El Challenge Gravel Grinder existe desde hace años. Fue uno de los primeros y mejores neumáticos de grava cuando nosotros (incluido yo mismo) nos conformábamos con bicicletas de ciclocross. Ejecuté las versiones originales durante años, cambiándolas solo durante los meses más profundos del invierno. Las cosas eran más fáciles entonces; tubeless no había tenido mucha aceptación. Me gustaban porque no me detenían en el asfalto y eran tremendamente rápidos fuera de la carretera, aunque un poco inquietos.

Ahora Challenge los ha actualizado, aunque realmente no sabrías si los miras, solo tendrás que confiar en mi palabra. ¿Son tan buenos como los originales, son mejores y por qué querrías un neumático con un centro que es casi un neumático de carretera de invierno y tacos laterales diseñados para los circuitos de ciclocross más embarrados?

Los he instalado en mi bicicleta de grava durante un tiempo alrededor de un juego de ruedas Parcours Alta. Han estado en el bosque, en senderos de grava y también en muchos kilómetros de carretera. Todavía los amo, aunque sospecho que no serán para todos.

La nueva banda de rodadura es prácticamente la misma que la anterior, pero la lima central es más fina y se extiende hasta los triángulos de los hombros.

Diseño y estética

Lo que tenemos aquí es la versión del neumático sin cámara, con carcasa de algodón (o lo que Challenge denomina “hecho a mano”) y de 40 mm. Viene en anchos de tan solo 33 mm y, además de una funda de algodón sin cámara, puede optar por una construcción de caucho vulcanizado estándar o incluso una tubular (solo en ancho de ciclocross de 33 mm). También puede obtener la versión anterior y, de un vistazo, es bastante difícil ver cuál es la banda de rodadura nueva y cuál es la antigua, además del cartel “NUEVO” colocado sobre la imagen de estos neumáticos en particular.

Como introducción, el Gravel Grinder surgió del neumático de ciclocross Chicane de la marca, pero era solo el nombre del modelo de mayor volumen con la misma banda de rodadura. Básicamente, esto significa que es un neumático diseñado para correr a bajas presiones en una pista cruzada, es decir, barro compacto, tal vez algo de arena, y para ciclistas acostumbrados a que las cosas se pongan resbaladizas. Tenga esto en cuenta, porque es clave para comprender cómo se comporta el neumático cuando lo utiliza en una conducción más general.

La banda de rodadura del neumático se basa en un centro de lima, bordeado por triángulos muy espaciados. Hasta ahora, todo terreno. Más allá de la coalición del triángulo de archivos hay una tierra de nadie de neumáticos vacíos, marcada por las protuberancias en los hombros instantáneamente reconocibles del neumático para barro insignia de Challenge, el Limus. Además, si quieres volverte un nerd con la banda de rodadura de los neumáticos, el mejor lugar para empezar es nuestra guía completa de neumáticos de ciclocross. La principal diferencia con el neumático viejo es que la textura de la lima central es más fina y ya no hay espacio entre las limas y los diamantes del hombro.

Al igual que con el Limus en sí, las perillas grandes y angulares de los hombros están muy espaciadas para que no se obstruyan con barro, y las limas de diamante realmente no se obstruyen de todos modos, ya que no hay espacios de los cuales hablar.

En este caso, la banda de rodadura ligeramente confusa está pegada a una carcasa de 260 TPI. Si se pregunta “¿qué es TPI?”, significa hilos por pulgada y, en cierto modo, es una medida de cuán flexible es la carcasa del neumático. Mayor número, más flexibilidad, teóricamente más agarre y una marcha más suave, pero en consecuencia más frágil. El algodón no es conocido por su resistencia a los objetos punzantes; No ves a la policía de Nueva York usando una camiseta extra como chaleco antipuñaladas.

La lima central tiene menos mordiente que antes, lo que hace aún mayor el contraste con los agresivos botones laterales.

Actuación

Con mi antiguo equipo, antes de los días del tubeless, podía felizmente pasar directamente a cómo se conducen, pero ahora tengo que abordar la configuración. Los clinchers hechos a mano por Challenge son consistentemente difíciles de instalar, difíciles de asentar y tardan más en sellar. Me temo que esa es la compensación por su forma de andar. Según el viejo refrán, no es más fácil, simplemente te vuelves más rápido… al instalarlos.

Si lees mi reseña de Challenge Getaway, verás por qué me niego a usar el sellador de marca propia Challenge. No funciona, no te molestes. Aquí utilicé Squirt Sealant, con el pequeño tubo de perlas de cerámica incluido. Para la mayoría de los neumáticos, estaría feliz de usar Squirt; Todavía no me decepciona, pero para los neumáticos Challenge es mejor optar por una solución sin aditivos (mi opción sería Stan’s Race en este caso). El problema no es tanto que agregar cordones a un sellador sea intrínsecamente malo, sino que he descubierto que los neumáticos Challenge suelen ser difíciles de asentar. En la lucha por la instalación, a menudo terminas con sellador en el talón del neumático, que luego atrae los pequeños talones del aditivo. Luego, estos permanecen pegados al talón del neumático, lo que dificulta su asiento correcto y dificulta que el sellador forme un sello efectivo, ya que sus grupos pueden crear espacios bastante grandes. Esto es algo de lo que sólo me di cuenta al quitar el neumático. Durante el transcurso de las pruebas, a menudo regresaba al garaje y descubría que uno o ambos neumáticos se habían desinflado por completo durante la noche. Esto no es necesariamente culpa del neumático, pero ciertamente es un problema mayor con los neumáticos más difíciles de asentar en general.

