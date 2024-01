La capa base Merino de manga larga es la capa base más cálida que ofrece la marca británica Albion y es la única capa base de manga larga de la gama.

Dependiendo de a quién le preguntes, generalmente se acepta que Albion es el nombre más antiguo conocido para la isla de Gran Bretaña. Albion, la empresa de ropa ciclista, no existe desde hace tanto tiempo, pero se inspira en el nombre. Sin embargo, la empresa afirma centrarse en fabricar kits de ciclismo para las condiciones británicas, donde el tiempo suele cambiar.

La camiseta interior Merino está fabricada en Italia para Albion y presenta una mezcla de lana merino. El maquillaje es 75% merino, 18% nailon y 7% elastano. La capa base de manga larga se describe como una capa base de peso medio y es similar en peso y grosor a la capa base térmica MAAP. El Thermal tiene un precio de £60 / $72 / €68 y está disponible en la versión negra que probé o en color pizarra oscuro. Está disponible tanto en versión masculina como femenina.

Este invierno pasé meses montando una variedad de capas base de invierno para ver cómo les iba en el frío. Muchas de las cuales he incluido en nuestra guía de las mejores capas base para ciclismo.

El logo de Albion, ¡encuentra esa costa!

Diseño y Estética

No diría que la capa base Albion Thermal es una prenda súper ajustada y centrada en el rendimiento. Su ajuste se parece más al de una camiseta ajustada que al de una camiseta interior de carrera. Dicho esto, el contenido de elastano proporciona una buena cantidad de elasticidad a pesar del ajuste más holgado. Es un corte similar pero mucho más elástico que la capa base de barrera Galibier que revisé recientemente. También presenta un cuello redondo que me recuerda a la moda de las bandas indie británicas de mediados de la década de 2000 (no voy a criticar esto). La longitud de la manga y el dobladillo son perfectas y, en la talla pequeña, probé meter el dobladillo dentro de las medias y arreglar los puños con las mangas de la chaqueta fue realmente fácil.

Las costuras planas y limpias recorren el costado del torso y se unen a las costuras de los brazos donde se cosen al torso. Hay una pequeña y sutil marca y logotipo de Albion y una pequeña etiqueta suave justo encima del dobladillo. El logotipo de Albion en sí podría ser una subida, una carretera o una sección de la costa británica.

Esta es una capa base de mezcla de merino y la pieza presenta un 75% de contenido de lana merino. Es muy suave al tacto, pero las propiedades del Merino van más allá de la simple suavidad. La lana merino es la lana de la oveja merina, es más fina y suave que la lana normal y hace un buen trabajo neutralizando los olores y transportando el sudor o la humedad lejos del usuario.

Albion también respalda su kit y ofrece un servicio de reparación gratuito si su prenda lo necesita, además de ofrecer un kit de reparación de bricolaje donde el cliente solo paga el costo de envío.

Las costuras de los brazos sobre la parte trasera de los hombros facilitan el movimiento.

Actuación

La capa base Merino funcionó bien en un rango de temperaturas. Es lo suficientemente ajustado como para quedar bien debajo de una chaqueta o como parte de algunas capas más delgadas en un sistema más complejo. Probablemente no lo usaría debajo de una camiseta ajustada, pero puedes usarlo con una amplia gama de opciones de equipación.

Lo encontré un poco áspero al ponérmelo durante los primeros minutos. Supongo que se debe al contenido de lana, pero esta sensación desapareció rápidamente y dejó de ser un problema. Estuvo más presente cuando me puse la térmica Merino por primera vez.

No lavé la capa base después de un par de salidas para probar las propiedades del merino y debo decir que seguía oliendo a fresco. Un viaje fue en condiciones ligeramente más cálidas y sudé un poco. Con esto en mente, el Thermal puede ser una buena opción si viajas días consecutivos en un tour/empaquetando bicicletas, etc.

En cuanto al calor, nunca me faltó y, con las capas adecuadas, te mantendrá abrigado. Probablemente optaría por un cuello ligeramente más alto en días muy fríos para tener un poco más de protección, pero el corte del cuello ligeramente más bajo no me causó ningún problema en las condiciones británicas.

Las costuras planas son muy planas y, lo más importante, cómodas.

Veredicto

La capa base Merino Thermal utiliza un 75 % de contenido de merino para que te sientas cómodo y abrigado. No tuve ningún problema al desgastarlo hasta un solo dígito. El corte es tal que podrías usarlo incluso fuera de la bicicleta o como una sola capa si quisieras.

Me mantuvo abrigado y cómodo en algunos paseos fríos y mantuvo un olor fresco sin necesidad de lavarlo durante algunos paseos. Si quieres una capa base de merino de manga larga para el invierno y las condiciones más frescas, el Albion te será de gran utilidad.