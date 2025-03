He estado montando gafas de sol Galibier Grand Tour Optics durante la mayor parte del otoño y el invierno y estoy listo para establecer mi revisión de las gafas de sol de la marca irlandesa. Las gafas de sol en bicicleta son generalmente bastante costosas ahora, pero esta oferta de Galibier representa una buena opción económica. Llegan a £ 66 / $ 82.10 / € 79.25 para la opción de cristal / fotocrómica más cara, con los pares no reactivos aún más baratos, alineándolos bien para un lugar en nuestra guía de las mejores gafas de ciclismo baratos.

Los Grand Tour Shades se lanzaron el año pasado y están disponibles en tres variantes: Crystal- Photocromic, junto con versiones de lente de plasma rojo con marco o blanco o negro.

He hecho la mayor parte de mi conducción en la versión de cristal -fotocrómica que reacciona y se oscurece según la luz, y en eso me centraré aquí, pero he incluido fotos y algunas ideas sobre el par de plasma blanco, en el que también he estado montando. Comparten exactamente el mismo diseño y maquillaje, solo con una lente y color diferentes.

Estas son gafas de sol ligeras y cómodas a solo 23 gramos por par. Cuentan con un diseño sin marco 'abierto' combinado con brazos y respiraderos livianos y delgados en la parte superior de cada lente. Si no se toma particularmente con el estilo de algunos tonos ciclistas enormes y de gran tamaño, como yo, entonces la silueta ligeramente más pequeña también puede atraerlo.

Echa un vistazo a nuestra mejor guía de gafas de sol para ciclismo para obtener una mejor selección de tonos de ciclismo.

Diseño y estética

Me gusta el estilo de la Gran Tour; Las lentes tienen una forma similar al popular Oakley Radar, un poco más profundo, que es una gran marca en mi libro. Las lentes tienen cuatro agujeros en cada lado para la ventilación y no son intercambiables. Los brazos de la versión de cristal tienen un acabado brillante y transparente, con logotipos de Galibier en los brazos y el lado de la lente de la mano derecha inferior.

Los delgados brazos plegables de las gafas posiblemente se ven un toque de la vieja escuela, pero no me han molestado, y ayudan a reducir el peso del GranTour a 23 gramos; Realmente son muy livianos, y solo una fracción de un gramo más pesado que algo como el POC que obtiene, que son sustancialmente más caros.6

Las lentes tienen una curva incorporada y usan una pinza delgada y suave en los extremos. Creo que la forma del brazo es responsable de la mayor parte de la bodega en la cabeza, he encontrado que crea un buen equilibrio entre seguro y cómodo, y tengo una cabeza bastante pequeña.

En la caja, también encontrará una caja, tela de limpieza y una bolsa suave para guardar sus tonos, lo que no está mal por el dinero. Sobre el tema del efectivo, la lente fotogrómica de cristal le costará $ 82.10 / £ 66 / € 79.24.

Galibier dice que las lentes de policarbonato tienen un acabado anti-fogging y anti-scratch, y la marca incluye un informe de certificación de lentes en su sitio web. Las gafas de sol se encuentran con el estándar mínimo ISO S12312 para la protección de los ojos y la cara.

Actuación

Para mis primeros paseos, sentí que la pieza de la nariz de goma Galibier no era tan cómoda como mis Oakleys habituales, y me molestaba un poco, pero he montado en las mismas gafas de sol durante años y el cambio fue probablemente la causa tanto como cualquier cosa. Después de meses de uso, no tengo quejas; Han sido cómodos.

Son ligeros y cómodos en la cara, los brazos curvos agarran bien la cabeza para un ajuste cómodo. Recientemente estaba en un viaje ventoso cuando las gafas de sol de un jinete se volaron de su rostro cuando volvió la cabeza al viento, lo cual fue el primero para mí. Sin embargo, el Grand Tour se quedó. El bajo peso posiblemente hace que las gafas se sientan un poco inseguras a veces, pero en realidad, han sido sólidos como una roca.

Las lentes fotocrómicas me han funcionado bien, lo que me permite viajar fácilmente por la noche, en carriles sin límite usando los tonos y en días más brillantes. Hice una toma doble recientemente en un café cuando me detuve, viendo las lentes oscuras en mi cara en las condiciones más brillantes. Parecen funcionar bastante bien, y no he sentido que fueran demasiado lentos para reaccionar. Dicho de esta manera: ni una sola vez he luchado en una variedad de condiciones. Continuaré usándolos en una brillante luz de verano y veré cómo les va en ese extremo del espectro, aunque creo que una lente más oscura más específica será la mejor opción en Sunshine de verano brillante, y los modelos alternativos de Grand Tour de Galibier están ahí para eso.

Muchos ciclistas que conozco usan una lente transparente para el invierno y la conducción oscura, y si solo quieres un conjunto de tonos con una lente transparente para los días más oscuros, se ajustan bien a la factura.

La cobertura no será tan grande como algunos de los tonos lentes más grandes del mercado ahora, como los modelos 100 por ciento S3, que mi colega revisará en esta época el año pasado, pero como digo, la lente es más grande que un radar Oakley, pero no tan profundo o redondeado como los más grandes en el mercado, no me ha dado ninguna causa por preocupación. Aunque si prefiere lentes donde el campo de visión es ininterrumpido, gracias a una lente grande, es posible que no sean para usted, es posible mirar más allá del final de estas lentes al mirar hacia abajo.

Valor

Creo que estas gafas de sol ofrecen un excelente valor. Cada par viene con una caja, tela suave y bolsa de microfibra. He montado mucho en la mía en todo tipo de condiciones dentro y fuera de la carretera, y todavía se ven nuevas. No he tenido un solo problema con ellos. Por el dinero, no estoy seguro de que puedas equivocarte, y hay tres acabados para elegir.

Veredicto

No hay mucho que no gustar aquí. He encontrado fallas cero con estas gafas de sol, son livianas y cómodas y he proporcionado una buena claridad y visión de lentes en una variedad de condiciones este invierno. Solo tendrá que decidir si el estilo es adecuado para usted.