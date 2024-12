Es un poco descabellado llamar “vieja” a una bicicleta que sólo tiene dos años y medio, pero el ritmo de cambio en la categoría superior del deporte es tal que la Giant Propel está en la categoría de “estadista mayor” dentro del pelotón, junto con con el Cervélo S5 y el Scott Foil, con uso en varias temporadas en su haber imaginario.

La Giant Propel es una bicicleta aerodinámica, pero quizás solo se defina como tal debido a la existencia de su hermana liviana, la Giant TCR. A menudo me he preguntado, mientras acumulaba kilómetros con la Propel, si la consideraríamos en el mismo tipo de categoría que otras todoterreno si no fuera por una bicicleta ligera y exclusiva de la gama de la marca.

En cualquier caso, he invertido varios cientos de kilómetros en Giant Propel en las últimas semanas, incluidos algunos días grandes consecutivos con un clima realmente miserable, y mi vuelta habitual de los miércoles por la noche a todas las mejores colinas que Bristol tiene para ofrecer. . En resumen, es una bicicleta excelente y digna de estar en la conversación cuando se habla de las mejores bicicletas de carretera del mercado. En realidad, eso no debería ser una sorpresa, dado que hay muy pocas bicicletas de alta gama que sean malas hoy en día, pero la conclusión es que realmente no tiene la sensación de las bicicletas aerodinámicas más antiguas. Es una excelente todoterreno, perfectamente capaz en terrenos ondulados y montañosos, pero carece de la agilidad de otras bicicletas de carrera que he montado.

Diseño y estética

El Giant Propel con el que he estado dando vueltas es el modelo Giant Propel Advanced SL, que canta y baila, y lo primero que probablemente te llamará la atención es la tija de sillín integrada, que acortaré a 'ISP' de ahora en adelante. en. Quizás sea un lugar inusual para iniciar una discusión sobre diseño, pero me temo que fue una molestia inmediata.

Entiendo el razonamiento para diseñar una bicicleta con un ISP y, junto con la TCR, Giant Propel tiene un historial de usarlos, pero desde el punto de vista puramente del consumidor tienen poco sentido. Para conseguir la altura correcta del sillín, tuve que meter la bicicleta en el maletero del coche de mi compañero, lo cual es mucho más difícil de hacer en un pequeño hatchback francés cuando no se puede bajar la altura del sillín, y llevarlo a un Giant. minorista para reducirlo al tamaño adecuado. Una vez configurado, estuvo absolutamente bien, pero no hay vuelta atrás. Incluso los muy serviciales muchachos de la tienda Giant admitieron que es una pesadilla para cualquiera que quiera revender su Propel, ya que depende de vendérselo a alguien que tenga la misma altura que usted o que sea más bajo (o solo un poco más alto con el ajuste ajustable). tope del mástil).

Sin embargo, la buena noticia es que solo el Giant Propel Advanced SL (para 'superligero') tiene un ISP, mientras que el Giant Propel Advanced y el Giant Propel Advanced Pro tienen una tija de sillín ajustable estándar. Dada la curva de campana de las compras de los consumidores, es probable que recaigan más en estos modelos, no es algo por lo que vaya a rebajar demasiado la bicicleta.

El resto de la moto es aero clásica. Perfiles aerodinámicos truncados, un tubo de dirección profundo y vainas relativamente gruesas. El área del pedalier no es tan enorme para los estándares modernos. Es profundo, pero más estrecho que tus botellas. Compare eso con el área del pedalier del Pinarello Dogma, donde la carcasa es más profunda y ancha que una botella estándar y hay una marcada diferencia, incluso para un todoterreno. Dado que la Giant Propel es nominalmente la bicicleta de los velocistas (aunque en realidad tendemos a ver equipos que la usan exclusivamente en lugar de la TCR), la plataforma de pedaleo podría tener un poco más de peso. No me malinterpretes, de ninguna manera es un cuadro flojo y torpe bajo potencia, pero bajo un sprint completo le faltaba un poco de agilidad y creo que esto tiene algo que ver con eso.

Ya que estamos hablando de tirantes, la cadena y los tirantes del Giant Propel son lo suficientemente anchos como para acomodar un neumático de 30c en llantas relativamente modernas, pero no más anchos. Si bien las tendencias en las bicicletas generalmente apuntan a neumáticos más anchos (las últimas Canyon Aeroad, Specialized Tarmac SL8 y Colnago V4R cuentan con un espacio libre de 32c, y la Cannondale SuperSix Evo hasta 34c), también está en consonancia con las tendencias cuando se lanzó la bicicleta. Me gustaría tener la opción de ir más ancho, pero monté bastante feliz aquí con neumáticos 30c como lo hice con el Pinarello Dogma, que tiene un espacio libre idéntico.

