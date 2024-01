El Giro Empire SLX es una anomalía en el mundo del ciclismo. Si bien la mayoría de los zapatos han estado en el mercado durante unos meses, la silueta básica del Empire ha estado apareciendo desde 2012. En ese momento, Taylor Phinney era una estrella en ascenso con un estilo peculiar. También buscaba un patrocinador de calzado y tenía la credibilidad para conseguir que Giro hiciera algo. A petición suya, la marca creó zapatos que recuerdan a los zapatos de fútbol Nike Mercurial Vapor para facilitar su cobertura durante una contrarreloj. En el momento de esa producción inicial, no había ningún plan para un lanzamiento comercial. Luego Phinney se estrelló un par de veces.

En realidad, los zapatos llamaron la atención por primera vez cuando Phinney fue el más rápido en el prólogo del Giro de Italia de 2012 mientras los usaba. Luego, cuando se estrelló y destruyó la hebilla de un zapato en la etapa 1, continuó usando el prototipo de zapatos Giro. En la etapa 3, Phinney volvió a estrellarse. Esta vez llevaba lo que se convertiría en el Giro Empire y de repente aparecieron por todas partes fotografías de su pie vendado parcialmente metido en un zapato con cordones. Debido a su notoriedad, Giro decidió llevar el Empire al mercado en 2013.

Seis años después, en 2019, Giro volvió a lanzar un Empire pero esta vez se trataba del SLX. Los dos zapatos son similares pero no exactamente iguales. Sin embargo, tres años después no ha habido ningún cambio significativo. Se dice que se puede agradecer a la pandemia, pero no importa mucho. El Giro Empire SLX es prácticamente antiguo en el ecosistema de rápido movimiento del ciclismo, pero los tenemos ocupando un lugar destacado en nuestra mejores zapatillas de ciclismo Guía de compradores. Si estás buscando un nuevo par de zapatillas de ciclismo, sigue leyendo para descubrir por qué las Giro Empire SLX siguen siendo relevantes todos estos años después.

Diseño y estética

El Giro Empire SLX puede ser único por la longevidad de la plataforma, pero hay mucho más. Pero antes de ir demasiado lejos, siempre conviene definir de qué estamos hablando. El zapato Giro con cordones original no era la versión SLX. En cambio, estaba más cerca del Empire actual, que todavía existe como una opción con un precio más bajo. Esto a pesar de que tanto el Empire como el Empire SLX utilizan la misma base de carbono.

De hecho, no sólo las dos versiones actuales de Empire tienen la misma suela, también la tienen las versiones anteriores del SLX. Miré hacia atrás lo más que pude y lo que encontré fue la misma suela Easton EC90 SLX2. Aunque EC90 es una referencia al carbono de mejor calidad que fabrica Easton, en este caso es exactamente la misma base. Hay un parachoques en la puntera ultra delgado y no reemplazable y una pequeña entrada de aire justo detrás de él.

Continúe retrocediendo por la suela EC90 SLX2 y verá algunos trucos más para ahorrar peso. Eso significa cosas como que no se puede ajustar el soporte de la cala de tres pernos y los pernos de titanio que sujetan el parachoques reemplazable del talón. También encontrará una altura de pila excepcionalmente baja, aunque con 6,5 mm, tanto el Bont Vaypor (3,9 mm) como el Shimano S-Phyre RC903 (4,9 mm) son más bajos.

Otra característica que comparten los zapatos Empire es el sistema de plantilla. Giro se refiere a él como el “Sistema de ajuste sobrenatural” y es un sistema de tres soportes para el arco. Toda la sección central de la plantilla presenta una sección donde encontrarás dos grandes tiras de velcro. Elija entre un soporte de arco bajo, medio o alto y péguelo en su lugar. Una vez allí, se siente como una sola unidad y se combina con un punto elevado en el centro de la parte superior que estabiliza aún más el pie.

Donde las cosas realmente difieren entre Empire y Empire SLX es el diseño de la parte superior. Mientras que el Empire usa la parte superior de microfibra Teijin Samo para soportar los siete pares de orificios para cordones, el zapato SLX usa microfibra Teijin Evofiber SL. El punto aquí es ahorrar peso drásticamente. El diseño liviano y altamente ventilado no solo es la diferencia entre el Empire y el Empire SLX, sino también la mayor actualización que llegó en 2019.

