Fara, en términos de marca ciclista, es relativamente nueva. Fundada en 2015, es relativamente única porque es una marca escandinava. La industria del ciclismo tiende a centrarse en unos pocos nodos (Estados Unidos, Taiwán, Italia, Alemania), por lo que es ciertamente novedoso ver una marca surgir de Noruega, y ni siquiera de Oslo. Fara tiene su sede en el “centro norte”, en una ciudad a unos 30 kilómetros de Trondheim, aproximadamente a la misma latitud que Islandia, donde la masa continental nacional comienza a disminuir.

Dados los orígenes un poco remotos de la marca, no sorprende que comenzara con bicicletas gravel, antes de pasar al todoterreno hasta llegar a la F/Road, una bicicleta de carretera en toda regla. De la misma manera que las motos italianas tienen algunas características italianas en su diseño y estética, e incluso en la calidad de marcha, aquí hay algo de eso, aunque el sabor es noruego.

He tenido la F/Road por un tiempo, recorriendo mis circuitos de prueba locales, así que es hora de ver cómo se compara con las mejores bicicletas de carretera del mercado.

Diseño y estética

Tengo una verdadera debilidad por los noruegos. Solía ​​trabajar allí y la mejor manera de resumir el espíritu nacional es que la ferretería principal se llama 'Herramientas'. Sin tonterías ni florituras superfluas. Ésta es la impresión que se tiene con el F/Road.

Fara opera en un modelo directo al consumidor y tiene un configurador de bicicletas bastante completo, pero mi modelo era relativamente común. Un grupo Sram Rival adorna el cuadro, y la única mejora es el cambio de una cabina tradicional de dos piezas a una unidad todo en uno de la marca Fara.

Estéticamente creo que es una moto realmente preciosa. La ventaja de ser una marca nueva es que tienes un borrón y cuenta nueva sobre el que trabajar, sin décadas de lenguaje de diseño a partir del cual tengas que evolucionar. Aquí solo tenemos una selección de colores de bloque, una gran marca denominativa FARA y dos líneas finas, una en la horquilla y otra en el tubo del sillín. Limpio, efectivo, lo suficiente como para mostrar que se ha pensado un poco, pero nada exagerado. Nos guste o no, el ciclismo es ahora un pasatiempo extremadamente estético, y el F/Road, especialmente en esta combinación de colores blanquecino ('Forest Fog'), combinará con todo el elegante equipamiento que puedas imaginar (estoy buscando en usted, MAAP y PNS).

Lo más importante es que la pintura también es brillante. Las bicicletas mate se ven geniales, pero es difícil vivir con ellas y aferrarse a todo, desde barro hasta huellas dactilares con gusto. El brillo se limpia con un paño; mucho mejor.

Antes de sumergirme en la geometría, vale la pena mencionar algunas cosas de diseño. La F/Road (y las otras bicicletas de la marca) utilizan una combinación de tapón expansible y dirección que comprime los cojinetes de la dirección al mismo tiempo que se expande. Es una solución de un solo perno, pero la encontré un poco complicada en comparación con la forma normal, que funciona perfectamente bien, y esto se siente un poco incongruente en el contexto de un espíritu de marca “sensato”.

Tanto los rodamientos de dirección como los del pedalier son unidades CeramicSpeed, lo cual es digno de aplaudir, ya que le dará más tiempo entre servicios de auriculares costosos y complicados principalmente. La novedad de la tija es que es reversible. Tiene un ligero retroceso, pero si quieres golpear el sillín hacia adelante puedes darle la vuelta. Puede parecer un poco extraño, pero será mucho mejor para los rieles de tu silla.

Según Fara, el marco en sí ha sido “aerooptimizado”, aunque no se han hecho afirmaciones específicas en cuanto a la potencia. Para ser honesto, dado que el resto del marketing gira en torno a que sea un viaje agradable en lugar de rápido, estoy dispuesto a dejarlo pasar. Parece relativamente aerodinámico y es legal para la UCI, pero ese no es realmente su propósito.

Para los fanáticos de la geometría, es muy similar a la Canyon Ultimate, una bicicleta que encontramos que tiene un manejo muy equilibrado. De hecho, es muy similar, con la principal diferencia de un ángulo de cabeza más flojo de 0,3 grados y un tubo de asiento más flojo de 0,8 grados. El Ultimate es un poco más bajo y un poco más corto, pero con vainas un poco más largas. Esto se manifiesta en la actuación.

En cuanto a la geometría, el F/Road sigue al Canyon Ultimate en muchos aspectos.

