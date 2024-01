En Estados Unidos la actitud tiende a ser que cuanto más mejor. Muchas de las bicicletas eléctricas disponibles alcanzan una velocidad máxima de 28 mph y tienen motores enormes con baterías pesadas. Fue necesario profundizar mucho para encontrar una colección de opciones elegantes y bien diseñadas cuando armamos nuestra lista de Las mejores bicicletas eléctricas económicas. . Sin embargo, incluso entre esa lista, hay una gran cantidad de opciones de clase 3 y la experiencia no siempre es la que todos quieren.

Sin embargo, hay una nueva opción y es de una marca con sede en Nueva York que se especializa en bicicletas con transmisión por correa. La Priority e-Classic Plus es un tipo de bicicleta diferente. La velocidad máxima es menor, es liviano y está diseñado tanto para ir a cenar como para cualquier tipo de viaje serio. El estilo es una parte importante de la experiencia general y hay muchos pequeños detalles claramente dirigidos a una experiencia menos seria. Cuando hablo de bicicletas eléctricas, este es el tipo de bicicleta que me encanta recomendar a la gente.

Sin embargo, por mucho que me guste una bicicleta como esta, la Priority e-Classic Plus tiene limitaciones. Para saber qué puede hacer, lo llevé por la ciudad para reunirme con amigos y cenar; Lo llevé al supermercado para llenar una mochila de compra y además lo saqué de su zona de confort. Subir una colina con una bicicleta de crucero de tres velocidades que uso para repeticiones de colinas me pareció un poco ridículo, pero ahora estoy listo para contarles cómo le va a esta bicicleta en una subida sostenida del 12%. Si está buscando una bicicleta eléctrica económica que le permita dejar su automóvil en casa, siga leyendo para ver si Priority e-Classic Plus es la opción adecuada para usted.

Las bicicletas de clase 1 son menos potentes pero resultan mucho más cómodas de conducir

Diseño y estética

Una gran parte de la identidad de la marca Priority es el estilo. La bicicleta eléctrica Priority e-Classic Plus es una bicicleta de gran estilo. Te encantará o no, pero es un hecho. La bicicleta está disponible en versión paso a paso y paso a paso, pero ambas son bastante similares. El triángulo principal presenta una pendiente pronunciada hasta el tubo superior y es sólo cuestión de elegir si es lo suficientemente pronunciada como para golpear el tubo del sillín hasta la mitad o un poco más arriba.

Si elige la versión de paso, como en mi ejemplo de revisión, tendrá la opción de dos tamaños. El más pequeño de los dos indica que la altura del ciclista es de 5’6″ – 5’10”, mientras que la especificación más grande es de 5’11” – 6’3″. También hay dos colores disponibles con la opción de elegir entre negro mate o azul brillante que cubre un cuadro de aleación de aluminio 6061 y una horquilla de acero. Los guardabarros/guardabarros compuestos delanteros y traseros incluidos utilizan el mismo color que el resto de la bicicleta.

Para impulsar aún más el elemento de estilo se encuentra el uso liberal de cromo y bronceado en todas partes. La tija del sillín y el manillar tipo cruiser inclinado hacia atrás son cromados de alto brillo. El soporte doble y la manivela no son cromados, pero combinan con un acabado plateado mate, mientras que en el sillín generosamente ancho y acolchado es donde se puede notar por primera vez el otro color de acento. El sillín y las empuñaduras están cubiertos de piel sintética color canela y los neumáticos son de 700 x 38 mm en color caucho natural.

En términos de componentes, son las piezas estándar de la bicicleta las que distinguen a Priority. Aquí no se encuentran cadenas, sino una transmisión por correa de carbono de Gates. No se necesita mantenimiento y nunca se manchará la ropa con grasa, pero sí necesita un centro interno para manejar el sistema de puertas. En este caso, Priority utiliza un sistema Shimano Nexus de 3 velocidades con una palanca de cambios con empuñadura giratoria en la parte delantera. Los frenos son hidráulicos con un rotor delantero de 180 mm y trasero de 160 mm.

En el lado eléctrico, la bicicleta eléctrica Priority e-Classic Plus es un sistema bastante estándar para bicicletas eléctricas económicas. El motor se encuentra en la rueda delantera y hay una arandela antirrotación para evitar que la rueda se afloje debido al par. El sistema utiliza un motor de cubo de 36 V y 250 W alimentado por una batería de 374 Wh, 36 V y 10,4 Ah integrada en el tubo diagonal. La batería se puede extraer con una llave y se cargará tanto dentro como fuera del cuadro. La pantalla se encuentra en el manillar izquierdo y muestra la velocidad, la batería y el nivel de asistencia. También hay un modo para caminar y una luz frontal controlable a través de la pantalla. La luz de freno trasera está siempre activa y este es un sistema de clase 1, por lo que no encontrarás acelerador.

