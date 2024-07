Van Rysel ha evolucionado mucho en los últimos años. Es una filial del hipermercado deportivo Decathlon y últimamente ha sabido aislarse y forjarse una reputación un poco más premium que el resto de productos de ciclismo de la familia Decathlon. Es patrocinador de Cofidis desde hace un par de temporadas en el sector de la ropa y ahora es patrocinador principal de Decathlon-AG2R, que incluye bicicletas, ropa y accesorios. No es de extrañar que cada vez haya más gente interesada en la marca, sobre todo teniendo en cuenta que parece seguir manteniendo el compromiso de ofrecer unos precios bastante bajos.

El Racer 2 es el maillot unisex de Van Rysel que lo hace todo. Si bien puedes ver camisetas de Cofidis y Decathlon-AG2R en las camisetas de Van Rysel, estas son ofertas más premium y parecen estar disponibles solo en réplicas de colores de equipos similares. El Racer 2 es probablemente lo que elegirás si vienes al sitio en busca de una buena oferta.

Tras probar todos los mejores maillots de ciclismo del mercado, el Van Rysel Racer 2 destaca claramente como la mejor opción económica. No es perfecto en absoluto, pero teniendo en cuenta lo que ofrece en el contexto de un mercado en el que un maillot puede costar más de 200 libras o 200 dólares, es bastante sorprendente. Lo he estado usando siempre que el verano británico (si podemos llamarlo así) lo permite, así que si buscas un maillot de aspecto profesional a un precio económico, sigue leyendo.

Diseño y estética

Muy a menudo, cuando se trata de camisetas económicas, las marcas promocionan sus productos para principiantes. Esto generalmente significa un ajuste más holgado, asumiendo que los clientes no quieren aerodinámica. La Van Rysel Racer 2 es inusual porque cuesta menos de £50 / $70, pero se ajusta como una camiseta de carrera adecuada. El corte es ajustado, con materiales lo suficientemente elásticos para permitir ese aspecto ajustado adecuado.

Las mangas también son completamente modernas. La mayoría de las veces, las camisetas económicas tienen lo que consideraríamos mangas “clásicas”, pero aquí se acortan justo por encima del codo, en consonancia con el estilo del pelotón profesional.

En cuanto a los paneles, en realidad obtienes más que solo lo básico. La parte delantera y la mayor parte de la espalda están confeccionadas con un poliéster sin perforar que es un poco más resistente que la mayoría. Mantiene bien su forma y brinda bastante soporte, y su tacto es similar al de la Altura Icon. Sin embargo, las mangas, los paneles laterales y la parte superior de la espalda están hechos de un poliéster más liviano y ligeramente perforado.

Las mangas tienen los extremos sin rematar, son muy cómodas y tienen una serie de puntos de agarre, aunque, inusualmente, no son de agarre en una de las camisetas que me enviaron, pero sí en la otra. Creo que la camiseta de color liso es la última versión, por lo que las pinzas reales seguirán estando disponibles. Sin embargo, el dobladillo inferior tiene una pinza de circunferencia completa junto con un elástico grueso y rígido.

Aunque no se trata de un maillot para gravel (sí, puedes usarlo fuera de carretera sin que se estropee), tiene algunos bolsillos adicionales sobre las caderas. Los envoltorios de gel vacíos y similares entran perfectamente, pero no son cavernosos. Si lo fueran, desequilibrarían el maillot cuando estuvieran llenos. El dobladillo superior de los bolsillos principales está enrollado hacia dentro para crear un borde que mantenga las cosas dentro de forma más segura, lo que resulta práctico ya que los bolsillos en sí no son los más grandes. A diferencia de muchos maillots, el bolsillo con cremallera para objetos de valor también está en el centro.

Visualmente creo que es una camiseta muy bonita, especialmente en este rango de precio. Curiosamente, me enviaron dos camisetas, una de color lila pálido y la otra de un precioso naranja/rojo degradado, ninguna de las cuales puedo encontrar disponible en ningún lugar comercial. De todas formas, los colores simples en bloque que se ofrecen deberían combinar con una gran cantidad de equipaciones y así evitar cualquier paso en falso en cuanto a la moda.

