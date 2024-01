Paso horas cubriendo algunos de los que consideraría algunos de los paisajes más bellos del mundo. A veces eso significa caminos de grava no lejos de la ciudad que llamo hogar y otras veces eso significa andar en bicicleta por paisajes a un mundo de distancia. Por muy hermosas y sorprendentes que sean esas experiencias, también son algo solitarias. Mi familia y mis amigos no pueden hacer esos viajes conmigo y encontrar maneras de compartir esta parte de mi vida es algo en lo que he pensado durante mucho tiempo.

A lo largo de los años, he analizado una variedad de opciones de nuestra lista de mejores cámaras de acción . He experimentado con cámaras más grandes y más pequeñas, teléfonos y cosas extravagantes de una variedad de compañías de cámaras. A pesar de todo, una de las cosas más importantes para mí siempre ha sido la capacidad de la cámara para apartarse del camino. Quiero andar en bicicleta y compartir la experiencia, pero el paseo tiene que ser primero. Una de las primeras cámaras que encontré que realmente permitió que eso sucediera fue la Insta360 Go 2. Ahora hay una versión actualizada llamada Insta360 Go 3.

Al igual que otros productos Insta360, incluido Insta360 X3, la serie Go es completamente única. La cámara es pequeña y utiliza un soporte magnético junto con una variedad de accesorios interesantes. No hay nada igual en el mercado, pero ¿eso la convierte en la cámara adecuada para usted? Llevé una Insta360 Go 3 conmigo mientras viajaba por el mundo y luego regresaba a mi patio trasero. Sigue leyendo si estás buscando la mejor forma de hacer vídeos mientras andas en bicicleta.

Lo que hace que valga la pena comprar Insta360 Go 3 es la capacidad de capturar videos de formas que de otra manera no podrías.

Diseño y estética

La Go 3 representa más que una cámara de la serie Go actualizada de Insta360. Si bien eso ciertamente lo describe, esta cámara lleva todo el concepto en una dirección totalmente nueva. Al menos lo es en algunos aspectos; en otros es bastante similar.

Donde más se diferencia la nueva cámara es en lo que Insta360 llama “action pod”. Aunque el nombre realmente no lo describe. Si bien la generación anterior era una cápsula pequeña, esta vez el diseño esencialmente la convierte en el formato familiar de cámara de acción que la mayoría de la gente reconoce.

Esta vez el módulo de acción es un pequeño rectángulo. Por sí solo pesa 96,3 g / 3,40 oz en un paquete de 63,5 x 47,6 x 29,5 mm (2,5 x 1,9 x 1,2 pulgadas). En la parte superior está el típico botón del obturador, mientras que en el lado derecho hay un botón de función rápida y un botón de encendido. Hay una pantalla táctil en la parte posterior y la pantalla se plegará para proporcionar una pantalla para selfies frontal si lo desea. La base tiene un par de soportes reforzados con metal y todo es resistente a salpicaduras IPX4. En realidad, todo es bastante estándar, hasta que miras el frente.

El frente de la cápsula de acción es donde vive el Go 3 real. Parcialmente empotrado en la parte frontal del módulo de acción es donde puedes encontrar el Go 3. La cámara pesa 35,5 g / 1,25 oz y 25,6 x 54,4 x 23,2 mm (1,0 x 2,1 x 0,9 pulgadas) o, más fácilmente imaginable, aproximadamente del tamaño de tu pulgar. Tiene una batería de 310 mah con capacidad de grabación de 45 minutos y un par de micrófonos integrados.

En la parte frontal del Go 3 hay una pequeña lente gran angular con una apertura de f/2,2. Es capaz de grabar vídeo a 2,7K: 2720×1536@24/25/30fps, 1440P: 2560×1440@24/25/30/50fps o 1080P: 1920×1080@24/25/30/50fps. Sin embargo, esas grabaciones varían dependiendo de su elección de video estándar, FreeFrame Video, donde puede elegir su formato final en publicación, Timelapse, Timeshift, cámara lenta o grabación en bucle. También es capaz de tomar imágenes fijas a 2560×1440 (16:9) 2560×2560 (1:1) 1440×2560 (9:16) 2936×1088 (2.7:1).

Aunque la nueva cámara se ve exactamente como la antigua Go 2, ha tenido una actualización. El soporte magnético es exactamente el mismo, pero ahora hay un soporte con muescas adicional en ambos extremos. Encontrarás el mismo sistema de montaje con muescas en la parte inferior del módulo de acción, con la única diferencia en el tamaño. El resultado es una tranquilidad mucho mayor al montar la cámara, y la mayoría de los accesorios le permitirán elegir si va a utilizar la cámara sola o la cámara en el módulo de acción. Para soltar la cámara del módulo ahora es necesario no solo tirar de un imán muy fuerte, sino también presionar un botón de liberación.

Actuación

Cuando manejé el Go 2 por primera vez, me encantó. Las cosas han cambiado un poco esta vez, pero no tanto por la cámara. Para bien o para mal, la cámara Go 3 real es fundamentalmente la misma cámara que la Go 2. Esta vez puedes disparar en 2.7k en lugar de un máximo de 1440p, pero eso no está disponible en todos los modos. Timelapse o Timeshift aún alcanzan un máximo de 1440p, al igual que el vídeo Freeframe, que ofrece más opciones en la publicación. Si quieres grabar en cámara lenta, alcanza un máximo de solo 1080p, lo que te da 120 fps.

