Si está pensando en adquirir algo de nuestra lista de mejores ruedas de bicicleta de carretera Para la conducción de este verano, es posible que estés pensando en tubeless. Claro, podrías utilizar un tubo, pero desde el punto de vista del rendimiento, solo tubos sin pips. Puedes elegir entre sin gancho o una de las pocas opciones que han conservado un diseño con gancho y obtienes todos los beneficios que trae consigo el sistema sin cámara: ejecuta presiones más bajas para una conducción más rápida y cómoda con menos posibilidad de pinchazo. Si sufre un pinchazo, es posible que se selle sin que usted lo sepa, y si no, puede usar un kit de tapón o incluso colocar un tubo si es necesario. El único inconveniente es la configuración de neumáticos sin cámara.

Algunas personas le dirán que la instalación de neumáticos sin cámara no es gran cosa, mientras que otras dirán que es una gran molestia. Lo que es importante entender es que pase lo que pase, es diferente. Se necesitarán diferentes habilidades y diferentes herramientas y existen diferentes trucos. Una pieza de ese rompecabezas es el sistema de válvulas que elija.

Las válvulas Fillmore son un invento que proviene de las ruedas Reserve. La marca afirma que la válvula Fillmore “representa un avance tecnológico revolucionario, con un diseño de alto flujo” y ha estado disponible por un tiempo. Lo que es bastante nuevo es una versión de mayor longitud que se puede utilizar con ruedas modernas y profundas para ciclismo de carretera. Dado que ahora había algo que podía usar, estaba dispuesto a ver si una válvula especial era una mejora significativa. Sigue leyendo para ver si este es el accesorio que necesitas para que tu configuración tubeless sea tan fácil como prometiste.

La válvula Reserve Fillmore no parece tan especial desde el exterior, pero la tapa esconde un sistema completamente nuevo.

Diseño y estética

Si te mostrara una válvula Fillmore instalada en un neumático, probablemente no notarías nada diferente. Es un vástago de válvula como cualquier otro y está disponible en longitudes de 50, 70 o 90 mm. Está hecho de aluminio serie 7000 y roscado en su mayor parte. Hay una tuerca de retención que tiene un bonito ángulo en la parte superior y, en el lado más cercano al borde, hay un pequeño saliente diseñado para caber dentro del orificio del vástago de la válvula. En el interior de la llanta, no es que se pueda ver esto, pero vale la pena señalar que hay un trozo de goma redondo y en ángulo y un logotipo de Reserva.

Ninguno de esos detalles es tan único. Ciertamente no es un vástago de válvula barato, pero puedes encontrar otras opciones de alta calidad que son muy similares en Schwalbe. Los vástagos de válvula Muc-Off son incluso una pequeña mejora dado que puedes pedir colores sin costo adicional. Reserve ofrece colores, pero obtener una gorra de color supone otro costo además del precio base.

Lo único que podrías notar es que la tapa todavía está puesta. La gran mayoría de la gente no se molesta en ponerse una gorra. Incluso con gorras de mejor calidad, como Muc-Off, rara vez vale la pena mantener una gorra segura. He visto algunas tapas con una herramienta para quitar el núcleo de la válvula incorporada, pero la tapa de reserva es un cilindro simple con un logotipo. Entonces, ¿por qué el límite sigue en su lugar?

La tapa de la válvula todavía está en su lugar porque oculta un tipo de sistema de válvula completamente nuevo. Desatorníllalo y verás la punta de un asiento de acero. Se parece un poco a un núcleo de válvula estándar sin el mecanismo de bloqueo, pero está completamente conectado. La válvula real está en la parte inferior, donde se encuentra dentro de la rueda.

Para entender realmente lo que está sucediendo, querrás pensar en qué es un núcleo de válvula. Un núcleo de válvula estándar es casi exactamente el mismo mecanismo excepto que es un poco más pequeño y más corto. Todavía hay una varilla de metal que se conecta a través de un manguito de metal. En la parte inferior hay una pieza plana lo suficientemente grande como para cubrir la funda y hay una goma alrededor para ayudar a sellar. La válvula Fillmore es la misma pero atraviesa todo el núcleo de la válvula y el sello está en la parte inferior en lugar de ser un núcleo extraíble que se encuentra en la parte superior del vástago.

La única diferencia es el mecanismo de bloqueo. Un núcleo de válvula estándar tiene una pieza roscada en la parte superior que impide que se mueva, mientras que Fillmore usa presión de aire para mantener el núcleo en su lugar. Si quieres dejar salir el aire simplemente presiona en la parte superior. La tapa evita que esto suceda accidentalmente e incluso puedes desenroscarla un poco si prefieres limitar cuánto presionas la válvula hacia abajo. Bastante simple, ¿verdad?

Actuación

Las válvulas Fillmore no son nuevas. De hecho, tuve mi copia en mano a finales del verano pasado, pero incluso eso llegó tarde. Aparentemente estaba esperando las longitudes adecuadas para ruedas de carbono profundas. Sin embargo, la verdadera razón tiene mucho más que ver con mi comprensión sobre cómo configurar neumáticos sin cámara .

