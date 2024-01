馃毃Nota del editor馃毃: El Edge 1030 Plus se ofrece actualmente en el D铆a Prime de Amazon ventas tanto en el Reino Unido ( 519,99鈧 拢 299,99 en Wiggle) y Estados Unidos ( $599.99 $ 399,99 en Amazon)

Hubo un tiempo en el que las opciones para los ciclocomputadores eran extremadamente limitadas. Garmin domin贸 el mercado, pero la gente empez贸 a desenamorarse de lo que se ofrec铆a. La duraci贸n de la bater铆a no era muy buena y, a menudo, no cumpl铆a con las especificaciones, y las fallas del software eran cada vez m谩s comunes. Wahoo lleg贸 al mercado con un producto intuitivo y comenz贸 el 茅xodo del ecosistema Garmin. La carrera por crear los mejores ciclocomputadores dio un fuerte salto adelante, y han sido necesarias algunas generaciones, pero Garmin ha vuelto con firmeza. Wahoo se ha estancado y Garmin se est谩 esforzando mucho para aportar funciones 煤nicas.

El ecosistema de Garmin representa productos como las luces traseras Garmin Varia y el Garmin Charge Power Pack, productos con los que nadie m谩s intenta competir. El Garmin 1030 plus es una actualizaci贸n incremental, pero cuando se combina con todo lo que ofrece Garmin, es una propuesta 煤nica. Si hace tiempo que no consideras Garmin, es hora de empezar a prestarle atenci贸n nuevamente.

Garmin Edge 1030 Plus, Varia Radar RTL515 y cargador Power Pack

Dise帽o y est茅tica

El 1030 Plus representa el modelo insignia de Garmin. Es el m谩s grande de la gama ciclista de la marca con unas dimensiones exteriores de 4,5 pulgadas de alto, 2,3 pulgadas de ancho y 0,8 pulgadas de grosor.

Hay tres botones en el 1030 Plus, dos en la parte inferior y el bot贸n de encendido en la parte superior izquierda, pero la caracter铆stica principal del frente es la pantalla t谩ctil.

Los biseles de los ciclocomputadores siguen estando lejos de los est谩ndares establecidos por los tel茅fonos inteligentes modernos, pero la pantalla de 3,5 pulgadas, con una relaci贸n de 15:9, ocupa la mayor parte del frente de la unidad. Cubriendo la pantalla y los biseles, Garmin ha optado por una cubierta de pantalla est谩ndar brillante.

Garmin ha adoptado la combinaci贸n de colores negro sobre negro de los Edge 530 y 830, pero con una pantalla de 3,5 pulgadas.

Si est谩 familiarizado con otros ciclocomputadores Garmin, el lenguaje de dise帽o empleado no le sorprender谩. El 1030 Plus utiliza el mismo esquema de color negro sobre negro que han adoptado otras computadoras Garmin recientes. La base de la unidad es donde encontrar谩 un puerto de carga micro USB, oculto debajo de una cubierta protectora, y espacio para el cord贸n incluido.

La RTL515 es la luz trasera equipada con radar de Garmin. La parte superior de la unidad es la ubicaci贸n real de la lente. La lente principal es un c铆rculo de una pulgada de di谩metro y tambi茅n hay lentes a cada lado. Encontrar谩 el bot贸n de encendido en la parte superior y la mayor parte de la unidad consiste en un pl谩stico negro com煤n y corriente donde se encuentra la unidad de radar. En la parte trasera hay un soporte de cuarto de vuelta de Garmin y otro puerto de carga micro USB.

La 煤ltima pieza del ecosistema Garmin que ech茅 un vistazo es el Garmin Charge Power Pack. El Charge es casi exactamente del mismo tama帽o que un Wahoo Elemnt Roam. La parte superior de la unidad consta de una interfaz para el soporte frontal y la conexi贸n de alimentaci贸n para una unidad principal. En el lateral hay un bot贸n para comprobar la carga restante. Debajo hay un puerto USB que permite cargar algo adem谩s de una unidad principal de Garmin, as铆 como un puerto de carga micro USB.

Especificaciones

Una de las caracter铆sticas principales del Garmin 1030 Plus, en comparaci贸n con el 1030 normal, es la duraci贸n 煤til de la bater铆a de 24 horas. Garmin logra esto no con una bater铆a m谩s grande, ya que tanto el 1030 como el 1030 Plus usan la misma bater铆a de 1900 mAh, sino con un procesador m谩s eficiente. Sin embargo, los beneficios de un procesador m谩s eficiente no se limitan a la duraci贸n de la bater铆a. El encendido es m谩s r谩pido as铆 como el c谩lculo de ruta.

