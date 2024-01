Estremo significa “extremo” en italiano y los cubrezapatos Castelli Estremo son, en palabras de Castelli, para “los días en los que la mayoría de la gente anda en zapatillas”.

Hay 12 pares diferentes de cubrezapatos (o cubrezapatos, ambos términos significan lo mismo) en la línea de Castelli y los Estremos son la oferta más cara a £ 140 / $ 169,99. Se dice que también son la oferta más cálida de la marca, clasificadas para uso entre -10C/8F y 5C/41F. Se centran en el aislamiento y la protección contra el viento en un atractivo paquete general.

El precio minorista premium coloca al Estremos en el mismo rango que las ofertas Spatz Roadman 3 o Pro 2 o Assos GT Ultraz, aunque todos están diseñados con objetivos generales ligeramente diferentes en mente. Probé una variedad de cubrezapatillas este invierno antes de escribir nuestra guía del comprador de las mejores cubrezapatillas para ciclismo, así que aquí está el resumen completo de cómo la solución más costosa de Castelli se compara con el mercado.

Los cubrezapatos Estremo se extienden hasta más allá del tobillo y el vellón mantiene la parte inferior de las piernas calientes.

Diseño y Estética

En cuanto al diseño de Estremo, tengo que empezar con la característica que me llamó la atención inmediatamente cuando los recibí por primera vez. Ese es el forro polar increíblemente lujoso que usan para crear calidez; son fácilmente los cubrezapatos más gruesos que he sentido. De hecho, Castelli ha tenido que hacer una construcción de una sola capa ‘Wheel Well’ alrededor de la parte interior del área del pie para ayudar a garantizar que los cubrezapatillas no rocen las bielas, lo que debería darle una idea de la suavidad con la que estamos tratando. aquí.

Los Estremos no son cubrezapatos de neopreno, sino que utilizan tela Gore-Tex Infinium Windstopper en el exterior que tiene un revestimiento DWR (repelente al agua duradero). En el interior hay una capa interior de forro polar Polartec Power Stretch y las dos capas son fáciles de detectar.

La cremallera está en la parte trasera del tobillo y no está desplazada hacia un lado como los cubrezapatillas Endura Road que revisé recientemente. La cremallera aquí es una bonita cremallera roja YKK Aqua Guard. Esta cremallera cuenta con una cinta laminada de poliuretano que sella eficazmente la cremallera cuando está cerrada. Los tobillos se extienden bastante arriba del tobillo/pantorrilla y miden alrededor de 16 cm de largo.

Castelli está impreso con letras reflectantes en el exterior de cada cubrecalzado y hay dos tiras reflectantes en la parte delantera del cubrecalzado. En la parte trasera, hay un protector de talón reforzado con más tiras reflectantes y una lengüeta que también tiene un logo rojo del escorpión Castelli. También está cosida una versión más grande de este logotipo en la zona del mediopié.

Debajo hay una parte inferior de poliuretano/poliéster más resistente que no es muy gruesa pero ciertamente es más resistente que la parte superior resistente.

Rayas reflectantes y el icónico logo de Castelli en el pie.

Tenga en cuenta los diversos paneles que componen el cuerpo del calzado, la forma de media luna en el medio es la tela más delgada “Wheel Well” para evitar el roce de la biela.

Actuación

Mi descripción del Estremos en la sección de diseño puede haber pintado una imagen de un par de magulladores de lana de gran tamaño que corren el riesgo de quedar atrapados en su transmisión con cada revolución del pedal. Afortunadamente, este no es el caso, y aunque es cierto que los Estremos tienen un poco más de volumen que la mayoría de los otros cubrezapatos, están en el lado correcto de ser protectores, sin ser el lado equivocado de ser gruesos o demasiado grandes. Quedan bien con culottes y calentadores y siguen siendo elegantes.

La cremallera larga abre bien los cubrezapatos al ponérselos y el tejido polar es mucho más maleable que el neopreno o similar, lo que significa que es fácil ponérselos. La saludable lengüeta en el talón también te ayuda a colocar todo en su lugar.

El revestimiento DWR de los cubrezapatos hace un buen trabajo al lidiar con las salpicaduras y el agua; al mantenerlos bajo un grifo abierto, también se vio el 100% del agua goteando y escurriendo de una manera impresionante. El material exterior blando inicialmente me hizo pensar que a los cubrezapatos les iría muy mal en condiciones húmedas, pero el revestimiento DWR parece capaz; sin embargo, es posible que necesite atención o volver a aplicarlo si comienza a desgastarse.

En uso, los cubrezapatos generalmente mantuvieron mis pies calientes y cómodos, el hecho de que el vellón se extienda hasta más allá de los tobillos en particular también ayuda a difundir el calor a las piernas, lo que funciona muy bien. No se produce la acumulación de humedad o sudor que se puede encontrar al usar un cubrezapatos de neopreno en un día frío y seco, lo que probablemente se ve favorecido por el tejido Infinium utilizado. Al desabrocharme después de un paseo, mis medias y mis pies estaban secos y calientes.

A veces encontré que los dedos de mis pies estaban un poco fríos en los largos paseos de invierno y creo que esto probablemente se deba a un posible punto débil en el área de la puntera donde termina el vellón y comienza la sección inferior reforzada bastante delgada. El resultado es que la zona inferior de los dedos no se beneficia de la misma protección, lo que podría provocar una sensación térmica que socava el calor.

Un forro polar completo en el interior de cada cubrezapato.

Veredicto

Los Castelli Estremos son unos cubrezapatos de invierno lujosos y de primera calidad. Mantuvieron mis pies calientes en los paseos fríos de invierno, resistieron bien el rocío y el agua y, como mencioné en algunas de mis otras reseñas, ponérselos te da un buen impulso moral y te ayudan a sentirte listo para enfrentar los elementos. .

Siento que se adaptan mejor a los días más secos y fríos, como el Assos GT Ultraz que probé, mientras que las opciones Spatz son mejores para los peores y más húmedos días. Pero si lo que buscas es una construcción de vellón realmente impresionante para obtener la máxima calidez, te gustarán.