En ese artículo, hablo de dos detalles que son absolutamente claves para mi vacilación aquí. La primera es que el problema siempre es el fondo de llanta. Si no puede colocar un neumático en su rueda sin cámara, deberá volver a colocar cinta adhesiva en la rueda. No importa si la rueda está recién salida de fábrica o del taller. Ni siquiera importa si lo grabaste tú mismo hace cinco minutos. La cinta sin cámara falla en el envío con regularidad, es por eso que Enve no pega sus ruedas con cinta adhesiva por usted, y cuando pasa la válvula a través de la cinta, es increíblemente común que se abra una fuga. Mi consejo es tener siempre cinta extra a mano, mi favorita es Muc-Off, pero también asentar el neumático antes de añadir sellador.

No luches con un neumático que no se asienta. No necesitas un compresor, solo necesitas cinta nueva. Lo cual no es un problema si no ha agregado sellador, pero es un gran problema una vez que hay sellador allí. Es por eso que siempre asiento el neumático y luego inyecto el sellador con un inyector de sellador sin cámara Park Tool TSI-1. El problema es que un inyector de sellador como ese no pasa por la válvula Fillmore.

Aún así, esto es lo que hago, así que di el paso. Puse mis neumáticos en mis llantas y luego me senté para tomar aire. Utilicé una palanca de neumáticos para abrir un espacio pequeño y utilicé el inyector para poner 2 onzas de sellador en el neumático desmontado. Con cuidado de no ensuciar, cogí mi bomba sin cámara preferida, la Topeak Tubi 2 etapas , y rápidamente colocó el neumático. No hay problema, estas válvulas se veían increíbles.

Luego intenté lo mismo con el segundo neumático. Esta vez el sellador se fue por todas partes y juré antes de jurar que prendería fuego a estas válvulas y nunca más las tocaría. O, si soy honesto, succioné el sellador que aún quedaba en el neumático, luego lo saqué y volví a pegar la rueda. Esta vez asenté el talón sin sellador, lo desinflé y con mucho cuidado alimenté el sellador a través de la válvula Fillmore de una manera que ensució pero funcionó más o menos. Luego me quejé con un amigo al que le gustaban estas válvulas.

Aquí es donde parezco tonto por una buena causa. Resulta que, como ocurre con la mayoría de los problemas sin cámara, el problema no es el diseño. Sólo necesitaba nuevas herramientas. Es posible utilizar válvulas Fillmore como otras válvulas, pero necesita un inyector de sellador específico que sea diferente de la mayoría.

Genéricos o no, la mayoría de inyectores de sellador son como el de Park Tools. En cambio, Stans No Tubes fabrica “El inyector” que se enrosca en el exterior del núcleo de la válvula. Funciona bien con las válvulas Fillmore y puedes seguir adelante y luchar con la configuración y asentar los neumáticos sin sellador. Una vez que todo esté bien, desinfle el neumático, agregue sellador y vuelva a inflarlo. Con ese conocimiento, las válvulas Fillmore resuelven muchos problemas.

Una vez que entendí cómo usarlas, las válvulas Fillmore funcionan en su mayoría como otras válvulas excepto que nunca se obstruyen. Nunca te encontrarás con el problema de que no puedas lograr que el núcleo deje de perder aire porque está parcialmente obstruido. También fluyen más aire, pero siempre quito el núcleo de la válvula para asentar los neumáticos, así que eso no es realmente un problema. En cambio, lo bueno es que puede quitar la bomba y dejar que el neumático repose sin sellador bajo presión para ver si tiene fugas. Si tengo tiempo, es algo que hago a menudo para asegurarme de que no haya problemas. Actualmente, eso significa quitar la bomba, volver a colocar el núcleo de la válvula y volver a inflarla una vez más. Las válvulas Fillmore simplifican eso un poco.

Veredicto

La mayor parte de la discusión sobre las válvulas Reserve Fillmore gira en torno a la cantidad de aire que pueden fluir. La marca afirma que 3 veces esa cantidad ayuda a asentar neumáticos sin cámara y creo que eso resuena en mucha gente. La cuestión es que con una buena bomba y una cinta correctamente configurada, no deberías necesitar flujo adicional para asentar neumáticos sin cámara. Si eso es todo lo que intentas resolver, busca en otra parte.

Sin embargo, eso no significa que no valga la pena adquirir las válvulas Reserve Fillmore. Lo que puede esperar con las válvulas mejoradas es el fin de las obstrucciones, lo que significa que las primeras bombas al llenar un neumático tienen que romper el sellador. También puede esperar eliminar las válvulas obstruidas que pierden aire y requieren cambiar los núcleos de las válvulas. Pequeños detalles, sin duda, pero de todos modos necesitas válvulas y esta es una oportunidad para arreglar algunas cosas.

Sin embargo, también hay algunas desventajas. A menos que tenga un inyector de sellador que se enrosque, necesitará uno nuevo. También perderá la capacidad de aspirar sellador hacia el inyector si cambia los neumáticos. Esa es una función del inyector pero está directamente relacionada, por lo que vale la pena señalarla. Además, si bien el precio no es enorme, es bastante más caro que las alternativas.

Dicho esto, soy más genial que algunos con la idea de las válvulas Fillmore. No he salido a cambiar todos los juegos de ruedas que tengo. Ahora que hay longitudes largas disponibles, descubrí que es una mejora y las he estado usando la mayor parte del tiempo cuando pruebo ruedas nuevas.