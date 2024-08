La humilde capa base de ciclismo es una pieza del equipamiento ciclista que a menudo se pasa por alto. Rara vez recibe mucha atención o aparece en las fotos de prensa, pero siempre está ahí para nosotros, haciendo un buen trabajo sin hacer ruido y manteniéndonos cómodos en la bicicleta.

La camiseta interior de manga corta Endura Translite II es una de esas heroínas anónimas que encaja a la perfección. Es una camiseta interior de ciclismo sencilla, blanca y de manga corta. Tiene un diseño bien hecho y ejecutado a un precio razonable. También aparece en nuestra guía de compra de las mejores camisetas interiores de ciclismo.

En el Reino Unido, el Translite II se vende a 29,99 libras y está compuesto por una mezcla de poliéster. El 38 % es una malla fina de poliéster reciclado. El resto es poliéster normal.

Hay una opción de color, el blanco. Está disponible en opciones de manga corta o sin mangas en una amplia variedad de tamaños. También hay una opción Translite a prueba de viento un poco más cara en la gama si estás interesado en un poco más de protección.

Diseño y estética

Sé que esta no es una reseña de un nuevo grupo de ciclismo ni de un juego de elegantes ruedas de carbono. Es una camiseta interior blanca de manga corta. Sin embargo, aquí en la red nos dedicamos a reseñar equipos de ciclismo. Noticias de ciclismo Equipo técnico y valoro que encontrar una reseña de un producto que estás considerando comprar puede ser emocionante y útil. Con eso en mente, conseguirás un trabajo adecuado aquí.

Y así llegamos al Translite II, diseñado por Endura en Escocia y fabricado en China. La malla de poliéster con la que está fabricado es muy fina, casi translúcida. Endura afirma que esto es para favorecer la transpirabilidad.

La marca también afirma haber incluido mangas orientadas hacia adelante, específicas para ciclismo, para adaptarse a la posición que asumimos cuando nos sentamos en una bicicleta, aunque no puedo decir que haya notado nada particularmente diferente en ellas.

Hay otra característica específica de la bicicleta en lo que respecta a los paneles: la espalda es ligeramente más baja y las costuras planas son prolijas y discretas. Hay más costuras aquí que en algunas capas base de mayor calidad; esta es una de las áreas en las que se gasta más dinero cuando se analiza el extremo superior de lo que hay en el mercado.

Hay un logotipo de Endura en gris plateado y el nombre de la marca en el pecho, y una pequeña etiqueta de goma con el logotipo “E” de Endura en el dobladillo. Las etiquetas internas son bastante grandes y se pueden encontrar en el dobladillo y el cuello, aunque siempre puedes cortarlas cuidadosamente si lo prefieres; sin embargo, no me han causado ningún problema.

Actuación

Muchas capas base están hechas de poliéster o mezclas de poliéster, nada nuevo en esto. Pero la composición de Translite II es muy ligera y muy cómoda. La malla fina y ligera parece aportar mucha comodidad en su diseño y la capa base ciertamente no pierde en comodidad frente a opciones más caras. De hecho, es probablemente una de las capas base más cómodas que he usado.

Peso unos 65 kg y probé una talla pequeña, y el talle coincide con el de otras marcas, por lo que puedes confiar en la tabla de talles de Endura. La capa base es ajustada, pero no demasiado apretada y tiene bastante elasticidad. Para que te hagas una idea, se parece más a una camiseta más ajustada que a una prenda súper ajustada específica para ciclismo.

En general, queda bien debajo de los maillots de ciclismo. Si llevas un maillot de carretera ajustado o aerodinámico, te sugiero que optes por la opción sin mangas, ya que así eliminarás la posibilidad de que las mangas, que son un poco más sueltas, se suban por debajo de las mangas ajustadas del maillot, especialmente si llegan hasta el codo. Esto resulta un poco antiestético y puede resultar molesto. Dicho esto, tras probarlo con un maillot más ajustado y calentadores de brazos en algunas ocasiones, las mangas no me resultaron especialmente molestas.

Para un uso más general con una variedad de camisetas, incluidas las más holgadas, o para usar con otras prendas, opta por la opción de manga corta. Aunque es específica para ciclismo, el ajuste es tal que también puedes usarla fuera de la bicicleta. Me resultó cómoda para correr e incluso para estar en casa.

Me ha mantenido cómodo y seco en una variedad de recorridos. He notado que suda un poco cuando la temperatura ronda los 25 ºC o más, pero esto es bastante subjetivo. El equipo que uses, las condiciones y la intensidad con la que montes en bicicleta afectarán esto.

Veredicto

El Translite II ofrece un gran rendimiento por el precio y realmente no tiene grandes debilidades. El mío se ha desgastado y lavado bien. Tiene una marca en el pecho que parece resistente al lavado, pero eso no me molesta en lo más mínimo. Las etiquetas pueden irritarte, a mí no, pero si lo hacen, simplemente córtalas con cuidado.

Por el precio, esta capa base ofrece gran comodidad y rendimiento en muchas condiciones diferentes y funcionará bien con una variedad de equipos y estilos de ciclismo. ¿A quién no le gustaría?