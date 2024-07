La llegada de Van Rysel al mundo de las bicicletas WorldTour ha trastocado un poco las cosas. La marca forma parte del imperio multideportivo Decathlon, por lo que tiene fama de ofrecer una buena relación calidad-precio. Dado que es la primera vez que la marca aparece en los niveles superiores de nuestro deporte, es probable que la única palabra que te venga a la cabeza cuando veas el nombre de la marca sea “calidad-precio”. La calidad-precio suele ir de la mano de la concesión de premios, ya que los productos (no solo las bicicletas) están fabricados para alcanzar un determinado precio.

La marca Van Rysel en su conjunto también ha estado intentando mantenerse un poco alejada del ángulo del valor, y la RSR está claramente dirigida al segmento de las mejores bicicletas de carretera, en lugar de un premio de consolación basado en el valor.

Sin embargo, como con cualquier moto que pruebo, he intentado mantenerme imparcial. Llevo un par de meses conduciendo la RCR equipada con Rival, dando vueltas por el centro de la ciudad y atravesando callejones secundarios. Aunque soy imparcial, mentiría si dijera que no he tenido que aparcar algunas ideas preconcebidas. Ideas preconcebidas que, me complace informar, la RCR ha puesto en tela de juicio.

Es una bicicleta que claramente se beneficia de la tecnología que ha heredado de su hermana más premium, la RCR Pro, y aunque la Pro pertenece a una categoría más selecta, el segmento de mercado de 3500 a 5000 libras esterlinas es sustancialmente más competitivo. ¿Cómo se compara? Vamos a averiguarlo.

Diseño y estética

Al igual que yo, deja de lado cualquier idea preconcebida sobre la marca y echa un vistazo a la RCR. Es una bicicleta bonita, ¿verdad? Ponle el logotipo de cualquier marca de bicicletas premium en el tubo inferior y no te sorprenderás. Si bien esta versión, cuyas especificaciones analizaré en breve, viene en tres opciones de color, creo que este blanco con detalles en negro es el más elegante de todos. El azul también es genial, y no tengo dudas de que la opción completamente negra probablemente se venderá en mayores cantidades, pero en términos de emulación profesional, no hay nada mejor que el blanco.

Si vas a comprar una bicicleta de carbono, deberías poder ver algo de carbono en alguna parte, por lo que la parte superior del tubo superior es de carbono crudo con revestimiento transparente en lugar de pintura negra. Capta la luz y recuerda a la Cannondale SuperSix Evo.

Geométricamente, también refleja bastante bien a la SuperSix. Van Rysel fue bastante sincero al decir que compró una de cada una de las bicicletas WorldTour para desarrollar la RCR Pro y, tras haber superpuesto la geometría de una franja de las bicicletas del pelotón sobre la RCR, la que más se asemeja es la SuperSix. Como veremos más adelante, esto también se confirma en las características de conducción.

Está claro que está diseñada para ser una bicicleta de carreras polivalente, aunque hemos visto una nueva bicicleta de carreras de Van Rysel que es una máquina aerodinámica total. Sus ambiciones de competición también se reflejan en las especificaciones. El grupo Sram Rival viene equipado con un medidor de potencia y las ruedas son Zipp 303 de carbono acopladas a neumáticos Michelin Power Cup. Ambas son ofertas económicas, pero muestran mejor cómo se ha diseñado esta bicicleta. De manera sensata, con un propósito, pero definitivamente teniendo en cuenta el precio de venta recomendado. Los neumáticos son mis neumáticos de carretera económicos favoritos, se pueden adquirir a bajo precio y superan ampliamente su peso.

Una opción de especificación que me gusta y no me gusta al mismo tiempo es el habitáculo. Mientras que Canyon especificaría un habitáculo integrado, aquí al menos hay un manillar y una potencia independientes de Deda en la parte delantera del manillar Superzero y una potencia Deda Superbox de la marca Van Rysel. Los cables no están completamente integrados, aunque pasan por el manillar, lo que significa que si quieres cambiar el manillar, aún necesitas desconectar y volver a montar las líneas de freno.

Curiosamente, para una bicicleta de 55 cm, el manillar tiene un ancho impresionante de 44 cm. Deda mide de afuera hacia afuera en lugar de de centro a centro, pero incluso sabiendo que son manillares de 42 cm no se puede evitar el hecho de que son muy anchos, tanto para las tendencias de las bicicletas de carreras modernas como para una bicicleta de este tamaño. Es un vataje que no se tiene en cuenta y supongo que probablemente era más barato comprar manillares más anchos al por mayor debido a la menor demanda.

