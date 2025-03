Estoy maldito con pies anchos. Me gusta fingir que es una especie de plataforma de potencia adicional, pero una infancia en Cornwall apenas usa zapatos todo el verano todos los verano, además de una genética desafortunada (gracias, papá) significa que estoy confinado con los zapatos de ciclismo anchos. Sin embargo, significa que estoy perfectamente ubicado para curar una guía de los mejores zapatos de ciclismo para pies anchos, y también significa que estoy perfectamente ubicado para revisar los zapatos fuera de carretera MX333 de Lake.

He estado usando el par de MX333 durante más de un año, casi exclusivamente por grandes cantidades de tiempo, y en comparación con otros zapatos también, aunque los zapatos de grava anchos son más difíciles de encontrar que sus homólogos de carreteras.

En general, estoy muy impresionado. Los puse a través del escurridor absoluto, con una prolongada caminata de bicicletas, barro de invierno hasta la espinilla y las alegrías de verano alegres y polvorientas para las que todos vivimos. En general, son fácilmente algunos de los mejores zapatos de grava del mercado en este momento.

Si bien son un par de zapatos de ciclismo caros, con un PVP de £ 395.00/$ 479.99, la comodidad y la calidad de la construcción creo que son muy útiles para justificar ese precio. He destrozado zapatos más baratos en menos tiempo del que he pasado con estos.

Diseño y estética

Los zapatos todoterreno de Lake, en general, tienen una estética bastante gruesa. Estas no son sus zapatillas S-Works Recon Svelte; Solo hay más zapatos. La suela, un asunto de fibra de carbono como era de esperar en este precio, está cubierto para casi toda su superficie por grandes orejetas de poliuretano, salvo unas pocas tiras a lo largo de la mitad de la placa, la placa de tacos y un par de recortes cerca de los cuidados en los que se pueden atornillar los picos de los pies (grandes puntos aquí para que aún estén atendiendo a los ciclistas).

Las superpuestas difieren en material dependiendo del color que elija. Hay un encantador azul y blanco, perfecto para personas bendecidas con condiciones de grava seca y opciones negras para … bueno, el Reino Unido y en cualquier lugar donde la 'grava' significa barro frecuente. La versión azul es un microtex sintético, mientras que la versión negra que he estado probando está construida a partir de un cuero realmente único del productor de cuero alemán Helcor.

Es tan único que durante mucho tiempo, supuse que era un material sintético. Es absurdamente difícil, con una textura superficial que se asemeja al papel de lija de grano fino, pero es suave al tacto y no retiene el agua de la misma manera que cualquier zapato de cuero que haya usado hasta ahora. Entraré en esto más tarde.

Hay, en el par negro, un conjunto de paneles reflectantes del talón, mientras que el par azul recibe destellos blancos. Personalmente, solo me gustan los detalles reflexivos si son grandes, y estos lo son, y están en un gran lugar para llamar la atención.

La copa del talón es de carbono maluldable por calor, de la misma manera que la totalidad de las suelas de Bont. Ajusticé un poco el mío, pero realmente no sentí la necesidad de más allá de la curiosidad, y no parecía tener un gran impacto. En cualquier caso, la retención de mitad de pie fue suficiente.

Para el cierre, el lago MX333 utiliza diales de boa gemelos, ambos dibujando una lengua unilateral sobre todo el mediopié y el antepié. Es el mismo mecanismo que en las zapatillas de carretera CX333 de la marca que también he estado usando, y ciertamente es seguro. Sin embargo, las partes internas en la versión todoterreno están más acolchadas, con toda la mitad trasera del zapato y la parte inferior de la lengua con un par de milímetros de espuma dentro del forro.

El instante tiene una franja de tejido flexible de fibra de carbono 'Carbitex', que supongo es reducir el estiramiento al sujetar los diales de boa. Los materiales sintéticos, ya sean microfibras o este carbitex, son inherentemente menos elásticos que el cuero. La piel, bronceada o de otro tipo, es en última instancia elástica.

Actuación

Creo que los zapatos Lake MX333 son excelentes, realmente lo hago. No se sienten tan picantes o 'encerrados' como sus homólogos en la carretera, pero a menos que estés involucrando en las carreras de grava, en realidad no creo que eso importa demasiado. Son fabulosamente cómodos, más que el CX333, y para aquellos de ustedes que buscan todo el día, la comodidad de Adventure Ready en lugar de las carreras de línea roja de alto octanaje, entonces creo que son difíciles de superar.

