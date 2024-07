Últimamente he estado probando una gran variedad de maillots para armar mi guía de los mejores maillots de ciclismo del mercado, y siempre me dice qué es lo que elijo para usar cuando no estoy haciendo pruebas. Si hace tiempo de manga corta y no hace un calor terrible, casi siempre me pongo el maillot Albion All Road, y es por eso que lo califico como el mejor en general. No es perfecto, pero alcanza esa zona ideal que creo que tienen todos los grandes productos, ya que hace la mayoría de las cosas realmente bien.

Dado que se le conoce como “todoterreno”, lo he probado tanto para andar en carretera como en grava, pero, para ser sincero, más allá de algunos bolsillos adicionales, no creo que haya una gran diferencia entre los maillots “normales” y los “de grava”, y de todos modos uso ropa de carretera todo el tiempo. De todos modos, también ha estado en contacto con la suciedad durante bastante tiempo y ha pasado por bastantes ciclos de lavado.

Diseño y estética

Si tuviera que resumir el diseño de la camiseta All Road de Albion, probablemente diría algo como “sin adornos ni novedades”. Sin adornos ni novedades novedosas, simplemente cumple muy bien con lo básico. La parte delantera consta de dos paneles sencillos de material ligeramente perforado y la parte trasera es una pieza de licra sin perforar. Los laterales también son piezas de un solo panel perforadas y las piezas de los hombros se extienden desde la nuca hasta los hombros y los brazos en una sola pieza.

El cuello es de perfil bajo y moderno, pero no está cortado como cualquiera de las mejores camisetas aerodinámicas, que tienden a tener una abertura para el cuello mucho más ancha; el cuello aún sube un poco por el cuello, en lugar de descansar sobre las clavículas.

La marca, como es habitual en Albion, es minimalista, pero en realidad más de lo normal para la marca. Tiene el logotipo estándar en blanco roto en el brazo, pero en la parte posterior también hay una gran marca denominativa de Albion en un color de bajo contraste. Una de las razones por las que me gusta Albion es la estética minimalista, y esta es una de las formas más atrevidas que ha tenido la marca en cuanto a mostrar su logotipo.

Los tres bolsillos traseros son de malla, del mismo material que el de la parte delantera del maillot, pero curiosamente no hay un bolsillo con cremallera para objetos de valor. Es una pequeña omisión y el único error que puedo señalar desde una perspectiva de diseño, pero creo que ahora importa menos que antes. Los teléfonos modernos son tan grandes que rara vez caben en un bolsillo valioso de todos modos, y en cuanto a las llaves, tiendo a meterlas en uno de los bolsillos traseros de cualquier conjunto de petos cargo que esté usando en ese momento. Si eres un ciclista acérrimo que no lleva equipaje de carga, mete las llaves en la bolsa del manillar. Tal vez si eres de la vieja escuela, esto puede ser un problema, pero para mí nunca lo fue.

En cuanto al ajuste, el corte es bastante moderno, pero me refiero a ajustado. Normalmente uso una talla pequeña y así es exactamente como debería quedar un maillot para mi gusto. Hay una compresión muuuuuy ligera, pero nada tan drástico como algo como el maillot Rapha Pro Team Aero. Teniendo en cuenta que creo que ha sido diseñado no solo para ciclismo de carretera sino también para corredores de ultramaratón con bicicletas rígidas, el torso es agradablemente largo. A menudo encuentro que la parte delantera de los maillots es demasiado corta, pero ese no es el caso aquí. Probablemente podrías pedir una talla más grande si quisieras un ajuste un poco más suelto y creo que también funcionaría bien.

Las mangas también tienen el largo justo. Tienen un dobladillo adecuado, pero no tienen pinzas. De hecho, la única pinza es una tira de silicona en el dobladillo inferior trasero. No es demasiado ancha y, aunque es elástica, la camiseta depende de la elasticidad inherente de los materiales para mantenerse en su lugar.

En cuanto al color, tenemos este azul verdoso claro (Lichen), junto con un verde oscuro muy atractivo con la marca en color blanquecino. También hay una edición especial con un patrón llamativo basado en datos topográficos LIDAR y un número en color blanquecino con la marca en color naranja, aunque me han dicho que no se seguirá fabricando. No es una selección enorme, pero todos son buenos colores que combinan con una gran variedad de kits, y tener una gran variedad de opciones de color, en mi opinión, es simplemente una receta para generar desperdicio textil.

