslizamiento en la suela, por lo que necesitarás usar el ajuste en la cala si prefieres una ubicación más tradicional. Personalmente, soy partidario de llevar mis tacos más atrás, aunque exagera la superposición de los dedos.

Veredicto

Yo era fanático del diseño anterior de botas de invierno Fizik. Las botas de invierno y grava Fizik son buenas para mantener el tamaño y el peso totales controlados y eso no ha cambiado. Puede obtener más protección contra la intemperie con algo como el Lake CX146, pero le costará 122 gramos adicionales y puede esperar rozaduras en la manivela. Donde destacan las botas de invierno Fizik Artica GTX Tempo es en su diseño de bajo volumen.

La otra distinción que debes hacer es sobre qué tipo de clima estás tratando de manejar. En las peores condiciones de lluvia o nieve, no haría de estas botas mi primera opción. Son capaces pero ese no es el enfoque. Las botas de invierno Fizik Artica GTX Tempo son la elección perfecta para los kilómetros básicos de invierno fríos cuando no quieres sentirte abrumado por el equipo.

Especificaciones técnicas: Fizik Artica GTX Tempo