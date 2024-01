A medida que cambian las estaciones y el frío se vuelve más fresco, hay muchas opciones para encontrar la ropa adecuada. El clima puede variar drásticamente y, en algunos lugares, hay momentos en que comienza soleado y termina lluvioso. Representamos esa variación en nuestra lista de mejores maillots de ciclismo disponible al ofrecer muchas opciones. Sin embargo, en algún momento hace frío, aunque aún no es invierno, y tienes que decidir cómo vas a afrontarlo.

Algunas estrategias considerarán todo un guardarropa como un sistema y buscarán formas de duplicarlo. Otra opción es especializarse y buscar la prenda adecuada para la situación adecuada. Si esa es la dirección que estás considerando, entonces un maillot de manga larga con membrana integrada es un candidato probable. No hay muchas opciones disponibles, pero Rapha tiene una nueva entrada. El maillot Rapha Pro Team de manga larga Gore-Tex Infinium es una prenda especializada, pero ¿en qué destaca y para quién es mejor? Pasamos tiempo viajando en el clima fresco del otoño para descubrir exactamente eso. Si buscas correr duro este otoño y primavera, sigue leyendo para ver si este es el maillot de manga larga adecuado para ti.

El ajuste en los hombros y la parte superior de la espalda es fantástico y, aunque los bolsillos son pequeños, tienen suficiente espacio para guardar todo.

Diseño y estética

Para comprender el diseño del maillot Rapha Pro Team de manga larga Gore-Tex Infinium hay que empezar por Gore, no por Rapha. Esto podría ser una pieza de Rapha, pero proviene de la estrecha colaboración que Rapha ha construido a lo largo de los años con Gore. Es una relación en la que Rapha se encarga de crear un producto que los ciclistas quieren usar, pero Gore crea la tecnología que dicta lo que Rapha puede hacer.

A Gore se le conoce a menudo por el nombre de su producto principal, Gore-Tex, pero la empresa abarca una gran cantidad de productos más allá de eso. La desconexión es la razón por la que para el año modelo 2018, Gore cambió el nombre de su línea de modelos y cambió las convenciones de nomenclatura. El cambio significó que, si bien los productos anteriores habrían llevado una etiqueta que decía Gore Windstopper, el nuevo nombre es Gore-Tex Infinium.

Para ser muy claros, los dos tejidos no son diferentes y no hay ningún cambio tecnológico. La mayoría de los tejidos Gore, pero no todos, utilizan una membrana que permite el paso del vapor de agua, pero no del agua líquida. El mecanismo de esa magia tiene que ver con una serie de agujeros en un material llamado PTFE o, comúnmente, teflón. Si el producto es Gore-Tex, entonces los agujeros son lo más pequeños posible. Eso también limita la transpirabilidad, pero si quieres impermeabilidad, ese es el precio a pagar. Si quieres que una prenda sea más transpirable, puedes hacerlo aumentando el tamaño de los agujeros para que el vapor de agua pueda escapar más fácilmente. Ese es Gore Windstopper.

El problema que identificó Gore fue que no todos entendían que el nombre de la empresa es Gore, no Gore-Tex. Los consumidores verían productos con Gore Windstopper y no establecerían la conexión. Al mismo tiempo, Gore está muy comprometido con la idea de que Gore-Tex sea total y totalmente impermeable. Quieren que los consumidores entiendan claramente que algunos productos Gore no son impermeables, pero eso no es un fracaso. En un intento de solucionar toda esta confusión, llegó al mercado la marca Gore-Tex Infinium y se aclaró muy poco, pero un cambio vale como un descanso, como dicen.

La razón por la que siento la necesidad de cubrir toda esta historia de fondo de una prenda Rapha es que es muy importante entender lo que obtienes porque este diseño no se trata de adaptabilidad. La idea es la perfección en el escenario correcto. Gore-Tex Infinium no es resistente al agua y no está destinado a serlo. Esta pieza no le permitirá superar una tormenta prolongada, pero tiene cierto grado de resistencia al agua. Tampoco es una buena opción como base de un sistema en capas. Como ya existe una membrana, no es ideal combinarla con otra membrana encima. Úsalo como capa final y es muy transpirable pero detiene el viento. Si necesita estar más abrigado, agregue capas base más cálidas.

El otro lado de esta sección es pura estética y aquí es donde interviene Rapha. Rapha sabe cómo hacer una pieza de equipo atractiva y lo han logrado una vez más. Las opciones de color incluyen negro, rojo oscuro y verde lima y la marca es bastante mínima. Rapha piensa en deshacerse de su conocido brazalete, pero todavía está ahí. En lugar de un color sólido, es un contorno con el nombre de la marca en el centro. En la parte inferior izquierda y en la parte posterior del brazo derecho, hay una serie de seis barras que indican la submarca Pro Team y también hay una sola barra en la cima de cada hombro. La última parte de la marca visible es un logotipo grande en la parte inferior de la cola extendida. También puede ver la marca denominativa Rapha en el elástico de las muñecas, pero el resto de la marca es muy reflectante, mientras que esos logotipos, en la muñeca, utilizan un diseño fantasma en negro sobre negro.

