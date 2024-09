Algunas marcas de calzado tienen una reputación muy particular. Los zapatos Sidi son, por lo general, clásicamente estrechos, Giro fabrica excelentes zapatos con cordones y Bont parece ser famosa por fabricar zapatos increíblemente rígidos. Probé los Vaypor G, orientados a la grava, para mi guía de los mejores zapatos para grava, pero durante la segunda mitad del verano, he tenido mis pies cómodamente puestos en los nuevos Vaypor para carretera.

Lanzado en 2023, el nuevo Vaypor se centra en la comodidad durante todo el día, equilibrando las iteraciones anteriores que parecían, al menos desde mi perspectiva, buscar la rigidez y la altura de la pila por sobre todo lo demás.

Después de haber pasado mucho tiempo con estas zapatillas, incluidas algunas jornadas de 200 km durante todo el día para comprobar realmente sus credenciales de comodidad, estoy bastante satisfecho de poder concluir que son unas zapatillas estupendas desde el punto de vista del rendimiento y que se pueden comparar fácilmente con las mejores zapatillas de ciclismo del mercado. Son caras, pero justifican su precio, que está un poco por debajo de las 370 libras en el Reino Unido y un dólar por debajo de los 450 dólares en Estados Unidos.

Diseño y estética

Lo primero que probablemente notarás al mirar un par de Bont Vaypors es que parecen muy planas. Son unas zapatillas de perfil increíblemente bajo en muchos aspectos; las partes superiores son muy finas y no se extienden tanto hacia arriba del pie como muchas otras zapatillas de carretera. Las partes superiores también se extienden hasta el nivel del suelo, por lo que en realidad se ve muy poco de la suela, lo que mejora aún más la estética plana. Esto, combinado con una puntera notablemente más ancha que muchas marcas (y un mediopié ancho en mi caso, ya que uso una versión ancha para mis pies tipo pala), significa que tienen un diseño muy diferente al de muchas otras opciones.

Este perfil bajo no es solo visual. Las Vaypors tienen una altura de pila increíblemente baja (básicamente el grosor de la suela) de solo 3,6 mm, lo que significa que si vienes de otra marca con estas zapatillas, probablemente tendrás que ajustar un poco la altura del sillín para compensar. Los orificios de las calas en la suela tienen un buen grado de ajuste hacia adelante y hacia atrás, y pude colocar las calas en una posición lo suficientemente hacia atrás sin ningún problema.

La parte superior está hecha de un material sintético fino y muy perforado, y solo la lengüeta ofrece algún tipo de acolchado real. El sistema de cierre es un par de diales BOA Li2 bastante simples; uno para la parte superior y otro para la inferior. No hay correa adicional en el mediopié, como es el caso de los modelos Vaypor S y Vaypor G más antiguos.

La talonera está acolchada con una espuma relativamente suave y ligera. Es un cambio radical con respecto a algo como las S-Works Torch con su borde de acolchado de alta densidad, pero nuevamente parece que se han diseñado teniendo en cuenta el peso. Las zapatillas pesan 200 g para una talla 42, que es solo un poco más que las Giro Empire SLX con cordones, por lo que la dieta ha funcionado claramente.

La suela de carbono es quizás el elemento que ha provocado los mayores cambios y, en mi opinión, las mayores mejoras. Las zapatillas Bont de generaciones anteriores tienen una suela tipo “bañera”, lo que significa que el carbono se extiende hacia arriba por los lados, envolviendo los pies por todos lados. Esto hacía que las zapatillas fueran increíblemente rígidas, pero siempre me parecieron extremadamente implacables. Bont hace un excelente trabajo al ofrecer tallas más anchas, pero si eres un poco más ancho, tu pie chocará contra la inamovible fibra de carbono en lugar del material superior más flexible.

En el nuevo Vaypor, se han eliminado los laterales de la parte delantera. El talón sigue estando cubierto por carbono, pero ahora el antepié puede expandirse hacia afuera con un poco más de facilidad, lo que resulta especialmente útil para los largos días en el sillín, cuando los pies pueden hincharse un poco.

Visualmente, estas zapatillas tienen más que un parecido superficial con las Nimbl Exceed Ultimate. La forma en que la parte superior se extiende aparentemente hasta el suelo desde la parte media del pie y la ubicación de las dos boas son todas similares, y si bien las Nimbl las superan en cuanto a peso (por poco), las Vaypor son más livianas y vienen en una gama mucho mayor de tamaños y opciones de ancho, y son más económicas por alrededor de £100.

Actuación

Las Vaypors se alejan un poco de la mayoría de las zapatillas de carretera que he probado en los últimos años. De inmediato, tienes que comprometerte con ellas ajustando la altura del sillín hacia abajo para compensar la altura inferior de la pila de las zapatillas. ¿Puedes realmente “sentir” la pila inferior? No estoy del todo convencido de poder hacerlo, pero eso no niega la física básica de tener el pie más cerca del eje, lo que da como resultado una transferencia de potencia más estable.

