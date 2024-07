El Specialized S-Works Evade III es un casco de carretera aerodinámico de primera línea, lanzado en 2022, utilizado por un puñado de equipos profesionales, incluidos Soudal QuickStep y SD Worx.

Es un casco unisex y, a diferencia del casco Prevail III, que se centra en la ventilación, el Evade III se centra principalmente en la aerodinámica. Como prueba de sus credenciales aerodinámicas, recientemente quedó en segundo lugar en nuestra gran prueba de cascos en túnel de viento, solo por detrás del POC Procen Air.

Pero, dada la estética de contrarreloj que hace que muchos ciclistas dejen de usar el casco POC, ¿eso convierte al S-Works Evade en el ganador de facto? Sin duda, es uno de los mejores cascos aerodinámicos que se pueden comprar hoy en día.

Está completo con tecnología de impacto rotacional MIPS Air Node en su interior y, aunque no está incluido, también puede acomodar el sensor 'ANGI' que llamará automáticamente a casa en caso de un impacto repentino o grave.

Se trata de la tercera versión del casco veloz de Specialized, y su lanzamiento fue una gran sorpresa. Para un casco aerodinámico diseñado y lanzado por una marca que aparentemente prospera gracias a afirmaciones de marketing audaces, me sorprendió oír a la marca decir que, en términos aerodinámicos, no era más rápido que su predecesor.

En lugar de buscar una ganancia aerodinámica, la marca estadounidense se centró en otra cosa: la ventilación. No hay estrategia más audaz que cambiar la narrativa, y eso es lo que hizo el Evade III.

En los últimos años, la temperatura ha sido un área de rápido crecimiento para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, el director deportivo de Ineos Grenadiers, Zak Dempster, me dijo recientemente que todo su equipo del Tour de Francia 2024 tiene cámaras de calor en sus casas, lo que les ayuda a aclimatarse antes de la carrera. Por lo tanto, es lógico que un casco que pueda ayudar al ciclista a mantenerse más fresco le permita un mejor rendimiento.

Al abrir las ventilaciones en la parte delantera, combinarlas con ventilaciones de escape más grandes en la parte trasera y agregar lo que llama un difusor, Specialized dice que pudo hacer que el casco Evade III esté mejor ventilado que su predecesor manteniendo el mismo rendimiento aerodinámico.

Teniendo esto en mente, ¿el Evade III no es solo uno de los mejores cascos aerodinámicos, sino también uno de los mejores cascos para bicicleta de carretera? Alerta de spoiler: creo que lo es.

Diseño y especificaciones

Volviendo a lo básico, el Evade III tiene tres grandes orificios de ventilación en la parte delantera, junto con dos orificios de ventilación más pequeños a lo largo de los costados que son principalmente para guardar las gafas de sol. Estos orificios de ventilación están ligeramente inclinados hacia abajo, por lo que descubrí que es necesario dar vuelta las gafas al guardarlas aquí para evitar que la lente quede debajo de la frente del casco y en la línea de visión.

Tres canales internos se ubican en el interior de la ceja, lo que permite que el flujo de aire pase por la almohadilla de la ceja y atraviese la frente. Dentro del casco, el poliestireno expandido (EPS) tradicional está diseñado con tres canales que van de adelante hacia atrás, lo que permite que el aire pase rápidamente por la parte superior de la cabeza.

En la base del canal central hay un logotipo S-Works en plata cepillada que añade un toque de clase superior al diseño. Esto se combina con dos destellos plateados similares en el exterior del casco. A diferencia del Kask Elemento o el casco POC visto recientemente en el Tour, no se utiliza fibra de carbono.

Las almohadillas son mínimas y cuentan con la tecnología de protección contra impactos rotacionales Mips Air Node, totalmente discreta. La base de retención trasera se maneja mediante un pequeño dial exclusivo, con un ajuste vertical fácil de usar.

Las correas, de color blanquecino, son más estrechas que las de la competencia y, por lo tanto, son mejores para quienes desean evitar las marcas del bronceado. No se pueden ajustar en altura, pero quedan a una distancia cómoda debajo de mis orejas, un complemento que no se puede aplicar a los cascos POC Omne o Van Rysel FCR.

El color blanquecino no es el mejor para la limpieza, ya que, al secarse, el sudor las decolora y hace que parezcan de segunda mano. En el extremo de las correas, un clip de hebilla estándar las mantiene unidas, en lugar del clip magnético Fidlock que se encuentra en algunos competidores.

En la parte trasera, el escape está formado por cuatro rejillas de ventilación triangulares que se unen formando un rectángulo. Estas rejillas de ventilación parecen bastante grandes desde el exterior, pero vistas desde el interior del casco son en realidad bastante pequeñas. A pesar de ello, hacen un buen trabajo expulsando el aire caliente.

Pero más que simples orificios para dejar salir el aire caliente, Specialized dice que esta parte trasera alargada cumple una función aerodinámica como difusor, permitiendo que el flujo de aire permanezca adherido durante una fracción más de tiempo y mejorando el rendimiento aerodinámico.

