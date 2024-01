Cuando asistí al lanzamiento de la nueva Colnago V4R, una moto que desde entonces ganó Flandes y muchas otras carreras con Tadej Pogacar, sentí que era un poco deslucida para el “consumidor medio”, si es que existe tal cosa. una bicicleta de quince mil euros. Le planteé esto a Colnago y la respuesta fue bastante directa: los V4R no son para consumidores; es para corredores profesionales. Tienen peticiones y estipulaciones diferentes a las del consumidor. Me dijeron que el consumidor debería comprar el C68, ya que “provoca las mejores sensaciones”. Independientemente de cómo se coloque dentro de la jerarquía de Colnago, todavía afirma, cultural o explícitamente, ser una de las mejores bicicletas de carretera que puedes comprar.

Colnago tiene un lugar en la psique del ciclismo como ninguna otra marca. Una herencia y una historia mezcladas con famosas victorias en carreras bajo los nombres más importantes que el deporte ha jamás visto, y quizás alguna vez vea. La C68 es una moto fascinante sobre el papel. Afirma ser una de las mejores bicicletas de carretera que puedes comprar, pero a diferencia de los otros aspirantes al título, nunca se ve en las carreras. Nunca comprarías uno para competir; no es para eso. Es similar en ese sentido al Specialized Aethos, supongo; una bicicleta construida para la experiencia, en lugar de para ganar carreras. Quizás sea lo más parecido que puedes encontrar en el ciclismo a tener un coche para conducir el domingo.

Recientemente dediqué un tiempo a revisar las nuevas ruedas Campagnolo Hyperon Ultra, que venían montadas en una Colnago C68, completamente equipada con Campagnolo Super Record EPS. Es lo más sofisticado que pueden llegar a ser las bicicletas, y aprecio plenamente que, de manera realista, no será una pieza orientada al consumidor para la gran mayoría de ustedes, pero de todos modos intentaré capturar cómo es andar en bicicleta, y los pros y los contras habituales si estás pensando en gastar muchos miles por tu cuenta.

Equipada con un kit de construcción totalmente italiano, es sin duda una bicicleta deseable.

Diseño y estética

Toda la base de esta bicicleta es una especie de retroceso. Las orejetas prevalecían en la época de las bicicletas de acero y continuaron ganando popularidad como una forma de unir tubos de carbono mediante el uso de orejetas de aleación o titanio también. ¿Pero terminales de carbono que unen tubos de carbono? Realmente no se ve eso fuera del C68 (sí, también cuento el nuevo C68 Allroad). Crea una apariencia distintiva que marca la pauta, especialmente en el tubo de dirección y en la parte superior del tubo del sillín, con protuberancias notables donde permanecen las orejetas. En otros lugares, los perfiles de las asas se suavizan para crear una transición perfecta, por lo que el hecho de que las asas permanezcan visibles en algunos lugares es claramente una elección estética; Soy diferente a los demás, dice.

Los tubos también se destacan entre una multitud de formas orgánicas suaves. Cuadrados en los cruces, transmiten con bastante claridad que esta no es una bicicleta que haya pasado tiempo en el túnel de viento. Si no estás haciendo una bicicleta de carreras, ¿eso importa? Si estás haciendo una bicicleta, ese modus operandi es crear los mejores sentimientos, ¿suponen alguna diferencia unos pocos vatios recortados a expensas de una estética distintiva? Apuesto a que no. De hecho, yo diría lo contrario, que si gastas tanto en una bicicleta solo para disfrutar de montarla, te debería gustar su apariencia.

Las orejetas en el tubo de dirección crean un paquete visual distintivo que se remonta a los Colnagos de acero con orejetas de antaño.

La apariencia es distinta a la del C68, con el rojo acentuando las orejetas, y aunque los V4R parecen un poco simples, esto tiene algo más de cierto. No es sutil y tiene vibraciones italianas, pero no es tan alocado como los Colnagos de antaño, con neones y esqueletos. La chispa está ahí, visualmente, pero es un poco menos brillante de lo que ha sido. Tomemos como ejemplo la bicicleta de grava Colnago de Nathan Haas de Unbound en 2022, esa es la estética por la que Colnago ha sido famosa en el pasado y es en parte responsable de la reputación que la marca mantiene hasta el día de hoy. Por supuesto, puedes seleccionar tus propios colores en el momento de la compra, pero me encantaría ver más opciones locas disponibles.

Como distracción relevante, Colnago fue comprada en 2020 por una firma de inversión de los Emiratos Árabes Unidos, y sospecho que los paquetes estéticos un poco más discretos que se ofrecen tienen como objetivo satisfacer los gustos modernos en lugar de dictarlos. Un negocio inteligente tal vez, pero un poco triste al fin y al cabo.

