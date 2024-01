A día de hoy, el Bryton Gardia L300 llega al mercado como un nuevo competidor en la categoría de radar trasero. Para aquellos que no están familiarizados, el radar trasero es una de las cosas que con gusto le diré a la gente que cambia absolutamente las reglas del juego. Hacer que el ordenador de tu bicicleta te diga que hay un coche detrás de ti antes de que sea un problema cambiará tu forma de conducir. En la ciudad, puede ser un espejo y en el campo, significa que puedes recorrer todo el camino mientras charlas informalmente y sin preocupaciones con un compañero de viaje. Hasta hace poco, sólo Garmin ofrecía un producto.

Si bien Garmin inventó la categoría de producto, la marca también abrió el protocolo de estándares para que lo utilicen otras marcas. A lo largo de los años, ese estándar abierto ha permitido que la mayoría de las computadoras para bicicletas modernas agreguen soporte para los productos de radar Garmin Varia. Desafortunadamente, las opciones de radar reales continuaron siendo un monopolio de Garmin, con el radar y la luz RTL515, y el radar, la luz y la cámara más nuevos RCT715. Eso fue hasta la feria Eurobike de 2022, cuando Bryton y Magicshine (el mismo producto que Magene) anunciaron competencia.

De esos dos productos, Magicshine/Magene fue el primero en comercializarse y anteriormente probé el Magicshine Seemee 508. Fue lo suficientemente bueno como para incluirlo en nuestro Las mejores luces económicas para bicicletas. Guía para compradores, pero no lo suficientemente buena como para desbancar el dominio de Garmin. Eso deja al Bryton Gardia L300 con una gran oportunidad de mercado y me propuse probar si da en el blanco. ¿Es el Bryton Gardia L300 el tan esperado reemplazo moderno del Garmin RTL515?

Si quieres una luz trasera con capacidad de radar, el campo es pequeño y la competencia es feroz.

Diseño y estética

Es difícil no comparar el Bryton Gardia R300 con el Garmin RTL515. No sólo son dos competidores directos sino que el campo es tan pequeño que es imposible considerar uno sin el otro. A esa sensación de comparación inevitable se suma el hecho de que dos productos se parecen mucho entre sí. El R300 es un rectángulo con esquinas curvas mientras que el Garmin es más ovalado. Sin embargo, colocado uno al lado del otro, el exterior de 97 x 20,9 x 40 mm del Bryton sigue una forma similar a los 98,6 x 19,7 x 39,6 mm del Garmin.

El factor de forma de las dos luces también sigue siendo similar en muchos otros aspectos. El botón de encendido está en la parte superior mientras que el puerto de carga cubre la sección inferior de la parte trasera de ambos. Sin embargo, Bryton, que es dos o tres años más nuevo, ha dado el salto al USB-C. Incluso el soporte trasero se ve y funciona de manera similar, aunque los dos no son intercambiables. Giran en una dirección diferente y no encajarán en el soporte opuesto incluso si estuviera dispuesto a vivir con una luz girada.

Donde las cosas empiezan a cambiar más es cuando miras los detalles internos. Sí, existe la carga USB-C y diferencias en la conexión del soporte, pero el Bryton también tiene algunas características adicionales. Desde el exterior, se puede notar una tira de plástico transparente en la parte inferior del frente que brinda información sobre la duración de la batería a la derecha y el estado de la conexión a la izquierda.

Bryton también tiene algunos sensores adicionales integrados en el R300. Ingrese a la aplicación complementaria y podrá encender una luz de freno que utiliza un acelerómetro integrado. Cuando estés reduciendo la velocidad, la luz parpadeará durante 2,5 segundos para captar la atención del conductor. Esto se suma a la funcionalidad estándar que parpadeará, independientemente del modo en que se encuentre la luz, cuando se detecte inicialmente un automóvil.

Sin embargo, lo más importante es que el Bryton R300L tiene una funcionalidad mejorada en lo que cuenta en el departamento de duración de la batería y lúmenes. Hay cinco configuraciones de modo disponibles, que incluyen alto y bajo continuo, paseo en grupo, flash nocturno y el más brillante del grupo, flash diurno. El flash diurno presenta un patrón irregular, una duración de batería de 17 horas y 73 lúmenes de potencia. Eso se compara con Garmin con 16 horas y 65 lúmenes. A partir de ahí, las especificaciones para los otros modos son: 20 lm/8 horas/fijo alto, 5 lm/12 horas/fijo bajo, 12 lm/17 horas/flash nocturno, 12 lm/10 horas/paseo en grupo y 24 horas con la luz apagada.

Sobre el papel, el Bryton Gardia 300L tiene un diseño ganador. Tuve que ponerlo a prueba y resultó ser un proceso.

Actuación

No es una idea nueva mencionar que la mayoría de las reseñas de productos para bicicletas son positivas. Continúe y eche un vistazo al mío y definitivamente verá esa tendencia. Sin embargo, no está sucediendo nada malo, la mayoría de los productos para bicicletas son bastante buenos. Coge una buena luz y probablemente funcione bastante bien. La mayoría de las veces la discusión será sobre los pequeños detalles y cómo un diseño se adapta a un uso particular. Cuando llegó el Bryton Gardia R300, eso es exactamente lo que esperaba y también así fue como empezaron las cosas.

