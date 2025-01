Mis pruebas de zapatos de ciclismo de invierno continúan esta semana con una revisión de los zapatos DMT WKR1 Winter Cycling, un zapato que me excitó cuando lo vi por primera vez debido a su falta de diseño a granel y liviano.

Estos zapatos WKR1 usan una zapatilla de ciclismo regular en el interior, similar al modelo KR1 de DMT, que también usa un solo dial Boa. El zapato interno es un número ligero de punto de punto que luego tiene una cubierta externa recubierta de DWR (repelente de agua duradera) para proporcionar protección de invierno. En resumen, los zapatos tienen sus propias sobrepasones integrados.

Los mejores zapatos de ciclismo de invierno a menudo pueden ser voluminosos y no me ayudan a sentir una flota de pie cuando está en la bicicleta de carretera. Si prefiere una configuración más ligera sin volumen adicional, puede que le gusten los zapatos WKR1. Otro punto positivo para ellos es que, a diferencia de muchas botas de invierno debido a su volumen inherente, puede usar un conjunto de los mejores enojos de ciclismo sobre ellas si lo desea. Los zapatos tienen un precio minorista de £ 269.99 / $ 349.99 / € 249 y vienen en el color naranja / negro único que ve aquí.

He estado montando en estos zapatos durante más de un año, pero el reciente clima de congelación y húmedo aquí en el Reino Unido ha proporcionado un gran bloque de pruebas.

Diseño y estética

En el frente de la estética, creo que el DMT WKR1 hace un cambio refrescante de las botas de invierno más gruesas. Proporcionan un paquete más elegante, más ordenado y más ligero en general. El zapato tejido en sí, que no puede ver en su totalidad debido a la cubierta externa integrada, es de color naranja brillante, y es algo que he tratado de mantener mis manos y guantes de invierno sucio al quitar los zapatos después del viaje. .

Externamente, la Overhoe – DMT lo llama la 'capa externa de Softshell' – es negro con destellos de plata reflectantes horizontales a lo largo de su longitud. También hay marcas de palabras 'DMT' y 'WKR1' plateadas en los tobillos derecho e izquierdo respectivamente. El tirador de la cremallera es de color naranja brillante, al igual que las líneas verticales que corren desde los talones hasta los tobillos, un buen impulso en la visibilidad mientras pedalías. Estas tiras de naranja también sella las costuras de la cubierta externa externamente y cubren las costuras perfectamente.

Los DMT WKR1 también son más ligeros que su bota de invierno promedio. Por ejemplo, hay un ahorro de 219 gramos sobre las botas de invierno Sidi nix que probé recientemente, lo que vale la pena señalar si quieres que el kit de encendedor entrene durante el invierno.

En cuanto al diseño, los zapatos usan una suela de nylon compuesta, pero para el precio y el diseño más racial del zapato, puede esperar una suela de fibra de carbono. El montaje de la cala es para una perforación de tres pernos, por lo que si funciona con tacos de cuatro pernos, necesitará un adaptador.

El último del zapato no es particularmente recto o ancho, algo que generalmente se considera más cómodo. Hay una curva clara y el mediopié es bastante estrecho, al igual que el toebox puntiagudo. Mido a la suela en su punto más ancho de alrededor de 91 mm, por ejemplo, lo cual es un toque más estrecho que mi pie. Es complicado, pero un zapato más espacioso debería proporcionar un poco más de calor en los paseos fríos de invierno.

La parte superior del zapato en sí está tejida con un brazalete integrado de lengua y tobillo que tiene una pequeña pestaña de extracción en la parte trasera para ayudarlo a tirar del zapato, mientras que un solo dial Li2 Boa se encarga de la retención. También hay un parche de agarre en la copa del talón para ayudar a la retención y evitar el levantamiento del talón.

La capa externa de Onshoe está unida al zapato y cubre todo el frente del pie, lo que significa que no puede acceder a esta parte del zapato. Está unido alrededor de la parte inferior del zapato y el resto se queda suelto, como lo haría una sobrescurrencia. Una vez que su pie está en el zapato, es solo un caso de hacer el boa, tirar de la capa externa hacia arriba y alrededor del zapato y hacer la cremallera resistente al agua.

No conozco otro zapato de ciclismo en carretera de invierno con este diseño, y en papel me emocionó bastante. El único otro modelo que sé que es similar es el SPD (MTB & Gravel Pedals) Giro Blaze, que podría valer la pena ver si le gusta este diseño. El DMT WKR1 también está disponible en una versión MTB también.

Un zapato de invierno liviano y orientado al rendimiento con una sobrescanta integrada parecía una victoria. Creo que es un gran concepto y podría ayudar a eliminar algunos de los inconvenientes de las botas de ciclismo de invierno o incluso eliminar la necesidad de ciertas superpuestas, pero creo que necesita un refinamiento adicional para ser un kit de invierno realmente que cambia el juego.

Actuación

Comenzaré con el ajuste de los zapatos, que he encontrado que es un poco diferente a otras marcas prominentes.

