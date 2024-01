Durante algunos años, hubo una especie de status quo en el ámbito de las zapatillas inteligentes. Todas las marcas importantes tenían un producto básico con especificaciones ligeramente inferiores. En general, eso significaba un gradiente máximo del 16%, una precisión de +/- 2% y una resistencia máxima de alrededor de 1800 vatios. Era decente para la mayoría de la gente y se podía ahorrar un poco de dinero. Si decide optar por una experiencia más premium, buscará el siguiente nivel y precio. Estas ofertas premium se sentían más o menos iguales pero se veían mejor. También fueron más precisos y pudieron simular un gradiente máximo del 25%. Este año todo el sistema cambió.

Aunque nuestra lista de mejores entrenadores inteligentes Todavía tiene una variedad de opciones, nada parece igual. Ya era difícil elegir ganadores en el extremo inferior y el Zwift Hub diezmó cualquier opción que hubiera. Ahora que Zwift Hub One y Wahoo Kickr Core ofrecen esencialmente el mismo producto con cambios virtuales o mecánicos respectivamente, tiene muy poco sentido molestarse con cualquier otra cosa para un entrenador de especificaciones más bajas y ese cambio parece haber abierto el extremo superior. Ahora los principales jugadores compiten por su dinero tratando de superarse unos a otros.

El Garmin Tacx Neo 3M es el último entrenador de alta gama que intenta competir en este nuevo panorama. En cierto modo, Wahoo ingresó primero al mercado con Kickr Move, pero Garmin Tacx no se queda quieto. El Tacx Neo 3M es un entrenador inteligente que es más que la suma de sus especificaciones. Si buscas la mejor experiencia de entrenamiento en interiores disponible, sigue leyendo para ver si el Garmin Tacx Neo 3M vale la pena.

Es un pequeño cambio, pero agregar un asa hace que el Neo 3M sea mucho más fácil de usar en comparación con el diseño anterior del Neo 2T.

Diseño y estética

Si quiere hablar de características innovadoras en comparación con modelos anteriores, el diseño visual es probablemente el mejor lugar para empezar y terminar. Tacx siempre ha tenido un color de contraste azul claro como detalle característico. A veces la combinación era blanca y a veces negra, pero ese azul claro era un detalle definitorio incluso antes de que Garmin comprara la compañía en 2019. Admito que el Flux S no lo tiene, pero el diseño aún presenta el espacio para él y el gris. que lo reemplaza es una señal de que el Flux tiene un precio más bajo. El Tacx Neo 3M lo elimina por completo.

Obviamente esto realmente no importa. La cuestión es que el Garmin Tacx Neo 3M es un producto iterativo. En realidad, sería apropiado utilizar el apodo Plus que Garmin tiende a utilizar para cambios de modelo de medio paso. Llámelo Neo 2T Plus y aún tendría sentido. Sin embargo, eso no es un insulto, el Neo 2T fue uno de los mejores entrenadores inteligentes disponibles y el Neo 3M se basa en ese legado.

Además del azul que falta, también hay otros pequeños cambios visuales. La sección trasera del 3M es un poco más gruesa que la parte trasera del 2T. Esto probablemente se deba a la inclusión del bloque de alimentación dentro del cuerpo y al enfriamiento mejorado que lo acompaña. Los cambios están ahí para aumentar la potencia de la unidad motriz y reforzar la precisión a baja cadencia/alta potencia y baja potencia/alta cadencia. Los números de precisión oficiales siguen siendo los mismos en <1%, por lo que no está claro exactamente cómo cambia esto la experiencia, pero sí afecta el aspecto visual de la parte trasera.

Quizás el diseño físico más importante de la carcasa es que ahora hay un asa moldeada en la sección superior. En el pasado, era necesario poder mover el Neo 2T agarrando las alas plegadas. Dado que el 3M pesa 52,0 libras (23,6 kg), incluir un asa es un gran problema para cualquiera que tenga que mover un entrenador.

También vale la pena señalar que el diseño exterior del Neo 3M es ligeramente diferente para mejorar la compatibilidad con los frenos de disco. Este fue un problema que notamos en nuestra revisión original de Neo 2T, pero que tampoco todos experimentaron. Visualmente se ve similar y este no fue un problema que experimenté, pero Garmin lo solucionó con esta última actualización.

