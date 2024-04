Cuando se trata de nuestra lista de mejores maillots de ciclismo , Assos es un hecho para su inclusión. Eso no es un hecho por el que necesite bailar y bromear. Si bien no es imposible que la camiseta del próximo año caiga en desgracia, es muy poco probable. La marca ha sido una opción incondicional para ropa de ciclismo al más alto nivel desde que le presto atención. Entre esas opciones, la línea Equipe Racing Series (RS) es la más enfocada a ir rápido de la marca y ha pasado un tiempo desde que recibió una actualización.

Después de una sequía de dos años, Assos tiene un nuevo Equipe RS Jersey S11 disponible para montar en verano. Al igual que las opciones anteriores, está pensado para ir rápido y se adapta mejor al tiempo en bicicleta, no a las paradas en un café. Además, al igual que otras prendas de Assos, se adapta bien a mi forma de andar en bicicleta y tiene varias características que me atraen. Aunque no será para todos.

Si buscas una camiseta de verano de alto rendimiento, siempre vale la pena considerar la última opción de Assos. Ahora que he tenido la oportunidad de dedicarle tiempo, estoy listo para compartir mis pensamientos. Mientras consideras qué ponerte este verano, sigue leyendo para ver las novedades del Assos Equipe RS Jersey S11 y qué es la elección correcta para ti o no.

Estar de pie con una camiseta de Assos resulta un poco incómodo, pero sobre la bicicleta todo se siente perfecto.

Diseño y estética

Lo primero que debes entender sobre Assos en general, y especialmente sobre la línea RS, es que está diseñado para usarse en una bicicleta de carreras. Con el nuevo Assos Equipe RS Jersey S11, eso comienza con el diseño de los hombros. En su mayor parte, esto no es nuevo ya que el S9 tenía un diseño similar. Todavía es donde me gusta pensar en el resto del producto.

Físicamente, los hombros son el borde delantero de una camiseta cuando te agachas en una bicicleta de carreras y, para el Equipe RS S11, Assos se ocupa de eso usando una tira de tela separada. Es un poco más pesado con un poco más de estructura y evita que cualquier costura sea el borde de ataque. También ayuda a mover ligeramente la sujeción de las mangas hacia abajo por el brazo.

Los brazos en sí son una de las novedades en la transición del S9 al S11. Ambos diseños son similares en estructura con la costura justo fuera del hombro y justo fuera de la axila. La longitud también es aproximadamente la misma. Sin embargo, lo que es diferente es que el material ahora es algo que Assos llama “textil de punto por urdimbre 550cx”. Es un extremo cortado sin rematar, pero ahora la parte trasera usa una costura unida para agregar un poco de agarre sin silicona. En general, la tela es más suave y ligera con una textura ondulada que recorre verticalmente el brazo. Aunque Assos no menciona la aerodinámica, debo creer que la textura ayuda a mantener el aire adherido al cilindro de tu brazo.

La textura que sí menciona Assos está en los paneles frontales. Este año se utiliza el mismo “miniCheck Tex de punto 3D”, que es tan ligero que Assos sólo lo cita como protección solar UPF 25. Es mejor usar una capa base, aunque el uso de otra costura unida en la cintura hace un gran trabajo manteniendo la camiseta en su lugar.

Cerrar el frente hacia arriba es nuevamente el trabajo de una pequeña cremallera de plástico con dientes. Como ocurre con todas las blusas de Assos, hay un compartimento con cremallera en la parte inferior, pero este año se actualiza. Quitarse las chaquetas ya no es simplemente un diseño de garaje estándar. En cambio, ahora es una etiqueta con un respaldo de gamuza sintética y una designación de goma “Código climático”. Encima de la etiqueta hay un tirador de cremallera de metal que también se ha visto en las chaquetas Assos últimamente.

En la parte superior de la cremallera se encuentra la única parte de los paneles frontales que es realmente nueva. A pesar de ser nuevo, apenas se nota, pero si lo miras de cerca, el escote es ligeramente diferente en la nueva camiseta. En la parte delantera, el escote solo está definido por un pliegue, sin costura pegada, y este año Assos lo minimiza ligeramente con un frente ligeramente más bajo. La sección trasera es exactamente la misma que la de las camisetas RS anteriores. Como antes, está diseñado para permanecer cómodo contra tu cuello mientras echas la cabeza hacia atrás para ver hacia adelante en una bicicleta baja.