En la parte delantera, algo inusual ahora para una bicicleta de alta gama, la Giant Propel viene con una barra y una potencia de dos piezas. Nuestra propia prueba de bicicletas en el túnel de viento mostró que la Propel, en una prueba solo de bicicletas, tuvo el segundo peor desempeño, superando solo a la Look 795 RS (aunque con un margen de error que podría hacerla subir algunos puestos). Es cuestión de unos pocos vatios para que el Propel entre en la mezcla del grupo medio y siete para llegar a la cima de la clasificación. Dada la importancia que tienen los bordes de ataque en términos aerodinámicos, tener una cabina de una sola pieza sin duda mejoraría las cosas. Dado que todos los cables son internos, en realidad no es mucho más fácil vivir con un sistema separado, aunque es un poco más barato si deseas cambiar las barras o la potencia individualmente, y significa que puedes especificar algo fantástico como las barras Lambda X-Wing. lo que sin duda mejoraría su coeficiente de resistencia.

En cuanto a las ruedas y el resto de los componentes especificados: Shimano Dura-Ace es espectacular como siempre, por lo que no hacen falta más palabras al respecto. Las ruedas Cadex 50 Ultra son sin duda buenas, aunque, en mi opinión, una bicicleta como la Propel debería venir con algo un poco más profundo. Aprecio que Giant estuviera tratando de reducir el peso de la bicicleta, lo que se ve favorecido por ruedas todoterreno menos profundas, pero es una bicicleta aerodinámica… dame ruedas profundas y al diablo con el peso. Sin embargo, hablando en serio, las ruedas Cadex 50 Ultra son una opción versátil decente. Pesan muy poco, pero quedaron en la mitad inferior de la prueba del túnel de viento de nuestras ruedas. No creo que sean algo que necesites actualizar de inmediato, pero si estuvieras especificando la bicicleta a partir de un conjunto de cuadros, profundizaría más, como lo explicaré en breve.

Por último (inusualmente tarde para mí porque me gusta abordar esto primero) la estética. Admito que la estética es subjetiva, pero me resulta difícil acelerar el pulso mientras miro el Propel. El ISP es visualmente genial y llama la atención, pero tiene una forma bastante cuadrada y carente de delicadeza. Podrías dibujarlo con bastante facilidad usando solo una regla, aunque esta es una acusación que podría formularse contra muchas bicicletas aerodinámicas de los últimos cinco años. La cabina es voluminosa y también tiene un aspecto un poco impasible. No es mi favorito a la vista, pero eso no afecta su forma de andar. Si te gusta, hazlo y no dejes que ningún periodista ciclista te arruine la fiesta.

Actuación

Primero probé el Giant Propel en su configuración original, con las ruedas Cadex 50 Ultra. Sin embargo, cambié los neumáticos: esto no tuvo nada que ver con el rendimiento de Cadex en nuestra prueba de resistencia a la rodadura de neumáticos, sino que cortamos las ruedas Cadex para nuestras pruebas en el túnel de viento y cambiamos los neumáticos por un par estandarizado de Schwalbe Pro One en 28c, así que Simplemente me quedé con ellos. Vender una bicicleta moderna con neumáticos de 25c (lo que viene de serie en la Giant Propel) está desactualizado y para mí huele a una marca con muchos neumáticos de 25c en stock que necesitan cambios… mi consejo: actualice a algo más ancho.

La Propel es la primera bicicleta aerodinámica dedicada que he probado en mucho tiempo, pero lo que más me llamó la atención es lo parecida que se siente a las bicicletas todoterreno que he probado. Si bien han pasado años desde que las bicicletas aerodinámicas eran realmente incómodas y discordantes, la Propel es un lugar muy tranquilo para estar. No es pesado: Giant no indica un peso, pero mi talla 56 sin pedales, pero con portabotellas, inclinó la balanza a 7,77 kg, e incluso al subir pendientes pronunciadas nunca me encontré deseando una opción de peso pluma. Sí, podrías ir más ligera, pero es una bicicleta aerodinámica. Para esa categoría, es relativamente ligero, pero pesa 500 g más que el Factor Ostro VAM.

En subidas realmente cortas y empinadas, del tipo que me encanta y con las que Bristol tiene la suerte en abundancia, carece de la sensación veloz y afilada de la Tarmac SL8, la Ostro o la Pinarello Dogma, y ​​en cambio tiene una sensación de marcha más musculosa. En realidad, esto se confirma a lo largo de toda la experiencia de conducción, y en cuanto al manejo es muy predecible, pero le falta un poco de agilidad para mi gusto. Como a menudo detesto subrayar, esto es enteramente comparativo, más que absoluto. Es una bicicleta de alta gama orientada a las carreras y se maneja en consecuencia, pero en mi opinión, hay muchas bicicletas de carreras, todas en un espectro de manejo.

