No hace mucho tiempo, practicaba ciclocross y ciclismo todoterreno en general con ruedas de 17 mm de ancho y neumáticos de 30 mm. ¡Cómo han cambiado los tiempos!

Zipp ha lanzado hoy una nueva incorporación a la gama de ruedas 303: el juego de ruedas 303 XPLR SW. También existe una opción más asequible, el juego de ruedas 303 XPLR S, pero esta reseña es para el modelo “SW”. Los componentes que llevan la etiqueta XPLR están enfocados a la grava y al todoterreno y, de hecho, este es un juego de ruedas específico para grava.

SRAM también ha lanzado hoy su nuevo grupo de gravel Red XPLR AXS. Tenemos un centro de noticias de inmersión profunda que también analiza los nuevos neumáticos Goodyear y los manillares Zipp lanzados hoy. Además de un análisis en profundidad Reseña del nuevo grupo.

Zipp afirma que el nuevo juego de ruedas es el más rápido que ha fabricado hasta ahora para gravel. Las ruedas son profundas, muy anchas y están diseñadas para ser lo más rápidas posible sobre grava. SRAM se ha propuesto adaptarse a presiones de neumáticos más bajas y rápidas que aumenten la velocidad y reduzcan la fatiga del ciclista. Las llantas sin gancho también están diseñadas para ayudar a reducir el riesgo de pinchazos con baja presión. Las ruedas tienen un precio de 2100 dólares/1800 euros/1600 libras esterlinas. Veamos cómo se conducen y analicemos su enorme anchura.

Diseño y estética

Como de costumbre, empezaré por la estética. En mi opinión, las ruedas se verán bastante bien en la mayoría de los cuadros. La profundidad de la llanta es de 55 mm y, junto con el ancho interno de la llanta de 32 mm cuando se montan con neumáticos y en una bicicleta, se ven bastante bien. Hablamos de diferentes profundidades de llanta en el lanzamiento de la rueda el mes pasado, pero aún no he conocido a nadie que no opte por una opción profunda si está disponible en estos días para la mayoría de los ciclistas, especialmente para nosotros los aficionados que no estamos afrontando etapas monstruosas del Grand Tour.

Las llantas del modelo SW tienen la tecnología Zipp con hoyuelos en cada una de ellas y están presentes los logotipos Zipp grises a los que la mayoría de nosotros ya estamos acostumbrados. Los radios y los bujes son negros y todo tiene un aspecto bastante ordenado.

En cuanto a la idea detrás de este juego de ruedas de 55 mm de profundidad y 32 mm de ancho (interno), las carreras de grava han influido mucho en el diseño de las ruedas XPLR 303. SRAM cita el aumento de la velocidad de las carreras de grava, las consideraciones aerodinámicas, el apoyo para las curvas con baja presión y la protección contra pinchazos como factores clave en relación con el diseño de la rueda.

En el material de prensa adjunto, Zipp dice que las pérdidas por vibración pueden generar hasta 100 vatios y que los neumáticos de mayor volumen a presiones más bajas deberían ayudar a suavizar las cosas y ahorrar energía.

Las llantas de 55 mm de profundidad están ahí para la velocidad; echa un vistazo a la configuración de carrera Unbound de Dylan Johnson, que parece compartir la misma idea. El ancho interno de la llanta de 32 mm está ahí para proporcionar un mejor ajuste para los neumáticos de grava y para soportar mejor las presiones de los neumáticos más bajas, lo que puede ser más rápido y cansar menos al ciclista. Como referencia, el ancho interno “normal” nominal para las ruedas de grava es de alrededor de 25 mm, por lo que estas son 7 mm más anchas.

Las ruedas se han diseñado junto con una serie de neumáticos Goodyear. Las mías venían con neumáticos Goodyear XPLR Inter de 45 mm, que miden exactamente el tamaño de las llantas y se integran perfectamente. Al igual que otras llantas Zipp sin ganchos, habrá una lista de neumáticos aprobados para estas ruedas.

Para destacar lo anchas que son estas llantas, en el contexto del mercado, la Mavic Deemax, una de las ruedas más laureadas en el ciclismo de montaña de descenso, tiene actualmente un ancho de llanta interior de 30 mm. La rueda de gravel Enve G27, un juego relativamente progresivo, tiene un ancho interno de llanta de 27 mm. Incluso las llantas de bicicleta de montaña Enve M90, utilizadas en la Copa del Mundo de DH y Red Bull Rampage, tienen un ancho interno de 30 mm. A pesar de los tamaños similares, SRAM dice específicamente que estas ruedas no son para MTB; con un peso inferior a 1500 gramos, supongo que no tienen el material para lidiar con los golpes de MTB.