Actuación

Llevo dos años utilizando el Evade III y desde hace tiempo aparece en nuestras guías de compra de cascos de carretera y cascos aerodinámicos específicos. En los últimos meses, he dedicado tiempo a probar todos los cascos que aparecen en nuestra prueba en el túnel de viento y, sin embargo, el Evade III es el que elijo cuando no estoy probando algo específicamente, y eso es porque funciona muy bien en todas las áreas. Los datos de los que disponemos sugieren que es seguro y rápido, y lo he encontrado cómodo, bien ventilado y, en definitiva, es fácil olvidar que lo llevo puesto.

Comenzaré con la seguridad, ya que debería ser la primera prioridad a la hora de comprar un casco. Como siempre, es difícil de cuantificar. Cuenta con protección contra impactos rotacionales MIPS y puede alojar el sensor ANGI, pero la capacidad real de un casco para proteger contra las conmociones cerebrales dependerá de lo bien que se adapte a la forma de la cabeza y, por supuesto, de la gravedad y el ángulo del impacto.

Todos los cascos están diseñados para cumplir con los estándares mínimos de la industria en materia de protección contra impactos, y el Evade no es diferente, pero las pruebas independientes realizadas por la Universidad Tecnológica de Virginia respaldan aún más las credenciales de seguridad. Lo calificaron con las cinco estrellas más altas posibles y, si bien su puntaje de 10,93 lo ubica en el puesto 49 entre los mejores cascos en sus pruebas, es un buen resultado en comparación con cascos de todos los tipos.

Aerodinámicamente hablando, como se mencionó anteriormente, quedó en segundo lugar en nuestra prueba en el túnel de viento. Noticias de ciclismo El redactor técnico Tom Wieckowski, en el túnel de viento del Silverstone Sports Engineering Hub, el CdA promedio en cuatro ángulos de guiñada (0, 5, 10 y 15 grados) fue de 0,3523.

Puede que esto no signifique mucho por sí solo, así que déjame traducirlo. Si tuvieras que andar en bicicleta durante 40 km a 250 vatios en una carretera plana sin viento con el Evade puesto, tardarías 1 hora, 3 minutos y 2 segundos (teniendo en cuenta, por supuesto, la configuración de la bicicleta y la ropa que se utilizaron en nuestro protocolo de prueba). Ese fue el segundo mejor resultado en nuestra prueba, solo siete segundos más lento que el POC Procen Air, que ganó.

Fue 24 segundos más rápido que el S-Works Prevail III y 47 segundos más rápido que el casco más lento de la prueba, el POC Ventral. Por supuesto, el rendimiento exacto puede variar, pero en nuestras pruebas, el Evade III es uno de los cascos más rápidos del mercado.

Pasando a la ventilación, y habiendo probado el Evade junto a docenas de competidores en condiciones de calor de hasta más de 30 grados Celsius, me siento cómodo al decir que el rendimiento de ventilación del Evade III está entre los mejores.

No tiene los mismos niveles de transpirabilidad que el Prevail III o el Uvex Surge, que tienen enormes orificios de ventilación abiertos en toda la cabeza, pero está a la altura de cascos más “todoterreno” como el Giro Eclipse y supera fácilmente al más caro Kask Elemento según mi experiencia. Nunca he sentido un calor incómodo con el Evade y lo elegiría con gusto para un día de carrera en una ola de calor.

Por último, vale la pena hablar del estilo. Creo que el Evade III tiene un aspecto estupendo, pero soy consciente de que mi opinión no es importante; el estilo siempre será una cuestión individual. Sin embargo, es importante destacar que no he conocido a nadie que elija usar el POC Procen Air en lugar del Evade. Puede que sea más rápido, pero no se puede negar que su aspecto es polarizador. Todos a los que he preguntado sobre este tema aceptarían la diferencia de siete segundos sin dudarlo.

Valor

Con un precio de venta al público de 250,00 £/299,00 $, no se puede negar que el Evade III es un casco caro. Si buscas un modelo económico, probablemente este no lo sea. El casco Van Rysel FCR Pro sería mi recomendación.

Pero si tenemos en cuenta el rendimiento del Evade en materia de seguridad, comodidad, ventilación y aerodinámica, está entre los mejores en todos los aspectos, por lo que creo que hay argumentos a favor del valor que ofrece.

Teniendo en cuenta que el precio del Procen Air es de £360 y el del Kask Elemento es de £350, está lejos de ser la opción más cara del mercado, pero funciona igual de bien en la mayoría de los aspectos, si no mejor en promedio.

Veredicto

El casco Evade III no está completamente libre de defectos. Las correas de color blanquecino se ensucian rápidamente y el ángulo de las rejillas de ventilación para guardar las gafas de sol las hace un tanto incómodas, pero estos son problemas menores en el panorama general.

Y ese panorama más amplio es el de un casco de primera calidad que se encuentra entre los más seguros y rápidos del mercado, es liviano a nivel competitivo, luce genial y es tan cómodo que te olvidas que lo llevas puesto sin importar la temperatura.

Lo usaría en la carretera, en una carrera e incluso en grava. Creo que es excelente en todas partes y, si estás buscando un casco de carretera de alta gama, es difícil encontrar una razón por la que no deberías hacerlo tú también.