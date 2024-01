Cada vez que empieces a juntar tu ropa para salir a montar, comienza con una capa base. Una excelente capa base es la base que te ayuda a sentirte mejor y permite que todo tu sistema de ropa funcione de la manera más óptima posible. El desafío es que cada clima es diferente y las temperaturas que todos experimentamos varían drásticamente. Esta es la razón por la que tenemos una gama tan amplia de opciones en nuestra lista de Las mejores capas base de ciclismo. .

Dado que tiendo a montar en bicicleta durante el invierno, las capas base de manga larga son algo que siempre estoy evaluando. Llegan nuevas opciones al mercado y parece que hay una variedad infinita de opciones. Más recientemente, ha comenzado a aparecer un nuevo estilo de capas base casi completamente sin costuras. Assos tiene uno y también la marca iniciada por el ex director de desarrollo de Assos, Q36.5.

Las dos marcas suelen ser algo similares, pero en este caso hay muchas diferencias. Assos posiciona la única capa base sin costuras disponible como lo mejor que puedes comprar de la marca. En cambio, Q36.5 toma la tecnología y la aplica a cada capa base que ofrece la marca. He pasado un poco de tiempo con la camiseta interior Q36.5 de manga larga de nivel 3 y ahora estoy listo para compartir algunos detalles. Si buscas una capa base de manga larga increíblemente cómoda, sigue leyendo para ver si esta es la opción correcta para ti.

Toda la parte trasera de la camiseta interior Q36.5 Nivel 3 está abierta, lo que permite una gran ventilación.

Diseño y estética

Si hace clic en un artículo sobre las últimas ruedas de carreras de carbono, esperará una inmersión profunda en la tecnología. La industria gira en torno a una rotación anual de productos más ligeros, más rígidos y más rápidos. Hacer que eso sea una realidad recae sobre los hombros de la tecnología en constante avance y de los diseñadores que sean capaces de extraer su potencial. Lo que nadie espera es que incluso una camiseta interior básica esté sujeta al mismo nivel de innovación técnica y diseño en constante avance.

Si alguna vez hubo un ejemplo que le hizo cambiar de opinión al respecto, es la capa base Q36.5 3. En el corazón del diseño se encuentra una máquina de tejer tridimensional de última generación de Karl Meyer. En lugar de costuras y variaciones de tejidos, todo se teje en una sola pieza. No hay bordes, las únicas costuras son increíblemente limitadas y, en lugar de intercambiar telas, el tejido se desplaza y cambia para reducir la densidad de la tela.

Si estás leyendo esto y crees que te suena familiar, lo es. Hace poco escribí el Revisión de la capa base Assos GTO Winter LS DermaSensor y las similitudes son sorprendentes. Assos no menciona a la empresa externa que hace posible el diseño, pero eso no es inusual para la marca. Puede que sea el mismo proceso o no, pero no es muy importante. Las dos piezas son ciertamente similares pero también hay muchas diferencias.

Justo en primer plano, la composición del tejido es diferente. Q36.5 utiliza 44% polipropileno, 44% poliamida y 12% elastano que, si bien es similar a los números de Assos, cambia Polypro por el poliéster que Assos especifica. Dado que el polipropileno tiene mayor resistencia a la absorción de agua, es una sustitución que tiene sentido en general pero también es algo que refleja los diferentes usos proyectados.

Esta capa base de nivel 3 en particular de Q36.5 es una variación de manga larga de lo que ofrece la marca para montar en verano. Hay un nivel 4 y un nivel 5 que combinarían mejor con la camiseta interior de Assos. El nivel 3 es más una pieza ligera de invierno, o quizás de primavera y otoño, pero también hay una diferencia en lo que las dos marcas han hecho con la tecnología de tejido. Q36.5 está utilizando un diseño mucho más complejo en el tejido y ha conseguido reducir aún más las costuras.

Al igual que con la capa base de Assos, las costuras que existen parecen acumular aún más material en lugares donde tiene sentido hacerlo. Hay una puntada muy corta debajo de cada brazo, así como una costura larga en la parte superior de cada hombro y las costuras finales están en la muñeca. En cada uso de una costura, parece que la tela fue tejida sin costuras, luego cortada, fruncida y cosida para crear una curva más cerrada. Cualquiera que sea la razón técnica, no hay duda de que la máquina es capaz de realizar patrones complejos.

Puedes ver eso en la textura de la superficie de doble propósito. La camiseta interior Q36.5 Nivel 3 utiliza un diseño hexagonal que cubre gran parte de la superficie de la prenda. Al principio, parece sólo estético, pero cuando miras más de cerca, en realidad es una variación en la densidad. El hexágono central usa un tejido más apretado mientras que el área exterior usa un tejido más ligero con menos cobertura de tela. La pieza del Nivel 2 refleja el Nivel 3, pero si saltas al Nivel 1, el mismo patrón invierte las densidades con una estructura interna aún más ligera.