Un ancho de llanta interno 2 mm mayor no es nada nuevo, pero sin duda pone de relieve la dirección que está tomando este segmento del mercado y, al menos, refuerza algo que ya sabíamos: las bicicletas se están volviendo más anchas y rápidas fuera de la carretera, y también dentro de ella. Zipp y SRAM parecen estar a la vanguardia en este aspecto, y este producto bien podría ser el precursor de una serie de nuevas ruedas de grava más anchas.

Las ruedas no tienen ganchos y se pueden utilizar con cámaras, siempre que tengas neumáticos homologados por Zipp. La parte superior de los flancos se ha ensanchado ligeramente para ayudar a minimizar los pinchazos por las presiones más bajas. El peso total máximo de las ruedas (ciclista y equipo) es de 130 kg. Zipp también suministra las ruedas con su cinta específica para tubeless, y sospecho que no podrás salirte con la tuya con una cinta para tubeless de tamaño inferior.

Actuación

Realmente no sabía qué esperar de un juego de ruedas como este, con las llantas más anchas y las presiones de neumáticos más bajas que he usado jamás, incluida una bicicleta de montaña.

Todo resultó muy natural y sencillo desde el principio. No hubo características de conducción inusuales ni un período de adaptación a la sensación de las ruedas, dadas sus dimensiones.

Con una presión de neumáticos inferior a 30 PSI, gracias al gran volumen y al ancho, los neumáticos se sienten similares a una configuración más tradicional. Se sienten muy rápidos en la carretera y en grava ligera. Hace poco tuve que hacer un duro esfuerzo de 12 km en carretera para llegar a tiempo a la salida de un paseo por grava local después del trabajo, y las ruedas son rígidas y rápidas en la carretera, y soportan bien la velocidad. En todo caso, solo hay un poco de ruido adicional y la pared lateral cede al andar sin pedalear sobre el asfalto debido a la goma de gran volumen y menor presión.

Fuera de carretera, ofrecen toneladas de agarre, y el neumático de 45 mm de tamaño real y las bajas presiones proporcionan una gran tracción. En parte, fueron ellos los que me ayudaron a superar una subida técnica y empinada en la salida y pude sentir la ayuda que me brindaron en algunas secciones. Estoy seguro de que no habría sucedido con mi antigua combinación de 17 mm / 30 mm como mencioné al principio, eso es seguro. También se sienten muy bien y brindan un gran apoyo al inclinarse y girar en las curvas y pude sentir que la llanta ancha y los neumáticos de 45 mm también ofrecen una ventaja aquí.

En algunas pistas de grava ligeras, pude agacharme en una posición aerodinámica y obtener potencia, y para eso se diseñaron principalmente las ruedas. Sin duda, se sienten rápidas y conducir con presiones de neumáticos de alrededor de 20 mph ciertamente no se sintió como pensé que sería; simplemente se sintió rápido.

En cuanto a la conducción técnica todoterreno, hay que establecer un límite en lo que respecta a la presión de los neumáticos. Estas ruedas están diseñadas para la velocidad y la competición de grava de vanguardia, no necesariamente para una conducción todoterreno agresiva, al borde de la MTB y no olvidemos que Zipp dice específicamente que no son para uso en MTB. En algunos descensos rocosos y rápidos, sentí un par de buenos golpes de llanta y tuve que manejar la bicicleta a través de secciones rocosas y difíciles. Sabía por la sensación que tenía que no podía atravesar una sección a toda velocidad y no pensar, de lo contrario creo que un pinchazo no habría estado muy lejos. Quizás esta sea la diferencia en las configuraciones entre lo que había estado montando y una llanta de MTB de 30 mm con un neumático de descenso de 1500 gramos e insertos.

En el Reino Unido, donde no tenemos la suerte de tener los mismos caminos de grava abiertos y lisos que en los EE. UU. y otros países, será necesario tener en cuenta la presión de los neumáticos y controlarla si te gusta el aspecto de estas ruedas y quieres usarlas todo el año. Yo diría que si quieres ir rápido en terrenos más lisos, que es para lo que están diseñadas estas ruedas, entonces elige una presión baja. Si tu forma de conducir es un poco más variada y rocosa, o si te gusta conducir un poco más, te recomendaría que subas un poco la presión y te hagas una idea de lo que necesitas; el máximo es de 50 PSI, por lo que hay mucho margen aquí.