En el extremo nervioso y demasiado rápido del espectro está el Canyon Ultimate, y en el extremo flojo están los Colnago V4R. Mi punto ideal personal es el Pinarello Dogma, pero si quieres algo que sea un poco más estable en los descensos, pero que se sacrifique un poco en las curvas, entonces el Propel será lo que buscas. Es muy parecido al SuperSix Evo en la forma en que se comporta, y sospecho que es lo que se ha descrito como “neutral” en innumerables revisiones anteriores.

Con ruedas de profundidad media, se siente como un todoterreno. Incluso en subidas largas y prolongadas era un compañero feliz. Sin embargo, quería saber cómo le iba como bicicleta aerodinámica total y, a mano, tenía en mi poder un juego de ruedas Scope Artech 6.A. Con 65 mm de profundidad, se encuentran en la parte del mercado de la “sección profunda” y, según nuestras propias pruebas, son los más rápidos del mercado. Sin duda son unas ruedas excelentes, pero no voy a afirmar que la moto se haya transformado inmediatamente en una máquina pseudo-TT.

Sin embargo, creo que esta es una bicicleta adecuada para comprometerse simplemente con la configuración aerodinámica. Con ruedas de 65 mm de profundidad, se sentía un poco más decidida y menos como una bicicleta que intentaba ser todo para todas las personas, y con la capacidad de adaptarse a manillares realmente estrechos, podías hacer una configuración realmente increíblemente aerodinámica usando la Propel. Recuerda , tu cuerpo constituye la gran mayoría de tu resistencia aerodinámica, superando con creces la diferencia de unos pocos vatios entre bicicletas.

Hice un par de días importantes recientemente, los cuales involucraron varias horas de conducción mayoritariamente plana, y aquí el Giant Propel, especialmente con ruedas profundas, se siente más adecuado. Es lo suficientemente cómodo como para mantener una posición aerodinámica sin destrozarte, y si decides optar por barras muy estrechas, la parte delantera es lo suficientemente estable y sin contracciones para que sea una opción sin estrés.

En un sprint, no se siente tan rígido en la parte trasera como algunas bicicletas más recientes, como la Dogma, por ejemplo, aunque la otra cara de la moneda es que nunca encontré que la parte trasera se saliera del asfalto como lo hice con la Pinarello. sobre asfalto roto.

Valor

El Giant Propel Advanced SL le costará £11,500 / $12,750. La existencia del Van Rysel RCR Pro, que inclina la balanza a 1 dólar por debajo de la marca de 11.000 dólares, realmente distorsiona la discusión sobre el valor, especialmente considerando que funcionó mejor en el túnel de viento.

Sí, puedes compararlo con el Pinarello Dogma, que es más caro porque es más exclusivo, y con el Specialized Tarmac, que es más caro porque es un Specialized Tarmac, pero la verdadera pega en el ungüento viene en la forma. del Factor Ostro VAM, que es más barato y más rápido en el túnel de viento, y recibió una puntuación de revisión casi perfecta de nuestro editor asociado, Josh.

Tener un medidor de potencia de doble cara en la Giant Propel quizás valga algunos puntos de valor, pero el medidor de potencia Dura-Ace es conocido por ser un poco poco confiable, y si estuviera especificando una bicicleta con un medidor de potencia sería otra cosa. Así que estás un poco paralizado aquí, ya sea teniendo que seguir con el modelo Dura-Ace, o vender el juego de bielas… o simplemente utilizar dos medidores de potencia y pagar más.

Considerándolo todo, no es una mala relación calidad-precio. Es una bicicleta excelente, pero según los números, existen opciones de mejor valor que también funcionan mejor. También diría que el ISP reduce su valor porque podría dificultar su venta.

Veredicto

La Giant Propel es una bicicleta aerodinámica que, con el juego de ruedas adecuado, funciona felizmente como una todoterreno, pero encontré que se adapta mejor a los días grandes en recorridos más planos cuando se la equipa con algunas ruedas adecuadamente profundas. La cabina más fácilmente intercambiable significa que se puede hacer una configuración muy aerodinámica con algunas barras muy estrechas, algo que es más difícil de hacer cuando se vincula a una configuración de cabina integrada.

El manejo es encantador y neutral, aunque le falta un poco de agilidad en comparación con otras, pero esto la convierte en una bicicleta segura para conducir en descensos rápidos. Descubrí que la parte trasera podría ser un poco más rígida bajo cargas de sprint, pero esto fue solo una queja menor en el gran esquema de las cosas.

Siendo realistas, la edad de la bicicleta recién comienza a notarse, pero como tiene dos años y medio en una industria que generalmente trabaja en ciclos de desarrollo de tres años, esto no es una gran sorpresa.