Agregar Garmin Charge Power agrega 132 gramos y obtiene 3100 mAh adicionales de energ铆a de bater铆a. Ambas unidades cuentan con una clasificaci贸n clim谩tica IPX7, que es v谩lida incluso cuando se usan juntas. Esta capacidad de cargar manteniendo una clasificaci贸n clim谩tica IPX7 es 煤nica en el mercado. Tambi茅n es posible cargar la luz RTL515 u otro dispositivo USB utilizando el Charge Power Pack, aunque esto requiere abrir la solapa protectora del puerto USB, quitando su resistencia a la intemperie.

El RTL515 tiene la misma resistencia a la intemperie IPX7 y puede cargarse y funcionar al mismo tiempo. Sin embargo, al igual que el Power Pack, es necesario abrir la cubierta protectora del puerto de carga. El RTL515 no mantiene su resistencia a la intemperie IPX7 mientras se carga, pero una sola carga del RTL515 puede durar hasta 16 horas.

Experiencia de usuario

El Garmin 1030 Plus tiene todas las funciones que esperar铆as de un ciclocomputador de alta gama. La navegaci贸n incluye mapas detallados y la pantalla t谩ctil facilita moverse por el mapa a mitad del viaje si es necesario. Esa misma pantalla t谩ctil hace que sea r谩pido, e incluso m谩s f谩cil que Wahoo, ajustar campos de datos o cambiar de pantalla. Sin embargo, todas las caracter铆sticas t铆picas de un ciclocomputador no son lo que distingue al Garmin 1030 Plus.

Lo que ofrece Garmin es m谩s que un ciclocomputador de alta gama. Garmin ofrece un entrenador de ciclismo virtual. Registra tus recorridos con potencia y frecuencia card铆aca, y Garmin te brindar谩 un an谩lisis detallado de cada recorrido. El an谩lisis ofrecido va mucho m谩s all谩 de lo que ofrecen los dem谩s. Le brindar谩 una ventana a cada recorrido para indicarle cu谩ndo su entrenamiento es efectivo y c贸mo, as铆 como cu谩ndo es el momento de tomar un descanso. Encienda el Edge 1030 Plus y le presentar谩 un viaje sugerido para el d铆a.

El 1030 Plus no solo puede actuar como su entrenador virtual, sino que si desea afrontar los grandes recorridos, la duraci贸n de su bater铆a supera a la de la competencia. Con un uso normal, y sin recurrir a trucos como apagar la pantalla, el 1030 Plus puede funcionar durante 24 horas. Agregue el Garmin Charge Power Pack y podr谩 duplicarlo sin siquiera estresar la unidad. Incluso si no planeas pedalear durante 48 horas, tener esa bater铆a disponible puede cambiar toda tu estrategia de equipaje.

Del mismo modo, el RLT515 es m谩s que obvio. Todo el mundo piensa en la alerta de un coche inesperado mientras se encuentra en una carretera secundaria solitaria. Lo que hace el RLT515 va mucho m谩s all谩 de eso. En realidad es un espejo retrovisor. En esos momentos en los que vas por una carretera secundaria y un coche decide, sabiamente, no adelantarte inmediatamente, puedes estar atento a lo que est谩 haciendo.

Veredicto

Las capacidades del Garmin Edge 1030 Plus van mucho m谩s all谩 de lo que puedo cubrir aqu铆. Hay otras unidades principales que hacen las cosas de manera diferente a Garmin, pero no hay nada m谩s capaz que el Edge 1030 Plus. Atr谩s quedaron la duraci贸n limitada de la bater铆a y los frecuentes fallos que afectaban a las primeras unidades de Garmin. En cambio, la experiencia del usuario ahora es tan amplia que podr铆a pasar a帽os conduciendo y ni siquiera tocar la funcionalidad completa. La pantalla t谩ctil funciona bien al igual que el sistema operativo y la aplicaci贸n complementaria. Si desea aprovechar todas las funciones, puede ejecutar todo su r茅gimen de entrenamiento sin comprar nada adicional.

Lo que me ofrece el Garmin 1030 Plus es un conjunto de funciones que cambia la forma en que empaco para paseos de ultra resistencia y en bicicleta. La duraci贸n excepcional de la bater铆a significa que ya no tengo que dedicar espacio limitado a cargadores y bater铆as adicionales. Puedo llevar el Garmin Charge Power Pack en mi soporte Garmin frontal y cargar la unidad principal en un aguacero. Al mismo tiempo, las funciones de entrenamiento que ofrece Garmin me ayudan a asegurarme de que cada recorrido avance hacia mis objetivos y el RLT515 me ayuda a mantenerme seguro.

El ecosistema de Garmin no s贸lo compite con los mejores disponibles, sino que ofrece productos que nadie m谩s ofrece. El RLT515 tiene una duraci贸n de bater铆a que supera a la competencia. Ofrece un flash similar al de otros l铆deres del mercado y tiene radar. No hay otra luz en el mercado que ofrezca ese conjunto de caracter铆sticas.

La 煤nica pregunta es: 驴necesitas las capacidades que ofrece Garmin y est谩s dispuesto a pagar por ellas?

Especificaciones t茅cnicas