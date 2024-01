Se te perdonará que no hayas oído hablar de Fara Cycling. Es una marca noruega, fundada en 2016 por el noruego nacido en Canadá, Jeff Webb, un ex ciclista profesional que ahora reside en Oslo. Al igual que la megamarca alemana Canyon, Fara vende directamente a los consumidores, eliminando intencionalmente a los minoristas de la cadena de suministro para reducir costos, con el objetivo de trasladar esos ahorros a sus clientes.

La marca gestiona un centro de experiencias en su sede de Oslo, donde los clientes pueden venir a ver, probar y configurar una bicicleta ellos mismos. Sin embargo, un fabricante de bicicletas en línea ofrece la misma funcionalidad, ofreciendo compras convenientes para aquellos que no están al alcance de la capital noruega.

Tres modelos componen la gama Fara Cycling: F/Road, F/All-Road y F/Gravel; no hay premios por adivinar quién hace qué. Este verano, tuve la oportunidad de montar la bicicleta F/All-Road, completa con grupo SRAM Force eTap AXS y ruedas Fulcrum Airbeat 400 DB.

Según Webb, esta moto representa el modelo más importante de la marca. Dice que se debe a la topografía de Oslo y a la práctica de montar en bicicleta que más practica. En las extensiones rurales al norte de Oslo, Webb me dice que hay una gran cantidad de pistas forestales y rutas de grava, pero que para llegar allí es necesario pasar una buena cantidad de tiempo en el asfalto.

No muchos de nosotros tenemos la suerte de poder salir por la puerta y evitar las carreteras durante todo el viaje, por lo que probablemente esta sea una imagen familiar para muchos. Ciertamente lo es para mí y para la mayoría de las personas con las que hablo. Como era de esperar, esta es la bicicleta que Webb cree que la mayoría de la gente debería tener, gracias a su versatilidad.

Dado que el ‘todoterreno’ como categoría está creciendo más rápido que cualquier otra, está claro que Webb no está solo en esta opinión. El F/All-Road es uno de los muchos modelos nuevos en este intervalo entre la carretera y la grava. Los competidores incluyen la BMC Roadmachine X, la Cervelo Caledonia 5 e incluso la Trek Domane, por lo que enfrenta una dura competencia, pero Fara le ha dado al F/All-Road algunos trucos para ayudarlo a destacarse entre la multitud y potencialmente ganarse su lugar entre Las mejores bicicletas gravel.

Diseño y especificaciones

En cuanto a la geometría, la F/All-Road se inclina más hacia la de una bicicleta de carretera. Su pila es más corta que la de la Specialized Roubaix y la Trek Domane SLR, mientras que el ángulo de la cabeza de 72 grados y el ángulo del asiento de 73 grados son idénticos a los que se encuentran en la Domane SLR. Es cierto que ambas bicicletas se han orientado más hacia el espacio todoterreno en los últimos años, pero siguen siendo bicicletas de carretera en esencia.

El marco del F/All-Road está construido con tubos de fibra de carbono de gran tamaño que parecen bastante simplistas en su forma. No hay ningún truncamiento aerodinámico dramático ni trucos para aumentar el cumplimiento, y esto es un recordatorio de las intenciones de Webb de centrarse en la simplicidad, el minimalismo y la funcionalidad, como se encuentra a menudo en el diseño nórdico.

El Fjord Green cambió a un tono azul con cierta luz

El resultado es una estética muy elegante, potenciada por el impresionante acabado Fjord Green. Sin embargo, los tubos de gran tamaño conllevan un aumento en la rigidez de la marcha, por lo que en la parte trasera, los tirantes curvados hacia afuera ayudan a compensar la rigidez y garantizan que no se traduzca en una calidad de marcha dura.

A pesar de su geometría similar a la de una carretera, la capacidad del F/All-Road para manejar neumáticos de 38 mm y los innumerables puntos de montaje para botellas, bolsas y guardabarros dan pistas sobre lo que le gusta hacer el fin de semana. En total hay 27 puntos de montaje que incluyen tres soportes para portabidones en el tubo del sillín y el tubo diagonal, varios soportes para guardabarros, así como puntos de montaje cuidadosamente ocultos para la colección propia de Fara de bolsas para bicicletas en el cuadro, la horquilla y la tija del sillín.

Existen sutiles soportes en las barras de la horquilla y en la parte inferior del tubo superior.

Para estos, Fara trabajó con el fabricante de maletas Roswheel y la marca de hardware de montaje Fidlock para crear una selección inteligente de soportes que conectan sus bolsas Roswheel al marco sin necesidad de correas. Cada uno de estos puntos está increíblemente bien escondido y es fácil pasarlo por alto, y con las bolsas montadas, todo luce elegante y refinado. También debería significar un menor desgaste de la pintura, lo cual, repito, es impresionante.

El diseño simplista está presente en toda la bicicleta, y en ningún lugar es más evidente que con esta abrazadera de sillín minimalista.

De hecho, a lo largo de toda la moto, la atención de Fara al detalle fue realmente evidente. Desde los soportes ocultos mencionados anteriormente hasta la tapa superior de potencia integrada y liviana, los pernos del portabidón de la marca o la abrazadera minimalista del sillín, es evidente que se tuvo mucho cuidado en el diseño del F/All-Road. Si me dijeras que Webb es un gordo de corazón, no me sorprendería.

