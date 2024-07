Increíblemente, para un conjunto de gafas de ciclismo tan antiguo y establecido, nunca hemos revisado las Oakley Radar EV Paths (en adelante, “Radars” para facilitar la lectura, ya que así las llama todo el mundo).

Han existido casi tanto tiempo como yo empecé a interesarme por las bicicletas de carretera y fueron las sucesoras efectivas de las icónicas (o infames, dada su asociación con Lance Armstrong) M-Frame. Todos los grandes nombres que puedas imaginar las usaron en algún momento. Contador, Schleck, Wiggins, Froome, Cancellara, Boonen… Tienen un importante prestigio histórico detrás de ellas, pero ¿son buenas y pueden justificar su lugar en nuestra guía de las mejores gafas de ciclismo?

Tuve un par de estas gafas durante años y me encantaban, antes de pasarme a las Jawbreakers y ahora, con todo lo que hay en el mercado, ha sido interesante ver cómo se comparan con los últimos modelos. Sin embargo, una buena indicación viene de mi colega, Tom. Cuando le ofrecí algunas de las gafas de sol que había terminado de analizar, su respuesta fue simple: “Radares, amigo. Si lo sabes, lo sabes”.

Diseño y estética

Las Oakley Radar aparecieron en escena en un momento en el que las gafas de ciclismo monolentes gigantes no habían despegado del todo. Sí, Oakley había sido pionera en este aspecto con las Eyeshade, pero cuando las Radars aparecieron en los rostros de los ciclistas profesionales, para muchos todavía era una época en la que las lentes eran independientes. Sin embargo, la silueta actual parece bastante anticuada en comparación con opciones como las Sutro Lite, las Kato y las Encoder.

La lente no es alta, pero como muchas gafas con lentes poco profundas, lo compensa con una envoltura pesada. La lente y el marco se extienden más allá de las patillas, lo que significa que las patillas deben doblarse hacia adentro para que se ajusten mejor a las patillas.

La mitad inferior de la lente tiene el reconocible borde festoneado, al que se le ha quitado material para que puedas sonreír sin que tus mejillas empujen las gafas hacia arriba de tu nariz. En la parte superior, la lente tiene cuatro pequeños orificios de ventilación, aunque los modelos anteriores no los tenían.

Las patillas son las clásicas de Oakley, ya que no tienen gancho y, en su lugar, se envuelven alrededor de la nuca, detrás de las orejas. Las patillas están cubiertas por dentro y por fuera casi en toda su longitud con la goma “Unobtanium” de Oakley, que supuestamente se vuelve más adherente cuando está mojada, el mismo material del que está hecha la pieza nasal.

En este caso, las lentes son la opción Prizm Road Black. Tienen el mismo tono de base que las Prizm Road (mi lente favorita para andar en carretera), pero agregan un revestimiento exterior menos transmisivo. Esto significa que son más oscuras o mejores para la luz solar directa, al mismo tiempo que mantienen la misma mejora del contraste.

Dada la verdadera capacidad multideportiva de la plataforma Radar, hay lentes específicas disponibles para prácticamente cualquier deporte que se te ocurra, desde golf hasta tiro y pesca en alta mar. Afortunadamente, el cambio de lentes es bastante fácil, por lo que si quieres montar a caballo el sábado y jugar al golf el domingo, puedes hacer ambas cosas fácilmente con las mismas monturas y un cambio de lentes.

Actuación

Hay ciclistas que no quieren el enorme aspecto de visera protectora que se ha convertido en la norma, al menos entre los entusiastas del cosplay del ciclismo profesional. Para aquellos que quieren un aspecto más normal, las Oakley Radar EV Path son excelentes y merecen ser consideradas. Diré que, en términos de rendimiento puro, sobre la bicicleta, no están a la altura de las opciones específicas para el ciclismo por varias razones, pero también estoy dispuesto a admitir que para muchas personas (quizás incluso la mayoría), las gafas de sol tienen más que ver con la estética que con el rendimiento.

