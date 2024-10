He revisado un par de Brompton durante mi mandato aquí en My Bike. La P Line enriquecida con titanio me dejó rascándome la cabeza porque no podía entender por qué pagarías mucho más por un poco de ahorro de peso en una bicicleta de cercanías, además había problemas de confiabilidad con la transmisión. La Electric P Line fue más agradable, aunque la entrega de potencia dejaba un poco que desear.

La nueva G Line es una bestia completamente diferente y un cambio realmente drástico para la marca. Atrás quedaron las ruedas de 16' en favor de ruedas de 20' más grandes y con mayor capacidad todoterreno con neumáticos de grava sin cámara adecuados: nada menos que Schwalbe G-One Allround, un neumático de grava muy capaz de mi lista de los mejores neumáticos de grava.

He montado la G Line para ir al trabajo, la he llevado al gimnasio y he recorrido el bosque con ella, y si bien es capaz, cómoda y mejor en muchos sentidos, lo he estado intentando y fallando. Todo el tiempo para averiguar para quién es esta bicicleta. Incluso le pregunté a un amigo que realmente está pensando en comprar uno para ver si soy simplemente un comerciante de aeronaves desconectado.

Me temo que, en definitiva, es una bicicleta mejor que cualquiera de las Brompton normales. El manejo y el frenado son mejores, la calidad de marcha ha mejorado mucho y también se ve muy bien. Sin embargo, es peor por ser una bicicleta plegable y fácilmente transportable y, si bien es mejor Al ser una bicicleta de gravel, en realidad no lo es. bien a ser una bicicleta de gravel.

Diseño y estética

Más grande, más corpulento y más pesado. De hecho, creo que es, de alguna manera, la Brompton más genial de todas, o al menos de las normales. La T Line de titanio tiene una especie de encanto de “si lo sabes, lo sabes”, pero la G Line es simplemente más atractiva. El tubo superior curvo se integra con el soporte curvo de una manera agradable y las fornidas horquillas de aluminio no quedan eclipsadas por los neumáticos muy gruesos. No soy muy fanático de la pintura muy mate, y si bien el aspecto texturizado significa que la suciedad se adherirá mucho más fácilmente, lo admito, se ve bien.

Los neumáticos son realmente bastante grandes: 54 mm para ser exactos y aptos para uso sin cámara. El tamaño de rueda de 20” es mucho más común y, si deseas utilizar esta bicicleta exclusivamente en asfalto, puedes adquirir fácilmente todo tipo de slicks de gran volumen del mundo del BMX. Los pedales también son más grandes. Una de las mayores desventajas de las Brompton normales era la diminuta plataforma que tenían los pies. No es un gran problema aquí, y si bien no son un parche en los mejores pedales de grava para una conducción todoterreno adecuada, hacen el trabajo de manera admirable considerando los diseños de desplazamiento de la máquina. Curiosamente, en lugar de plegarse como en las Brompton de 16”, el pedal que sobresale cuando la bicicleta está plegada es extraíble y se encaja en un casquillo en el tubo de dirección. Es una solución realmente interesante del mundo de las bicicletas Rinko y definitivamente es algo que podría trasladarse a las hermanas menores de la bicicleta.

Las barras, como prácticamente todo lo demás, también son más grandes. Más ancho y barrido, con agarres ergonómicos adecuados para brindarle una plataforma estable. Hay más espacio para montar luces, y el largo cuello de cisne de un vástago tiene un par de protuberancias en las que se puede atornillar un portabotellas, lo cual es una gran adición.

La transmisión es un buje Shimano Alfine de 8 velocidades probado y probado, que en su mayor parte es excelente. Hablaré del cambio más adelante, pero una transmisión de buje confiable para una bicicleta con diseños que se incluyen en la lista de las mejores bicicletas plegables es mucho mejor que el desviador de Brompton, que me parece un poco endeble y poco confiable. en el pasado.

Finalmente, desde la perspectiva de las novedades, la inclusión de frenos hidráulicos TRP y rotores de 140 mm en la hoja de especificaciones es algo que ha sido una actualización muy necesaria desde hace algún tiempo. Más fiable en mojado, más potente y que requiere un mantenimiento menos frecuente.

