Vale, perdonad el juego de palabras del título, pero a veces hay que aprovechar una portería abierta. En mi búsqueda no solo de las mejores gafas de ciclismo, sino también de las mejores gafas de ciclismo baratas, me encontré con este paquete de la marca británica Victory Chimp. Me da rabia decir que se trata de un único par de gafas de ciclismo, porque, como explicaré más adelante, las Vega Evo son varios pares en uno. Normalmente, los consumidores esperan obtener más a medida que pagan más, pero en el caso de las gafas de ciclismo de gama alta, a menudo se obtiene menos. Las lentes modernas se han vuelto tan buenas que una sola lente puede cubrir todas las condiciones que un par de lentes independiente podría: normalmente, una lente de sol y una opción de alto contraste naranja. Además, cada vez veo menos gafas que incluyan una lente transparente para montar en bicicleta de noche.

Afortunadamente, las Vega Evo son una buena opción, al menos para quienes residáis en el Reino Unido. No solo incluye una lente solar, sino también una fotocromática (que cambia de transparente a oscura cuando se expone a la luz solar), una transparente y una polarizada. Además, incluye un inserto en el que se pueden colocar lentes graduadas, lo que convierte a las Vega en unas sólidas candidatas a las mejores gafas graduadas para ciclismo.

Tener un montón de lentes es genial, pero no si son de mala calidad. No creo que las Vega sean unas gafas de ciclismo perfectas, ni mucho menos, pero después de haber tenido (a esta altura, supongo que porque realmente perdí la cuenta) alrededor de 60 pares de gafas de sol, todavía no he encontrado un par que ofrezca la misma relación calidad-precio que estas.

Diseño y estética

Las Victory Chimp Vega tienen una apariencia similar a la de varias gafas de ciclismo de renombre. Se parecen más a las POC Aspire, unas gafas que me gustan mucho, pero son más rectangulares y con patillas más estrechas y “normales”. Comparten el mismo diseño pseudo-sin marco, con las lentes dentro del marco en los bordes y la nariz, y delante de las lentes en la frente y el borde inferior. Las lentes, cualquiera que sea la que elijas, no tienen ventilación y, si bien las POC Aspire tienen un poco de separación entre el marco y las lentes para facilitar el flujo de aire, las cosas son bastante ajustadas aquí, por lo que puedes pensar que no tienen ventilación en absoluto.

Por cierto, cambiar las numerosas lentes es bastante fácil. No hay mecanismos tipo Rube Goldberg como los que se podían encontrar en las Oakley del pasado, solo hay que empujarlas hacia afuera. Las monturas son bastante flexibles sin las lentes, por lo que se sacan muy fácilmente, y poner un juego diferente es cuestión de uno o dos segundos, además de unos pocos más para limpiar las huellas dactilares.

Las patillas son bastante largas, especialmente para mi pequeña cabeza, y las bisagras no se acoplan con un chasquido tan satisfactorio como en modelos más caros, pero tampoco parecen flojas ni mal hechas. La parte interior y la parte inferior de la parte superior de las patillas están revestidas de goma, pero es una goma diferente a la de la pieza nasal, lo que ofrece menos agarre.

A pesar de venir con una verdadera mezcla de lentes, solo se incluye un puente nasal, y si tienes un puente nasal estrecho como yo, puede ser un poco demasiado ancho.

Actuación

Por el precio, estos lentes tienen un rendimiento excelente. Mentiría si dijera que realmente combinan con opciones más premium porque no es así, pero funcionalmente cumplen con todos los requisitos. La lente grande proporciona un campo de visión decente, pero al igual que con los POC Aspire, a menudo eres consciente de que estás mirando a través de una lente en lugar de tener esa experiencia de “olvidar que los estás usando”.

La lente se encuentra bastante alejada de la cara, lo que significa que, a pesar de no tener ventilación, no tienen tendencia a empañarse. Entra suficiente flujo de aire por detrás para eliminar cualquier bolsa de humedad persistente. En el extremo opuesto del espectro, hacen un buen trabajo al mantener el viento alejado de los globos oculares en descensos rápidos.

La lente principal, que es mi preferida para el uso diario, hace un buen trabajo a la hora de protegerse del sol. Es la única del grupo que tiene un revestimiento reflectante en el exterior, uno plateado en este caso, y se comporta bien incluso con luz solar muy intensa. Sin embargo, tiene un tinte de base ligeramente azul, en contra de la creencia popular actual de combinar un tinte de base naranja o rosa con un revestimiento de espejo para mejorar el contraste con poca luz, y esto se confirma cuando te encuentras en la sombra.

Dicho esto, por el precio, está perfectamente bien y, si conduces habitualmente en condiciones meteorológicas cambiantes, o de día y de noche, la lente fotocromática cubre bien esta base. Reacciona con bastante rapidez (unos 30 segundos) para pasar de transparente a su versión más oscura y, de nuevo, tiene un tinte de base azul, por lo que funciona de forma similar, pero no es tan buena con el sol muy brillante gracias a la falta de espejo.

Las lentes polarizadas no son para mí. No veo ningún beneficio real para los ciclistas y también pueden dificultar la detección del agua estancada y, a veces, dificultan la visión de la computadora o el teléfono desde ciertos ángulos, pero si estás pescando, genial, puedes llevártelas contigo. Incluso las lentes transparentes son mejores que la mayoría, ya que tienen protección UV, por lo que si terminas sorprendido por la luz del sol, tus ojos seguirán protegidos.

No me parecieron las más seguras para mi nariz estrecha y mi cabeza pequeña, una buena prueba para cualquier gafa. La nariz tenía buen agarre, pero era demasiado ancha, y no incluían almohadilla de repuesto. Las patillas, que no estaban reforzadas por un marco rígido, solo se sujetaban con suavidad, y tenía que asegurarme de que estuvieran en contacto con la piel, y no con el cabello, o se me resbalaban por la cara.

Valor

Me resulta difícil decir algo más que su excelente relación calidad-precio. Obtienes más por tu dinero que cualquier otra cosa que haya visto y, si bien no necesariamente van a competir con Oakley, por aproximadamente £50 son tan buenas como un par de anteojos de ciclismo para principiantes.

Veredicto

Si vives en el Reino Unido y tienes alrededor de 50 libras para gastar en un par de gafas de ciclismo, entonces probablemente deberías gastar tu dinero en esto. Todas las necesidades están cubiertas gracias a una amplia gama de lentes, se tienen en cuenta las necesidades de visión correctiva e incluso obtienes un estuche rígido decente. Mi única advertencia es que no son demasiado seguras para cabezas pequeñas o narices estrechas.