Mi modelo de prueba estaba equipado con SRAM Force eTap

Mi modelo de prueba estaba equipado con ruedas Fulcrum Airbeat 400 DB, SRAM Force eTap AXS, eje Fizik Tempo Argo y una barra y potencia de aleación 3T. El grupo Force no está disponible actualmente en el configurador de la marca, pero en esta versión el precio ronda los 5.300 euros, lo que equivale a unas 4.600 libras esterlinas o 5.300 dólares según el tipo de cambio actual. El precio inicial de este cuadro viene con mecánica Ultegra y ruedas Fulcrum Rapid Red, 4.198 € (3.600 £ / 4.200 $).

¿Prefieres ocultar estos cables? Tu deseo es la orden de Fara.

Uno de los beneficios del modelo Fara es que puedes configurar tu propia bicicleta como quieras. Por ejemplo, la cabina 3T instalada en esta bicicleta de prueba pasó los cables externamente más allá de la potencia y dentro del tubo de dirección a través de la parte superior del juego de dirección. Prefiero esto porque facilita mucho el ajuste y el mantenimiento, pero si deseas el aspecto más limpio de los cables integrados, puedes especificar la bicicleta con una cabina de una sola pieza de Black Inc.

Actuación

La geometría y los manillares de carretera confirmaron con bastante rapidez que el F/All-Road es por naturaleza “todo camino” en lugar de “todoterreno”, pero eso no significa que fuera un viaje ruidoso cada vez que me salía del asfalto.

Los neumáticos Panaracer 35c de banda de rodadura ligera ofrecían suficiente amortiguación para carreteras en mal estado sin perder demasiada velocidad en el asfalto.

Los neumáticos de 35 mm instalados están lejos de ser los más anchos que existen, pero el espacio libre disponible de 38 mm está a la par con muchas de las bicicletas todoterreno del mercado actual, y es lo suficientemente ancho como para manejar grava ligera, si no un poco más.

Si bien no estaba necesariamente en su elemento, el F/All-Road nunca hizo un berrinche cuando lo maltrataron sobre rocas y raíces en mis senderos locales, que ciertamente son más que grava “ligera”. Por supuesto, si el tipo de terreno en el que deseas jugar es más complicado que alquitrán, entonces la F/Gravel es probablemente la bicicleta que buscarás por el espacio adicional para los neumáticos (50 mm) y los ángulos más relajados, pero dado el ancho más ancho. La categoría All Road pretende ser una solución de una sola bicicleta, es bueno saber que puede mantenerse firme cuando las cosas se ponen difíciles.

Teniendo esto en cuenta, creo que uno de los requisitos de una bicicleta todoterreno es su capacidad para transformarse entre las distintas disciplinas y seguir brillando, en lugar de simplemente poder sobrevivir a todas. Aceptaré que para lograr esto, puede que sea necesario un cambio de neumáticos y tal vez incluso de relaciones de transmisión, por lo que probaré regularmente bicicletas de esta naturaleza en diferentes formas, con diferentes juegos de pedales, diferentes neumáticos e incluso diferentes ruedas.

Con este fin, cambié los neumáticos Panaracer GravelKing por un par de neumáticos de carretera sin cámara S-Works Turbo RapidAir y me dispuse a montar durante unos días en superficies más lisas. Mi sensación inmediata fue que la F/All-Road era una bicicleta de resistencia muy cómoda y que devoraba kilómetros. Se sintió rápido y ciertamente se sintió como en casa.

Los tubos de asiento redondos se están convirtiendo en una rareza en la era de las opciones con perfil aerodinámico en forma de D.

No cuenta con las formas aerodinámicas ni el manejo ágil de una bicicleta de carreras pura, pero ese no es el punto. Para un largo día sobre el sillín, su cómoda geometría, su distancia entre ejes más larga y sus ángulos más relajados la hacen estable, segura, cómoda y fácil de llevar. Si desea convertir el largo día en varios días, entonces esas bolsas para bicicletas estarán esperando su momento para brillar.

Lo único que noté fue que, a pesar de las pocas concesiones de peso en la construcción, todavía no era particularmente liviano, pesaba poco más de 8,5 kg. Atribuí esto principalmente al grupo Force eTap, las ruedas Fulcrum y los neumáticos 35c, pero afortunadamente la transferencia de potencia fue suficiente como para que no se sintiera lento al acelerar, y una vez allí mantuvo bien su velocidad.

El manejo de la moto también proporcionó experiencias positivas. En carreteras rectas, la geometría de la carretera de resistencia conducía a una conducción estable que se sentía inquebrantable incluso con el viento. Sin embargo, un par de descensos por las sinuosas laderas inferiores de Cheddar Gorge demostraron que el F/All-Road aún podía tomar curvas cerradas cuando se lo pedían, lo que me hizo sentir igual de confiado en el Trek Domane SLR lanzado más recientemente y considerablemente más caro. .

Veredicto

La Fara F/All-Road es una bicicleta excelente que ofrece una calidad de conducción acorde con su buen aspecto. En la carretera, su rendimiento es indistinguible del de las bicicletas de carretera de precio mucho más alto y, si bien tiene sus límites fuera de la carretera, puede manejar terrenos difíciles con suficiente confianza para agregar libertad a la planificación de rutas y permitir desvíos espontáneos cuando te sientes aventurero.

Puedes configurar el tuyo propio en Fara Cycling.