Una de las cosas más molestas del Garmin RTL515 es el soporte y el soporte Bryton tiene sin duda un mejor diseño. Ambos diseños utilizan almohadillas de goma intercambiables que encajan en un soporte de plástico de un cuarto de vuelta y se aseguran con una banda elástica. La diferencia es que Garmin utiliza una banda elástica independiente que es muy difícil de colocar. En cambio, Bryton integra la goma en el soporte y es fácil de apretar. Desafortunadamente, la marca no incluye una forma de sujetar la luz a un asiento, que es una característica que Magicshine sí incluye y que a menudo se solicita a Garmin.

Con la luz montada, las cosas se veían bien y el tren continuó rodando mientras lo conectaba. El R300L tiene radios BLE y ANT+ y no tuvo problemas para conectarse a una computadora para bicicleta Stages que estaba probando en ese momento. También se conectó a la aplicación complementaria sin problemas y después de escanear un código QR estaba listo para cambiar las pocas configuraciones disponibles. Si quieres iniciar un paseo sin un ciclocomputador también existe esa opción.

Después de eso terminé viajando y nevó. Antes de estar listo para probar la luz, recibí un correo electrónico pidiéndome que actualizara el firmware antes de la primera prueba. De nuevo fue fácil y no hubo contratiempos. Cuando finalmente pude montar, todavía estaba probando la computadora Stages y agarré el Bryton mientras salía, llegando tarde, a un paseo en grupo. No esperaba problemas.

Desafortunadamente, eso no fue lo que experimenté. Mi experiencia inicial con la luz fue que era tan inexacta que en realidad era peligrosa. Dado que iba con un ciclocomputador inusual, fui a casa y agarré el Garmin 1040 Solar con el que casi siempre viajo antes de regresar. Resulta que no fue un problema con la computadora.

Aunque se emparejó con Garmin y creó una red de luz sin problemas, la funcionalidad del radar estaba tan apagada que ni siquiera pude limitarla a un problema específico. Había autos fantasma, autos que nunca aparecían y autos que saltaban en el radar. Unos días después de comunicarme con Bryton sobre los problemas que vi, recibí otra actualización de firmware. Esto representa el firmware final antes del lanzamiento oficial del producto y es una mejora drástica.

He realizado bastantes pruebas con esta versión del firmware y no hemos llegado al punto en el que solo estemos discutiendo los detalles, pero nos estamos acercando. Tal como está ahora, en la ciudad, el Gardia 300L tiene dificultades para diferenciar un automóvil de otro si hay varios en una fila. No he visto que se pierda un auto en el último firmware, pero si hay un par de autos seguidos, a veces mostrará un solo auto hasta que pase el primero y de repente tendrás un segundo auto en la pantalla. También puede tener dificultades para volver a levantar un automóvil si pasa a un automóvil y luego el automóvil lo pasa nuevamente. Funciona pero no es un espejo.

Sin embargo, en general, la ciudad es el entorno más difícil para cualquier radar trasero. Hay muchos autos y alerta constantemente. Los caminos rurales son una mejor prueba y en esas situaciones encontré un problema diferente. Con carreteras largas y abiertas, los autos fantasma son el mayor problema para el 300L. En mis pruebas, todavía nunca falla autos, pero hay tantos autos fantasma que parece que emite un pitido constantemente. Una y otra vez lo oía emitir un pitido y veía un coche en la unidad principal. Después de un rato sin que pasara el auto, miraba hacia atrás solo para ver una carretera vacía. Ya es bastante malo que al final dejé de creerlo, aunque a veces había un coche allí.

En lo que respecta a la duración de la batería, las cosas mejoraron. Después de 6 horas de conducción, la batería estaba al 80%. Eso es perfecto excepto que cuando llegué a casa, la luz estaba apagada. Salí de casa con la configuración de flash diurno, pero en algún momento cambió. Me siento bastante seguro de saber exactamente cuándo hice ese cambio accidentalmente y pasó aproximadamente una hora antes de que terminara el viaje. Desafortunadamente, esa fue la única oportunidad que tuve de realizar pruebas a larga distancia con la unidad Bryton y, si bien la duración de la batería parece coincidir con lo que se anuncia, existen otros problemas graves.

Veredicto

Comencé a probar el Bryton Gardia 300L esperando que funcionara más o menos como se esperaba. Las especificaciones dicen que es un poco más brillante que el Garmin RTL515, tiene una duración de batería ligeramente mayor y puede detectar un automóvil a 190 pies/58 m pies en lugar de 150 pies/56 m. También tiene un mejor soporte, carga USB-C y funcionalidad de luz de freno, y ese destello inicial cuando detecta un automóvil parece interesante. La promesa es que será más o menos una versión actualizada del Garmin por menos dinero pero ¿lo es?

Por el momento, en el momento del lanzamiento, la respuesta es no. Necesita al menos una actualización de firmware sólida más y llegará al mercado sin ella. Cuando se le preguntó, Bryton se comprometió a continuar con un ritmo de desarrollo rápido. Si Bryton realmente soluciona los errores, todavía podría haber un lugar en la categoría para un tercer contendiente.