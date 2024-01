El cubrezapatillas Galibier Arctic 3 es la oferta más pesada de la marca irlandesa y tiene un gran impacto por su precio. Se encuentra en la gama junto a otro cubrezapatos de neopreno, el Barrier 3, un cubrezapatos aerodinámico impermeable, un par de sobrecalcetines, un sobrecalcetín aerodinámico y protectores para los dedos.

El Arctic 3 es un cubrecalzado de invierno de neopreno con un precio de venta al público de £33,55 / $40,00 / €37,75; un precio muy competitivo para unos cubrezapatos de invierno tan profundos. Cuentan con una puntera de goma moldeada, una cremallera en el tobillo y un cierre de velcro en el tobillo. Galibier dice que el objetivo aquí era crear un cubrezapatos que ayudara a que los dedos de los pies se mantuvieran calientes en los paseos fríos, y al mismo tiempo fuera duradero y fácil de usar.

Pasé una buena parte de los meses de invierno montando los cubrezapatillas Galibier Arctic 3 y, debido a su precio y algo así como una carta de as (sigue leyendo para obtener más información), los incluí en mi mejor guía de cubrezapatillas de ciclismo.

Una vista lateral de la cubierta de goma y su transición a una parte inferior más gruesa y duradera.

Diseño y estética

El neopreno negro utilizado en los cubrezapatillas Arctic 3 tiene entre 3 y 4 mm de grosor en todos los ámbitos. Son específicos para izquierda y derecha y se pueden diferenciar por el logotipo circular brillante de Galibier en la parte exterior de cada pie.

Hay una costura cosida y pegada que recorre la parte delantera de cada cubrezapato como el botín Sportful Fiandre, pero al igual que ese cubrezapato, no parece ser motivo de preocupación en su uso.

Una cremallera YKK con cierre de leva sube por el centro del tobillo en la parte trasera y se abre en la parte baja del talón, lo que facilita calzarlas. El acabado en el interior alrededor de este cierre de cremallera no es el mejor, pero tiene que haber una concesión en alguna parte por el precio y no causa ningún problema. También hay una tira reflectante 3M a cada lado de la cremallera para intentar ayudar al usuario a destacar un poco más desde atrás.

Los cubrezapatos se extienden alrededor de 13 centímetros hasta el tobillo, o al menos lo hizo mi par de talla mediana cuando los uso sobre mis zapatos Euro 43. Se ofrecen en tallas XS-XXL, lo cual es una amplia gama y debería significar que hay una talla para todos. La parte superior del tobillo está rematada con una banda elástica unida a una correa de velcro gruesa que luego se cierra para brindar un poco más de protección.

La parte inferior de cada cubrezapatillas utiliza un material de neopreno más resistente y robusto para brindar cierta protección al caminar y los orificios para las calas y los talones son bastante grandes. Creo que podrías salirte con la tuya usando los cubrezapatillas Arctic 3 con zapatillas de MTB o gravel y sin pedales SPD. camino, hasta cierto punto. De hecho, Galibier dice que son compatibles con zapatillas de MTB.

Donde las cosas se ponen un poco más interesantes es en la parte delantera de los cubrezapatos. Cuentan con una puntera de goma moldeada de alta resistencia que, según Galibier, proporcionará una barrera impenetrable contra el viento y el frío. Una fina sección de goma con patrón de diamantes cubre los dedos de los pies y luego sobre la parte superior de los dedos y, moviéndose por debajo, hay una goma más gruesa y resistente que es corpulenta y se siente realmente duradera. Personalmente, no puedo decir que haya visto algo así en muchos chanclos de carretera.

Mis zapatos EU43 están en el límite superior del soporte de talla mediana y, como tal, el corte del talón no se ajustaba perfectamente a mis zapatos. Sin embargo, esto no causó problemas al conducir.

Actuación

Los cubrezapatillas Arctic 3 funcionaron muy bien en mis pruebas y ofrecen un rendimiento a la par de los cubrezapatillas al doble de precio.

En cuanto al ajuste, ofrecían un ajuste sorprendentemente elegante al pie. Debido a la forma en que tienen forma, esperaba un ajuste ligeramente holgado, pero este no es el caso en absoluto y, a pesar de estar en el límite superior del tamaño, se ajustaban muy bien a mis zapatos. Como se mencionó, uso zapatos talla EU43, que es la talla más grande recomendada por Galibier para el grupo de tamaño mediano. Seguí este camino porque prefiero un ajuste más ceñido.

El cierre del tobillo podría ser un poco más ajustado, pero las punteras de goma también ayudan a mantener la forma en la parte delantera. El único aspecto realmente negativo en cuanto al ajuste fue alrededor del corte del talón en la parte inferior de los cubrezapatos, el mío realmente no se asentaba muy bien sobre la lengüeta del talón de mi zapato. En uso, esto no me causó ningún problema y no tuve problemas para bajarme de la bicicleta. Aunque con el tiempo podría acelerar el desgaste si acabas caminando sobre el material del cubrecalzado.

Las aberturas para los tacos y el talón en la parte inferior están en el lado más grande, lo que podría contribuir a una mayor entrada de agua en un aguacero fuerte o en el fuerte rocío de la rueda trasera de alguien. Se han mantenido grandes para permitir una amplia gama de tacos, por lo que Galibier logra algo de equilibrio aquí.

Ahora, sobre esa puntera de goma. Usé los Arctic 3 en un período de clima invernal bastante frío en el Reino Unido y salí con ellos en un día justo por encima del punto de congelación durante unas horas. Más de una hora después, lo miré dos veces cuando me di cuenta de que mis pies y mis dedos en particular se mantenían calientes, mucho más calientes de lo que esperaba. No sentí ningún escalofrío ni frío en absoluto atravesando la parte delantera de los chanclos. Esa goma moldeada realmente parece ofrecer una gran protección adicional contra el frío y el viento. También resistirá muy bien el agua y la lluvia. Parece una opción obvia para reforzar esta área, y es una característica que diferencia a Galibier de muchos de sus competidores.

La puntera de goma realmente hizo un buen trabajo al mantener mis pies y dedos calientes.

Veredicto

Los cubrezapatillas Galibier Arctic 3 son unos cubrezapatos sólidos por su precio. Con poco más de £ 30 / $ 40, obtendrás una gran cantidad de cubrecalzado y resistirán bien las temperaturas frías, la lluvia y las salpicaduras.

Las aberturas de los tacos más grandes provocarían que los pies se mojaran con el tiempo en días muy húmedos. Pero tengo que decir que la puntera de goma me sorprendió por lo calientes que mantenía los dedos de mis pies. Puede que valga la pena probarlos si los dedos de los pies fríos en particular son una especie de problema para usted. Es posible que Galibier haya descubierto algo aquí.