Aparte de ser más grande, con más y más cosas nuevas adjuntas, el ADN de Brompton permanece prácticamente sin cambios. La G Line se pliega de la misma manera que cualquier otra Brompton, sólo que formando un paquete más grande y pesado. Con 13,9 kg en la construcción más liviana, es casi 2 kg más pesado que el C Line de 6 velocidades totalmente de acero, más de 2 kg más pesado que el A Line básico y casi 4 kg más pesado que el P Line de titanio de precio similar. El peso es una cosa, pero el tamaño es otra. Sigue siendo toda una hazaña crear una bicicleta que se pueda plegar tan bien, pero no se puede ignorar el hecho de que la G Line es más grande. Todavía podría colocarlo debajo de mi escritorio, pero por poco.

Actuación

Tengo un amigo que vive en el norte de Inglaterra. No hablamos mucho, salvo para compartir memes sobre Diana, Princesa de Gales, pero cuando publiqué que tenía la G Line para revisión, ella sintió mucha curiosidad por saber mi opinión al respecto. La versión corta de nuestra charla es que estaba considerando vender su bicicleta de gravel con la creencia de que la Brompton podría funcionar de lunes a viernes como bicicleta de cercanías, y los fines de semana podría reemplazar su Genesis Croix de Fer, que tendría que vender a poder permitirse la Línea G. Si esto también suena como tu línea de pensamiento, me temo que voy a reventar esa burbuja bastante rápido. La G Line no es capaz de reemplazar una bicicleta de gravel adecuada.

Es infinitamente más capaz fuera de la carretera que una Brompton normal, pero eso no dice mucho, ya que las Brompton estándar suelen ser bastante desconcertantes para circular sobre cualquier cosa que no sea asfalto liso. El tamaño de rueda más grande, la distancia entre ejes más larga, el ángulo de dirección más relajado y las barras más anchas significan que se parece mucho más a una bicicleta normal, pero aún es bastante limitada fuera de la carretera.

Sobre grava plana y relativamente bien cuidada, es decir, bonitos caminos de sirga de canales, es un sueño. Estás en posición de sentarte y disfrutar de la vista y, a menos que choques con algo demasiado embarrado, no habrá nada que perturbe tu progreso. Los neumáticos sin cámara hacen un trabajo admirable al transferir la potencia, e incluso para los desplazamientos en la ciudad una configuración sin cámara tiene mucho más sentido.

Cuando el terreno sube o baja, las cosas se ponen un poco menos color de rosa. La transmisión es excelente y quiero reiterar que creo que esta es la mejor transmisión de cualquier Brompton, pero está demasiado adaptada para uso todoterreno. La posición de conducción no te anima exactamente a reducir la potencia, y montar sobre el sillín es complicado, por lo que en pendientes más pronunciadas todoterreno estás algo paralizado. Las ruedas pequeñas con neumáticos grandes y gruesos también tienden a flotar en el interior, en lugar de atravesar el barro, lo que significa que en mojado puedes encontrarte moviéndose hacia los lados y haciendo girar la rueda trasera.

Hablando de eso, si compras uno de estos, compra el que tiene guardabarros. El Schwalbe G One Allround es un gran neumático y, sinceramente, una elección de especificaciones sensata para una bicicleta como esta, ¡pero no pueden decir nada!

Decidí intentar “enviarlo” por un barranco de grava que normalmente es algo complicado en una bicicleta de gravel de 700c bien equipada. Bajé y tener frenos de disco es maravilloso, pero definitivamente estaba bajando. No estoy seguro de que me hubiera gustado hacer lo mismo con una maleta grande sujeta al tubo de dirección. Puedes colocar jaulas de carga en los salientes de los portahorquillas, pero impedirán que la bicicleta se pliegue y, por lo tanto, son algo… ¿inútiles?

En el camino mis impresiones fueron realmente bastante positivas. Sigue siendo vivaz y ágil, capaz de revolotear por una calle congestionada de la ciudad como una mosca naranja, pero la sensación de casi inestabilidad que era el sello distintivo de las Brompton normales ha desaparecido. Es divertido, nunca da miedo, especialmente con la confianza de que puedes detenerte en un instante en todas las condiciones. Aunque se siente más lento. Te encuentras en la misma posición erguida y no aerodinámica que una Brompton estándar, pero la penalización de peso es notable, al igual que la resistencia de los neumáticos.

