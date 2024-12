Ya sea que vaya en bicicleta al trabajo todos los días o la deje desatendida momentáneamente para hacer recados, mantenerla bloqueada de forma segura es crucial. El robo de bicicletas es un gran problema, especialmente en las ciudades, por lo que es importante invertir en uno de los mejores candados para bicicletas que pueda pagar. Es casi tan importante como saber bloquear una bicicleta de forma eficaz.

Pasé algún tiempo probando el Hiplok DX, un candado en forma de D compacto con un sistema patentado Clip + Ride, para ver si es una buena opción para los ciclistas urbanos. Con su calificación Sold Secure Diamond para usar con bicicletas de pedales normales y calificación Gold para bicicletas eléctricas, podría ser una opción potencial para aquellos que también necesitan uno de los mejores candados para bicicletas eléctricas.

Mientras tanto, su peso de 1,11 kg en mi báscula significa que casi se abre camino en nuestra lista de los mejores candados livianos para bicicletas, pero ¿es lo suficientemente práctico para usarlo todos los días? ¿Y satisfará a los mejores proveedores de seguros para bicicletas que le piden que utilice un candado que cumpla con sus requisitos mínimos de seguridad? Sigue leyendo para descubrirlo.

Diseño y estética

Sería justo decir que el elegante diseño completamente negro del Hiplok DX prioriza la sutileza y el estilo. Si bien algunos podrían preferir una cerradura de colores brillantes por su potencial como disuasivo visual, la estética minimalista del DX atraerá a aquellos que prefieren que su equipo se mezcle en lugar de destacar.

Las dimensiones compactas de la cerradura, con un área de bloqueo interna de 150 x 85 mm, la hacen ideal para asegurar un marco a puntos de anclaje específicos, como los soportes Sheffield, aunque tiene problemas con estructuras más gruesas como farolas. Si eres un habitante de la ciudad y tienes muchos estacionamientos exclusivos para bicicletas a tu disposición, esto no representará un gran problema, pero si tienes que ser más creativo con el bloqueo, entonces es algo a considerar.

Lo que distingue al Hiplok DX es su sistema patentado Clip + Ride, que consta de dos clips para cinturón integrados en la barra de bloqueo. Esto está diseñado para que llevar el DX sea simple y conveniente, ya sea que elija sujetarlo a su cintura, cinturón o incluso al borde de un bolsillo. El sistema de clip en sí es ligeramente flexible, lo que facilita su colocación rápida, e incluso se puede quitar con una llave Allen de 5 mm, si es poco probable que lo uses. Si bien está diseñado para sujetarse a un cinturón o pretina, esto no es práctico para todos, por lo que no está completamente fuera de posibilidad. Exploraremos eso más en breve.

A pesar de su peso de 1,11 kg, la cerradura se siente sorprendentemente manejable, compacta y bien equilibrada en la mano. El grillete está recubierto con un acabado duradero que parece proteger la pintura de su bicicleta contra rasguños, mientras que una cubierta de goma mantiene los componentes internos protegidos contra la suciedad y la humedad, lo que lo convierte en una opción confiable para uso durante todo el año y en cualquier clima.

Seguridad

El Hiplok DX cuenta con un grillete de acero endurecido de 14 mm y un mecanismo de doble bloqueo, que requiere dos cortes para romperse. Además de esto, el sistema de bloqueo antirotación está diseñado para evitar ataques de torsión, según la marca, que es un método común utilizado por los ladrones. El candado cuenta con una calificación Sold Secure Pedal Cycle Diamond, que es el nivel más alto para bicicletas estándar, así como una calificación Powered Cycle Gold para bicicletas eléctricas.

Si estás montando una bicicleta eléctrica y necesitas una calificación de bicicleta eléctrica más alta, puedes optar por la D1000 con calificación Diamond, aunque pesa significativamente más, 1,9 kg. Para una opción aún más liviana, está el Hiplok D, que tiene clasificación Plata; sin embargo, solo reduce alrededor de 100 g en total, por lo que no parece que valga la pena sacrificar la clasificación de seguridad. Es una buena señal que todas las cerraduras Hiplok vengan con una garantía de por vida.

En uso, el grillete se ajusta perfectamente a los soportes de Sheffield, lo que limita el espacio restante para ataques de palanca o palanca, lo que lo convierte en una opción muy segura si tiene buen acceso a un estacionamiento exclusivo para bicicletas. Sin embargo, su tamaño compacto lo limita a puntos de anclaje estrechos como estos soportes, señales estrechas y barandillas de hierro. No resistirá una farola estándar ni ningún tipo de punto de anclaje que tenga una forma poco convencional.

Actuación

Siempre que haya un amplio estacionamiento para bicicletas disponible, no me puedo quejar de su uso. El Hiplok DX funciona exactamente como cabría esperar. La llave se inserta suavemente en el cilindro de la cerradura y el mecanismo funciona sin esfuerzo, liberando el grillete sin ningún esfuerzo. El funcionamiento es perfecto.

Como se mencionó anteriormente, el área de bloqueo compacta tiene el tamaño y la forma perfectos para asegurar una rueda trasera y un cuadro a un soporte para bicicletas dedicado con un espacio mínimo, minimizando el riesgo de ataques de palanca. Sin un estacionamiento exclusivo para bicicletas, es menos versátil.

Destaca el sistema Clip + Ride y ofrece una forma muy cómoda de transportar el candado sin necesidad de soporte (eliminando así el riesgo de ruido). Es particularmente útil para desplazamientos rápidos o viajes cortos, aunque su practicidad depende completamente de su ropa.

Me gusta la idea de tener un D-lock disponible en mi cadera, ya que puede ahorrar tiempo y reduce la necesidad de andar con un soporte en el invierno con los dedos fríos o hurgar en una bolsa para encontrarlo. Sin embargo, no suelo vestirme con ropa con la cintura expuesta, especialmente en esta época del año (noviembre). Prefiero una chaqueta de invierno más larga que mantenga la mayor parte de mi cintura cubierta, lo que hace casi imposible usar el sistema Clip + Ride en invierno sin cambiar mi forma de vestir por completo (y nadie va a cambiar su estilo para adaptarse a su cabello). ).

En verano quedará perfecto, pero para una revisión de invierno confié en mi compañero para modelar su portabilidad, ya que se adapta más a su estilo. Si lo utiliza para desplazarse y prefiere viajar con su ropa habitual, esto es algo que debe considerar seriamente antes de invertir.

Por supuesto, no es necesario que lo uses. En cuanto al tamaño, si eliges no sujetarlo al cinturón o a la cintura, cabe cómodamente en bolsillos traseros más grandes (y con esto me refiero a un bolsillo del tamaño adecuado que encontrarás en la mayoría de la ropa de hombre, y rara vez en ropa de mujer). ). También se puede guardar fácilmente en el bolsillo externo de una bolsa o dentro de una alforja o mochila, por lo que se adapta bastante a diferentes preferencias.

Veredicto

En general, me gusta mucho el Hiplok DX. Es inteligente, compacto y asegura mi bicicleta cómodamente contra soportes exclusivos para bicicletas, lo que me da suficiente confianza para dejarla desatendida durante largos períodos de tiempo.

Con sus altas calificaciones de seguridad, satisfará a la mayoría de los proveedores de seguros para bicicletas y, en general, es un diseño elegante que se adaptará a la mayoría de los ciclistas que viajan al centro de la ciudad. Combinado con un bloqueo igualmente cómodo y seguro para la rueda delantera, estás ante un ganador. Incluso hay una opción DX+ que viene con un cable incluido. Sin embargo, el sistema Clip + Ride no funcionará para todos.