Para las tareas generales de grava, especialmente en el Reino Unido, me sorprendió lo bien que se han mantenido. Las superpuestas de cuero se aferran al barro y son un poco una pesadilla para mantenerse limpias, ya que son mate, pero han sido empapados, sumergidos, cubiertos en el lodo, pidieron que se pelean por las rocas, se dejan húmedos por la puerta durante días a la altura, forzados por la prisa por mis secadores de botas bajo la falsa impresión de que estaban sinteticéticos, horneados en el sol y todo sin una grieta, costura suelta, o cualquier cosa a sugerir un año, lo que sugiere un año de lo que sugiere un año de lo que sugiere un año. salpicaduras. Es notable.

Las suelas también se han mantenido bastante bien. Si te gustan tus tacos, es posible que no te gusten. Los tengo golpeados tan lejos como irán y eso fue perfectamente bien para mí, pero a menudo es una crítica nivelada en el lago Shoes, aunque los modelos recientes son una mejora en los más antiguos.

El sistema de cierre es muy efectivo, con la esfera de Boa superior que hace que la lengua envuelva el pie en lugar de solo sujetar desde arriba. Tiendo a dejar las bajas un poco más sueltas para permitir que mis pequeños cerdos deambulen libremente, pero también puedes aumentar la tensión del antepié si así lo deseas. Nunca tuve puntos de acceso. Creo que el relleno ayuda en comparación con el CX333 para ser honesto, pero son zapatos diferentes para cosas diferentes. El esfuerzo máximo de los sprints con ellos apretados son geniales, sin un elevador de tacón, pero ninguno de los agarres de vicio que obtienes con algunos zapatos de carrera dedicados.

Las suelas no son abominablemente rígidas como lo son Bont, por lo que podría caminar felizmente, subir gulleys y similares en ellos sin demasiada preocupación. No son tan fáciles como el Rapha Explore Shoes con su suela rockera, pero la fuerte retención de medio pie ayuda a detener cualquier elevador del talón.

Para el Reino Unido, las superiores eran lo suficientemente transpirables. Los usaría durante el invierno con calcetines impermeables, y en el verano alto eran soportables. No están hechos de malla, pero de manera realista prefiero tener pies cálidos en el verano y mantenerme más cálido en el invierno que tener pies más fríos en verano y tener que comprar un segundo juego de zapatos para el uso de invierno.

Sin embargo, son bastante pesados. Con un conjunto de tacos instalados (más el extraño bulto de lodo que no pude limpiar), pesan 940 g/2 libras, que es aproximadamente 300 g más pesado que el S-Works Recon especializado. Para montar en general, esto no es algo que me moleste fuera de la carretera, pero para correr 300G no es una cantidad insignificante. Si está húmedo, también retendrán agua más que un zapato sintético menos acolchado, exacerbando aún más esta disparidad.

En última instancia, también son un zapato de grava/MTB que atiende a pies anchos. Lake recientemente ha actualizado su nombramiento de ancho, y aunque era un “ancho” en las versiones anteriores, ahora soy un “regular” en estos. Hay un 'estrecho' debajo de mí para lo que probablemente sean pies de ancho normal, y un 'ancho' para las personas maldecidas con aletas aún mayores que la mía, lo cual es realmente genial de ver. Las opciones todavía están limitadas en este espacio y, aunque están mejorando el lago, siempre ha sido un refugio seguro.

Valor

Los zapatos de grava son probablemente el poco más abusado de tecnología de bicicletas, a menos que cuente consumibles como neumáticos que tienen una vida de desgaste. Sí, el lago MX333 es un par de zapatos caros, pero teniendo en cuenta lo mal que los he tratado y qué tan bien están aguantando, creo que es dinero bien gastado.

El viejo adagio de 'comprar barato dos veces' es excelente, y aunque aprecio que no representa en absoluto el hecho de que algunas personas solo pueden permitirse comprar baratos, los dólares adicionales que gasta aquí si invierte debe pagar dividendos en el futuro y le dará un par de zapatos que seguirán en transporte transportado por millas y millas y millas.

Veredicto

El lago MX333 es un maravilloso zapato de grava (o zapato MTB, sea cual sea su veneno). Son duros, extremadamente cómodos y atienden a los pies anchos maravillosamente. Son bastante gruesos, tanto visuales como en la balanza, por lo que tal vez no sean la opción ideal para los corredores, pero para la comodidad de todo el día e incluso de varios días en todas las condiciones no puedo pensar en un zapato que haya resistido más abuso.

Por ahora, estos son los zapatos contra los que compararé todo lo demás.