Lograr un ahorro de 39 gramos por zapato es el trabajo tanto de los diferentes tejidos como del diseño sin costuras. En lugar de costuras, la parte superior de doble capa está unida térmicamente. Cualquier lugar que necesite resistir el tirón del sistema de cierre cuenta con la capa exterior de microfibra Teijin. En las zonas donde no hay fuerza directa, sólo se encuentra una fina capa de malla reforzada con monofilamento. Muchas de estas áreas son tan translúcidas que tus calcetines deberán combinar el color superior Negro, Negro Carbón, Blanco Cristal o Iceberg para completar la estética. Quizás quieras elegir tu calcetín teniendo eso en mente.

Aparte de todo esto, la única característica que los consumidores asocian con los zapatos Giro Empire son los cordones. En 2012, los cordones eran casi inexistentes y muchos sistemas de hebillas o correas buscaban reemplazar lo que muchos consideraban una solución obsoleta. Hoy en día existe una amplia variedad de zapatillas de ciclismo con cordones disponibles, en gran parte debido al éxito del Giro. Sin embargo, los cordones Giro son diferentes.

Los cordones del Giro Empire SLX no se parecen mucho al tipo de cordones que se encuentran comúnmente en las zapatillas para correr. Giro llama la atención sobre la construcción de tejido tubular y eso es importante por la elasticidad que imparte. Los cordones elásticos no se desatan y en el centro de la lengüeta hay un “garaje de cordones” para mantener el nudo apartado de forma segura mientras pedaleas. Si estás totalmente en contra de los cordones, vale la pena señalar que el Giro Imperial es casi exactamente el mismo zapato que el Empire SLX pero con diales BOA en lugar de cordones. Son menos aerodinámicos y más pesados, pero puedes ajustarlos con precisión a mitad de camino.

Actuación

Mientras que el resto del mundo se sintió atraído por los zapatos con cordones Giro cuando un joven y potencial salvador del ciclismo estadounidense los incluyó en los informes de carreras de ciclismo de ruta, yo no estaba prestando atención. Diez años más tarde, cuando otro fenómeno estadounidense, Keegan Swenson, volvió a usar cordones Giro, esta vez para carreras de grava, todavía no le prestaba mucha atención. En cambio, fue hace siete años viendo a Taylor Phinney, increíblemente genial y un poco mayor, caminar por la nieve en La repetición de Theabout con Cam Wurf, Gus Morton y Lachlan Morton. Los cuatro amigos no estaban corriendo, pero ver a Phinney con sus cordones de colores brillantes enrollados alrededor del centro de sus zapatos Giro es un recuerdo que no he olvidado.

Hay algo innegablemente genial en las zapatillas de ciclismo de carretera con cordones y, a lo largo de la historia del Imperio, ese es el enfoque siempre ha sido. Todavía hoy encontrarás acalorados debates en torno a esa idea. Muchos dirían que los cordones son un atractivo a la moda, pero no estoy de acuerdo. El Giro Empire SLX no es un zapato para verse bien con cordones. Yo diría que es una ventaja adicional, pero no importa si estás de acuerdo. El Empire SLX es uno de los zapatos de rendimiento más avanzados que puedes comprar e incluso después de tres años en el mercado, eso no ha cambiado.

Phinney quería los cordones porque buscaba una manera de mantener sus zapatos lo más aerodinámicos posible. No conozco ninguna prueba en túnel de viento que pueda mencionar, pero los cordones minimizan los golpes y las protuberancias y Bradley Wiggins pareció ver algo de valor en el diseño dado que los eligió para su récord de horas. También es relativamente fácil cubrir los cordones reales, algo que hizo Swenson, usando un calentador de brazos cortado, cuando ganó la carrera de bicicleta de montaña Leadville 100 de 2023. Sin embargo, los cordones también tienen otra ventaja y en eso se inclina la versión SLX del Empire.