Los neumáticos son quizás el gran punto de venta del rendimiento en carretera. Son más lentos y se sienten más arrastrados, pero significan que tienes que preocuparte mucho menos por los baches, los adoquines y, en general, las condiciones resbaladizas. Más que los cambios de geometría, tienen el mayor impacto positivo en el rendimiento de la bicicleta, y si solo quieres una bicicleta plegable que inspire un poco más de confianza, entonces lo hace bien.

En un viaje de 45 km de ida y vuelta a la oficina y de regreso, recorriendo todo, desde autovías hasta senderos de canales, quedé bastante agotado. No es una bicicleta con la que realmente me gustaría recorrer distancias, pero es una Brompton, por lo que la teoría dice que vas hasta la estación y simplemente te subes a un tren. La marcha, aunque está demasiado adaptada para uso en grava, es perfecta para la carretera, y la capacidad de bajar marchas sin pedalear en los semáforos siempre es algo bueno en mi opinión.

Excepto que es demasiado grande. Oficialmente no es demasiado grande para los trenes, y admito que una penalización de 2 kg no es enorme, pero no soy el tipo más fuerte y la diferencia al cargar la masa doblada es grande. Lo caminé hasta mi gimnasio y fingí que había olvidado mi candado para evitar cerrarlo, e incluso trotar unos 20 pies a través de la calle fue una prueba. Decidí arrastrarlo por el tubo superior en lugar de por el sillín. Una vez más, la jaula con ruedas ayudaría aquí; deja que la tierra lo lleve por ti cuando estés en superficies lisas.

Valor

La propuesta de valor realmente depende de su caso de uso. Como viajero, creo que no se puede comparar, ya que es fundamentalmente peor en toda la razón de ser de una Brompton, que es poder plegarse muy pequeña y poder llevarla en tren casi sin estrés. . Puedes colocar una Brompton normal en los estantes superiores de muchos trenes, pero no colocaré la Línea G allí en ningún momento.

Creo que el único caso de uso real que se me ocurre y en el que realmente añade valor es como bicicleta de vacaciones. En Gran Bretaña los trenes son una mierda y nuestra grava suele estar embarrada y empinada. Mételo en el maletero de tu coche y conduce hasta Francia y encontrarás grava mucho más encantadora y sin coches, recorriendo los viñedos, las panaderías y las panaderías hasta llegar a un diagnóstico precoz de gota. El público de las autocaravanas probablemente será un mercado clave, y mis padres son ciclistas entusiastas y ávidos entusiastas de las autocaravanas, entonces, ¿deberían adquirir una? Bueno, gastaron aproximadamente la misma cantidad en bicicletas eléctricas decentes que son igual de capaces en grava suave y, en general, más útiles que las bicicletas y simplemente las colocan en un portabicicletas.

Veredicto

Al leer esto, parece una reseña bastante condenatoria, pero hay mucho que celebrar aquí. La G Line es mejor en muchos sentidos que la suite normal de la marca. El manejo, el frenado, la comodidad y la transmisión son mucho mejores y, en general, es una bicicleta más agradable de manejar, pero la otra cara de la moneda es que todo esto se obtiene a un costo para el único MO de la marca. El G Line se puede plegar, sí, pero me temo que es demasiado grande y voluminoso para ser realmente útil en este sentido, al menos no sin convertirse en una molestia.

Lleve los frenos de disco, los soportes de las botellas de agua, los tubeless y la transmisión a la línea estándar de Brompton y, en mi opinión, tendrá una oferta mucho más atractiva.

Como bicicleta de vacaciones, si no quieres optar por un portabicicletas, creo que tiene más sentido. Sin embargo, si este es tu objetivo, por un poco más de dinero podrías conseguir una Moulton XTB, y aunque no tiene frenos de disco, cabe en el maletero de un auto y se conduce más como una bicicleta normal con una transmisión SRAM de 11 velocidades adecuada.

Quizás no sea que la G Line sea mala como bicicleta de gravel, sino que puede ser que la gravel británica no sea adecuada para ella. Si vives en un lugar donde tu viaje podría incluir grava en buen estado y sin tráfico, y tus trenes son mejores que los que tenemos que soportar en las Islas Británicas, entonces en realidad podría ser perfecta, pero nunca reemplazará a una bicicleta de gravel real. .