Actuación

Como siempre, es importante juzgar un diseño por lo que debe hacer. El maillot Rapha Pro Team de manga larga Gore-Tex Infinium no es una prenda para usar en capas y no es una pieza diseñada para hacerlo todo. Más bien, es una herramienta altamente especializada para un tipo de conducción muy específico. En mi parte de la palabra eso significa los días en los que no llueve pero no hay posibilidad de ver el sol y siempre hay posibilidad de lluvia. En otras partes del mundo donde está seco pero hace frío, es posible que incluso puedas montar en bicicleta durante todo el invierno con esta prenda. También tiene un corte ceñido y está pensado para la conducción de alta intensidad.

Si me levanto temprano en un día de trabajo cuando está mayormente seco, entonces la camiseta Pro Team de manga larga Gore-Tex Infinium es la compañera perfecta. No es para los días en los que no sé si veré sol o lluvia intensa. No tiene ese tipo de adaptabilidad. En cambio, funciona mejor cuando quiero montar al máximo durante una o dos horas. Nunca te dejará un desastre sudoroso, pero tampoco resistirá fuertes lluvias. Se siente realmente cómodo, siempre y cuando le quede bien.

En cuanto al ajuste, las mangas son largas y se sienten perfectas cuando se inclina sobre la parte delantera de una bicicleta. Nunca hay ningún tirón en el hombro y pide andar largo, bajo y lo más fuerte posible. En la muñeca hay una banda elástica ancha que funciona perfectamente con cualquier guante que necesites y el escote es una alegría. Si siente demasiado calor, la gran cremallera de plástico es bastante fácil de abrir con una sola mano, aunque no es una cremallera de doble cara.

También hay algunos errores con el ajuste. Las prendas Rapha vienen en una variedad de tallas y no combinan con el resto de la industria. Nada ha cambiado en ese frente. Casi siempre uso una talla pequeña aunque hay algunas marcas, incluida Gore, en las que necesito una XS. En esta prenda de Rapha llevo una talla mediana y me queda perfecta. También tengo culottes con tirantes Pro Team donde lo pequeño parece funcionar y tengo un chaleco Brevet donde necesito un XS. Las discrepancias de tamaño son un desafío, pero ya hice el trabajo preliminar por ti. Olvídate de la etiqueta. Si usas talla pequeña en otros lugares, aquí es mediana. El otro problema no es tan simple y es la sección inferior de los paneles frontales.

Rapha utiliza un “nylón tejido de alta elasticidad debajo de los brazos y alrededor del dobladillo”. Debajo de los brazos es un complemento perfecto que añade aún más transpirabilidad exactamente donde la necesitas. Alrededor del dobladillo, es menos ventajoso. Es un tejido de estructura muy baja y, sobre todo en la parte delantera, luce mejor un material de estructura alta. Algunas marcas utilizan una banda elástica grande y ancha que tiene más éxito que la solución Rapha. El lugar donde esa tela muy elástica y de estructura baja es perfecta es en los bolsillos.

Rapha utiliza un diseño bastante estándar de tres bolsillos en la parte trasera. Han elegido una tela excelente y han hecho un trabajo increíble reforzando cada esquina para que no se suelte. Desafortunadamente, los bolsillos también son demasiado estrechos y el bolsillo central demasiado alto. Apenas cabe el maletín Rapha resistente a la lluvia en el que llevo la reparación del piso y no hay espacio para una bomba en el mismo bolsillo. Un bolsillo lateral es un poco más grande que mi Pixel 6a y el último bolsillo se llena bastante rápido con un par de paquetes de masticables energéticos Bonk Breaker más la bomba que tuvo que moverse del bolsillo central. Al final hay suficiente espacio, pero no esperes más.

Veredicto

El maillot Rapha Pro Team Gore-Tex Infinium de manga larga tiene dos caras. Por un lado, es perfecto en muchos sentidos. Gore-Tex Infinium es una excelente elección como maillot de manga larga. Sin viento del que preocuparse, puedes sentirte cómodo incluso con temperaturas sorprendentemente bajas. En el suroeste de Estados Unidos, creo que una variedad de capas base y esta prenda probablemente serían suficientes para pasar un invierno completo.

Rapha también ha hecho una camiseta que luce muy bien. Es elegante aunque simple y aunque pediría más estructura en el dobladillo delantero, luce genial. Los brazos son un verdadero punto culminante en el corte y más empresas deberían utilizar el elástico ancho en las muñecas. Rapha señala que está ahí para la compatibilidad con los guantes y tienen razón, es genial para eso.

Aún así, hay margen de mejora. El tallaje de Rapha siempre es un desafío y aquí no es diferente. Cambiar entre productos medianos y extrapequeños de la misma empresa no es lo ideal. Tampoco es nada extraño tener bolsillos tan pequeños.

Al final creo que lo bueno supera a lo malo. El maillot Rapha Pro Team de manga larga Gore-Tex Infinium termina siendo un placer usarlo. Añade algunas de las mallas de invierno Rapha Cargo que incluimos en nuestra lista de mejores medias de invierno para resolver cualquier problema con el almacenamiento y asegurarse de tener tiempo para intercambiar tamaños. Una vez que obtienes tu talla, te sientes genial y, en el centro de todo, Rapha es una marca con diseñadores que saben cómo sacar lo mejor de un material. Rapha no fabrica Infinium, pero el diseño muestra una comprensión de cómo hacer que se vea y funcione lo mejor posible.

Especificaciones técnicas: camiseta Rapha Pro Team Gore-Tex Infinium de manga larga