Lo que se nota inmediatamente en comparación con mis zapatillas habituales es la sensación de ligereza, tanto en términos de peso real como de flexibilidad de la construcción. La parte superior hace un trabajo maravilloso al envolver el pie sin sentirse inflexible, y aunque no hay correa en el mediopié, la lengüeta ancha y acolchada hace un excelente trabajo al dispersar la presión que le aplican los cordones del dial BOA. El bajo peso cumple muchos requisitos para mi debilidad por el peso interior, pero pasar de unas zapatillas Lake de cuero relativamente pesadas a estas fue el cambio más drástico que se puede hacer en este sentido. Pasar de una zapatilla de la competencia más ligera a estas puede ser más difícil de sentir, pero por sí solas se sienten más como zapatillas que como zapatillas de ciclismo.

Esta comodidad se ve facilitada en gran medida por los cambios realizados en la suela. Nunca me subí a la bañera, pero aquí mi pie se sentía mucho más libre. El mediopié ancho se complementa con una puntera ancha, algo que a menudo encuentro que falta en otros zapatos anchos. Podía mover los dedos de los pies sin problemas mientras montaba y solo comencé a sentir que los dos más externos se empujaban hacia adentro en recorridos muy largos. Por lo general, están empujados hacia adentro desde el principio en casi todos los demás zapatos que he probado, y te sorprendería la diferencia que puede suponer poder separar los dedos de los pies para la transferencia de potencia percibida.

La talonera me pareció un poco menos resistente que mi estándar de oro, que es cualquier zapato de gama alta de Specialized. Para contrarrestar esto, es posible moldear las zapatillas en el horno en casa, pero esto era algo que nunca me molesté en hacer, por lo que claramente no fue un gran problema. Nunca sentí que el talón se levantara, incluso con la potencia bajada desde el sillín, solo era posible un poco más de movimiento en términos de rotación del pie en su conjunto si dejaba los diales un poco más sueltos.

Las Vaypors son muy cómodas durante todo el día, así que pasé más de diez horas con ellas en un viaje por Gales para ver si el marketing era cierto. Me alegra decir que sí. Si bien el clima no era cálido (llovió mucho durante las primeras dos horas), la parte superior era lo suficientemente transpirable y se secó mucho más rápido que muchos zapatos que he probado recientemente. A medida que avanzaba el día y mis pies se hinchaban un poco, una simple liberación de los diales una muesca o dos fue suficiente para mantener la comodidad. Afortunadamente, además de secarse muy rápido, también son muy fáciles de mantener limpias. La parte superior es suave y se limpia con un paño. No esperaría que hicieran un gran trabajo para mantener mis pies calientes cuando hace frío, pero las lluvias de verano y la suciedad asociada no resultarán un problema.

Tampoco se sintieron demasiado rígidos (hago hincapié en “excesivamente”), pero aún mantienen esa base sólida como una roca. Todavía no estoy convencido de que las suelas súper rígidas ofrezcan una ventaja real, pero en términos de sensación directa, ciertamente cumplen con los requisitos.

Y lo mejor de todo es que aún no he encontrado unas zapatillas verdaderamente anchas que se puedan comparar con estas en términos de rendimiento. Las zapatillas de ciclismo en general son cada vez más anchas, pero, tras reunir las mejores zapatillas de ciclismo para pies anchos, estas se sitúan en lo más alto desde el punto de vista de la competición.

Valor

Como siempre en estas secciones, me esfuerzo por señalar la diferencia entre un producto de buena relación calidad-precio y un producto barato. Se trata de un par de zapatillas caras, no hay duda, pero ofrecen una estructura de suela casi líder en su clase, un peso muy bajo, un ajuste personalizable, una puntera ancha, múltiples opciones de ancho y son muy cómodas, además de rendir bien cuando hace calor.

Tienen el mismo rango de precio que las Specialized S-Works Torch y, sin duda, su nivel de rendimiento es similar. Son un poco más endebles, pero la otra cara de la moneda es que son muy ligeras, así que elige tu veneno.

Veredicto

Las zapatillas de ciclismo de carretera Bont Vaypor son unas zapatillas de ciclismo de muy alto rendimiento que justifican su elevado precio. Ofrecen un nivel de comodidad muy mejorado, una suela baja y un ajuste sólido como una roca sin dejar los pies atrapados. Las partes superiores, en particular, son tan ligeras y flexibles que dan la sensación de llevar una zapatilla. Carecen de la sensación de sujeción real de algunas zapatillas Specialized de gama alta, pero, especialmente para aquellos con pies más anchos o que valoran una puntera más amplia, son una opción sencilla que no compromete el rendimiento.