La cámara Go nunca fue diseñada para desafiar nada en busca de la mejor calidad y siempre se centró en la versatilidad de montaje. Eso no ha cambiado en absoluto, pero es más importante enfatizarlo ahora porque, si miras el módulo de acción, podrías pensar que hay grandes cambios en marcha. Parece que de repente obtienes una cámara que lo hace todo con la que puedes hacer vlogs y luego convertirla para grabar videos increíbles. Sin embargo, advertiría contra eso.

Eso no quiere decir que no puedas hacer vlogs con esta cámara. No soy un experto en filmarme con los brazos extendidos, pero pude hacerlo con éxito. Te ahorraré el metraje de prueba, pero encontré que el metraje funciona y el audio es claro. Es un poco confuso que presionar la cámara, como se hace para comenzar a grabar cuando está separada, no funcione pero por lo demás todo técnicamente funciona, ese no es el problema.

En cambio, el problema es que no tiene mucho sentido usar esta cámara de esa manera. Si ese es su objetivo, obtenga la edición Insta360 One RS 4k. Es significativamente más barato y de mucha mayor calidad. Aún puedes organizar la pantalla para ayudarte a encuadrarte y agregar una lente 360 ​​para lograr aún más creatividad. Es mejor considerar la pantalla del Action Pod Go 3 como una forma conveniente de cambiar la configuración y encuadrar el metraje en la cámara. Aunque puedes iniciar y detener la grabación en la cámara y dejar el módulo de acción en casa, me resultó muy reconfortante utilizar el módulo de acción para iniciar las grabaciones y parece que eso es así por diseño. Tal vez considerarlo un uso de valor agregado poder hacer vlogs, pero ese no es el uso principal.

En cambio, lo que hace especial al Go 3 es el tamaño. Cuando lo usé, lo usé en el colgante magnético y caminé por todos lados con él. También lo monté en la parte delantera de una bicicleta usando un soporte de liberación rápida mucho más seguro que el anterior. Con suerte, esos usos le darán una buena idea de la calidad de la que es capaz. Lo que no hacen es mostrar sus capacidades creativas.

Cuando revisé el Go 2, me sorprendió mucho la capacidad de pasar las barras y presionar la cámara para grabar un clip de 30 segundos. Aún puedes hacerlo con el Go 3, pero no es tan intuitivo. Hay que realizar una configuración y parece que Insta360 se está alejando de ese uso. Sin embargo, lo más importante es que he pasado mucho tiempo con Insta360 X3 desde entonces. Todavía lo uso de la misma manera, pero la calidad es muy superior y, como mencioné en referencia al One RS, el disparo en 360 es una opción mucho mejor si quieres crear videos a partir de una serie de clips tomados mientras conduces.

Eso deja al Go 3 en una situación difícil. Es caro en comparación con opciones más fáciles de usar y la marca ha favorecido la versatilidad sobre la calidad. Si quieres comprarlo, asegúrate de darle un uso. No incluí más clips exclusivos porque, francamente, no se me ocurrió nada lo suficientemente creativo para hacer con el Go 3. Mientras escribía la reseña, un amigo sugirió montarlo en la parte frontal de mi pedal, debería haberlo intentado. pero ese es el verdadero desafío al que se enfrenta esta cámara. Esta es tu cámara B-roll que te permite capturar cosas que de otro modo no podrías. Nunca me decepcionó la calidad de la cámara, pero sí mi falta de creatividad. ¿El tuyo estará a la altura del desafío?

Aparte de mi falta de creatividad, me siento muy cómodo con el resto del flujo de trabajo de Insta360. Hay una aplicación de escritorio, pero ya casi no la uso. En lugar de eso, abro mi teléfono y me conecto a través de la aplicación Insta360 a cualquier cámara que esté usando. Es sencillo cortar los clips en las partes importantes y usar historias para ensamblar varios clips y exportarlos. Las opciones de música no son muy buenas, pero puedo agregar música en YouTube o Instagram y puedo hacerlo todo mientras estoy acostado en el sofá después de un largo viaje. Nada de eso ha cambiado para la última cámara, pero sigue siendo una característica fuerte.

Una de las mejores cosas de todos los productos insta360 es la excelente aplicación móvil que permite editar fácilmente.

Veredicto

Me encantó la Insta360 Go 2 y, dadas las pequeñas diferencias de la Go 3, es un poco extraño que me guste menos la nueva cámara. Lo que ha cambiado es que Insta360 ha lanzado una serie de otras cámaras fantásticas, mientras que la serie Go solo recibe una pequeña actualización. Si está buscando una cámara de acción o quiere hacer un vlog, la Insta360 One RS es una opción fantástica a un precio excelente. La calidad es excelente y, a diferencia de una GoPro, puedes optar por agregar un módulo 360.

Alternativamente, si buscas una cámara para compartir lo que haces en bicicleta, la Insta360 X3 me acompaña en cada paseo. Lo uso para crear contenido cuando viajo solo por países y lo uso para paseos divertidos fuera de mi casa. Una vez que comprendas lo que significa tener una cámara 360 y lo fácil que resulta montarla mientras filmas, cambiarás por completo las reglas del juego. No puedo dejar de hablar maravillas de lo buena que es esa cámara y es sólo una pequeña diferencia de precio en comparación con la Go 3.

La Go 3, por otro lado, es una cámara especial. Es caro para la calidad que tiene y no pude encontrar una buena manera de exhibirlo. Cuando lo hablé con camarógrafos y youtubers, casi todos estaban entusiasmados con las posibilidades, pero incluso entonces, se ve como una cámara secundaria. ¿Está dispuesto a gastar mucho dinero en una cámara especial para uso ocasional? ¿Está dispuesto a aceptar las deficiencias de calidad inherentes a la plataforma? Si no, la marca tiene una gran cantidad de opciones excelentes que tienen más sentido.