Los zapatos no han sido muy cómodos para mí y no he sentido que hayan proporcionado una gran cantidad de apoyo para mis pies. Parte de este sentimiento puede provenir de las superpuestas de punto que no proporcionan tanta estructura como algunos zapatos. Encontré que el zapato de invierno Sidi Nix es mucho más cómodo, por ejemplo, y es un zapato con una parte superior más resistente. Es una nueva sensación para mí que podría ser parte de las cosas, pero ciertamente no está causando ningún problema al atleta DMT Tadej Pogacar. No me han causado ningún dolor, pero no me han hecho disfrutar de montar en ellos. Te advertiré diciendo que es un poco difícil para mí lograr un ajuste perfecto, ya que caigo un poco entre tamaños.

Declaré lo obvio y agregaré que nuestros pies son todos diferentes. Si amas lo que ves, por supuesto, será un movimiento sabio para verificar el tamaño, lo que recomendaría aquí. Puedo enamorarme de DMT para estos zapatos. Ofrece un 43 y 44, que en los tamaños equivalentes del Reino Unido se enumeran como 8 ¾ y 9 ¾. El siguiente tamaño nuevamente es un 45 es un UK 10.5, lo que no me ayuda demasiado. Es posible que incluso desee pedir un par de pares y enviar el que no desea o obtener algunos consejos en un minorista local idealmente. DMT tiene una tabla de guía de tamaño, una herramienta de descubrimiento de ajuste y una herramienta de prueba virtual, que, aunque es muy útil, me dice que no soy el primero en cuestionarlo.

Estos son zapatos centrados en el invierno, entonces, ¿cómo está la eficiencia térmica? No es excelente a temperaturas más bajas. He viajado mucho a menos de 5ºC / 41ºF y justo por encima de la congelación y he terminado con los dedos de los pies bastante fríos. Sin embargo, una ventaja es que se combinarán muy bien con un par de sobrezotas de invierno, que es algo que las botas gruesas no funcionan bien. Si siente el frío o conduce fácilmente, le recomendaría ir con sobrecesiones por encima o tendrá pies fríos.

El DMT WKR1 se mantiene bien al agua y definitivamente lo cuidará cuando se trate con el spray y la lluvia. Si ejecuta un guardabarros delantero, especialmente, entonces no tiene que preocuparse, ya que la protección adicional del guardabarros y el recubrimiento DWR del zapato lo tendrá cubierto.

Se pondrán sucios en caminos sucios de invierno, pero la buena noticia es que limpiarán muy fácilmente. Limpié un valor de mugre de quince días con una breve manguera y una toallita con toallita húmeda de cocina y toalla de cocina; Todo muy fácil, todo contado.

Donde se caerán para mí es si el agua penetra por los bibtights húmedos y se abre paso hacia los zapatos, a menudo el talón de Aquiles de las botas y zapatos de invierno. Si tan solo el manguito de las sobreposias fuera más alta y más estricta, esto podría minimizarse. Lo que puede hacer coloque sus medias de babero o calentadores de piernas sobre ellos, lo que se ve más limpio y debe ayudar a minimizar la entrada de agua, especialmente si las medias o calentadores tienen una buena capa de DWR.

La Zip de Overhoe se enumera como 'resistente al agua' y he encontrado que esto es cierto. Se resistirá a una cantidad decente de agua, pero finalmente sucumbió a mi prueba usando mi manguera en varios entornos. Tomó bastantes minutos y mucha agua, pero la cremallera finalmente se rompió y el zapato tejido comenzó al instantáneo de agua. En el mundo real, creo que tomaría una buena cantidad de fuertes lluvias y un empapado prolongado en el frente para que la cremallera sucumbiera, pero una vez que lo hiciera, rápidamente tendrías pies húmedos y fríos, en comparación con el aislamiento húmedo y cálido de un neoprene. chanclo.

Valor

A menos que pueda encontrar un trato, no creo que el DMT WKR1 proporcione un valor tremendo.

Utilizado por su cuenta, tenía dedos fríos de menos de 5 grados, especialmente cuando conducía fácilmente. Un viaje de dos horas a poco por encima de la congelación resultó en los pies más fríos que he tenido en años. Sin embargo, si conduce con intención y quiere algo ligero y elegante, pueden funcionar para usted, pero tendrá que decidir si son más atractivos que un zapato/sobrecossion.

Tratan bien con agua pero no son impermeables. El collar del tobillo es el principal punto débil, la cremallera menos. Si tus pies se mojan, también terminarán fríos.

Se combinarán muy bien con un buen par de sobrezotas, pero esto aumenta tu desembolso nuevamente.

Veredicto

Estos zapatos funcionan mejor cuando se usan para una conducción más intensa cuando desea protección contra el agua y el rocío. También me aseguraría de meter mis medias de babero sobre ellos para protección y estética. Para montar muy fría o húmedo, creo que hay zapatos y opciones de sobreshoe que le brindarán más protección y calidez.

Es útil en un sentido de la gama de mercado tener otra opción de zapato de ciclismo de invierno que no sea una bota completa, pero lo que más me interesa es el potencial que tienen estos zapatos en lugar de cómo son ahora. Un cuello de tobillo revisado, más alto y más apretado para mantener la lluvia fuera, un poco más de calor y una caja de punta menos puntiaguda podría ayudar a estos zapatos a convertirse en un asesino de sobra para una buena variedad de equitación.