El resto de los paneles reales es donde realmente empiezas a ver cambios en el diseño. Como antes, el panel frontal envuelve las mangas y llega hasta el panel de la gorra del hombro. Deja la sección de tu espalda que permanece plana en una posición aerodinámica como un panel separado. Assos siempre ha usado un tejido más ligero aquí, pero esta vez es algo llamado “Stabilizer v11” y alcanza un máximo de protección solar UPF15.

Sigue bajando hasta los bolsillos: estos son el gran cambio en el Assos Equipe RS Jersey S11. Assos siempre ha cuidado el diseño de los bolsillos y parece que la marca sintió que había margen de mejora. La única pieza que sigue siendo la misma es un diseño de “gorra” que utiliza un poco de malla detrás de la cual puedes esconder artículos por seguridad. Debajo, los tres bolsillos ahora se dividen en una sección superior e inferior. La sección superior es la tela más pesada de la camiseta, mientras que la inferior usa el mismo “Stabilizer V11” del panel superior de la espalda. Debajo encontrará otro panel que brinda espacio para la expansión y, finalmente, hay una banda elástica con generosas cantidades de material de agarre de silicona. Desafortunadamente, todavía no hay un bolsillo con cremallera para objetos de valor.

Actuación

Cuando me pongo el Assos Equipe RS Jersey S11 lo primero que me llama la atención es el corte de los hombros. Cuando Assos se sienta a diseñar cualquier cosa de la línea de ropa Equipe RS, la experiencia sobre la bicicleta es lo que importa. De pie, los hombros del Equipe RS Jersey S11 no son tan cómodos. Con los brazos colgando hacia abajo hay una buena cantidad de restricción y quizás te preguntes si esto funcionará para ti. Luego te sientas en la bicicleta, te acercas a las barras y todo encaja en su lugar. Estirada sobre una bicicleta de carrera con largo alcance es la postura que Assos hace cómoda.

En realidad, hay ejemplos más extremos de esto. Marcas como Eliel y el camiseta de dios Son tan cortos en el frente que la parte superior de tu camiseta se verá cuando estés de pie. Assos, por otro lado, evita esa indignidad particular. Sin embargo, eso no es una victoria automática, ya que significa que la cremallera se ondula un poco cuando te doblas, al menos si tu torso está en el lado más corto. Aún así, es importante tener expectativas de que se trata de una camiseta de corte de carrera con un tejido fino y compresivo y que será un poco incómoda fuera de la bicicleta.

Una vez que te subes a la bicicleta, es cuando el Equipe RS Jersey S11 cobra todo su protagonismo. En esa posición los hombros quedan perfectos y tienes la oportunidad de apreciar el nuevo material que Assos aplicó a las mangas. Es suave y hace un gran trabajo abrazando tu bíceps mientras permanece quieto y tampoco se siente constrictivo. Es un acto de equilibrio difícil, pero Assos lo logra con un corte lo suficientemente largo como para detenerse apenas por debajo del pliegue del codo.

Para aquellos que no han usado una camiseta de Assos antes, el escote también es una buena característica a tener en cuenta. Esto no es nuevo para el S11, a pesar del pequeño cambio mencionado anteriormente, pero como ocurre con muchos de los detalles, es un acto de equilibrio. Al menos en mí no es un corte con cuello en V como se ve en las imágenes de marketing de Assos. Es un poco más alto, como a mí me gusta, y ajustado pero sin apretar. Nunca me siento estrangulado y tengo mucha movilidad para recuperar la cabeza cuando miro hacia adelante en una bicicleta baja. La cremallera es fácil de manejar con una mano si decides que quieres más ventilación.

Hasta ahora, estos pequeños detalles de equilibrio son cosas que puedes encontrar en otros lugares. Hombros aptos para montar y un escote perfecto no son tan imposibles de encontrar. Donde la S11 y otras camisetas RS anteriores se destacan es en el diseño de los bolsillos y la capacidad del dobladillo de la cintura para permanecer en su sitio. Las camisetas de carreras a menudo tratan los bolsillos como una característica secundaria que probablemente no tendrá mucha utilidad. Al menos para mí, eso es un error.

