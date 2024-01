El ciclismo es realmente un deporte antiguo y divertido. Existe en esta zona de Ricitos de Oro, donde el equipo genuino de alta gama, listo para la carrera, todavía es relativamente accesible cuando se ve en el contexto de otros deportes como la vela o los deportes de motor. Por menos de 2.000 libras esterlinas, puedes mejorar tu bicicleta con algunas de las mejores ruedas para bicicletas de carretera de la vanguardia de la frontera aerodinámica, el equivalente, supongo, a pegarle el alerón delantero del Mercedes F1 de Lewis Hamilton a tu VW Golf (puedes ¿Dices que no soy un fanático de los deportes de motor?). Los discos de radios de carbono Hunt 48 Limitless UD, ligeramente prolijos, abreviados aquí como Limitless 48 UD, ocupan el estante superior de las ruedas de profundidad media de la marca. Con 48 mm de profundidad, buscan satisfacer un rol más completo, y el 60 Limitless UD más profundo se adapta más al público exclusivo de críticos.

Los he tenido en marcha desde finales del año pasado. Vinieron conmigo en mi Canyon Ultimate, y cuando regresó a Koblenz, los cambiaron rápidamente por mi nuevo modelo a largo plazo, un Fairlight Strael. He volado en días de cielo azul y también he desafiado algunos feroces vientos cruzados de Cornualles, y finalmente estoy listo para emitir un juicio.

En cuadros delgados, estas ruedas lucen aún más gruesas.

Diseño y estética

Los vi por primera vez mientras tomaba una cerveza en Eurobike el año pasado. Un grupo heterogéneo de Hunt, sin stand, deambulaba por los pasillos francamente desconcertantes del centro de conferencias con algunas bolsas con ruedas. Lo que me llamó la atención entonces de los 48 Limitless UD fue lo mismo que me llamó la atención cuando la caja llegó a mi casa el año pasado: “¡Maldita sea, estos son anchos!”.

Un ancho interno de 22,5 mm es amplio, incluso para las sensibilidades modernas cada vez más amplias. Sin embargo, la característica más obvia no es el ancho interno, sino el ancho externo. Con 34,5 mm de ancho, son notablemente más anchos que cualquier otra cosa que haya visto, montado o cualquier otra cosa en el mercado por la que apostaría. El punto más ancho ni siquiera está en la interfaz neumático-llanta, sino unos 10 mm más abajo, lo que significa que con un neumático de 28c, todo el sistema se expande perfectamente y luego se contrae hasta el ápice, que es una forma de U completamente moderna. aunque dado el ancho, tiene un aspecto más pronunciado y bulboso que el de la competencia.

El ancho significa que la llanta es notablemente más ancha que el neumático. Mirar la rueda delantera mientras conduces y ver la llanta es ciertamente novedoso, y si bien afirma tener ventajas aerodinámicas (a las que llegaremos en breve), tiene un efecto secundario no deseado. Apoyar la bicicleta contra una pared a menudo significa que es la llanta, y no el neumático, la que entra en contacto con algo duro y abrasivo. Se trata de ruedas objetivamente caras, independientemente de los precios de la competencia, y debido a su forma, necesitarás estar más atento a golpes y raspaduras. Soy un hombre torpe y, a decir verdad, mi posición privilegiada significa que probablemente soy más descuidado con el equipo elegante de lo que sería si lo hubiera comprado con mi propio dinero, pero de todos modos, recibí más golpes con estos que con otros. llantas. Otra consideración divertida es el espacio libre de la llanta, en lugar del neumático. En mi Strael, con sus vainas de formas marcadas, la llanta está muy cerca del cuadro. En llantas más flexibles esto me preocuparía, pero como ya veremos, aquí no es una preocupación.

Dejando a un lado los golpes, realmente me encanta cómo se ven estas ruedas. Tiendo a mantenerme alejado de las bicicletas aerodinámicas en favor de las todoterreno, pero montarlas en los cuadros delgados tanto de la Ultimate como de la Strael aporta una musculatura al paquete visual que, si bien podría lograrse con una llanta. de profundidad similar, no es tan efectivo con un borde de estatura más estrecha. En resumen, se ven geniales. La marca es lo suficientemente sutil como para ser elegante, pero no tan sutil como para que las ruedas se conviertan en otra dona de anonimato negro mate. Creo que si gastas tanto en un par de ruedas, probablemente tengas derecho a querer que la gente sepa cuáles son.

