La marca escocesa Endura se fundó en 1993 y desde entonces produce ropa de ciclismo. Al ser escocés, Endura afirma saber un par de cosas sobre el clima húmedo y el simplemente llamado Road Overshoe ha sido una especie de incondicional central de la colección Endura durante muchos años.

El Road Overshoe es un calzado de neopreno con un precio competitivo de £ 36,99 / $ 59,99, aunque normalmente puedes encontrarlos en línea por un poco menos. Probé la versión Hi-Viz Yellow pero también están disponibles en color negro.

Hay varias opciones de cubrezapatillas en la gama Endura divididas en aplicaciones de carretera y bicicleta de montaña. El cubrezapatillas Road se encuentra debajo de los cubrezapatillas Freezing Point, más resistentes, que tienen un precio ligeramente más alto.

Pasé el invierno probando una variedad de cubrezapatillas; puedes consultar nuestra guía de los mejores cubrezapatillas de ciclismo para ver las comparaciones, pero para obtener más información sobre la oferta de Endura, sigue leyendo.

Destaca la versión Hi-Viz Yellow. Soy un fan.

Diseño y Estética

Los cubrezapatillas Road están fabricados con 90% neopreno y 10% nailon. Medí el neopreno con poco menos de 4 mm de grosor en todos los ámbitos. La parte inferior y la puntera están hechas de un neopreno reforzado más resistente y las aberturas de la cala y el talón están cosidas con hilo de aramida resistente. El grosor del neopreno es el mismo en todas partes, por lo que los cubrezapatillas de carretera parecen ligeramente gruesos, pero esto no es una crítica.

El cierre de cremallera está desplazado hacia la izquierda del tobillo y está flanqueado por un par de tiras reflectantes a cada lado; también hay un protector de neopreno adicional en la parte superior de la cremallera. Hay un cuadrado de material reforzado adicional en la parte inferior de la cremallera para evitar la entrada de agua en este posible punto débil.

Un gran logotipo de Endura en el costado aparece en amarillo de alta visibilidad y también hay destellos fluorescentes en los tobillos, así como un logotipo reflectante de Endura en cada lado hacia afuera de cada cubrezapatillas. También hay una impresión brillante de protección contra el roce de la manivela en el interior de cada cubrezapatos; la idea aquí es que la impresión más suave minimice el daño potencial si se produce roce en el brazo de la manivela del cubrezapatos. Los tacos desgastados pueden contribuir a esto, por lo que esa es otra área para revisar y estar al tanto.

Se requiere un poco de cuidado al ponerse los chanclos de carretera, ya que hice un corte en el neopreno suave con una uña.

Actuación

Me llevé bien con los cubrezapatillas de carretera, son fáciles de poner y nunca tuve problemas. Logré romper el neopreno de uno atrapándolo con una uña, así que esto es algo que hay que observar. El neopreno utilizado es bastante esponjoso y suave y si te apresuras o te resbalas al ponértelos, creo que sería bastante fácil estropearlos. Este no es un problema específico de Endura, ya que algunos fabricantes, incluido Spatz, advierten que se debe tener cuidado en este frente.

El agua y el spray escurren muy bien por el neopreno y los cubrezapatos harán un buen trabajo manteniendo los pies secos. Ningún cubrezapato con aberturas para tacos en la parte inferior repele completamente el agua en caso de un aguacero intenso o un remojo prolongado, pero una vez mojado, el neopreno grueso hace un buen trabajo para ayudar a mantener los pies calientes.

Aunque la altura del tobillo no es tan alta como la de otros cubrezapatos que existen, la parte superior de cada cubrezapatos abraza muy bien el tobillo o la pantorrilla y no hay un ajuste holgado ni un posible punto de entrada para mucha agua, lo que ayuda.

El agua forma buenas gotas y se escurre rápidamente del material de neopreno.

Veredicto

Me gustan los cubrezapatillas Endura Road, utilizan un diseño sólido probado y se sienten seguros y cómodos cuando los usas. Una buena cantidad de detalles de alta visibilidad realmente te ayuda a sentirte un poco más visible y me alegré de ello en los días más sombríos.

Mencioné en mi revisión de Assos GT Ultraz una supuesta tendencia entre los ciclistas de carretera de invierno a optar por un cubrecalzado de neopreno de invierno que lo hace todo y esta oferta de Endura cumple con los requisitos.

En general, el cubrezapatillas Road es resistente, cálido y repelente al agua. Sería bueno ver un tobillo ligeramente más alto para ayudar a garantizar que el agua y las salpicaduras se mantengan a raya un poco más, y hay que tener cuidado de no dañarlos con las uñas o los guardabarros, etc., pero por el precio, son un intérprete sólido que no te defraudará.