Actuación

Un Colnago C68 de alta especificación, equipado con Super Record y ruedas Hyperon Ultra nuevas no va a estar mal, así que si esperas que aquí sea donde lo incluyo, entonces te decepcionaré. Es encantador, realmente encantador de montar. El manejo es suave, pero es notablemente más divertido de conducir que los V4R (¿o no?). Las ruedas Hyperon definitivamente ayudan, ya que tienen una capacidad de respuesta y un manejo que aportan un toque de ventaja al paquete que tal vez podría faltar con ruedas más pesadas, más profundas o menos rígidas.

El manejo es algo muy difícil de cuantificar, ya que en realidad no es algo que se pueda medir, pero el C68 se encuentra en el extremo más placentero del espectro. Es completamente diferente a algo como el Canyon Ultimate, que se siente vivo y ágil a bajas velocidades y puede sentirse bastante nervioso a velocidades vertiginosas. En ningún momento sentirás que el C68 te va a arrancar la cabeza de un mordisco. Nunca te sentirás fuera de tu alcance y te dará más confianza en la velocidad que algo más adaptado a las necesidades del pelotón profesional. Puede que en realidad no seas más rápido, pero si lo pasas mejor te lo pregunto de nuevo, ¿importa?

Saltando entre bicicletas podrás notar la diferencia más marcadamente. Saltar de mi Fairlight Strael al C68 te hace notar realmente la configuración más retrasada y inclinada que obtienes aquí. Eso es lo que brinda confianza en las curvas o, según su punto de vista, una experiencia de conducción ligeramente aburrida. Tuve que cambiar los neumáticos Pirelli P Zero Race SL después de volar la pared lateral trasera en pedazos sobre algunos adoquines, y los nuevos neumáticos Specialized Turbo que instalé fueron definitivamente una mejora en el agarre.

La multiherramienta en el tubo de dirección es un toque realmente útil, al igual que los rodamientos SLT. Sin embargo, la cubierta superior del cojinete del auricular que está al ras con el marco elimina la pintura del marco.

Las diferencias percibidas entre esta bicicleta y las Colnago V4R fueron notables (percibidas como una palabra muy clave aquí). Antes de la prueba, no había revisado las tablas geográficas, solo había montado la bicicleta basándose en lo que ya sabía de las dos bicicletas; que los V4R eran para corredores y el C68 es para divertirse. Sinceramente, me divertí más con el C68 que con los V4R, lo cual es muy sorprendente dado que las diferencias en la geometría son insignificantes. Tiene vainas 6 mm más largas y 6 mm más largas en la parte delantera. Una diferencia de 12 mm, siendo todas las demás cifras clave idénticas. Sobre el papel, el C68 debería ser un viaje más lento y potencialmente más aburrido, pero no lo parecía. La razón por la que no disfruté de las V4R es porque esperaba una bicicleta de carreras y, como consumidor, eso significa vivaz, ágil y ágil. Aquí tuve esencialmente la misma sensación de conducción, pero no esperaba una moto de carreras. Estaba lista para pasar un momento más tranquilo y, como se cumplieron mis expectativas, me sentí más feliz.

Dejando a un lado las consideraciones de geometría y manejo, esta bicicleta sigue siendo una máquina de alto rendimiento. Rígido, pero no áspero. La falta de consideraciones aerodinámicas te frenará, pero esta bicicleta no se trata de eso. Era lo suficientemente cómodo como para recorrer 170 km al día, en algunas carreteras muy accidentadas y también con las ruedas Hyperon extremadamente rígidas, por lo que no intentará matarte si lo quitas de algo suave.

Como mencioné al principio, creo que esta bicicleta realmente necesita un juego de ruedas como las Hyperons para cobrar vida. Algo con características de manejo increíblemente rápidas para contrarrestar la naturaleza suave del manejo, de la misma manera que encontré que el Canyon Ultimate se comporta mejor y es más agradable con ruedas más profundas, pero por razones exactamente opuestas; añaden un poco de estabilidad a una ecuación más inestable. Si estás desembolsando una bicicleta tan cara, me inclinaría por no hacer secciones profundas y costosas. Para empezar, no es una bicicleta aerodinámica y potencialmente embotará el viaje. Me encantaría ver cómo le fue con algo superligero y muy poco profundo como el DT Swiss Mon Chasseral, aunque estos son bastante estrechos internamente para los estándares actuales… Estoy divagando.

Las barras eran un poco anchas para mi gusto, pero son normales en una bicicleta de este tamaño.