Estas ruedas también existen en otra forma, moderadamente menos premium. El ‘UD’ en la larga nomenclatura indica que estas ruedas cuentan con radios de carbono unidireccionales. La otra opción son los radios de acero. Los radios de carbono tienen fama de ser difíciles de manejar, pero estos tienen una cabeza de radio tradicional insertada sobre el cuerpo cónico del radio, lo que significa que se pueden rectificar tan fácilmente como cualquier rueda con radios de acero si alguna vez se salen de alineación; A pesar de mis mejores esfuerzos con algunas excursiones de grava, no pude obligarlos a hacerlo.

En términos de rendimiento sobre el papel, Hunt afirma que se trata de las ruedas de menos de 50 mm más rápidas del mercado. Si bien las afirmaciones de los fabricantes difícilmente están estandarizadas, no tengo motivos para dudar de ellas, y el hecho de que la llanta de 60 mm de profundidad quedara en segundo lugar en nuestras propias pruebas en el túnel de viento ciertamente indica que la forma es rápida. Lo que me interesa más que la forma son los radios; La versión UD es aparentemente un 30% más rígida que su hermana de acero, sin penalización aerodinámica. ¿Es esto algo bueno? Bueno, sobre el papel sí, pero en el mundo real, como siempre, existe ese molesto matiz con el que lidiar.

Actuación

Como hemos visto en nuestras pruebas en el túnel de viento, la diferencia entre las ruedas más aerodinámicas es realmente muy pequeña en términos de potencia. Presumiblemente, lo mismo ocurre con los equivalentes de profundidad media, aunque, por supuesto, no lo hemos probado. Sobre cómo se sienten estas ruedas no voy a discutir en absoluto los reclamos de rapidez frente a la competencia; Se trata de ruedas rápidas y apropiadas para carreras puramente en términos de aerodinámica. En cambio, me gustaría centrarme en el manejo, que es lo que notarás mucho más que 5 vatios aquí o allá.

Se trata de un juego de ruedas increíblemente rígido. El perfil ancho de la llanta en combinación con los radios de carbono significa que existe esa sensación directa que muchos de nosotros codiciamos. Inmediatez en la transferencia de potencia, ninguna flexión palpable en un sprint (no, el aro no rozó el marco), pero también una correspondiente disminución en la comodidad. Después de haberlas probado consecutivamente con las nuevas Hyperon Ultras, son ruedas con sensaciones muy diferentes. Las Ultras se sienten como una rueda de sección poco profunda, pero son más profundas, mientras que las Limitless 48 UD se sienten como una rueda más profunda, pero son menos profundas.

Se sienten más lentos para girar que los Hyperons, por ejemplo, pero cuando están en movimiento tienen una sensación mucho más plantada. Menos nervioso, más seguro de sí mismo. En las curvas, no tienen la agilidad que esperarías de un juego poco profundo, pero lo que ofrecen es la seguridad de que, una vez que hayas elegido tu línea, seguirán perfectamente. La musculatura del paquete visual se refleja genuinamente en el andar, no en que se sientan pesados ​​o lentos (ni mucho menos), sino más bien en que se sienten fuertes e inflexibles incluso bajo cargas pesadas. El ancho interno ciertamente entra en juego aquí, soportando los flancos del neumático y dando volumen a un modesto neumático de 28c a un volumen abundante; Un mayor agarre y, por tanto, un mejor manejo no se debe sólo a los neumáticos, sino también al perfil de la llanta.

Sienten todo el control de la carrera y quizás ese sea también su principal inconveniente. Como ciclistas, queremos tecnología de carrera, pero a menudo no practicamos la conducción adecuada para el extremo más puntiagudo de la tecnología de carrera. Creo que el perfil de la llanta es realmente estelar en todos los aspectos, pero creo que los radios de carbono probablemente sean una ganancia marginal demasiado grande para la conducción en general. El aumento en la rigidez te ayudará en las esquinas de un crítico, pero en un paseo dominical en un club puedes sentirte más fatigado, pero sin realizar pruebas consecutivas contra la versión con radios de acero, es imposible decirlo; Aquí solo me baso en mis suposiciones. Ciertamente eran menos cómodos que el juego DT Swiss que venía con mi Ultimate, pero con una configuración adecuada con neumáticos 28c podía recorrer 180 km sin ningún problema, incluso sobre el asfalto más accidentado de Cornualles. ¿Puedo estar más cómodo? Sí, pero estaría en casa más tarde. También eran más cómodas que las Hyperons, una rueda que costaba más del doble.