Actuación

La Van Rysel RCR se siente como una bicicleta de carreras. No parece que provenga de una marca que históricamente se ha centrado en el precio y es increíblemente rápida. Como se podría esperar de las tablas de geometría, se siente similar a la Cannondale SuperSix, lo cual es un gran elogio. Mi bicicleta de prueba era un poco más pequeña que la SuperSix que probé en Girona, por lo que el manejo era un poco más ágil gracias a una distancia entre ejes más corta, pero en general, es una oferta muy equilibrada.

El tren delantero es ágil y, para mí, el verdadero sello distintivo de la calidad de manejo no es tanto lo difícil que sea tomar las curvas, sino la facilidad con la que se pueda cambiar de trazada en curvas cerradas. Aquí es muy fácil, lo que significa que puedes elegir tu trazada y, si te apetece, inclinarte aún más. A esto contribuye un gran juego de neumáticos, mis neumáticos económicos favoritos. Los Michelin Power Cup son un juego que utilizo con gusto en mis propias motos a pesar de su precio bastante bajo y, aunque los neumáticos suelen ser un aspecto en el que las motos se calibran a la baja (la Pinarello F7 es un claro ejemplo de ello), esta es una gran elección en este caso.

Sin datos aerodinámicos concretos, no puedo ser verdaderamente objetivo, pero mis velocidades medias en circuitos conocidos fueron sin duda más rápidas que las que he alcanzado recientemente. No es una prueba científica, pero es una bicicleta rápida. Sin embargo, sería mucho más rápida con un manillar del tamaño adecuado, ya que incluso con los capós girados ilegalmente hacia dentro me costó conseguir una posición con la que mis estrechos hombros estuvieran contentos, y muchas veces la envergadura estilo B52 era una molestia. Es un cambio relativamente fácil gracias al uso de una potencia normal, pero aún así… demasiado ancha.

La inclusión de un medidor de potencia es genial si eso es lo que te gusta. No es lo mío, pero si quieres una bicicleta de carreras completamente equipada, es una incorporación sensata que se emparejó fácilmente con mi Wahoo y pareció funcionar sin problemas. En la sección “Valor” explicaré por qué puede que no sea la mejor incorporación, pero tendrás que esperar un poco para eso.

Aunque se maneja bien y es bastante cómoda, la sensación de contacto con la carretera es un poco blanda, un poco apagada. Tengo la sensación de que esto tiene más que ver con los neumáticos que con cualquier otra cosa, ya que están configurados con cámaras de butilo, y confío en que instalar un juego de neumáticos sin cámara de mayor calidad aliviará un poco este problema. O cambiar a cámaras de látex, que me parecieron más ágiles. Esto se ve agravado ligeramente por el grupo Rival. Funcionó a la perfección, pero el cambio, especialmente para el desviador delantero, no es tan preciso como el Shimano 105, aunque esto, por supuesto, aumentaría el PVP.

Un peso de 8,5 kg (con jaulas y pedales) es lo suficientemente competitivo para una todoterreno a este precio, y combinado con un pedalier relativamente rígido, sube bien. La tija de sillín en línea tiene más agarre que las bicicletas similares de este tamaño, y aunque eso equivale a una mayor comodidad, la abrazadera se resbaló y era propensa a crujir, lo que requirió un poco más de torque del recomendado.

Valor

Aquí es donde esperaba que la RCR sobresaliera, y aunque creo que tiene una buena relación calidad-precio, no creo que sea líder del mercado. El precio de venta recomendado es de 4.500 libras y, por eso, obtienes una Sram Rival con medidor de potencia, ruedas de carbono y neumáticos decentes pero económicos. La Canyon Ultimate con una especificación similar, pero con ruedas de aleación, cuesta 3.450 libras, por lo que fácilmente podrías gastar parte del dinero en un juego de ruedas elegante, vender las de aleación y conseguir un precio unos cientos de libras inferior al de la RCR.

Asimismo, la nueva Canyon Aeroad viene con una especificación con Rival, ruedas de carbono DTSwiss y neumáticos Continental GP5000 S TR por 3.949 libras. No viene con un medidor de potencia, pero nuevamente puedes comprar un juego de bielas Rival equipado con potencia, vender el de serie y quedar notablemente por debajo del precio de la Van Rysel.

Muy buena relación calidad-precio, aunque no increíble. La RCR Pro sigue siendo la bicicleta WorldTour más barata del mercado, pero esa propuesta de valor todavía no ha llegado al sector más competitivo del mercado.

Veredicto

Una bicicleta de gran manejo y buen aspecto que contradice las raíces económicas de la marca. Si bien los neumáticos son buenos, probablemente valga la pena cambiarlos por otros más elegantes cuando se agoten para obtener una sensación ligeramente mejor en la carretera, especialmente si están configurados sin cámara. Asimismo, el manillar es algo que cambiaría rápidamente dada su anchura. Una buena bicicleta que justifica bien su nuevo lugar entre los grandes competidores, aunque quizás no alcance la puntuación de valor que su modelo más premium, el RCR Pro, promete para toda la gama.