Los cordones simplemente no pesan mucho. Como resultado, el Giro Empire siempre ha sido un zapato ligero. El Empire SLX va aún más lejos con una parte superior de alta tecnología que hace que los zapatos sean uno de los más livianos que he probado con 212 gramos por lado para una talla 44. Giro afirma que eso genera una diferencia de peso de 39 gramos en comparación con el Empire más económico. . Esa cantidad de peso es imperceptible en la mayoría de los componentes de la bicicleta, pero en un zapato en constante movimiento lo notarás.

Sin embargo, la parte superior tiene otros efectos secundarios. Debido a que la parte superior es tan delgada y liviana, está muy ventilada. Sin embargo, esa parte es bastante obvia. Lo que no es obvio es cómo la parte superior liviana interactúa con los cordones y se adapta a tu pie. Puedes sentir que sucede en el Empire estándar, pero el Empire SLX 2019 exagera el efecto. Los cordones elásticos tensan y ajustan la parte superior a tu pie siguiendo perfectamente todos los contornos. Giro en realidad agrega estructura en la puntera, aunque frustrantemente no ofrece protección contra el roce, para garantizar que quede un poco de volumen en el área de la puntera. Por el contrario, en la parte trasera del zapato hay menos estructura que algunos zapatos y aún así es más que suficiente para mantener el talón bloqueado en su lugar. Todo se integra como un sistema y se siente preciso en todo el pie de una manera que ningún otro zapato puede igualar.

Los cordones funcionan por la elasticidad que tienen, pero también funcionan por la estructura baja de la parte superior. La gente tiende a centrarse en la imposibilidad de ajustar los cordones a mitad de camino y eso es justo. Dicho esto, incluso durante los múltiples recorridos de 200 millas que hice con estos zapatos, nunca quise ajustarlos. La base de carbono no se envuelve por encima de la planta del pie, la parte superior responde a la presión del pie y los cordones se estirarán. Ajusta el Giro Empire SLX para que te quede bien cuando salgas de casa por la mañana y a medida que tu pie se hinche un poco encontrará espacio.

Dicho todo esto, hay un límite. La horma Giro es estrecha cerca de la punta del pie. Si quieres un zapato ancho, este no es el zapato para ti. El Giro Empire SLX me recuerda a un zapato de escalar o a lo que imagino que se sentiría con una zapatilla de ballet. Se envuelve alrededor de tu pie como una segunda piel con solo unos pequeños detalles que brindan espacio. Si desea una sensación de espacio real en su zapato, como Specialized ha trabajado para brindarle en la última versión de zapatos como el Antorcha especializada , no obtendrás eso aquí. Es lo único que a veces puede resultar agotador después de conducir durante mucho tiempo la Empire SLX.

Veredicto

Este artículo comienza hablando de lo anómalo que resulta el Giro Empire SLX por su tiempo en el mercado. Lo dije porque no se puede eludir ese hecho, pero eso no es lo único que hace que el Empire SLX sea una anomalía. También es una anomalía por todo lo que puede hacer.

El concepto de las Giro Empire SLX debutó primero como zapatilla de contrarreloj y luego tuvo éxito en el pelotón de una gran vuelta. Desde entonces, se ha considerado un éxito como opción aerodinámica en la pista y en bicicleta de montaña. Personalmente, he elegido estos zapatos una y otra vez para aventuras en distintos estados y zonas horarias. Aunque me atrae todo lo aerodinámico, son las otras características las que siempre me atrajeron.

La parte superior es luminosa y aireada, pero de alguna manera lo suficientemente resistente para carreras de grava. Los cordones no son ajustables a mitad de camino, pero la parte superior elástica y de estructura baja significa que no es necesario que lo sean. Hay otros zapatos con cordones, pero ninguno es tan liviano, y los zapatos livianos para tus pies en constante movimiento se sienten geniales.

Mencioné la falta de protección para frotar los dedos de los pies, pero eso será una molestia, no impedirá que te sientas cómodo. Entonces, a menos que necesites un zapato más ancho con más espacio en la parte delantera, el Empire SLX sería muy recomendable. Dicho esto, la horma estrecha puede impedir que te sientas cómodo y es lo único que me encantaría ver cambiado en el futuro.