En cuanto a la construcción, se siente propia de una bicicleta que es tanto un objeto deseable como un medio de transporte o un medio para facilitar el ejercicio cardiovascular recreativo. Super Record y las ruedas Hyperon de alto brillo tienen un factor de brillo que realmente no puede ser igualado por las ofertas de EE. UU. o Japón. Estoy muy molesto porque parece que Campagnolo se deshará de los botones del pulgar para cambiar, ya que me encantan a pesar de que es difícil acceder a ellos desde las caídas. Lo que no me gustó tanto fueron las barras o más concretamente las de 40cm de ancho, pero se pueden pedir más estrechas. Las bicicletas de mi talla siempre se envían con manillares demasiado anchos para mi gusto (y para mi forma), y aunque en algunas bicicletas no mata tanto el estado de ánimo, en una bicicleta de manejo más lento acentúa estas características a velocidades lentas. o en curvas técnicas cerradas.

Hay un par de detalles que me gustaría resaltar finalmente. La multiherramienta escondida debajo de la tapa del volante es magnífica. Está bien como herramienta múltiple, pero como persona muy olvidadiza, ha sido una bendición. Por otro lado, la disposición de la cubierta empotrada en la parte superior del tubo de dirección es, como en muchas otras bicicletas, una receta para el roce. Esta es una bicicleta de prueba y pasó por las rondas de prensa antes que yo, y la pintura de su interior se ha desgastado. Incluso con una pizca de suciedad debajo, cruje suavemente cuando giras las barras, y como un cachorro sucio que me hace un poco la cabeza. Sin embargo, lo que es alentador ver es el uso de rodamientos CeramicSpeed ​​SLT en los auriculares, que utilizan un lubricante sólido en lugar de grasa para una mayor longevidad y, por lo tanto, más tiempo entre intervalos de servicio de los auriculares difíciles y/o costosos.

El C68 necesita ruedas que prioricen la capacidad de respuesta sobre algo profundo y súper aerodinámico.

Valor

Vamos, ¿qué esperas que diga aquí? Cuesta aproximadamente quince mil dólares y no tiene el pedigrí de rendimiento de los V4R de igual precio para justificar ese precio. Es ridículamente caro y, desde cualquier punto de vista objetivo, no tiene sentido. Pero de eso no se trata realmente esta bicicleta, ¿verdad? Lo marcaré como lo haría con cualquier otro producto de consumo por su valor, pero si estás considerando comprar uno, imagino que probablemente lo ignorarás. También es más caro, muchísimo más que la suma de sus partes constituyentes.

¿Un Omega Seamaster dice la hora mejor que un Casio G-Shock? No, pero uno se considera más deseable que el otro. Aprecio que esta sea una metáfora ligeramente reduccionista, pero en general funciona, más o menos. Para algunos de ustedes, existe un valor incuantificable envuelto en la herencia de la marca, y el Realizado a mano en Italia escrito en el tubo del sillín, lo cual entiendo completamente. Un C68 es lo más parecido a comprar un deportivo italiano descapotable; uno que quizás se maneje peor y sea más lento que algo más retocado y alemán. Pero déjame preguntarte esto… ¿en qué preferirías navegar por Riveria?

Además, si necesitas impresionar a tus amigos, es excelente para ello. Un fin de semana asistí a un pequeño evento y tener una pequeña multitud reunida alrededor de tu bicicleta se siente bien, y cualquiera que diga lo contrario es un mentiroso. No mejora su valor, pero probablemente aliviará un poco la ansiedad financiera de vez en cuando.

¿Cuánto valen realmente estas cinco palabras?

Veredicto

Me encantó andar en la C68, pero no puedo fingir que anduvo mejor que bicicletas significativamente menos costosas. Sin embargo, ese no es el objetivo de esta bicicleta: trasciende los juicios de rendimiento porque poseer una (aunque sea temporalmente) realmente se siente más especial que con otras bicicletas de alta gama. Es hermoso, el andar suave se adapta mucho mejor a esto que en los V4R, y el kit de construcción totalmente italiano fue sublime.

¿Te recomiendo comprar uno? Si estás compitiendo, cazando KOM o intentando esquivar la guillotina cuando llegue la inevitable revolución, entonces no, probablemente no. Sin embargo, si quieres uno y puedes permitírtelo, cómpralo. Te prometo que te hará feliz. Cuando mi abuelo falleció, me dejó un par de mocasines Gucci. Solo tuve la oportunidad de usarlos una vez y estaba ridículamente demasiado elegante, pero aun así eran los mejores zapatos que he usado.