Actuación

La bicicleta eléctrica Priority e-Classic Plus es un sistema basado en cadencia con tres niveles de asistencia motora. Lo que eso realmente significa es que la velocidad máxima se establece eligiendo un nivel de asistencia del motor. En el modo más potente, la velocidad máxima en las llanuras es un poco menos de 20 mph y se necesita algo de tiempo para alcanzar esa velocidad máxima. Tienes que girar los pedales para seguir adelante, pero hace tiempo que habrás superado las marchas disponibles. Si lo usas así, te sentarás y disfrutarás del paisaje desde una cómoda posición erguida, girando lentamente los pedales sin resistencia mientras el motor hace el trabajo de impulsarte hacia adelante.

Si realmente quisieras trabajar un poco con la bicicleta, tendrías que elegir un modo de asistencia inferior. Una vez que alcances la velocidad máxima, el motor se apagará y podrás continuar pedaleando e ir más rápido. Sin embargo, tenga en cuenta que esta es una bicicleta de crucero. Pude pedalear cuando quería, pero no está diseñado exactamente para una conducción agresiva. Sospecho que el único momento en el que la mayoría de la gente se encontraría trabajando mucho es en una colina.

No es necesario trabajar cuesta arriba, pero quería probar el sistema, ya que esta es una pregunta que me hacen a menudo sobre las bicicletas eléctricas. Quiero dejar claro de inmediato que si estás buscando cargar esta bicicleta con comestibles y pedalear por cualquier tipo de colina importante, deberías buscar en otra parte. Tomé el Priority e-Classic Plus en una colina cerca de mi casa que tiene poco menos de 2 millas/3,2 km con una pendiente promedio del 6,2%, pero en algunos lugares es el doble. Incluso sin peso sobre la bicicleta, estaba claramente fuera de su elemento.

No hay nada que te impida pedalear con fuerza cuesta arriba. Si lo haces, el motor estará a tu espalda haciéndote más fácil y haciendo que vayas más rápido. Sin embargo, es difícil ponerse de pie y la posición erguida con las barras en flecha no es muy propicia para pedalear con fuerza mientras estás sentado. Después de probar que era posible usar las piernas y obtener ayuda, probé qué haría la bicicleta con la menor ayuda posible.

Si confías únicamente en el motor para llevarte a ti y a la bicicleta de 49 lb/22,2 kg a una pendiente del 12 %, se reducirá drásticamente. Al buje Shimano de tres velocidades no siempre le gusta cambiar con fuerza, pero tiene una marcha increíblemente fácil. En la marcha más fácil puedes evitar presionar demasiado y el motor hará la mayor parte del trabajo, pero no rápido. En las zonas más empinadas de la colina, la velocidad se redujo hasta 10,5 km/h y todo ello sin peso adicional. Hacer tanto trabajo también afectó bastante la duración de la batería. Después de solo unas pocas millas, ya me faltaba una parte del medidor de batería, lo que probablemente redujo la distancia total hacia el lado de 20 millas del rango de 20 a 60 millas.

El descenso también fue una buena prueba. Al bajar la colina a aproximadamente 40 mph / 64 kph, la bicicleta se sintió bien. No sentí ninguna vibración extraña ni nada fuera de lo normal. La potencia de frenado se sintió más que buena y, de hecho, bastante generosa. Sospecho que la mayoría de las personas no se encontrarán yendo tan rápido en un descenso, pero es bueno saber que lo manejará bien si lo hace.

Claramente, este tipo de conducción no es donde brilla esta bicicleta. Tampoco está destinado a brillar en este tipo de situación y solo estaba probando para ver qué es posible y establecer expectativas. De vuelta en los llanos, la experiencia se siente mucho más natural. A veces subía la asistencia al máximo y avanzaba, a veces la bajaba y pedaleaba un poco. Ambas situaciones son geniales.

Los cambios también brillan mucho en los llanos. Puedes cambiar sin moverte, así que aunque no haya acelerador, cambia a la marcha más fácil y será fácil alejarte de una luz. Si olvida hacerlo antes de detenerse, simplemente cambie mientras espera. Si te encuentras afuera después del anochecer, hay una luz de freno para que otros usuarios de la carretera sepan lo que estás haciendo y hay un faro para ayudarte a ver el camino por delante.

Veredicto

La bicicleta eléctrica Priority e-Classic Plus no es adecuada para todos. Si está buscando una bicicleta eléctrica que le ayude a subir cargas pesadas por colinas empinadas, esta no es la bicicleta adecuada. Por otro lado, si buscas algo elegante, de bajo mantenimiento y divertido para realizar trayectos cortos, ahí es donde brilla esta bicicleta. Los pequeños viajes al supermercado y las citas nocturnas de comida callejera son los lugares donde usaré esta bicicleta.

Sería una excelente opción, si las leyes locales lo permiten, también para los ciclistas jóvenes. La baja velocidad máxima y la designación de clase 1 significan que nunca sentirás que estás conduciendo demasiado rápido y el bajo peso total hace que sea fácil de mover. Las colinas suaves y los recorridos llanos son los lugares donde hace mejor trabajo y, si bien hay bicicletas más potentes en el mismo rango de precios, una transmisión por correa significa poco mantenimiento y nunca tendrás que preocuparte por la grasa en la ropa.