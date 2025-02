Todavía podemos estar en febrero, pero la primavera está a la vuelta de la esquina. Estuve en un viaje de confiabilidad temprano en el fin de semana y un jinete en nuestro grupo tenía guantes o guantes de ciclismo de dedo corto. El fin de semana de apertura también inicia los clásicos de primavera el fin de semana y estoy dispuesto a ser algunos jinetes que usarán guantes. La primavera debe estar casi aquí.

Los mejores guantes de ciclismo protegen sus manos en un clima más cálido y ayuda de ayuda. Ahora viajo mucho sin guantes, y creo que, en general, no hay guantes actualmente más populares para muchos ciclistas. Sin embargo, para una carrera, un gran viaje o simplemente un día épico, siempre uso guantes. Me ayudan a sentirme listo para un gran día, mantener mis manos más cómodas y ayudarme a limpiar el sudor. También sé que si termino chocando, las palmas de mis manos tendrán un poco más de protección.

Todavía no estamos fuera del bosque, y estoy seguro de que hay algunos días fríos por venir, consulte nuestra mejor guía de guantes de ciclismo de invierno para obtener opciones cálidas de dedo largo.

He estado usando los Rapha Core Mitts durante más de un año, y he hecho grandes paseos en ellos. Han sido bastante perfectos para mí y toman el mejor lugar general en nuestra mejor guía de guantes de ciclismo.

Los guantes tienen un precio de £ 40 / $ 50 / € 45 están disponibles en dos colores, negro y azul marino. Sé con certeza que los usaré durante al menos algunas de mis carreras y grandes días este año.

Diseño y estética

Los guantes centrales han estado en la línea Rapha por un tiempo y son guantes simples y cohesivos de ciclismo que solo funcionan. Los guantes están disponibles en dos opciones de color: azul negro y azul marino. Tienen una sola marca de palabras 'Rapha' en el exterior de cada guante, también hay una marca de palabras 'Rapha' adicional en la parte inferior de cada palma. Es seguro decir que irán bien con una amplia gama de kit de ciclismo y no chocan con nada.

Los mitts centrales se fabrican a partir de una mezcla de nylon, spandex y poliéster y Rapha ha enumerado un rango de temperatura utilizable de 12-32C / 53-90F, aunque, por supuesto, eso no es una regla difícil y el uso variará de un conductor a otro.

La parte posterior de cada guante es una malla liviana y perforada de nylon y spandex que es cómoda y ligeramente elástica. Las palmas blandas están hechas de poliéster y tienen un acabado de gamuza sintético que Rapha afirma que el agarre de ayuda, también hay algunas hileras ligeras de relleno de espuma cosidos alrededor del talón de la palma.

Por último, hay dos bucles de extracción cosidos en el medio y los dedos de anillo que le permiten quitar los guantes fácilmente ya que no usan una correa de velcro.

Actuación

Es bastante difícil salir mal con los guantes en bicicleta siempre que te queden correctamente. Sin embargo, he probado más de veinte pares de guantes durante el último año más o menos y cuando un par está demasiado apretado o se corta en los dedos, puede comenzar rápidamente a concentrarse.

Las mejores experiencias del kit de ciclismo que encuentro son cuando pones algo y simplemente no tienes que pensar en ello nuevamente. Ese ha sido el caso para mí con los guantes centrales, los puse en montar, y son bastante perfectos.

Son suaves, elásticos y cómodos y mantienen las manos que se sienten atendidas. El ajuste también es excelente, no hay manchas apretadas, y los dedos son perfectos en mi pequeño par pequeño, no son demasiado apretados, son fáciles de lograr, a diferencia de algunos guantes más apretados y no hay costuras ni trozos de costura para irritar. He estado usando un par de pruebas pequeñas, pero revise la guía de tamaño Rapha si está interesado.

Me gusta mi par de pruebas negras, van con cualquier cosa como se mencionó y el logotipo de Rapha ha resistido la prueba del tiempo y todavía se ve tan nueva después de muchos lavados.

Los guantes te ayudan a limpiar el sudor en los días calurosos, pero también se limpian la nariz si lo necesitas, me gusta tener un panel de limpieza de la nariz en los pulgares de un guante, pero pueden verse un poco de la vieja escuela en guantes más modernos. Mi único deseo sería un panel de limpieza de la nariz que se ajuste al estilo Rapha ordenado del guante.

Valor

Creo que los guantes centrales representan una compra de valor decente. Sí, hay guantes más baratos en el mercado, pero también hay modelos que son casi el doble del dinero. Creo que hay una fuerte combinación de rendimiento, calidad y precio. No puedo encontrar fallas en los guantes, y se han usado muy bien con el tiempo.

Rapha también produce los guantes Brevet, con un precio de la misma cantidad y los guantes profesionales un poco más caros, que parecen estar agotados actualmente, aunque le he preguntado a Rapha sobre esto en caso de que hayan sido descontinuados.

Veredicto

Puse a los guantes centrales para montar, y no he tenido que considerarlos nuevamente, como se mencionó que han sido bastante perfectos en uso para mí. Me gusta su bajo volumen, falta de restricción y acolchado ligero pero efectivo.

El sutil estilo Rapha y los colores también se ven bien, lo que significa que puedo usarlos dentro o fuera de la carretera con cualquier kit. Hasta este punto, son los mejores guantes que he usado.