Más allá de esos cambios, el diseño del 3M es casi exactamente igual al del 2T. Como antes, no hay un volante real y la resistencia, como su nombre lo indica, proviene de una disposición de 32 imanes de neodimio. Eso también significa que no es necesario enchufar el Neo 3M si te encuentras en una situación en la que eso no es posible. Sin embargo, pierdes una de las características que distingue al Neo 3M de la competencia: cuando lo conectas, obtienes un volante motorizado que hace que los descensos parezcan más realistas. Otras características que regresan incluyen la misma resistencia máxima de 2200 vatios y una inclinación máxima del 25%. La compatibilidad de casetes y ejes tampoco ha cambiado.

La compatibilidad del software es otra característica que regresa, pero no es tan notable. En este punto, cada entrenador funciona con todos los software y hay opciones de conexión tanto para Bluetooth como para ANT+. Eso no ha cambiado en absoluto, aunque ahora hay una segunda radio Bluetooth. Ese detalle puede ser útil para situaciones de grabación dual y para conectarse a la aplicación complementaria mientras también está conectado al software de entrenamiento. Junto con esa segunda radio, ahora puedes agregar un adaptador de red (accesorio pago) para conexiones Wi-Fi o Ethernet. También existe la capacidad de transmisión de datos a mayor velocidad, que coincide con el modo Wahoo Race, aunque actualmente no está habilitada.

La verdadera actualización del Neo 3M es otro cambio iterativo. Como antes, hay “alas” a cada lado del Neo 3M y se pliegan para sostener la unidad. El año pasado cubrí el lanzamiento del accesorio de placa Tacx Neo Motion que utiliza un diseño inteligente para unirse a la base de esas alas y proporcionar 2,5 cm de movimiento en cada dirección. Este año, el Neo 3M incorpora ese sistema y prácticamente no ha cambiado, aparte de un dial en la parte trasera de cada ala que puedes usar para bloquear el movimiento. Ese sistema también incluía un bloque elevador para nivelar su bicicleta y se actualizó para acomodar neumáticos de hasta seis pulgadas.

Actuación

Yo diría que el tema aquí es que nada ha cambiado y todo es nuevo. Hay tantas cosas que no han cambiado en absoluto que ni siquiera las mencioné todas arriba. ¿Alguien realmente usa el espectáculo de luces intermitentes proyectado debajo de los entrenadores Garmin Tacx? Siempre parece algo genial, pero tampoco necesario. De cualquier manera, ha vuelto.

Otra característica en la misma línea es la forma en que el entrenador puede arrancar y detenerse instantáneamente de una manera que lo hace temblar ligeramente. Replica las superficies de las carreteras y hablo de su conveniencia. Es un poco desconcertante lo bueno que es cuando Zwift lo implementa bien, así que si te gusta, todavía está aquí y sigue siendo bueno.

Sin embargo, en general, la experiencia de subirse al Neo 3M no ha cambiado mucho en comparación con el 2T con las placas de movimiento instaladas. En cuanto a las especificaciones, es difícil ver mucha diferencia e incluso he pasado mucho tiempo diciéndoles qué tan cerca está del 2T. Pero hay una cosa que guardé. Como es tan bueno, quería esperar hasta hablar sobre la experiencia de montar el Neo 3M para hablar sobre el movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha.

La primera vez que monté el Neo 2T noté inmediatamente el movimiento de lado a lado, pero en ese momento Garmin no lo reconoció. Resulta que el efecto fue un feliz error anteriormente. Esta vez, para el 3M, Garmin adoptó el efecto y lo ajustó aún más. A diferencia del movimiento de lado a lado del Wahoo Kickr, es una gran parte de la experiencia de viaje.

Cuando te subes al Neo 3M y empiezas a pedalear en Zwift, te sientes exactamente como andar al aire libre. El movimiento de lado a lado no es sutil, está justo en la cara y es muy notorio pero también natural. Su bicicleta se desplaza hacia la izquierda y hacia la derecha y los controles deslizantes le permiten desplazarse hacia adelante y hacia atrás. Al igual que afuera, hay una sensación de movimiento constante.

Quiero tener cuidado de no exagerar el efecto. No es perfecto en todas las situaciones. Como escribí en la revisión de las placas de movimiento, puedes romper el efecto con bastante facilidad. Tan pronto como te pones de pie, resulta difícil capturar la magia. Cualquier tipo de sprint te golpeará con los frenos delanteros y traseros y no es una sensación perfecta cuando haces la transición hacia y desde una posición sentada. Aún así, cuando estás sentado y cuando estás de pie y subiendo constantemente, se siente perfecto.