Esa flexibilidad es el verdadero poder de la máquina Karl Meyer y se puede ver cómo se emplea en todo el diseño. El escote y la cintura cambian el patrón a un diseño vertical que maximiza la elasticidad horizontal. Debajo de los brazos, hay agujeros reales estampados en el tejido para ventilación. En la parte superior de la espalda hay más orificios de ventilación y aquí el patrón es aún más complejo, ya que alterna entre tela sólida y orificios grandes.

También hay detalles estéticos inteligentes integrados directamente en el tejido. Se podría argumentar que el diseño hexagonal tiene algún uso funcional, pero la gran flecha en la parte posterior ciertamente no. Más bien, es un detalle estético y la flecha apunta a las instrucciones de lavado en la espalda baja. En lugar de imprimirlos, Q36.5 optó por tejer el texto directamente en la tela. Se siente tan funcional como ilustrativo de las capacidades.

Actuación

Cuando deslizas la capa base Q36.5, puedes notar de inmediato que es diferente. Siempre uso la misma talla en capas base, pero lo que eso significa varía un poco de una marca a otra. Hay algunos que están lo suficientemente apretados como para atascarse en la correa de mi monitor de frecuencia cardíaca y requieren algunas contorsiones para rodar hacia abajo. Luego hay otros que se deslizan con facilidad pero no tienen mucha compresión. La capa base Q36.5 Nivel 3 es todo eso a la vez.

Se enciende fácilmente y no detecta mi monitor de frecuencia cardíaca. Sin embargo, una vez puesto, es compresivo en algunas áreas clave pero, en general, desaparece. Notarás la banda de mayor compresión en tu bíceps, pero no la sentirás apretada contra el pecho. El cuello tiene aproximadamente la misma altura que un jersey de cuello alto, pero está intencionalmente un poco suelto con menos compresión. Aunque fuera ajustado, los bordes sin rematar en las mangas y el escote desaparecen casi por completo.

Lo que más noto es lo increíblemente suave que es la tela. La compresión zonal ayuda con eso, pero no puedes ignorar la tela. El polipropileno es un material sintético hidrofóbico que tiende a ser suave y Q36.5 lo combina con nailon para lograr estructura y durabilidad. Sin embargo, lo que notarás es el polipropileno ultrasuave que se siente increíble al lado de tu piel.

Como he dicho varias veces, esta capa base es una de las pocas del sistema. El nivel 3 está ahí cuando quieres una manga larga pero no buscas una calidez extrema. Me parece una combinación perfecta con un Chaqueta Castelli Perfetto RoS 2 y también tuve éxito combinándolo con una chaqueta Pearl Izumi Attack WxB. En pocas palabras, tiendo a usarlo con una cubierta liviana en climas templados pero frescos y eso coincide con lo que dice Q36.5 en la página del producto.

La Q36.5 establece claramente que esta capa base funciona a temperaturas tan bajas como 8C/46F y estoy de acuerdo. Justo ahí es donde el Nivel 3 es perfecto, pero también hay una cantidad razonable de versatilidad en el extremo superior. Ese reciente emparejamiento con el armazón Pearl Izumi tuvo una temperatura promedio de 13 °C/56 °F, pero llovió fuerte durante unos minutos y también hubo momentos a 17 °C/63 °F. Parecía que el Level 3 era exactamente lo que los diseñadores tenían en mente.

Veredicto

Cuando revisé la camiseta interior sin costuras de Assos, en general quedé increíblemente impresionado, pero el precio era difícil de justificar. La camiseta interior Q36.5 Level tiene todos los puntos fuertes de la prenda Assos sin ninguno de sus inconvenientes. Debería ser un ganador de cinco estrellas, ¿verdad? Lamentablemente no, pero la culpa es mía tanto como cualquier rasgo particular de la capa base.

Q36.5 ofrece una variedad de opciones que funcionan con una variedad de temperaturas. El nivel 0 es una opción apenas existente que puede que solo se use en el interior, mientras que el nivel 1 es una capa base de verano sin mangas para los días más calurosos del verano. Desde allí puedes subir hasta el nivel cinco con un pasamontañas integrado. Sin embargo, la única opción con la que pasé tiempo fue el Nivel 3 medio y, para mi clima, es una combinación extraña.

A la temperatura en la que el Nivel 3 es perfecto, no siento la necesidad de resolver ningún problema. Una chaqueta soft shell con una camiseta interior de manga corta suele ser suficiente y una camiseta interior Windstopper de manga corta con un maillot de manga larga es otra buena opción. Si tus necesidades son diferentes, no te equivocarás con esta pieza.

Los aspectos positivos que distinguen a las camisetas interiores Q36.5 existen en toda la gama. La tela es increíblemente cómoda y el tejido complejo que cambia tanto la retención de calor como la compresión a través de la prenda sigue ahí. Además, a diferencia de la pieza de Assos, los precios son razonables. No es un sótano de ganga, pero están justo al precio esperado. Solo asegúrese de adaptar el rango de temperatura a sus necesidades.