Según la marca, el All Day Jersey 2.0 de Attaquer ha sido “diseñado para ofrecer el máximo confort en los recorridos más cortos y más largos”. Recientemente realicé mi recorrido en bicicleta más largo de 178 millas (más de 10 horas) y decidí ponerme la camiseta All Day y poner su nombre a prueba.

El All Day Jersey 2.0 se suma a varios otros de la gama de la marca, incluidos los maillots Race y Ultra Aero+. La colección 'All Day' de la marca también incluye culottes con tirantes, mallas tres cuartos y culottes largos con tirantes. En pocas palabras, la camiseta promete comodidad durante todo el día, con un corte atrevido y ceñido a la figura. Está disponible en siete colores y tiene un precio de £125 / US$155 / €155.

Mi camiseta de prueba era del color “pino” como se muestra en la imagen. Hemos incluido el maillot All Day en nuestra guía de los mejores maillots de ciclismo, donde puedes comprobar cómo se compara con otras opciones en la categoría de maillots “todo terreno”.

Diseño y Estética

La camiseta All Day luce elegante en el color “pino”, pero hay otras opciones que incluyen negro, naranja quemado y cáscara de huevo. En cuanto al diseño, a Attaquer le gusta agregar muchos adornos adicionales a su ropa de ciclismo y aquí hay un logotipo en la mitad del torso en la parte delantera y en la manga izquierda.

Moviéndose hacia la parte trasera, un logotipo de Attaquer corre verticalmente por la espalda, también hay un círculo blanco en el cuello y un bloque de color blanco medio dentro y medio fuera del bolsillo central con más información sobre All Day. recopilación. Todo funciona y me parece elegante, pero creo que más sería exagerar.

La camiseta está diseñada en Australia y fabricada en China con un 90% de poliamida reciclada y un 10% de elastano. Attaquer afirma que la camiseta All Day es “la basura más cómoda que jamás hayas usado”.

La camiseta también cuenta con la certificación Oeko-Tex Standard 100. No conocía esta certificación textil, pero la clasificación Oeko-Tex significa que cualquier prenda que lleve la etiqueta ha pasado pruebas de seguridad para detectar la presencia de sustancias nocivas.

Los costados, hombros, mangas y parte del cuello son todos de un material de malla. La camiseta tiene tres bolsillos de buen tamaño y uno con cremallera en el lado derecho. La parte superior de cada bolsillo presenta una banda elástica gruesa que ayuda con la retención y la estructura. La parte inferior de la camiseta también utiliza una resistente pinza de silicona que ayuda a que permanezca donde debería.

Actuación

Peso 65 kg y 176 cm como referencia y probé una talla pequeña que me quedó muy bien. Si normalmente usas una talla pequeña en otras camisetas, es la talla fiel y la misma que la de muchas otras marcas. Estoy de acuerdo con la descripción que hace Attaquer de la camiseta, que dice que se adapta a la figura y es atrevida, pero no es un número aerodinámico muy ajustado. Si quieres un maillot cómodo sin solapas ni exceso de material, el All Day 2.0 será la solución.

Si bien he estado probando la camiseta en varios entornos durante los últimos meses, su prueba más importante se produjo recientemente en un recorrido de todo el día. Comencé mi recorrido a las 6:30 am y recorrí 178 millas, usando la camiseta durante más de 12 horas. Comencé con un chaleco a primera hora, pero luego me lo quité y monté con calentadores de brazos y una capa base delgada durante el resto del día con una temperatura entre los 10 y los 10 grados.

Llevaba mucha más comida de lo normal para mi viaje y las dos primeras horas del día las pasé en mi cadena local. Los bolsillos All Day sostenían sólidamente mis geles y barras adicionales, lo cual me hizo feliz, especialmente cuando pedaleaba duro. No me gusta la sensación de que los bolsillos llenos rebotan por todos lados y los bolsillos son lo suficientemente espaciosos pero ofrecen una buena sujeción a la compresión. Llevaba teléfono, bomba, llaves, chaleco y nueve barritas y geles de forma cómoda y ordenada.

La caja impresa en blanco y el logotipo sobre el bolsillo del medio crean una textura diferente y si realmente estuviera dividiendo los pelos, diría que esto tal vez hace que deslizar ciertos artículos en el bolsillo del medio sea un poco más difícil, especialmente a ritmo o cuando tienes prisa. No puedo decir que me haya causado ningún problema, pero noté que la sensación era diferente. Mi chaleco y mi bomba ocupaban la mayor parte del espacio en este bolsillo central, así que no profundicé demasiado en ellos durante el día.

Estoy contento con el corte y el ajuste de la camiseta, está muy bien ajustado sin exceso de solapa en ninguna parte para que te sientas rápido, pero no es tan ajustado como para resultar incómodo o restrictivo durante un viaje largo o para uso general. La longitud de las mangas está de moda en este momento, diría yo, y las mangas se mantuvieron en su lugar y no se subieron, algo que no sucede en todas las camisetas.

La camiseta no me dio ni un solo problema en todo el día; en lo profundo de un viaje largo, a veces es cuando ciertas cosas empiezan a irritarte, irritarte o molestarte. Pero aquí no hubo nada de eso, estuve cómodo todo el día y además fue fácil manejar la cremallera con una sola mano. No tuve que pensar en la camiseta ni un solo instante.

Veredicto

No dudaría en montar todo el día con el maillot Attaquer All Day. Es cómodo y tiene características deseables como mangas largas y un bolsillo con cremallera para objetos de valor. Mi único inconveniente es que las letras en el frente parecen estar ya ligeramente agrietadas, algo que nunca me gusta ver, especialmente en equipos relativamente nuevos.

Hay muchos colores para elegir y el corte decidido pero más tolerante debería adaptarse a la mayoría de los ciclistas. A £ 125 / $ 155 / € 155, tiene un precio competitivo para el espacio de maillot de ciclismo de carretera premium. Sin embargo, te mantendrá cómodo y con estilo, sin importar la duración del viaje.