Sin embargo, los entrenadores no son sólo para el ocio y la simulación. Un buen entrenador inteligente también debería manejar bien los intervalos y este es otro punto brillante para el Tacx Neo 3M que no está reflejado en ninguna hoja de especificaciones. Tampoco es algo que esperaba en absoluto.

Todos los entrenadores inteligentes tienen la capacidad de mantenerte en un intervalo perfecto, pero tu cuerpo no puede adaptarse a eso. La forma en que un entrenador pasa de baja potencia a alta potencia es un poco de magia de software que distingue a las diferentes marcas. Mi favorito anterior era Wahoo, pero el Tacx Neo 3M me sorprende cada vez que comienzo un nuevo intervalo.

Generalmente me gusta comenzar una revisión del entrenador estableciendo que las lecturas de potencia son precisas. No hice eso esta vez porque la característica principal es el movimiento. Sin embargo, todavía registré dos veces varios recorridos, y cuando andaba libre en Zwift, un juego de pedales Garmin Rally RK200 registró números muy similares con una forma similar a las curvas de potencia. Lo siguiente que hice fue un entrenamiento TrainerRoad VO2 max para ver qué tan bien manejaba saltos rápidos de potencia con intervalos cortos. Lo que encontré me dejó atónito.

Los números son precisos, pero la sensación de la transición es tan natural que no se parece a ningún otro entrenador. No me sentía con energía cuando hice este entrenamiento de VO2 máximo en particular y me había distraído cuando me llegó el primer salto de potencia. No lo anticipé en absoluto y no estaba preparado para ello. A pesar de eso, el Neo 3M rodó hacia él como si golpeara una colina afuera. Es suave y tolerante con los saltos de potencia y, si sobrepasas el número, te arrastra hacia abajo con suavidad pero precisión. El Neo 3M es excepcionalmente bueno en modo ERG.

Veredicto

Una y otra vez, al probar el Neo 3M, pensé que era el mejor entrenador inteligente que había usado. Si quieres usarlo para andar libremente, la combinación de sutiles movimientos delanteros, traseros y laterales se siente increíblemente natural. Para ser justos, tiendo a permanecer sentado la mayor parte del tiempo y no soy un gran velocista. Cuando subo, siempre busco un ritmo suave y controlado para que el movimiento complemente mi estilo de conducción. Aún así, es bueno aunque no siempre sea perfecto para todos en cada situación.

Sin embargo, si lo tuyo no es la conducción libre, el Neo 3M también es excepcionalmente bueno en el modo ERG. Bloquea las placas de movimiento y marca los intervalos. Las transiciones son tan suaves y controladas que realmente supera a la competencia e incluso a otros entrenadores de Garmin.

Sólo hay un problema con todo esto, y es el hecho de que el Garmin Tacx Neo 3M cuesta mucho más que cualquier otra cosa. El competidor más cercano sería el Wahoo Kickr Move y Garmin pide £ 350 / $ 300 más con ambas opciones que incluyen un casete de 11 velocidades. Sé por experiencia que el Neo 3M tiene un mejor movimiento de lado a lado, un mejor modo ERG y un volante motorizado para mejorar el descenso, pero ¿es una diferencia suficiente para justificar la diferencia de precio? Ésa es una propuesta complicada.

Además, si realmente quieres realismo, vale la pena comprar el Kickr Climb. Es un complemento costoso pero añade mucho a la experiencia y Tacx no tiene nada que lo iguale. El Neo 3M tiene un conjunto de eje giratorio que convierte al Elite Rizer en una opción para agregar realismo en la escalada. Creo que Elite Rizer también es una mejor experiencia que Kickr Climb pero, nuevamente, es más caro.

Dado el costo total de un entrenador de este nivel, la diferencia de precio entre el Garmin Tacx Neo 3M y el Wahoo Kickr Move no es tan grande. ¿Qué pasa con un Tacx Neo 2T con placas móviles? Al precio minorista total, el aumento en el costo tiene sentido pasar del 2T al 3M, pero eso ignora la frecuencia con la que el 2T está a la venta. Si obtiene una buena oferta en el Neo 2T, podría terminar ahorrándole £ 800 / $ 800, incluidas las placas de movimiento, y ese es un salto de precio mucho más difícil de justificar.

En última instancia, sólo tendrá que decidir: ¿vale la pena pagar más por un rendimiento cada vez mejor?