No corro mucho, pero me gusta ir rápido y sentirme rápido. Seis horas en bicicleta es bastante estándar y de 7 a 10 es algo habitual. Necesito bolsillos de calidad que pueda llenar con cosas y saber que están a salvo y seguros. Assos lo logra comenzando con espacio en la parte inferior de los bolsillos para la expansión. Hay un poco de tela extra que permite que los bolsillos se llenen. Esta vez esa sección es extra ligera pero eso es menos importante que el hecho de que esté ahí. También ha cambiado con el S11 la pérdida del paso del cable de los auriculares y todavía no hay un bolsillo con cremallera.

Lo que no cambia es que la altura de los bolsillos es la adecuada y hay mucho espacio y seguridad. Hay algunas camisetas que me encantaría usar pero no puedo meter la mano en los bolsillos. En cambio, Assos coloca los bolsillos cerca de la parte inferior y se asegura de que sean lo suficientemente grandes como para meter la mano. Cuando estaba probando, metí comida para un día en el bolsillo izquierdo, luego puse mi Insta360 X3 encima y la metí debajo. pequeña solapa. Esa solapa no es necesaria, pero prefiero no preocuparme por perder una cámara costosa, así que lo agradezco.

De nuevo sin cambios, incluso con los bolsillos llenos, el dobladillo del Equipe RS S11 no se mueve mientras se conduce. La combinación de la banda elástica trasera y la costura delantera ayuda a estabilizar los bolsillos y al mismo tiempo mantiene la camiseta en su lugar. No te encontrarás bajándote la camiseta, aunque el nuevo compartimento con cremallera significa que podría curvarse un poco. Creo que esto es un problema cuando es más bajo de lo necesario, pero mi preferencia sería un garaje con cremallera más tradicional si tuviera un voto.

Veredicto

Lo que me gusta de la camiseta Assos Equipe RS S11 es el equilibrio que logra. No hay bolsillo con cremallera porque es una camiseta de carrera, pero eso no significa que no haya espacio para comida y una chaqueta extra. Puedo llevar una reparación plana, mi teléfono Google Pixel 8 Pro bastante grande, mi comida para un largo día y una cámara de acción sin que nada rebote ni tenga miedo de perder nada. Al mismo tiempo, tiene un corte de carrera perfecto que nunca estorba en la bicicleta. Tiene un bonito cuello alto sin ser demasiado apretado y me encanta la sensación de la nueva tela en los brazos.

Lo único que llama la atención en las camisetas de Assos es el estilo. Tengo la versión Torpedo Grey y es muy sencilla. Hay un color que se desvanece a negro y un logotipo “A” en el hombro izquierdo. También puedes elegir blanco o negro para perder el logo y en su lugar obtener un patrón de logo en el brazo izquierdo. Nada de esto es malo, pero tampoco es particularmente emocionante o inspirado y ya es viejo.

Algunas marcas logran combinar rendimiento con diseño y Assos está empezando a perder ventaja frente a ellas. Las camisetas de Assos tienen una naturaleza atemporal que hace que no tengas que comprar una nueva cada año, pero también hay un límite para eso.

Para ser justos, Assos tiene dos versiones en lo que se llama el diseño “Stars Edition”. Si quieres algo nuevo, esas son las opciones. La Stars Edition te ofrece una reinterpretación de un patrón usando el logotipo y la sección inferior negra que es más limpia que el desvanecimiento. Aún así, ¿es eso suficiente para competir con los colores llamativos de PAS Normal o la naturaleza gráfica de MAAP?

La camiseta Assos Equipe RS S11 es una de las pocas que incluyo en una pequeña rotación de lo mejor de lo mejor. Tiene el rendimiento y las características que necesito para la conducción que hago e incluso con sólo modestas actualizaciones merece su lugar en nuestra lista de las mejores camisetas. En cierto modo, la calidad impulsada por el rendimiento significa que Assos es una declaración de moda gracias a su logotipo. Aún así, hay trabajo por hacer en el lado de la moda.