Este año he utilizado más el medidor de presión de neumáticos, ya que he probado y experimentado con neumáticos y llantas más anchos, como los Vittoria Corsa Pro de 32 mm que utilicé en mi viaje más largo.

Antes me gustaba trabajar con múltiplos de diez, pero las presiones para este tipo de configuración son un poco más específicas y recomendaría invertir en un manómetro para ajustar la presión de los neumáticos. También descubrí que mi confiable bomba de piso funciona a 10 psi, pero esa es otra historia.

Zipp tiene la calculadora de presión AXS para calcular las presiones y obtener al menos un punto de partida. Sin embargo, también hay otras que se pueden usar en línea. Recientemente se actualizó, pero he notado que la lectura es un poco baja (para mí) para uso en carretera y, en general, he aumentado un par de PSI después de sufrir algunos pinchazos.

Mis valores recomendados para los 303 XPLR SW son 22,9 y 24,4 PSI para mi peso de 65 kg, ¡lo que requiere un tiempo de adaptación! Aumenté este valor a alrededor de 28/29 PSI en casa, para una conducción versátil.

Las ruedas también deberían ser bastante fáciles de manejar. Las boquillas externas y los radios con forma de J ayudan en ese aspecto, y el cuerpo del buje libre y la tapa del extremo se desprenden muy fácilmente, por lo que el mantenimiento y la limpieza del buje libre de 6 trinquetes deberían ser sencillos.

En cuanto a la convivencia con ellos, me resultó fácil quitar, colocar y asentar los neumáticos que se incluyen. Los acomodé la primera vez con una bomba de pie y ni siquiera tuve que quitar el núcleo de la válvula para ayudar. Los neumáticos se han diseñado en torno a las llantas, por lo que espero una buena experiencia, y los usuarios deberán asegurarse de colocar neumáticos aprobados en las llantas, cuya lista se puede encontrar en el sitio web de Zipp.

Valor

A 2100 dólares/1800 euros/1600 libras esterlinas por el par, creo que Zipp ha sido razonable con su precio en este contexto de mercado. Creo que la marca podría haber aprovechado el factor sorpresa del juego de ruedas y haber subido el precio debido a la gran expectación.

A modo de comparación, son unos cientos de dólares más baratas que las relativamente nuevas ruedas Fulcrum Sharq y las ruedas de grava Enve G27 que mencioné antes, por citar un par de ejemplos.

No me malinterpreten, £2100 es caro, se mire por donde se mire. Pero, una vez más, una parte de mí esperaba algo peor.

Veredicto

Menciono que los días de golpes en las vainas y una mezcla de componentes de ruta quedaron atrás en las bicicletas de grava en mi reseña de Red XPLR. Lo mismo está sucediendo con las ruedas específicas para grava.

Hoy en día, contamos con llantas para grava y las tenemos desde hace un tiempo, pero Zipp parece estar estudiando en profundidad qué se requiere en los juegos de ruedas para carreras de grava en este momento. Los días en que los neumáticos para grava se multiplicaban por sobre las llantas de carretera más estrechas probablemente estén llegando a su fin.

Me gusta mucho la sensación y el rendimiento que he experimentado con las ruedas 303 XPLR. Se sienten rápidas y se manejan bien en tramos abiertos y rápidos y en terrenos técnicos estrechos, por los que he andado mucho durante las pruebas, algo que realmente no esperaba a primera vista.

Todavía estoy recalibrando mis años de pensamiento de que “lo duro es rápido”, como muchos otros ciclistas, supongo. Este juego de ruedas y tecnología resaltan los beneficios y lo bien que pueden funcionar las presiones más bajas y los neumáticos de mayor volumen.

No creo que el hecho de que ahora las ruedas y los neumáticos puedan funcionar a presiones muy bajas signifique que será algo bueno en todo momento. Es posible que los ciclistas deban utilizar presiones ligeramente más firmes en terrenos más rocosos y accidentados para evitar golpes con las llantas, al menos en mis pruebas. Pero en grava rápida y fina, a menos de 30 PSI, estas ruedas son claramente muy rápidas y estoy ansioso por ver si se adoptarán de inmediato en grandes eventos de grava.