¿Pero cómo viajan? Muy bien, me encanta la pisada. La forma en que describí los neumáticos viejos a mis amigos, quienes pacientemente se sentaron a leer otra descripción de neumáticos durante la cena, es que son rápidos, excelentes para derrapar y divertirse al deslizarse y deslizarse, pero con una forma de salir de la cárcel. tarjeta gratis en forma de protuberancias en los hombros. Estos realmente no son diferentes, y en todo caso incluso más que antes, dada la naturaleza aún más fina del centro de archivos tred, pero realmente no serán del agrado de todos.

Al salir de grava bien nivelada, prepárate para que salga la parte trasera y también la delantera si no estás prestando atención.

La banda de rodadura central es una fila rápida, es más fina que el modelo anterior y es perfectamente feliz avanzando en la carretera y sobre asfalto roto y césped en los carriles centrales a gran velocidad. Tengo un amigo que usaba los viejos como neumáticos de carretera de invierno y no creo que esté loco por eso.

Aventúrate fuera de la carretera y las cosas se vuelven interesantes, y es posible que comiencen a dividir opiniones aquí. La banda de rodadura de lima, rápida en carretera, también lo es en grava fácil y bien nivelada. Si tu recorrido consiste en recorrer muchos caminos sucios, intercalados con excursiones ocasionales a través de una pista bien nivelada, entonces estás de suerte.

Cuando las cosas empiezan a ponerse complicadas es cuando se suelta el agarre. Al escalar, todos son buenos a menos que te aventures en barro o rocas mojadas. Con la presión adecuada, la mayor parte del tiempo estarás bien, pero en las curvas, hay un punto en el que el centro de la lima se rinde. Rompen la tracción y momentáneamente su corazón se familiariza con las amígdalas, pero luego las perillas laterales del Limus entran en acción y salvan el día. Sin embargo, no se deje engañar: estos no son neumáticos para barro. Mantener el impulso hacia adelante a través de una pendiente real es difícil, pero si quieres sacrificar un poco de agarre por algo más de velocidad, entonces estos son un auténtico puntazo; Son más divertidos que los Getaways y, a pesar de la apariencia de perfil más bajo de la banda de rodadura, me sentí más seguro al empujarlos en las curvas, pero solo porque sé que me atraparán. Son menos predecibles y, sospecho, para la mayoría de las personas esto no es algo bueno.

Si bien el Getaway tenía mucho sentido al tener una carcasa de algodón, ya que era más una opción de carrera, creo que sería mejor usar paredes laterales de TPI más bajas si no las usas para competir. La carcasa más ligera y flexible del algodón te dará más agarre y pesará menos, pero la fragilidad para el uso diario no es algo que me gustaría tolerar, pero vivo en un lugar con mucho shaley. , rocas afiladas. Las paredes laterales más rígidas de caucho vulcanizado también pueden soportar curvas más duras sin doblarse bajo la carga, por lo que si realmente quieres empujarlas en las curvas, lo cual te recomiendo que hagas porque es a) muy divertido y b) pareces un héroe capaz de evitar cada deslizamiento de una rueda, probablemente puedas esforzarte un poco más con el neumático más barato.

Mojado y rocoso no es realmente el dominio exclusivo de una banda de rodadura de archivo, pero treparon bien en condiciones desafiantes.

Valor

En mi opinión, esta sección de valor equivale a la pregunta “¿los compraría con mi propio dinero?” hasta cierto punto. Y la respuesta es sí, pero yo compraría la versión vulcanizada. Estos no son “demasiado flexibles” en sí, pero están construidos con una carcasa de carrera, a pesar de una banda de rodadura que, para mí, no tiene demasiado sentido para las carreras de grava.

La banda de rodadura central, especialmente ahora que se ha hecho más fina, no ofrece el agarre que desearías para períodos prolongados de grava y, si bien harán un buen trabajo para atraparte, sugeriría que son demasiado impredecibles. Incluso si no hubiera una opción más barata, estás buscando £ 140 para equiparte con estos, lo cual es una suma de dinero bastante grande.

Tenga cuidado al agregar cosas al sellador de neumáticos para que no se peguen al talón del neumático.

Veredicto

Son buenos neumáticos, pero, con la carcasa hecha a mano, se sienten un poco perdidos en términos de propósito. La banda de rodadura no es de carrera, pero la carcasa sí lo es. Son muy divertidos, realmente un puntazo si te gusta vivir un poco peligrosamente, o si pasas mucho tiempo en la carretera y te distraes fácilmente con la llamada de un atajo en el bosque donde puedes derrapar como un niño. Al fin y al cabo, son sólo unos neumáticos grandes de ciclocross y, si estás acostumbrado a sentirlos, son fantásticos, pero no proporcionan la seguridad que todo el mundo busca.

En definitiva, son muy divertidos, pero ahórrate algo de dinero y compra los vulcanizados. La diferencia entre la banda de rodadura antigua y la nueva es tan mínima que hay pocas o ninguna probabilidad, por lo que también ofrecerán un mejor valor y no tendrás que preocuparte tanto por las cosas afiladas.