Como generalista, suben bien, pero como ya sabemos, si vas a más de 15 kmh, la aerodinámica es el factor más importante, por lo que un juego de ruedas aero subirá más rápido. En los carriles súper empinados de Cornualles, preferiría tener algo menos profundo, pero en promedio durante todo el recorrido, tendría estos.

Algo que también es digno de elogio es cómo manejan el viento. Hay un descenso en casa que uso a menudo como banco de pruebas. Está completamente rodeado por sólidos setos de Cornualles en toda su longitud, pero en la base, cuando estás a toda velocidad, hay una puerta de granja a través de la cual siempre emanan fuertes vientos cruzados. Para algunas ruedas y bicicletas enteras, en el caso de la Ribble Ultra SL, esta es una sección que temo. Si bien estas ruedas no me permitieron pasar ileso, considerando su profundidad, lo hicieron extremadamente bien. Lo que a menudo se asemeja a un violento empujón hacia el carril contrario, en este caso se trataba más bien de un tirón juguetón. Algo que se pueda afrontar y gestionar sin tener que reducir el ritmo.

Un verdadero problema que tengo con estas ruedas es el ruido. Detesto un freehub ruidoso y desprecio a cualquiera que desee ser seguido por un zumbido enojado, pero esa gente está ahí fuera… si eres tú, entonces te encantarán estos hubs. Son monumentalmente ruidosos. Son tan ruidosos que asusté a la vida silvestre, hice que los perros huyeran y, en una ocasión memorable, incluso hice que un niño pequeño rompiera a llorar. Supongo que es un incentivo para seguir pedaleando. Como PSA, el ruido del buje es una forma segura de asustar a los caballos, por lo que pedalear suavemente para pasarlos siempre es la mejor práctica, ya sea que estés armado con una granada sónica como buje o no.

Valor

En términos generales, las ruedas Hunt tienen un gran impacto por el precio, por lo que es difícil hacer agujeros. Si está buscando la ventaja absoluta sobre el paquete, entonces probablemente será difícil superarlas como un juego de ruedas de carrera de uso general. Son rápidos, livianos y más baratos que la competencia, además de ofrecer capacidad de reparación en el mundo real con un nivelado de radios normal.

Si no eres un corredor, entonces esa propuesta de valor disminuye un poco en comparación con la alternativa más barata y con radios de acero de la misma rueda. Si tuviera que elegir uno de estos para usarlo solo en carreras, tendría la opción UD, pero para uso general Y carreras, el paquete de acero ofrece un mejor valor; Las mismas ganancias aerodinámicas, pero un poco más cómodas con una pequeña penalización de peso.

Dicho esto, estos se comercializan como volantes de carreras y los calificaré como tales; Creo que sería difícil encontrar un juego de ruedas tan buenas como estas por menos dinero, y si también las usas para carreras rápidas en clubes, obtendrás más por tu dinero. El verdadero ganador aquí es que son lo suficientemente rápidos para correr en más o menos cualquier recorrido, pero no tan profundos como para querer guardarlos solo para los días de carrera. Más usos = mejor valor, eso es solo matemática básica.

Veredicto

Disfruté mucho mi tiempo con estas ruedas. Estuvieron al límite de sentirse excesivos en una bicicleta no aerodinámica, pero simplemente se equivocaron en el interior de esa línea, lo que significa que también estarían como en casa con una configuración aerodinámica completa. Lo que les falta en la capacidad de respuesta de manejo que ofrecen las ruedas superligeras lo compensan con creces en capacidad para tomar curvas, velocidad máxima y apuesto a que también en apariencia.

Es necesario algo de tiempo para acostumbrarse al ancho desde el punto de vista de la conducción, y tendrás que tener cuidado de no golpearlas en el café, pero si quieres un juego de ruedas de carrera realmente rápido pero no quieres ir para algo en la región de 60 mm de profundidad, entonces estos definitivamente deberían estar en su lista corta, especialmente teniendo en cuenta el precio. Si solo estás compitiendo, consigue los radios de carbono, pero sugeriría que el resto de nosotros estaríamos perfectamente bien usando la versión de acero.