Actuación

Para un maillot de verano, especialmente para usar en Gran Bretaña, el peso es perfecto. Si bien los maillots de malla ultraligeros tienen su lugar, los días de uso que tendrán serán pocos y espaciados. La parte delantera de malla es lo suficientemente aireada como para que cuando las temperaturas realmente comiencen a subir no pases demasiado calor, y cuando se combina con una capa base de merino es lo suficientemente decente para los paseos más frescos. Aquí es donde entra en juego el escote normal: en los maillots aerodinámicos, a menudo descubro que mi capa base se asoma debajo del cuello con demasiada frecuencia, pero aquí ese no es el caso cuando está abrochada, lo que significa que si quieres una base más gruesa, puedes usarla.

Como todo el mejor equipamiento, la camiseta All Road de Albion es algo que fácilmente puedes olvidar que llevas puesta. Con algunas camisetas, descubro que tengo que llevar una capa base incluso cuando no quiero, ya sea por las etiquetas molestas o por las costuras entre los paneles, pero no es así en este caso.

Sin embargo, para mí, lo mejor en cuanto a ajuste son los hombros. Al optar por una manga raglán, en la que el material de la manga se extiende hasta el cuello, no hay costuras en los hombros. El resultado es que es muy cómoda en los hombros y, si alguna vez necesitas usar una mochila, un chaleco de hidratación, etc., las correas no presionarán ninguna costura contra tu cuerpo.

Las mangas tienen el largo justo para mí y, aunque se suben un poco en los recorridos más largos, creo que las prefiero a las pinzas para brazos agresivas. Puedo usarlas en recorridos más cortos e intensos, pero para algo que está destinado a usarse durante varios días, es fundamental evitar cualquier cosa agresiva en contacto con la piel.

Para una camiseta de verano, el cuello es genial. Dado que es muy probable que la uses para salidas que comienzan durante el día y se extienden hasta la noche, el hecho de que se ciña al cuello la hace un poco más cómoda y ayuda a sujetar cualquier braga de cuello que puedas usar cuando llegue el momento de ponerse varias capas.

Los bolsillos son, de nuevo, sencillos pero geniales. Están en ángulo, algo que no se ve mucho, pero que también se nota en el maillot Rapha Classic. El bolsillo central tiene un dobladillo horizontal, mientras que los bolsillos exteriores tienen dobladillos que se inclinan hacia los bordes. Se dice que esto ofrece ventajas aerodinámicas, pero el verdadero beneficio de esto viene cuando estás metiendo el teléfono, ya que casi puedes empujarlo un poco hacia los lados en lugar de tener que introducirlo directamente desde arriba. Es marginal, pero es mejor.

Sin embargo, algo que suele ocurrir con los dobladillos de los bolsillos inclinados es que los bolsillos exteriores se vuelven muy pequeños. No es el caso aquí, y los bolsillos exteriores pueden acomodar fácilmente los teléfonos inteligentes modernos. El corte más largo del torso de la camiseta también significa que los bolsillos no están tan arriba de la espalda como para que no puedas usarlos.

Valor

Cuanto más uses tu maillot, mejor. Este maillot me encantaría utilizarlo en tus salidas diarias por carretera, en rutas de grava, en bikepacking y, probablemente, incluso en XC MTB si fuera lo suficientemente genial como para hacerlo con regularidad.

También te cubrirá incluso en climas realmente cálidos, aunque no tan bien como algo hecho completamente de malla. £ 125 es aproximadamente el precio actual para una buena camiseta, y si bien eso no necesariamente la convierte en una ganga absoluta, creo que es un precio justo por lo que obtienes.

Veredicto

Cuando preparo una guía de compra, mi primer objetivo es encontrar el producto que recomendaría a la gente que no tiene ni idea de lo que quiere, y eso es lo que es el maillot Albion All Road. Si solo quieres un maillot de ciclismo muy bueno que te cubra prácticamente ante cualquier eventualidad que puedas tener en verano, entonces es una apuesta muy segura. Funciona mejor con tirantes tipo cargo, ya que te darán un lugar más seguro para guardar las llaves.