Para empezar con las lentes, la Prizm Road Black se basa en la excelente Prizm Road. Mi principal problema con la Prizm Road normal era que, con luz solar intensa y directa, no ofrecía el mismo rendimiento que una lente más oscura como la Prizm 24k, pero, en general, es mucho más útil en el Reino Unido, dada la cantidad de días grises y nublados que tenemos. En condiciones de mucha luz, las lentes Prizm Road Black son mejores, pero, por el contrario, pierden un poco cuando está nublado o atraviesas un túnel. Si vives en un lugar donde siempre hay calor y sol, opta por la Black, pero si tomas suplementos de vitamina D, opta por la Prizm Road estándar.

El campo de visión es bastante decente, pero en comparación con modelos enormes como el Sutro Lite, el marco y la mitad inferior de la lente se asientan un poco en la línea de los ojos. Sin embargo, son extremadamente cómodas y seguras, tal vez solo superadas en este aspecto por el Encoder. Las patillas se agarran tenazmente, al igual que la nariz, lo que significa que puedes caminar tranquilamente sobre adoquines (o incluso, Dios no lo quiera, salir a correr) sin tener que preocuparte de que se te resbalen por la cara. Las patillas fuertemente revestidas de goma también significan que se agarran bien a las rejillas de ventilación del casco.

Nunca tuve problemas con el viento que entraba por detrás de las gafas, a pesar del tamaño pequeño de las lentes. Esto se debe principalmente a la envoltura gruesa, que hace que queden bastante cerca de la cara. Me gusta llevar las gafas de ciclismo lo más cerca posible de la nariz, pero con las Radars eso significa que la ceja hace contacto con mis cejas. Rara vez hago expresiones de sorpresa como un mimo en medio de la carrera, pero al estar la ceja tan cerca de mi cara, la transpiración queda atrapada detrás de las lentes y puede provocar que se empañen.

Por lo tanto, no tienen exactamente el mismo campo de visión y se pueden empañar más fácilmente. ¿Por qué recomendarlas entonces? Bueno, salir de casa con la mayoría de las gafas de ciclismo cuando no estás en una bicicleta te hace parecer un idiota. He probado a usar Sutros para hacer senderismo y me siento como un idiota; son demasiado grandes. Aquí tienes un par de gafas de sol. No son gafas de ciclismo, solo un par de gafas de sol normales que son perfectas si quieres una solución de un solo par para todo, desde ciclismo hasta correr, senderismo, esquí acuático, conducir… cualquier cosa. Esto es exactamente para lo que usa mi padre las suyas. Un par vive en el salpicadero de su coche para ponérselas mientras conduce, y luego se las queda en la cara para remar y pasear al perro y no parece que esté haciendo una audición para un papel en Tron 2.

Valor

Algunas gafas de sol específicas para ciclismo cuestan más de 200 libras, pero las Radar cuestan aproximadamente la mitad. Dado que se pueden usar a diario, les sacarás mucho más partido, lo que las convierte en un producto con una relación calidad-precio realmente excelente, mucho más que cualquier otra que solo vayas a usar en la bicicleta. Además, son unas de las Oakley mejor construidas que he visto. Tuve mi propio par durante años y terminé reemplazando las pinzas de sujeción de los brazos, así que duraron mucho.

Se pueden conseguir lentes de repuesto por menos de £100, lo que significa que probablemente podrías cubrir dos deportes por el precio de unas gafas de ciclismo también.

Veredicto

Me encantan las gafas de sol, pero tampoco soy tan ingenuo como para sugerir que realmente van a hacer o deshacer las cosas desde el punto de vista del rendimiento. Las Oakley Radar EV Path son unas gafas de sol deportivas fantásticas, ya que me da rabia encasillarlas en una categoría de ciclismo. En la bicicleta, son un poco menos buenas que algunas opciones específicas para el ciclismo, pero lo que les falta en la bicicleta lo compensan siendo utilizables más o menos en cualquier otro lugar.