Actuación

El F/Road es un lugar muy agradable para estar. Para comenzar con el manejo, comparte muchas similitudes con el Ultimate, pero en un paquete un poco más suave. El Ultimate era ágil pero a menudo se sentía un poco asustadizo, mientras que el F/Road se sentía ágil pero relajado. Está muy lejos del manejo de algo como el Colnago C68, que es mucho más largo y relajado y demasiado relajado para mi gusto. Llega a un buen punto medio en el que podrías aplastar felizmente a una cuadrilla de presos o un mega día en solitario en el campo donde un manejo demasiado rápido puede volverse tedioso.

Sin embargo, un cuadro con buen manejo no es nada sin un juego de ruedas y neumáticos decente. Los neumáticos Pirelli P-Zero Race que vienen instalados no son mis favoritos y no figuran en mi guía de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera. Como sumiller gomoso, creo que la combinación perfecta para esta bicicleta sería un juego de Continental GP5000 AS, en un ancho de 30c. El marco puede soportar 32 mm, y el volumen adicional agregaría comodidad sin mucho sacrificio en ningún lado, y creo que esto realmente aprovecharía sus puntos fuertes del “gran día”.

Las ruedas están perfectamente bien, pero se sienten un poco anticuadas. El ancho interno del Fulcrum Racing 4 DB es de 19 mm, y el sitio web de Fulcrum afirma que esto significa que puede “colocar fácilmente neumáticos de 25 mm”. Dado que 28c es la norma ahora y aumenta cada año, este es un lugar que puede frenar la bicicleta.

El grupo cumplió bien su papel. No creo que Sram Rival sea rival para 105 Di2, pero ciertamente es una forma más económica de obtener cambios electrónicos. Es confiable, intuitivo y fácil de usar.

Donde más sentí que el F/Road estaba como en casa fue en las carreteras secundarias. Más que la mayoría de las bicicletas con esta estética, me encontré con ganas de sumergirme en caminos laterales y ocasionales pistas de grava. El hecho de que no se hagan afirmaciones aerodinámicas te libera un poco de sentir que también tienes que ser aerodinámico. Si bien era lo suficientemente rápido como para tomar algún que otro PR, nunca sentí que la velocidad fuera el principio y el fin de su existencia.

Nunca me sentí culpable por dejar una bolsa de barra firmemente sujeta a las barras, y creo que con la pequeña bolsa de cuadro unida a través de los salientes cuidadosamente en blanco debajo del tubo superior sería una máquina de larga distancia bastante increíble. Con la nueva cabina integrada y barras aerodinámicas de la marca, es muy posible que sea una máquina ultra, especialmente si se tiene en cuenta que la tija del sillín se puede girar para adaptarse mejor a ese tipo de posición de conducción.

En resumen, es muy divertido de manejar, pero dado que puedes configurarlo con tantas opciones, es más un devorador de kilómetros versátil de lo que su paquete visual te haría creer.

Valor

La especificación que probé te costaría £4,973. El lanzamiento del Van Rysel RCR ha alterado un poco el valor del Apple Cart, ya que pone más o menos a la sombra todo lo demás en términos de valor. Por menos (£ 4,500) obtienes un cuadro probado en WorldTour, ruedas de carbono Zipp y un medidor de potencia. Es una moto que tiene firmemente en la mira las carreras, pero independientemente de las aspiraciones, todavía hay un pequeño abismo en términos de valor.

Si opta por la Canyon Ultimate, similar en geometría, podría obtener ruedas Ultegra Di2 y ruedas de carbono DT Swiss por aproximadamente £ 100 menos. Obviamente, Canyon es un negocio enorme y las economías de escala entran en juego, pero esa es una gran diferencia.

Incluso considerando más marcas boutique directas al consumidor, probablemente sea difícil justificarlo desde una perspectiva de valor. Si quieres una bicicleta para los grandes días, puedes equipar una Fairlight Strael, quizás la mejor bicicleta para los grandes días que he encontrado, con 105 Di2 y algunas ruedas de carbono DT Swiss por un poco menos.

No es un gran valor. No es terrible, pero me temo que tiene que haber muchas ganas de hacerlo porque te gusta la marca y la estética.

Es una bicicleta atractiva y la estética debe ser importante para usted, ya que no necesariamente se considera una propuesta de valor en el papel.

Veredicto

Una bicicleta sólida para conducir con algunas características de diseño que insinúan que está más adaptada a los grandes días. Se ve aerodinámico y hermoso, pero hay que pagar una prima por montar una marca noruega genial poco vista en comparación con otras opciones con especificaciones similares. Para aprovechar al máximo el cuadro, necesitarás ruedas y neumáticos ligeramente mejores (más anchos), lo cual supone otro gasto. Sin embargo, el constructor de bicicletas es bastante completo, con una muy buena variedad de opciones para complementos y ajustes.