Una última nota sobre el diseño: en la página del producto, un poco escondida, hay una nota sobre el impacto medioambiental de la camiseta, en la que se revela que está hecha con un 82 % de material reciclado. El bajo precio y la etiqueta “fabricado en China” pueden indicarte ciertas cosas, pero el uso de materiales no vírgenes es digno de aplauso cuando existe.

Actuación

“El mejor precio…” se suele malinterpretar como “el más barato…”. Si bien el maillot Racer 2 de Van Rysel es, al menos por lo que yo sé, el maillot de corte profesional más barato del mercado, también supera sus límites, como ocurre con muchos de los productos de Van Rysel últimamente. El ajuste es brillante. Elegante, moderno, sin ser extremo en sus intenciones aerodinámicas. El cuello, por ejemplo, sigue estando cortado al cuello, en lugar de estar ensanchado como es la moda últimamente para los maillots aerodinámicos, y el torso no está muy truncado, lo que significa que funciona para montar en posiciones distintas a la de un plegado aerodinámico completo.

Creo que me han dado dos versiones de la misma camiseta para probar, con pequeños retoques entre las dos. Supongo que la preciosa versión con efecto desvanecido sunburst es la anterior, y al llevar las dos hay ligeras diferencias en la sensación. La versión sunburst tiene una tela principal ligeramente más gruesa, lo que la hace un poco menos transpirable, pero esto no debería ser un problema en el futuro, ya que el lila en bloques es más claro y más aireado. Creo que el lila ha sido reemplazado desde entonces por la combinación de colores rojo/negro/blanco/beige, pero por lo que he visto, los cambios serán muy menores.

Las prendas son bastante cómodas, más que muchas otras camisetas que he probado. Especialmente debajo de los brazos, donde a menudo encuentro camisetas que se me clavan, no tuve problemas de ese tipo. La tela principal es suave al tacto y, aunque la cremallera no tiene solapa, nunca roza. Se nota en el acabado de las costuras que se trata de una prenda económica, pero no hay nada deslucido ni mal cosido en ninguna parte.

Los bolsillos son un poco pequeños. Las camisetas más pequeñas suelen tener bolsillos más pequeños, lo cual es una locura, ya que las personas más pequeñas no necesariamente usan teléfonos más pequeños y comen plátanos más pequeños. Ninguno de los bolsillos es lo suficientemente grande como para guardar cómodamente un teléfono inteligente de tamaño normal sin que la parte superior sobresalga nerviosamente de la parte superior, sin aprovechar el borde elegante del dobladillo enrollado. Sin embargo, me gustó el bolsillo central para objetos de valor; como guardo mi teléfono en el bolsillo derecho, generalmente donde también se guarda el de los objetos de valor, a menudo hay mucho movimiento en esa área.

Si bien no soy un adicto al gel, los bolsillos de la cadera siempre son útiles para guardar envoltorios vacíos para no tirarlos por el campo cuando sacas algo más de los bolsillos traseros.

Valor

Si te gastas 50 libras o 70 dólares en un maillot, lo más probable es que acabes con algo bueno, pero holgado. En este caso, sin embargo, tienes un maillot que ofrece un ajuste bastante aerodinámico, por lo que puedes lucir un aspecto profesional sin tener que gastar el doble del PVP en algo de otra marca. Lo más parecido que se me ocurre es el maillot Rapha Core, pero incluso ese tiene un corte más holgado y mangas más clásicas. Podrías competir tranquilamente con el maillot Racer 2 sin sentir que tu ropa te frena, y por eso hay que aplaudirlo.

Veredicto

Si quieres un maillot de aspecto moderno y rendimiento decente que no te cueste un ojo de la cara, no busques más. Lo que te ofrece el Van Rysel Racer 2 no lo encontrarás en ningún otro sitio. No es perfecto, pero probablemente puedas pasar por alto los bolsillos traseros ligeramente pequeños si te ahorras al menos 50 libras o 50 dólares, si no el doble, por un maillot que se ajusta así. También es cómodo y el corte largo significa que es ideal para largos días sobre el sillín en posiciones más orientadas a la resistencia.